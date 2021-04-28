По словам местных жителей, если у магазина собирается больше 4 человек, полиция начинает угрожать арестом.

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Запрет ввели в Туркменабаде по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана. Об этом сообщает «Азатлык».

Сердар Бердымухамедов потребовал от министра торговли, чтобы вокруг или перед магазинами не собирались граждане. Потому, что толпа людей портит имидж отца-президента. источник «Азатлыка» в Министерстве торговли

Согласно новым правилам, гражданам нужно регистрироваться в магазинах и ждать, пока им позвонят, чтобы они смогли купить продукты. В Туркменабаде разрешается выстраиваться в очередь до четырёх человек, остальные ждут своего времени в ближайших подъездах.

Сотрудники полиции не позволяют выстраиваться в очередь перед магазинами более четырех человек. Товары также продаются через черный ход, а не через главный вход в магазин. Если кто-то захочет протестовать, полиция угрожает арестовать его и исключить из очереди в качестве наказания. житель Туркменабада

Ранее такой же запрет ввели в столице Туркменистана Ашхабаде, но население его проигнорировало, что повлекло задержания людей из очередей. По данным «Азатлыка», среди задержанных много женщин.

В Туркменистане уже 4 года продолжается продовольственный кризис. Рост цен в частных магазинах и на рынках вынуждает граждан с раннего утра вставать в очереди, чтобы успеть купить продукты по субсидированным ценам, которые отпускаются с 6 до 8 утра.

Власти страны продовольственный кризис и наличие социально-экономических проблем не признают.