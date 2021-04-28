Песков утвердительно ответил на вопрос, что суть проблемы Кремлю «не интересна и куда важнее бюрократическое правоприменение закона».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль принял к сведению признание «Медузы» иноагентом. Там не считают, что такой статус препятствует работе издания. Об этом пишет «Медуза».

Песков заявил, что Кремль «с глубоким уважением относится к каждому средству массовой информации», но исчезновение любого из них «не будет сильно ощущаться». Так он ответил на вопрос, будет ли Кремлю не хватать «Медузы» в случае, если издание закроется из-за признания СМИ-иноагентом.

Мы ценим профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что «Медуза» — это «не российское СМИ, а русскоязычное». Он добавил, что решение Минюста подлежит исполнению, но «издание не под запретом, оно может продолжать свою деятельность».