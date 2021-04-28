В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не «портить имидж» президента Статьи редакции
По словам местных жителей, если у магазина собирается больше 4 человек, полиция начинает угрожать арестом.
Запрет ввели в Туркменабаде по распоряжению вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына президента Туркменистана. Об этом сообщает «Азатлык».
Согласно новым правилам, гражданам нужно регистрироваться в магазинах и ждать, пока им позвонят, чтобы они смогли купить продукты. В Туркменабаде разрешается выстраиваться в очередь до четырёх человек, остальные ждут своего времени в ближайших подъездах.
Ранее такой же запрет ввели в столице Туркменистана Ашхабаде, но население его проигнорировало, что повлекло задержания людей из очередей. По данным «Азатлыка», среди задержанных много женщин.
В Туркменистане уже 4 года продолжается продовольственный кризис. Рост цен в частных магазинах и на рынках вынуждает граждан с раннего утра вставать в очереди, чтобы успеть купить продукты по субсидированным ценам, которые отпускаются с 6 до 8 утра.
Власти страны продовольственный кризис и наличие социально-экономических проблем не признают.
С 2007 года Туркменистаном руководит Гурбангулы Бердымухамедов, чей режим по уровню репрессий сравнивают с Саудовской Аравией и Северной Кореей. В СМИ и соцсетях часто обращают внимание, как его представляют в государственных изданиях и каналах: он то осматривает стройку верхом на лошади, то стреляет из пулемёта по бочкам под аплодисменты, то читает рэп про коня, то лично сжигает пакеты наркотиков на открытии утилизационного полигона.
Наблюдаем как зарождается "мировой опыт".
Ну в некоторых странах Европы людей уже готовят. Очереди перед магазином нормальная уже история. Только там пока типа из-за "борьбы" с бараньим вирусом. Ну ничего. Подождем еще год и разгонять, возможно, начнут😂
PS забавно, что минусует местная либерда, которая про ограничения слышала только в Москве и даже не может себе представить насколько жестко всё в некоторых странах Европы. Типа голову в песок, только мордор, только в рашке всё плохо🤦♂️
Возле Metro да, или мелких магазинчиков (где вход по 1-2 человека), а крупным сетям типа Лидла, Биллы или Кауфланда пофиг.
У нас тут в Болгарии ещё как-то легче все, маски только в закрытых помещениях, ну и открыли уже все, больше запретов нету.
Розовый самолет
А ты где живешь в какмо городе?
А с чего ты взял, что люди, которые тебя минусуют, против жестких антиковидных мер, которые введены в Европе?
В Германии в более чем 300 городах и округах ужесточаются карантинные меры и вступает в силу комендантский час с 10 вечера. Соответствующий закон был принят властями страны ещё в среду. Жёсткие ограничения будут действовать минимум до конца июня
В Греции ещё в субботу покупателей пустили к себе непродуктовые магазины
😂😂😂
Когда видишб очередб больше трёх человек.
Привет, ты чё, охуел? Или мне называть тебя "Сердар Бердымухамедов"?
поясню - нельзя шутить про них
когда ты шутишь - ты выпускаеш пар и повышаешь их цитируемость
для меня это плохо - поэтому минус
Хорошо, Сердар.
Азмун?
Принятый
Ну а если от цитируемости в негативном контексте у него бомбит и он от этого скоро скончается?
выше - пример "доброй шутки" - негатива там не увидел
если бы были какие-то злые шутки - то да - так тоже хорошо
Ну охуеть добрая пиздец - отец нации ЛИЧНО расстреливает очередь за дефицитом. ЧТО ТАКОЕ ЗЛО В ТВОЁМ ПОНИМАНИИ ЧЕЛ?!
шутки про мать в канаве, про недостатки лица и роста итд
вот это злые шутки
А если серьёзно (лол), шутить МОЖНО про всё. Вообще про всё. Или нельзя ни про что. Я выбрал свой путь. Надеюсь, ты уверен, что твой путь правилен. Но я его не приемлю. ВЕДЬ Я ЭТО МОГУ.
А вобще, пиздец, конечно. Мой внутренний ценник считает это отвратительным.
@мамкин ценник ваше мнение.
Ненужный Влад
бебебебе заткнись заткнисб!
ПЕРЕЙДЕМ НА ДОСТАВКУ! СМЕКАЛОЧКА!
Короче, почитал.
А ведь это прямо круто, круче чем у нас или белорусов.
Население страны 6 млн.человек, 4-ый экспортер нефти/газа в мире.
По логике они должны жить между Норвегией и Катаром. Т.е. купаться в золоте.
А нечего жрать по факту населению.
Это же какой сцуко уровень коррупции, менеджмента, концентрации капитала должен быть...
Информационный коктейль
Нефть называют проклятием
расскажи это норвегам, катарцам, эмиратцам и др.
Информационный
Норвеги единственные. Катарцы эмиратцы просто лол. А др. не существует
Никому не нужная жаркая в пустыне страна, в таких местах никто не хочет жить, так же имеет выход только в Каспийское море и их соседи по морю только Иран, Азер, Россия, Казахстан из которых у всех имеются свои ресурсы
а по суше Иран, Афганистан, Казахстан, Узбекистан
в это время Катар имеет выход в море и под защитой США, а с Норвегией итак всё понятно
Когда запретят срать?
Россия в 2028 году
Ачивка "Приплетатель 100 lvl"
Приплетать - это когда не в тему. А когда у всех возникает ассоциативная связь - это не приплетать
Нежный франт
Наш отец великий Гурбангулы Бердымухамедов построить прекрасный режим. Солнце светить каждый день, восхищаясь нашим отцом. Сильный лидер, не как ваш Винни-Пух и Дед
Не трожь алабаев, милейший собак. На диване спит, лишнего не пиздит.
Слюни пускать, гладить давать, зойбана газ выдавать
Твёрдая штанга, громкий голос, меткий глаз. Миска рис каждый праздник.
Ненужный Влад
на месте
Тут киберспортсметы или туркменистаны? Я не понел.
Как-то недальновидно. Надо сразу запрещать быть бедными, болеть, умирать. Вот введешь такие законы, сразу люди заживут. Если что, это я не подсказываю.
Самая счастливая страна, любой выбор за тебя делают другие, более красивые и умные! Великие люди решили экзистенциальную проблему выбора!!
И это народ, который партизанил против коммунистов чуть не до 50х гг (последнюю банду басмачей там разгромили где-то в 48м). Это как надо было задавить народ, что они не только не бунтуют, но даже бежать из страны и анонимно ругать власть в интернете бояться.
Кстати, кроме вливаний из бюджета разницы между ними и чечнёй не особо много (извините, Рамзан Ахматович И Гурбангулы Бердымухамедов И Сердар Бердымухамедов был неправ, ощибался)
рано или поздно, котел рванет и этот оазис зальет кровью, что бы вынести наверх следующего баши.
с девочкой разговаривала которая из туркменистана приехала к нам учиться по программе соотечественник. спрашивала её будет ли делать двойное гражданство (ответила что в туркмении так нельзя) ещё спросила хочет ли остаться в россии (раз соотечественница) она очень удивилась и сказала что обратно в туркмению и других вариантов не рассматривала
она мне ещё рассказывала про девочку из америки которая к нам по этой же программе приехала учиться на фельдшера/акушера