На стихийную акцию вышли сотни человек.

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Она прошла на площади у трёх крупных рынков «Атлант», «Алмаз» и «Овощной», расположенных в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает 161.ru.

По словам продавцов, доступ к торговым рядам заблокировали утром 28 апреля. «Возле „Атланта“ обстановка продолжает накаляться: уже собралась 1 000 сердитых лавочников — требуют срочно открыть въезд на рынок, чтобы начать работать», — пишет телеграмм-канал Don Mash.

И. о. главы Аксайского района Константин Доморовский пояснил, что это связано с проверкой законности получения земли собственниками — структурами бизнесменов Бабаевых и семьёй главы района Виталия Борзенко. Чиновник сказал, что не знает, как долго продлится расследование.

По оценке продавцов, оборот торговых точек превышает миллиард рублей, а за товарами к ним едут из Ростова, области и соседних регионов. На 16:00 запланировали официальную встречу с участием районных и областных чиновников. После сообщения об этом люди начали постепенно расходиться.

Утром 27 апреля полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ окружили рынки «Атлант», «Классик», «Алмаз» и «Овощной» между Аксаем и Ростовом-на-Дону. Источники 161.ru говорили, что в спецоперации задействовали почти пять тысяч силовиков. Собеседники «Интерфакс-Юг» оценили численность сотрудников в 3,5 тысячи.

Рынки начали проверять из-за информации о незаконных мигрантах, а также сведений об «организации проституции, торговле наркотиками и оружием», сказал источник «Интерфакса».

По данным ТАСС, по результатам рейда составили около 120 административных протоколов. Силовики проверили более 500 торговых объектов, 1600 граждан и 1800 транспортных средств.

Рынки проверяли в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого против главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. По данным источника ТАСС, его подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. «Блокнот-Ростов» со ссылкой на источник писал, что благодаря покровительству чиновника на рынках организовали продажу наркотиков, азартные игры и проституцию, а также возводили постройки для нелегальных мигрантов.