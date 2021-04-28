«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться»: Кремль прокомментировал признание «Медузы» иноагентом Статьи редакции
Песков утвердительно ответил на вопрос, что суть проблемы Кремлю «не интересна и куда важнее бюрократическое правоприменение закона».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль принял к сведению признание «Медузы» иноагентом. Там не считают, что такой статус препятствует работе издания. Об этом пишет «Медуза».
Песков заявил, что Кремль «с глубоким уважением относится к каждому средству массовой информации», но исчезновение любого из них «не будет сильно ощущаться». Так он ответил на вопрос, будет ли Кремлю не хватать «Медузы» в случае, если издание закроется из-за признания СМИ-иноагентом.
Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что «Медуза» — это «не российское СМИ, а русскоязычное». Он добавил, что решение Минюста подлежит исполнению, но «издание не под запретом, оно может продолжать свою деятельность».
23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».
Исчезновение Пескова так-то тоже не будет сильно ощущаться
Нежный ихтиандр
скорее будет встречено радостью и облегчением.
В том и дело, что на его место можно посадить любого средней руки чиновника и никто и не почувствует разницы. Для того, чтобы отвечать: у нас нет такой информации, не знаю итд, большого ума не надо.
@qq Сделай бота Пескова, чтоб он на комменты также отвечал
Жуткий Гоша
И ещё нейросеть прикрутить, чтобы генерировала ответ на основе оригинального коммента
Например, исчезновение РТ
Кто и зачем спрашивает этого подкроватного таракана?
Песков ежедневно отвечает на вопросы журналистов, проводя коллективные брифинги. Обычно в телеграм-канале Медузы появляются полные расшифровки. Я никогда не был на таких, поэтому не знаю точно, как они проводятся. Наверное, в мессенджерах каких-то или конференциях.
Спрашивать нужно, потому что даже вот такую реакцию крайне важно слышать. Ход мыслей сразу же становится понятен, разве нет?
В любом случае официальное, публично выраженное мнение хорошо тем, что уже является фактом, а не домыслом в духе "да это всем известно!"
нет, это субъективное мнение конкретного мудака, который в случае чего скажет — что он не виноват, или его слова неправильно интерпретировали. это уже было неоднократно
он считает по-другому. вообще задача пресс-секретаря — громоотвод. в случае чего — это он иблан, а не царь. тоже самое и у американцев. в случае важных ответов на вопросы — ПС уходит за ответами. в других случаях его нахуй увольняют или меняют на другого болванчика.
Так его же каждый день спрашивают. И каждый день из под его усиков льётся какой-то мрак. И ход его мыслей совершенно не меняется
"Исчезновение любого человека не будет сильно ощущаться. Нет человека - нет проблем",-добавил Песков, поглаживая усы
После заметки Медузы, что кажись будут закрываться, у некоторых теперь праздник, что, собственно, он на их языке и передал, типа "не следим", "не интересно".
Почему-то когда блокируют РТ на Западе он так не говорит
потому что на РТ работают его подчиненные
Это же риторическая хуйня, Песков всем известный пиздабол
в смысле риторическая, а где по-твоему финансирование РТ каждый год согласовывают
Ну по идее он за информационный блок отвечает, но по распорядительной части скорее Громов
будет ли Кремлю не хватать «Медузы» в случае, если издание закроется из-за признания СМИ-иноагентом
Кто же так спрашивает? Кто-то у него вообще серьезно спрашивает что-то?
Она утонула
Мы ценим профессионализм моряков-подводников, но давайте говорить откровенно...
Вряд ли зашифрованое слово "Сидоров", так как и то, и другое - фамилии. Так что, господин Якубович, я готов назвать слово - Лидочка
По-моему это намёк, что любое СМИ можно прикрыть, если что. Типа, разогнали Ведомости, занялись Медузой, и до Эха с Новой Газетой доберёмся.
Вообще, вопрос:
кто-то видел основание, на котором Медуза признана иностранным агентом (только не пишите, что "им" основание не нужно — может, оно фальшивое, но какое-то должно быть). Я видел только на РТ, что Медуза получила гранты от каких-то организаций в 2017, хотелось бы другой источник.
насколько быстро к слову стали скатываться Ведомости, даже по заголовкам видно как в редакции развивается шиза в попытке усидеть на двух стульях
то же НТВ и РЕН ТВ как-то дольше держались после захватов
Современная политика построена так, что исчезновение любого политика не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно. И действительно…
Кто о чем, а он о рынке.
Танька список дала, чтобы после работы заскочил чтоль?