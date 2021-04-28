Умер американский астронавт Майкл Коллинз, участник первой космической миссии с высадкой на Луну Статьи редакции
Он пилотировал командный модуль «Аполлона-11», когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые высадились на поверхность Луны.
О смерти астронавта сообщила его семья. Майклу Коллинзу было 90 лет, причиной смерти назвали рак.
В NASA также сделали официальное заявление о кончине астронавта. Исполняющий обязанности администратора организации Стив Юрчик сказал, что нация потеряла настоящего первопроходца.
Майкл Коллинз был пилотом командного центра корабля «Аполлон-11», который совершил первую в истории посадку на Луну 10 июля 1969 года. Тогда Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на поверхность спутника Земли, пока Коллинз ждал коллег на орбите. Вскоре после полёта он завершил карьеру астронавта.
Сам Коллинз вспоминал о своём полёте: «Вещь, которую я помню больше всего, это вид на планету Земля с большого расстояния. Крошечная. Очень блестящая. Синяя и белая. Яркая. Красивая. Безмятежная и хрупкая».
Но мы то знаем, что он просто сидел где-то в пустыне во время съёмок принунения
Умер так и не рассказав правду про Голливуд
последние дни он провел окружённый членами
И это в 90 лет!
Да да понятно что это дело рук илона маска чтобы никто не критиковал миссию старшип на луну