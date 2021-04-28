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Microsoft впервые с 2007 года изменит шрифт в Office по умолчанию Статьи редакции

Компания попросила пользователей помочь с выбором.

33 33 комментария
872 просмотров

Изменения произойдут в 2022 году. С 2007 года шрифтом по умолчанию был Calibri, который заменил Times New Roman в Microsoft Office.

Microsoft заказала пять шрифтов для Office и добавила их в Microsoft 365, чтобы пользователи могли протестировать. Теперь компания собирает отзывы в соцсетях.

Новые шрифты Microsoft Office
  • Tenorite разработали Эрин МакЛафлин и Вей Хуанг (Erin McLaughlin и Wei Huang).
Tenorite
  • Skeena — Джон Хадсон и Пол Ханслоу (John Hudson и Paul Hanslow).
Skeena
  • Bierstadt создал Стив Маттисон (Steve Matteson), вдохновившись швейцарской типографикой середины 20-го века.
Bierstadt
  • Seaford — Тобиас Фрер-Джонсом, Нина Стёссингер и Фред Шеллкрасс (Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger и Fred Shallcrass). The Verge отмечает, что этот шрифт кажется наиболее удобным для чтения длинных документов.
Seaford
  • Grandview разработал Аарон Белл (Aaron Bell), который вдохновлялся классическими немецкими дорожными и железнодорожными указателями, отмечает издание.
Grandview

#новости #microsoft

33 33 комментария
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Эстонкский ёбаный волшебник

13

Comic Sans, очевидно же

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KSA

Эстонкский
1

Ловите Иностранного Агента!

Ответить

Виталий Лановой

8

Всегда использовал только Times New Roman

Ответить

Немыслимый каякер

5

New Roman топчег

Ответить

Лига порвах

Немыслимый
0

@Times Roman 

Ответить

Alex Sallivan

3

Да какая разница. Для официальной документации - есть стандарты - отступы, шрифт, размер и тд. А для всего прочего - под настроение.

Ответить

Жених приехал

Alex
2

Не дико грамотные пользователи нередко хуярят на целый лист надпись навроде "СМЫВАЙТЕ ЗА СОБОЙ" шрифтом Calibri, и это выглядит очень страшно. Даже TNR приличнее.

Ответить

Рассылка на почту

Жених
7

ДОВЕЛИ ПОТОМУ ЧТО УЖЕ!!!

ПОСРАЛ — СМОЙ!

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Большой жёлтый

Рассылка
0

А если достигутые результаты превзошли все ожидания?

Ответить

Древний коктейль

Большой
3

воспользуйтесь ёжиком

Ответить

Большой жёлтый

Древний
1

С дырочкой в правом боку

Ответить

Лига порвах

Древний
0

зачем ты так

Ответить

Древний коктейль

Лига
0

он потом в травке поваляется и норм будет

Ответить

Лига

Древний
0

прямо как тжшники после сходки

Ответить

Древний

Лига
0

у нас в петербурге никто не валяется после сходок, разве что частично

Ответить

Лига

Древний
0

Потому что мы сильнее
https://tjournal.ru/u/81612-liga-porvah/374168-pust-v-moskve-prohodyat-shodki

Ответить

Древний

Лига
0

шишкина, лол

Ответить

Рассылка на

Большой
1

Сфоткай и перешли коллегам

Ответить

van der Pusch

2

Конечно Bierstadt, хотя бы из-за названия

Ответить

Эстонкский ёбаный волшебник

van
1

Тенорит и грэндвью лучше выглядят, имхо

Ответить

van der Pusch

Эстонкский
1

у тебя какой-то зоркий дезигнерский глаз
для меня эти трое выглядят +- одинаково

Ответить

Andre Macareno

2

Comic Sans же

Ответить

Очевидный Слава

1

контактовский мемный

Ответить

Zzzzzzz

Очевидный
3

Lobster!

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Калибри топчик

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
1

А Робото вообще заебумба

Ответить

Имя И Фамилия

1

Интересно сколько ещё лет везде будет калибри

Ответить

Искусственный паук например

1
Ответить

Рассылка на почту

0

Что на счёт кириллицы?

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KSA

0

Верните Times New Roman

Ответить

Василий Дробовский

0

Что-то случилось. Bitcoin "взлетел", и тут начали менять шрифты.

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Федя Прозоров

0

Говно какое-то 

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Дмитрий Титов

0

Tenorite норм

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