Microsoft впервые с 2007 года изменит шрифт в Office по умолчанию Статьи редакции
Компания попросила пользователей помочь с выбором.
Изменения произойдут в 2022 году. С 2007 года шрифтом по умолчанию был Calibri, который заменил Times New Roman в Microsoft Office.
Microsoft заказала пять шрифтов для Office и добавила их в Microsoft 365, чтобы пользователи могли протестировать. Теперь компания собирает отзывы в соцсетях.
- Tenorite разработали Эрин МакЛафлин и Вей Хуанг (Erin McLaughlin и Wei Huang).
- Skeena — Джон Хадсон и Пол Ханслоу (John Hudson и Paul Hanslow).
- Bierstadt создал Стив Маттисон (Steve Matteson), вдохновившись швейцарской типографикой середины 20-го века.
- Seaford — Тобиас Фрер-Джонсом, Нина Стёссингер и Фред Шеллкрасс (Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger и Fred Shallcrass). The Verge отмечает, что этот шрифт кажется наиболее удобным для чтения длинных документов.
- Grandview разработал Аарон Белл (Aaron Bell), который вдохновлялся классическими немецкими дорожными и железнодорожными указателями, отмечает издание.
Comic Sans, очевидно же
Да какая разница. Для официальной документации - есть стандарты - отступы, шрифт, размер и тд. А для всего прочего - под настроение.
Не дико грамотные пользователи нередко хуярят на целый лист надпись навроде "СМЫВАЙТЕ ЗА СОБОЙ" шрифтом Calibri, и это выглядит очень страшно. Даже TNR приличнее.
ДОВЕЛИ ПОТОМУ ЧТО УЖЕ!!!
ПОСРАЛ — СМОЙ!
А если достигутые результаты превзошли все ожидания?
Древний коктейль
воспользуйтесь ёжиком
зачем ты так
Древний коктейль
он потом в травке поваляется и норм будет
у нас в петербурге никто не валяется после сходок, разве что частично
Потому что мы сильнее
https://tjournal.ru/u/81612-liga-porvah/374168-pust-v-moskve-prohodyat-shodki
Конечно Bierstadt, хотя бы из-за названия
Тенорит и грэндвью лучше выглядят, имхо
у тебя какой-то зоркий дезигнерский глаз
для меня эти трое выглядят +- одинаково
Калибри топчик