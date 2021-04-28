«Всё это делается на деньги налогоплательщиков»: ФБК рассказал о зарплатах сотрудников и авторов RT Статьи редакции
Албуров и Певчих заявили, что Маргарита Симоньян получает 1,7 миллиона рублей в месяц, а её заместитель Елизавета Бродская, — 2,1 миллиона.
ФБК рассказал, что несколько недель назад им прислали штатное расписание медиахолдинга RT: «список всех сотрудников, и их официальные зарплаты за последние несколько лет».
- Маргарита Симоньян — 1,7 миллиона рублей в месяц;
- Гендиректор RT Алексей Николов — 2,6 миллиона;
- Первый заместитель Симоньян Елизавета Бродская, — 2,1 миллиона;
- Виталий Серуканов — 754 тысячи в месяц;
- Максим Кононенко — 540 тысяч в месяц;
- Станислав Яковлев — 420 тысяч в месяц;
- Леся Рябцева — 368 тысяч в месяц;
- Константин Придыбайло — 314 тысяч в месяц;
- Георгий Бабаян — 200 тысяч в месяц;
удоли блэт
"Эти россияне, они такие же как мы, да, не воротите нос, они способные, несколько глупы, алчны, возможно, им надо дать время, возможно, служа нам они обретут новый смысл жизни"
Грин де Симонян(c)
А можно плз ещё в долларах сказать сколько это?
$5000 это 373к рублей
1.7 млн это примерно $22780
да, AI, Big Data, туда-сюда
можно по однушке в регионах приобретать, раз в месяц, нормально так
Парадный кубок
Зачем своих курировать-то?
А народ безмолвствует и ест
Очевидный Слава
Десять дней шашлыков и пятихатку на охоту крепкую дали
"А большего мне и не надо©"
Нравственный утюг
Ладно Кононенко, а за что рябцева 300к получает? Под чьим столом она подрабатывает на RT после стола Веника?
Интересно, чего они ожидают от видео, когда большинство им просто завидует. Это, в конце концов, не силовики, они просто работники ртом (хаха ртом), получающие огромные в масштабах страны деньги.
Придыбайло всего за 300 продается?
Это он вроде освещал несуществующие митинги в Беларуси
Если бы я получал лям в месяц, то одевался бы со вкусом
Часовой ящик
или же забил бы хуй на любое социальное одобрение и нюхал свой кокс голышом
Так, на данный момент статью посмотрело почти 1000 человек. Вы должны перейти на видео ФБК, поставить лайк и оставить несколько комментариев для продвижения видео - оно обязательно должно выйти в тренды.
Часовой ящик
помню было видео про дворец путина и 100млн просмотров
разленились уже, только и пересказы на тж читают, а поддержать оригинал им лень
Про Димона и дворец вся страна знает, дальше что? Ну правда, что? Не, лайк я поставил до твоего комментария, но вот эта формулировка "Вы должны" это ты загнул, я считаю
ФБК рассказал, что несколько недель назад нам им
Ну хоть минимально читайте перед тем как вывалить в паблик.
А по теме удивлен, что такой мягко говоря странной персоне, как рябцева, платят такие деньги.
Почитай, что она пишет - там супер-агрессивная шиза с брызганьем слюной