Житель Австралии разместил свои QR-коды на официальных плакатах про Covid-19. Они вели на сайт против вакцинации Статьи редакции
Его задержали, но отпустили под залог с условием: ему больше нельзя носить с собой QR-коды.
51-летнего Колина Дэвиса обвиняют в размещении поддельных QR-кодов на двух знаках регистрации заражений Covid-19 в Аделаиде. Официальные QR-коды ведут в приложение, где можно посмотреть, когда в этом районе фиксировали случаи заболевания. Размещённые Дэвисом — на сайт по борьбе с вакцинацией, сообщает Adelaide Now.
Адвокат мужчины рассказал, что Дэвис просто хотел «донести своё послание до общества», но суть послания не конкретизировал. Следователи утверждают, что никакие личные данные через поддельные QR-коды не передавались.
Судья отпустила австралийца под залог в 800 долларов с условием: ему запрещено носить с собой «свободные» QR-коды и посещать магазины, на стенде которых он их наклеил. Суд по делу состоится в июле. Дэвису грозит штраф в размере 10 тысяч долларов.
Его также обвинили в хранении запрещённого оружия после обыска дома Дэвиса. Офицеры нашли там обоюдоострый нож.
Ранее в Австралии полиция начала расследование по многочисленным случаям замены официальных QR-кодов на поддельные, которые ведут на сайты против вакцинации.