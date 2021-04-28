NASA скорбит о потере этого опытного пилота и астронавта, друга всех, кто стремится раздвинуть границы человеческого потенциала. Независимо от того, была ли его работа за кулисами или на виду, он всегда будет одним из тех, кто сделал первые шаги в космосе. И его дух пойдет с нами, когда мы отправимся к более далеким горизонтам.