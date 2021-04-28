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Артём Мазанов

«Исчезновение любого СМИ не будет сильно ощущаться»: Кремль прокомментировал признание «Медузы» иноагентом Статьи редакции

Песков утвердительно ответил на вопрос, что суть проблемы Кремлю «не интересна и куда важнее бюрократическое правоприменение закона».

49 49 комментариев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль принял к сведению признание «Медузы» иноагентом. Там не считают, что такой статус препятствует работе издания. Об этом пишет «Медуза».

Песков заявил, что Кремль «с глубоким уважением относится к каждому средству массовой информации», но исчезновение любого из них «не будет сильно ощущаться». Так он ответил на вопрос, будет ли Кремлю не хватать «Медузы» в случае, если издание закроется из-за признания СМИ-иноагентом.

Мы ценим профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что «Медуза» — это «не российское СМИ, а русскоязычное». Он добавил, что решение Минюста подлежит исполнению, но «издание не под запретом, оно может продолжать свою деятельность».

23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».

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#новости #песков

49 49 комментариев
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Stepan Morozov

88

Исчезновение Пескова так-то тоже не будет сильно ощущаться

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Нежный ихтиандр

Stepan
37

скорее будет встречено радостью и облегчением.

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Stepan Morozov

Нежный
9

В том и дело, что на его место можно посадить любого средней руки чиновника и никто и не почувствует разницы. Для того, чтобы отвечать: у нас нет такой информации, не знаю итд, большого ума не надо.

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Bad Mother Fucker

Нежный
7

значит будет

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Вячеслав Андреев

Stepan
2

Поскорей бы.

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Жуткий Гоша

13

@qq Сделай бота Пескова, чтоб он на комменты также отвечал

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Горный фонарь

Жуткий
15

@qq  ценит профессионализм комментаторов в каждом комментарии. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого комментатора не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно.

Ответить

Жуткий Гоша

Горный
2

И ещё нейросеть прикрутить, чтобы генерировала ответ на основе оригинального коммента

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Dmitry Teplyakov

Жуткий
9

Нейросеть уже выдаст более содержательный текст, чем П***ов

Ответить

Лунный шмель

Горный
0

(с) Цыплухин

Ответить

Dmitry Teplyakov

Жуткий
14

Ты предлагаешь сделать бота на бота.

Ответить

Горный фонарь

12

Мы ценим профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации. Но все неподконтрольные и независимые от государства СМИ исчезнут или их редакции будут захвачены.

Вот так было бы откровеннее.

Ответить

Smaug The Terrible

11

Например, исчезновение РТ

Ответить

ouxen

Smaug
1

на его месте тогда вырастут три других

Ответить

Морс Вишневый

7

Кто и зачем спрашивает этого подкроватного таракана?

Ответить

Сергей Звезда

Морс
9

Песков ежедневно отвечает на вопросы журналистов, проводя коллективные брифинги. Обычно в телеграм-канале Медузы появляются полные расшифровки. Я никогда не был на таких, поэтому не знаю точно, как они проводятся. Наверное, в мессенджерах каких-то или конференциях.

Спрашивать нужно, потому что даже вот такую реакцию крайне важно слышать. Ход мыслей сразу же становится понятен, разве нет?

Ответить

AZP

Сергей
13

Ход мыслей сразу же становится понятен, разве нет?

За двадцать лет ход мыслей деда можно наизусть выучить. Ничего нового.

Ответить

ouxen

AZP
4

нет нельзя, у пыни нет плана или стратегии, он действует по ситуации зорко озираясь

Ответить

Dmitry Teplyakov

AZP
3

В любом случае официальное, публично выраженное мнение хорошо тем, что уже является фактом, а не домыслом в духе "да это всем известно!"

Ответить

Aram Mirzoyants

Dmitry
1

нет, это субъективное мнение конкретного мудака, который в случае чего скажет — что он не виноват, или его слова неправильно интерпретировали. это уже было неоднократно

Ответить

AZP

Aram
0

субъективное мнение конкретного мудака

Письков на работе не имеет права выражать своё мнение. Его работа - выражать мнение шефа.

Ответить

Aram Mirzoyants

AZP
1

он считает по-другому. вообще задача пресс-секретаря — громоотвод. в случае чего — это он иблан, а не царь. тоже самое и у американцев. в случае важных ответов на вопросы — ПС уходит за ответами. в других случаях его нахуй увольняют или меняют на другого болванчика.

Ответить

Морс Вишневый

Сергей
2

Так его же каждый день спрашивают. И каждый день из под его усиков льётся какой-то мрак. И ход его мыслей совершенно не меняется

Ответить

Большой жёлтый робат

8

"Исчезновение любого человека не будет сильно ощущаться. Нет человека - нет проблем",-добавил Песков, поглаживая усы

Ответить

Соколов Андрей

6

песков как всегда пидор

Ответить

Bkmz Иванов

5
Ответить

робот-бёрдвотчер

5

После заметки Медузы, что кажись будут закрываться, у некоторых теперь праздник, что, собственно, он на их языке и передал, типа "не следим", "не интересно".

Ответить

ouxen

робот-бёрдвотчер
0

пиздато им, просто разъебывают всех направо и налево

Ответить

Николай Иванов

3

Почему-то когда блокируют РТ на Западе он так не говорит

Ответить

Bad Mother Fucker

Николай
4

потому что на РТ работают его подчиненные

Ответить

Николай Иванов

Bad
2

Это же риторическая хуйня, Песков всем известный пиздабол

Ответить

Bad Mother

Николай
1

в смысле риторическая, а где по-твоему финансирование РТ каждый год согласовывают

Ответить

Николай Иванов

Bad
0

Ну по идее он за информационный блок отвечает, но по распорядительной части скорее Громов

Ответить

Большой жёлтый робат

Николай
0

Это дру*удар*

Ответить

Пластиковое Окно

Николай
0

Стрелочка не поворачивается

Ответить

Ху Эмай

4

Как бы не был построен современный рынок информации мы его разрушим.

Ответить

Alexey Kochetkov

3

 будет ли Кремлю не хватать «Медузы» в случае, если издание закроется из-за признания СМИ-иноагентом

Кто же так спрашивает? Кто-то у него вообще серьезно спрашивает что-то?

Ответить

Sergey Michko

Alexey
0

регулярные брифинги для прессы есть, какие-то вопросы ж надо задать 

Ответить

ouxen

Alexey
0

он здесь власть

Ответить

Роман Александров

1

Она утонула

Ответить

Романелло Кивогенс

Роман
3

Мы ценим профессионализм моряков-подводников, но давайте говорить откровенно...

Ответить

Автоматический утюг

1

 Давайте говорить откровенно.

Песков *идо***

Ответить

Миша Копейкин

Автоматический
1

Вряд ли зашифрованое слово "Сидоров", так как и то, и другое - фамилии. Так что, господин Якубович, я готов назвать слово - Лидочка

Ответить

Romario

1

"На **ю мы вас вертели", - добавил он. 

Ответить

Sergey Michko

0

По-моему это намёк, что любое СМИ можно прикрыть, если что. Типа, разогнали Ведомости, занялись Медузой, и до Эха с Новой Газетой доберёмся. 

Вообще, вопрос: 
кто-то видел основание, на котором Медуза признана иностранным агентом (только не пишите, что "им" основание не нужно — может, оно фальшивое, но какое-то должно быть). Я видел только на РТ, что Медуза получила гранты от каких-то организаций в 2017, хотелось бы другой источник.

Ответить

коренной нарниец

Sergey
1

насколько быстро к слову стали скатываться Ведомости, даже по заголовкам видно как в редакции развивается шиза в попытке усидеть на двух стульях
то же НТВ и РЕН ТВ как-то дольше держались после захватов

Ответить

Никита Якушкин

0

Современная политика построена так, что исчезновение любого политика не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно. И действительно…  

Ответить

Vladislav M

0

Кто о чем, а он о рынке.
Танька список дала, чтобы после работы заскочил чтоль?

Ответить

Степан Анейчик

0

Погодите, а Russia today это иностранный агент?

Ответить
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