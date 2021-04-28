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Sasha Shambilova

Умер американский астронавт Майкл Коллинз, участник первой космической миссии с высадкой на Луну Статьи редакции

Он пилотировал командный модуль «Аполлона-11», когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые высадились на поверхность Луны.

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Майкл Коллинз, фото из семейного архива, опубликованное в твиттере

О смерти астронавта сообщила его семья. Майклу Коллинзу было 90 лет, причиной смерти назвали рак.

Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окружённый членами семьи.

заявление семьи Майкла Коллинза

В NASA также сделали официальное заявление о кончине астронавта. Исполняющий обязанности администратора организации Стив Юрчик сказал, что нация потеряла настоящего первопроходца.

NASA скорбит о потере этого опытного пилота и астронавта, друга всех, кто стремится раздвинуть границы человеческого потенциала. Независимо от того, была ли его работа за кулисами или на виду, он всегда будет одним из тех, кто сделал первые шаги в космосе. И его дух пойдет с нами, когда мы отправимся к более далеким горизонтам.

Стив Юрчик
исполняющий обязанности администратора NASA

Майкл Коллинз был пилотом командного центра корабля «Аполлон-11», который совершил первую в истории посадку на Луну 10 июля 1969 года. Тогда Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на поверхность спутника Земли, пока Коллинз ждал коллег на орбите. Вскоре после полёта он завершил карьеру астронавта.

Сам Коллинз вспоминал о своём полёте: «Вещь, которую я помню больше всего, это вид на планету Земля с большого расстояния. Крошечная. Очень блестящая. Синяя и белая. Яркая. Красивая. Безмятежная и хрупкая».

#новости #космос

12 12 комментариев
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Виталий Лановой

4

Но мы то знаем, что он просто сидел где-то в пустыне во время съёмок принунения

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Вова А.

Виталий
4

Великий был актёр

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KSA

1

Умер так и не рассказав правду про Голливуд

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Eugard

KSA
1

Юра тоже всю свою недолгую жизнь про Мосфильм и радио Маяк молчал, и все равно не дали пожить...

Ответить

KSA

Eugard
–2

Юра настоящий космонавт, а этот американец - актер второго плана

Ответить

Eugard

KSA
0

Настоящими космонавтами были две собаки.
А Юра по радио сказал поехали и опустился потом на землю на парашюте, тому свидетели есть. 

Ответить

KSA

1

 последние дни он провел окружённый членами

И это в 90 лет!

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Потребительский супер_стар

KSA
1

Настоящий ТЖшник!

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#realfiddy

1

Луна ему пухом.

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Украинский кофе

0

Достойно прожил

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Кирилл Вселенский

0

Да да понятно что это дело рук илона маска чтобы никто не критиковал миссию старшип на луну

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Большой жёлтый робат

0

F

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