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Ольга Щербинина

В Ростовской области продавцы устроили митинг после закрытия трёх рынков — накануне тысячи силовиков устроили там рейд Статьи редакции

На стихийную акцию вышли сотни человек.

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Она прошла на площади у трёх крупных рынков «Атлант», «Алмаз» и «Овощной», расположенных в Аксайском районе Ростовской области. Об этом сообщает 161.ru.

По словам продавцов, доступ к торговым рядам заблокировали утром 28 апреля. «Возле „Атланта“ обстановка продолжает накаляться: уже собралась 1 000 сердитых лавочников — требуют срочно открыть въезд на рынок, чтобы начать работать», — пишет телеграмм-канал Don Mash.

И. о. главы Аксайского района Константин Доморовский пояснил, что это связано с проверкой законности получения земли собственниками — структурами бизнесменов Бабаевых и семьёй главы района Виталия Борзенко. Чиновник сказал, что не знает, как долго продлится расследование.

По оценке продавцов, оборот торговых точек превышает миллиард рублей, а за товарами к ним едут из Ростова, области и соседних регионов. На 16:00 запланировали официальную встречу с участием районных и областных чиновников. После сообщения об этом люди начали постепенно расходиться.

Утром 27 апреля полицейские, росгвардейцы и сотрудники ФСБ окружили рынки «Атлант», «Классик», «Алмаз» и «Овощной» между Аксаем и Ростовом-на-Дону. Источники 161.ru говорили, что в спецоперации задействовали почти пять тысяч силовиков. Собеседники «Интерфакс-Юг» оценили численность сотрудников в 3,5 тысячи.

Рынки начали проверять из-за информации о незаконных мигрантах, а также сведений об «организации проституции, торговле наркотиками и оружием», сказал источник «Интерфакса».

Ростов сегодня @rostodaycom
На рынки «Алмаз» и «Атлант» под Ростовом нагрянули силовики https://rostoday.com/na-rynki-almaz-i-atlant-nagryanuli-siloviki/ https://t.co/zyIBSv5S0V

По данным ТАСС, по результатам рейда составили около 120 административных протоколов. Силовики проверили более 500 торговых объектов, 1600 граждан и 1800 транспортных средств.

Рынки проверяли в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого против главы Аксайского района Виталия Борзенко. В апреле 2021 года суд арестовал его на два месяца. По данным источника ТАСС, его подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. «Блокнот-Ростов» со ссылкой на источник писал, что благодаря покровительству чиновника на рынках организовали продажу наркотиков, азартные игры и проституцию, а также возводили постройки для нелегальных мигрантов.

Уголовное дело также возбудили в отношении бизнесмена Карима Бабаева и двух сыновей Вадима и Эдуарда. По делу проходит директор Аксайского рынка Иван Ситько.

#новости #регионы

25 25 комментариев
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Необыкновенный звук

29

Рыночек порешали

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ouxen

Необыкновенный
–3

Кубаноиды ¯\_(ツ)_/¯

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Коричневый Петя

ouxen
4

при чем здесь кубанойды?

Ответить

ouxen

Коричне…
–2

Прост

Ответить

Молочный Слава

ouxen
0

Лёша, мы всё просрали

Ответить

Smaug The Terrible

ouxen
2

Скорее, доноиды

Ответить

ouxen

Smaug
0

Дробившийся

Ответить

sahk.com

ouxen
1

Лишь бы спиздануть, кубаноиды в краснодарском крае, а это ростов

Ответить

ouxen

sahk.com
0

картошка картофель

Ответить

Максим Иванов

ouxen
0

когда не разбираешься в географии

Ответить

ouxen

Максим
–1

Это же рядом

Ответить

Михаил Набоков

3

Рынки не нужны. 

Ответить

KSA

Михаил
2

Ты против свободного рынка? Тоталитарный коммуняка!

Ответить

Михаил Набоков

KSA
2

Я против антисанитарии и криминала.

Ответить

Михаил Иванов

Михаил
–1

Дурачок

Ответить

Текущий кот

0

Молодцы. Защищают свою собственность и свои права. Такие стихийные митинги гораздо больше делают для страны чем свечение фонариками и вся эта еботня в твиттере. Если есть оппозиция в Ростове- они должны все присоединяться.

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Eugene Tackleberry

Текущий
0

Данный митинг спонсируется иностранными агентами

Ответить

Автоматический утюг

1

.

Ответить

Большой жёлтый робат

Автоматический
1

Алмаз поправил плечи

Ответить

Способ Удержания Бобра

1

5 тысяч силовиков, пзц

Ответить

pk

Способ
1

Ну надо же чем-то людей занять в перерывах между митингами

Ответить

Способ Удержания Бобра

pk
0

Ага, устроили им тимбилдинг

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Как в анекдоте - а вот на это у них деньги есть

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Показательный мангал

0

Шавермы не пожрать теперь шож такое

Ответить

Сергей Зорин

0

накануне тысячи силовиков устроили там рейВ

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