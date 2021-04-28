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Sasha Shambilova

В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не «портить имидж» президента Статьи редакции

По словам местных жителей, если у магазина собирается больше 4 человек, полиция начинает угрожать арестом.

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4321 просмотров

Запрет ввели в Туркменабаде по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана. Об этом сообщает «Азатлык».

Сердар Бердымухамедов потребовал от министра торговли, чтобы вокруг или перед магазинами не собирались граждане. Потому, что толпа людей портит имидж отца-президента.

источник «Азатлыка» в Министерстве торговли

Согласно новым правилам, гражданам нужно регистрироваться в магазинах и ждать, пока им позвонят, чтобы они смогли купить продукты. В Туркменабаде разрешается выстраиваться в очередь до четырёх человек, остальные ждут своего времени в ближайших подъездах.

Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания.

житель Туркменабада

Ранее такой же запрет ввели в столице Туркменистана Ашхабаде, но население его проигнорировало, что повлекло задержания людей из очередей. По данным «Азатлыка», среди задержанных много женщин.

В Туркменистане уже 4 года продолжается продовольственный кризис. Рост цен в частных магазинах и на рынках вынуждает граждан с раннего утра вставать в очереди, чтобы успеть купить продукты по субсидированным ценам, которые отпускаются с 6 до 8 утра.

Власти страны продовольственный кризис и наличие социально-экономических проблем не признают.

С 2007 года Туркменистаном руководит Гурбангулы Бердымухамедов, чей режим по уровню репрессий сравнивают с Саудовской Аравией и Северной Кореей. В СМИ и соцсетях часто обращают внимание, как его представляют в государственных изданиях и каналах: он то осматривает стройку верхом на лошади, то стреляет из пулемёта по бочкам под аплодисменты, то читает рэп про коня, то лично сжигает пакеты наркотиков на открытии утилизационного полигона.

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#новости #экономика #туркменистан

80 80 комментариев
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80 комментариев
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ggg123

69

Наблюдаем как зарождается "мировой опыт".

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Александр Маркелов

ggg123
10

Регистрация через Госуслуги

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vvtwittep

ggg123
–31

Ну в некоторых странах Европы людей уже готовят. Очереди перед магазином нормальная уже история. Только там пока типа из-за "борьбы" с бараньим вирусом. Ну ничего. Подождем еще год и разгонять, возможно, начнут😂

PS забавно, что минусует местная либерда, которая про ограничения слышала только в Москве и даже не может себе представить насколько жестко всё в некоторых странах Европы. Типа голову в песок, только мордор, только в рашке всё плохо🤦‍♂️

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Иван Эртель

vvtwittep
1

Возле Metro да, или мелких магазинчиков (где вход по 1-2 человека), а крупным сетям типа Лидла, Биллы или Кауфланда пофиг.

Ответить

vvtwittep

Иван
0

И смешно и грустно. 

Ответить

Иван Эртель

vvtwitt…
0

У нас тут в Болгарии ещё как-то легче все, маски только в закрытых помещениях, ну и открыли уже все, больше запретов нету.

Ответить

Розовый самолет

Иван
0

А ты где живешь в какмо городе? 

Ответить

Иван Эртель

Розовый
0

Варна

Ответить

Даниил Баздырев

vvtwittep
0

А с чего ты взял, что люди, которые тебя минусуют, против жестких антиковидных мер, которые введены в Европе? 

Ответить

vvtwittep

vvtwittep
–1

В Германии в более чем 300 городах и округах ужесточаются карантинные меры и вступает в силу комендантский час с 10 вечера. Соответствующий закон был принят властями страны ещё в среду. Жёсткие ограничения будут действовать минимум до конца июня

В Греции ещё в субботу покупателей пустили к себе непродуктовые магазины

😂😂😂

Комендантский час в Германии
В Германии вступают в силу новые ограничения и комендантский час, а в Италии готовятся к открытию…
ru.euronews.com
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Азамат Багатов

38

Когда видишб очередб больше трёх человек.

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
0

Привет, ты чё, охуел? Или мне называть тебя "Сердар Бердымухамедов"?

Ответить

Правый Шлеппа

Азамат
5

поясню - нельзя шутить про них
когда ты шутишь - ты выпускаеш пар и повышаешь их цитируемость
для меня это плохо - поэтому минус

Ответить

Азамат Багатов

Правый
4

Хорошо, Сердар.

Ответить

Иван Эртель

Азамат
0

Азмун?

Ответить

Азамат Багатов

Иван
0

Лунная призма, дай мне силу. Аз из.

Ответить

Eugene Gultyaev

Иван
0

Ну типа

Ответить

Денис Фадеев

Азамат
–1

Шлёппа грустный, зачем ты так? Извинись пожалуйста, я уже плачу. 

Ответить

Принятый

Правый
1

Ну а если от цитируемости в негативном контексте у него бомбит и он от этого скоро скончается?

Ответить

Правый Шлеппа

Принятый
0

выше - пример "доброй шутки" - негатива там не увидел
если бы были какие-то злые шутки - то да - так тоже хорошо

Ответить

Азамат Багатов

Правый
0

Ну охуеть добрая пиздец - отец нации ЛИЧНО расстреливает очередь за дефицитом. ЧТО ТАКОЕ ЗЛО В ТВОЁМ ПОНИМАНИИ ЧЕЛ?!

Ответить

Правый Шлеппа

Азамат
0

шутки про мать в канаве, про недостатки лица и роста итд 
вот это злые шутки

Ответить

Азамат

Правый
0

Ну у него мать не в канаве, с лицом всё в целом ок и рост средний. и рака нет и говном лицо не измазано. НЕ СМОГ Я.

Ответить

Азамат

Азамат
0

Опять меня не возьмут в стендап клуб номер один =(

Ответить

Азамат Багатов

Правый
0

А если серьёзно (лол), шутить МОЖНО про всё. Вообще про всё. Или нельзя ни про что. Я выбрал свой путь. Надеюсь, ты уверен, что твой путь правилен. Но я его не приемлю. ВЕДЬ Я ЭТО МОГУ.

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
0

А вобще, пиздец, конечно. Мой внутренний ценник считает это отвратительным.
@мамкин ценник ваше мнение.

Ответить

Розовый самолет

18

ВОТ ТАК ВОТ РУССКИЕ БУДЕТЕ ТЕРПЕТЬ ПОТОМ ЗА ОЧЕРЕДЬ В КРАСНОЕ И БЕЛОЕ БУДУТ В АВТОЗАКИ САДИТЬ

Ответить

N.N.

Розовый
31

В Беларуси за красное и белое уже сажают...

Ответить

Ненужный Влад

Розовый
3

бебебебе заткнись заткнисб!

Ответить

Денис Фадеев

Ненужный
0

...

Ответить

Денис Фадеев

Ненужный
0
Ответить

vvtwittep

Розовый
–5

Пока такие очереди только в Туркмении и в некоторых странах Европы. 

Ответить

Розовый самолет

vvtwittep
1

Ну ты подожди

Ответить

vvtwittep

Розовый
0

🤦‍♂️😂

Ответить

Розовый самолет

vvtwitt…
0

я тролю если че

Ответить

vvtwittep

Розовый
0

Норм

Ответить

Madao

Розовый
0

Ну да. 

Ответить

Весёлый Никита

Розовый
0

ПЕРЕЙДЕМ НА ДОСТАВКУ! СМЕКАЛОЧКА!

Ответить

KSA

Весёлый
0

Электронную очередь и очередь курьеров тоже запретим!

Ответить

Madegghead

16

Короче, почитал.
А ведь это прямо круто, круче чем у нас или белорусов.
Население страны 6 млн.человек, 4-ый экспортер нефти/газа в мире.
По логике они должны жить между Норвегией и Катаром. Т.е. купаться в золоте.
А нечего жрать по факту населению.
Это же какой сцуко уровень коррупции, менеджмента, концентрации капитала должен быть...

Ответить

Азамат Багатов

Madegghead
0

как у нас, лол.

Ответить

Информационный коктейль

Madegghead
0

Нефть называют проклятием

Ответить

Madegghead

Информационный
0

расскажи это норвегам, катарцам, эмиратцам и др.

Ответить

Информационный

Madeggh…
0

Норвеги единственные. Катарцы эмиратцы просто лол. А др. не существует

Ответить

bb8

Madegghead
0

Никому не нужная жаркая в пустыне страна, в таких местах никто не хочет жить, так же имеет выход только в Каспийское море и их соседи по морю только Иран, Азер, Россия, Казахстан из которых у всех имеются свои ресурсы
а по суше Иран, Афганистан, Казахстан, Узбекистан 

в это время Катар имеет выход в море и под защитой США, а с Норвегией итак всё понятно

Ответить

Весёлый Никита

15

Когда запретят срать?

Ответить

Транспортный микрофон

Весёлый
0

Когда Стэтхэм свергнет Бердымухамедова. 

Ответить

Даниил Баздырев

9

Россия в 2028 году 

Ответить

Zero-one-one

Даниил
1

Ачивка "Приплетатель 100 lvl" 

Ответить

Миша Копейкин

Zero-one-one
18

Приплетать - это когда не в тему. А когда у всех возникает ассоциативная связь - это не приплетать

Ответить

Иван Иванович

Миша
1

Ну раз у всех...

Ответить

Ненужный Влад

0

туркменистанцы тут? отзывайтесь

Ответить

Нежный франт

Ненужный
16

Наш отец великий Гурбангулы Бердымухамедов построить прекрасный режим. Солнце светить каждый день, восхищаясь нашим отцом. Сильный лидер, не как ваш Винни-Пух и Дед

Ответить

Ozabot

Нежный
3

Алабай-жена каждый давать.

Ответить

Азамат Багатов

Ozabot
1

Не трожь алабаев, милейший собак. На диване спит, лишнего не пиздит.

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
1

А И ПРАВДА ИДЕАЛЬНО

Ответить

Ozabot

Азамат
1

И алабай-жена такой быть. Овца сторожить. Вор пугать. Рот вонять.

Ответить

Иван Трофимов

Ozabot
0

Слюни пускать, гладить давать, зойбана газ выдавать

Ответить

Азамат Багатов

Иван
0

А вот это правда.

Ответить

Азамат Багатов

Ozabot
0

Не пизди, у алабаев не воняет. Есть с чем сравнить.

Ответить

Азамат Багатов

Нежный
2

Твёрдая штанга, громкий голос, меткий глаз. Миска рис каждый праздник.

Ответить

Ненужный Влад

Ненужный
1

на месте

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ненужный
1

На месте!

Ответить

Блестящий Филипп

Dmitry
2

на месте

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Ненужный
1

У них интернет дорогой, тут их нет.

Ответить

Азамат Багатов

Ненужный
0

Тут киберспортсметы или  туркменистаны? Я не понел.

Ответить

Ненужный Влад

Азамат
0

двое в одном 😏

Ответить

Азамат Багатов

Ненужный
2

Ай, нраица!

Ответить

Салат Оливье

3

В Туркменистане запретили предлагать запрещать запреты

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Голод ничто , имидж туркменбаши/аркадага/елбасяна/нацлидера всё

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2

Здесь, сука, они нас опередили...

Ответить

Денис Фадеев

1
Ответить

Виктор Огай

1

Как-то недальновидно. Надо сразу запрещать быть бедными, болеть, умирать. Вот введешь такие законы, сразу люди заживут. Если что, это я не подсказываю.

Ответить

Coronadoden

0

Проблема очередей решена!

Ответить

Франсуа Наоборот

0

Самая счастливая страна, любой выбор за тебя делают другие, более красивые и умные! Великие люди решили экзистенциальную проблему выбора!!

Ответить

Tata Kindred

0

И это народ, который партизанил против коммунистов чуть не до 50х гг (последнюю банду басмачей там разгромили где-то в 48м). Это как надо было задавить народ, что они не только не бунтуют, но даже бежать из страны и анонимно ругать власть в интернете бояться.

Ответить

Азамат Багатов

Tata
0

Кстати, кроме вливаний из бюджета разницы между ними и чечнёй не особо много (извините, Рамзан Ахматович И Гурбангулы Бердымухамедов И Сердар Бердымухамедов был неправ, ощибался)

Ответить

Информационный коктейль

Азамат
0

Из чечни можно свалить в рф или ес

Ответить

Антон Верещагин

0

рано или поздно, котел рванет и этот оазис зальет кровью, что бы вынести наверх следующего баши.

Ответить

красивые глазки

0

с девочкой разговаривала которая из туркменистана приехала к нам учиться по программе соотечественник. спрашивала её будет ли делать двойное гражданство (ответила что в туркмении так нельзя) ещё спросила хочет ли остаться в россии (раз соотечественница) она очень удивилась и сказала что обратно в туркмению и других вариантов не рассматривала
она мне ещё рассказывала про девочку из америки которая к нам по этой же программе приехала учиться на фельдшера/акушера

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