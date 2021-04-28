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Артём Мазанов

«Всё это делается на деньги налогоплательщиков»: ФБК рассказал о зарплатах сотрудников и авторов RT Статьи редакции

Албуров и Певчих заявили, что Маргарита Симоньян получает 1,7 миллиона рублей в месяц, а её заместитель Елизавета Бродская, — 2,1 миллиона.

ФБК рассказал, что несколько недель назад им прислали штатное расписание медиахолдинга RT: «список всех сотрудников, и их официальные зарплаты за последние несколько лет».

  • Маргарита Симоньян — 1,7 миллиона рублей в месяц;
  • Гендиректор RT Алексей Николов — 2,6 миллиона;
  • Первый заместитель Симоньян Елизавета Бродская, — 2,1 миллиона;
  • Виталий Серуканов — 754 тысячи в месяц;
  • Максим Кононенко — 540 тысяч в месяц;
  • Станислав Яковлев — 420 тысяч в месяц;
  • Леся Рябцева — 368 тысяч в месяц;
  • Константин Придыбайло — 314 тысяч в месяц;
  • Георгий Бабаян — 200 тысяч в месяц;

#новости #фбк

1745 просмотров
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50 50 комментариев
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Дмитрий Бурмистров

12

удоли блэт

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Дмитрий Бурмистров

Дмитрий
8

противная шопиздец

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Яркий Кирилл

Дмитрий
0

страшна

Ответить

Искусственный паук например

7

Фантастические твари

нормально так гриндевальда распидорасило на казённых харчах

Ответить

Ростислав Алабужев

Искусственный
2

"Эти россияне, они такие же как мы, да, не воротите нос, они способные, несколько глупы, алчны, возможно, им надо дать время, возможно, служа нам они обретут новый смысл жизни"
Грин де Симонян(c)

Ответить

Миша Копейкин

5

Главное что не на добровольные донаты

Ответить

Автоматический утюг

5

За такие копейки жопу продавать, какая нищая страна

Ответить

🐙

4

А можно плз ещё в долларах сказать сколько это?

Ответить

Sergey Michko

🐙
1

$5000 это 373к рублей

1.7 млн это примерно $22780

Ответить

🐙

Sergey
7

Программисты, наверное 

Ответить

Sergey Michko

🐙
1

да, AI, Big Data, туда-сюда

Ответить

🐙

Sergey
3

Выпускники академии Шаг

Ответить

Sergey Michko

🐙
3

автоматизация и геймификация

Ответить

Sweety bread my bratishka

4

можно по однушке в регионах приобретать, раз в месяц, нормально так

Ответить

Парадный кубок

1

А чё это заместитель получает почти на поллимона больше?

Ответить

Eugard

Парадный
4

Курирует видимо, в ФСБ доплачивают.

Ответить

Парадный кубок

Eugard
0

Зачем своих курировать-то?

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Парадный
3
Ответить

Eugard

Парадный
0

Тупые потому что, периодически деда компрометируют своей вседозволенностью, несут откровенную х-ню и не понимают, когда надо помолчать. 
За этим сбродом нужен контроль.

Ответить

Федя Прозоров

Парадный
0

Схему мутят

Ответить

Неудачный супер_стар

2

ребята не забывайте ставитб звёздочку с пометкой про иноагента

Ответить

Яркий Кирилл

Неудачный
1

TJ - не СМИ

Ответить

Nublet Magnet

2

Нам им блять, читай что пишешь сука блять сука

Ответить

Очередной мангал

2

Ошибочно считать, что Навального ненавидят за деньги. Они его ненавидят из идейных соображений, а им за это ещё и платят.

Ответить

Большой жёлтый робат

1

А народ безмолвствует и ест

Ответить

Rodion Kutsaev

Большой
2

Добавки просит

Ответить

Очевидный Слава

Большой
2

Десять дней шашлыков и пятихатку на охоту крепкую дали
"А большего мне и не надо©"

Ответить

Имя И Фамилия

Большой
1

Гречку, пока не подорожала

Ответить

Нравственный утюг

1

А Бабаян и Кононенко вроде раньше нормальные были, чуть ли не в оппозиции режима.

С простиуткой рябцевой то все и так ясно было давно, а боброедке развал РИА еще на том свете припомнят черти.

Ответить

Нравственный утюг

Нравственный
2

Ладно Кононенко, а за что рябцева 300к получает? Под чьим столом она подрабатывает на RT после стола Веника?

Ответить

Тревожный Влад

Нравственный
0

Коненко никогда не был в оппозиции. 

Ответить

Имя И Фамилия

1

Интересно, чего они ожидают от видео, когда большинство им просто завидует. Это, в конце концов, не силовики, они просто работники ртом (хаха ртом), получающие огромные в масштабах страны деньги.

Ответить

FOX

1

Придыбайло всего за 300 продается?
Это он вроде освещал несуществующие митинги в Беларуси

Ответить

Федя Прозоров

1

Если бы я получал лям в месяц, то одевался бы со вкусом

Ответить

Часовой ящик

Федя
0

или же забил бы хуй на любое социальное одобрение и нюхал свой кокс голышом 

Ответить

Федя Прозоров

Часовой
0

Голышом я и так могу ходить, без миллионной зп

Ответить

Евстафий Селюк

1

ФБК и команда, спасибо за работу.

Ответить

Максим Лавров

0

Так, на данный момент статью посмотрело почти 1000 человек. Вы должны перейти на видео ФБК, поставить лайк и оставить несколько комментариев для продвижения видео - оно обязательно должно выйти в тренды.

Ответить

Часовой ящик

Максим
1

помню было видео про дворец путина и 100млн просмотров

Ответить

Максим Лавров

Часовой
0

разленились уже, только и пересказы на тж читают, а поддержать оригинал им лень

Ответить

Имя И Фамилия

Максим
0

Про Димона и дворец вся страна знает, дальше что? Ну правда, что? Не, лайк я поставил до твоего комментария, но вот эта формулировка "Вы должны" это ты загнул, я считаю

Ответить

KSA

0

Зам получает больше главы?
Чет херня какая-то

Ответить

Часовой ящик

0

куда слать резюме

Ответить

Очевидный Слава

0

Да всё понятно с этими обормотами. Чё делать то с ними?) На митинги ходить?

Ответить

vvtwittep

0

ФБК рассказал, что несколько недель назад нам им

Ну хоть минимально читайте перед тем как вывалить в паблик.  

А по теме удивлен, что такой мягко говоря странной персоне, как рябцева, платят такие деньги. 

Ответить

vvtwittep

vvtwittep
0

Да и поросенку кононенко 500 кусков многовато. 

Ответить

Очевидный Слава

vvtwittep
0

Откуда вы вообще этих ноунеймов знаете?

Ответить

Федя Прозоров

0

Когда Раша Тудей сменит логотип на что-то менее отвратное?

Ответить

Яркий Кирилл

0

О! Леся на RT. Она, конечно, давно немного поехала, но не думал, что дойдёт до такого.

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Иван Трофимов

Яркий
0

Почитай, что она пишет - там супер-агрессивная шиза с брызганьем слюной

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