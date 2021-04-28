Его задержали, но отпустили под залог с условием: ему больше нельзя носить с собой QR-коды.

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Фото 9News

51-летнего Колина Дэвиса обвиняют в размещении поддельных QR-кодов на двух знаках регистрации заражений Covid-19 в Аделаиде. Официальные QR-коды ведут в приложение, где можно посмотреть, когда в этом районе фиксировали случаи заболевания. Размещённые Дэвисом — на сайт по борьбе с вакцинацией, сообщает Adelaide Now.

Фото ABC News

Адвокат мужчины рассказал, что Дэвис просто хотел «донести своё послание до общества», но суть послания не конкретизировал. Следователи утверждают, что никакие личные данные через поддельные QR-коды не передавались.

Судья отпустила австралийца под залог в 800 долларов с условием: ему запрещено носить с собой «свободные» QR-коды и посещать магазины, на стенде которых он их наклеил. Суд по делу состоится в июле. Дэвису грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.

Его также обвинили в хранении запрещённого оружия после обыска дома Дэвиса. Офицеры нашли там обоюдоострый нож.