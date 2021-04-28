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Sasha Shambilova

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова объявила о планах участвовать во внутрипартийных выборах «Единой России» Статьи редакции

В инстаграме она назвала это «первым шагом» и сделала отсылку к песне «Нас не догонят».

86 86 комментариев
2939 просмотров
Фото из инстаграма Волковой

Участие Волковой в праймериз подтвердил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального отделения партии «Единой России» в Ивановской области.

Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России».

представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единой России» в Ивановской области

В комментариях под постом певицы многие не поддержали её решение и решили отписываться от аккаунта.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» закончится 14 мая, а праймериз пройдёт по всей стране с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня.

С 1999 по 2009 год Юлия Волкова была в составе группы «Тату». После распада она занялась сольной карьерой и в 2012 приняла участие в национальном отборе на «Евровидение» в дуэте с Димой Биланом, но заняла второе место.

#новости #политика #музыка

86 86 комментариев
8
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86 комментариев
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Андрей Рядькин

51

хуя у них путя на ресепшене стоит 

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Полноценный Денис

Андрей
14

засветился очередной двойник

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Полноценный Денис

Полноценный
4

локальный красавец для Иваново

Ответить

Василий Суслов

Полноценный
2

Ивановский парадный

Ответить

Полноценный

Василий
1

в Чертаново шоколадный?

Ответить

Василий Суслов

Полноце…
0

Там семечный

Ответить

Рыжий

Андрей
2

"Не знаю кто это был, но водитель у него сам Путин" (с)

Ответить

Федя Прозоров

Андрей
1

Мальчик-гкй

Ответить

Андрей Рядькин

Андрей
0

@Вахтёр 

Ответить

Madao

Андрей
0

Президент от народа. 

Ответить

Полноценный Денис

30

это парень с токио хотел?

Ответить

New

Полноценный
8

Токио хотел.
Тебе точно лет от 27 до 33

Ответить

Полноценный Денис

New
2

не угадал, 26

Ответить

New

Полноце…
1

Ну так я и сказал, от 26 до 33. 👆👆

Ответить

New

New
2

Во, даже Тиджорнал говорит что я молодец

Ответить

Полноценный

New
2

а я написал, что парень в токио хотел...

Ответить

Большой жёлтый

Полноце…
0

В Тамбов

Ответить

Рыжий

New
1

Сентябрь горит, убийца плачет

Ответить

KSA

Рыжий
0

Тэжэшник дрочит, не может иначе!

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Полноценный
1

Ностальгия в глаз попала

Ответить

Серый супер_стар

Полноценный
1

А я думал там девушки одни были)

Ответить

Паша Цветомузыка

Полноценный
0

Стойте, в Токио хотел парень? Значит все эти годы...

Ответить

Влад Тыщенко

Паша
0

Не бойся, трапы не считаются

Ответить

KSA

Полноценный
0

Мальчик в Токио хотел,
Ты знаешь, чики-чики-чики-та!

Ответить

Sergey Michko

15

Объясните за губы пожалуйста: это красиво такие большие?

Ответить

Кристиан Бедгер

Sergey
7

Это для другой аудитории, мы не поймём почему пельмени на губе это красиво, а ультра-яркие цвета на роже это привлекательно. 

Ответить

Андрей Лузин

Кристиан
0

Для аудитории едра?

Ответить

Sergey Michko

Кристиан
0

может это стандарт какой-то, а кастомные дороже

Ответить

Зязя

Sergey
2

это психическое расстройство, со временем хочется ещё больше и так пока на дурку не заберут

Ответить

Sergey Michko

Зязя
0

у меня есть знакомая с губами, у неё 150к в инстаграме подписчиков 

Ответить

New

Sergey
1

Типо когда она сосет парню или мужу ощущения другие.
Мне друг один рассказывал. У него девушка была с такими губами.
Вот.

Ответить

KSA

New
1

Вакуумные губы

Ответить

KSA

Sergey
1

Это латентное желание жить с негритоской. У них такие от природы, а мы все из Африки вышли

Ответить

🐙

Sergey
0

Она какой-то транснигер

Ответить

New

🐙
0

Я думал ты против дискриминации по внешности🤔

Ответить

🐙

New
0

А где дискриминация?

Ответить

KSA

🐙
0

Тринистрия это в Молдавии или где?

Ответить

Полноценный Денис

Sergey
0

это подсознательный сугубо биологический гипертрофированный триггер, только непонятно за что отвечающий

Ответить

Ник Хартман

Sergey
0

Они хорошо сосут, как будто пихаешь сосиску в тесто

Ответить

Black Lodge

Sergey
–2

замкадыши вряд ли поймут

Ответить

Liam Larsen

14

Эх, а когда-то мне она так нравилась, а сейчас как резиновая кукла.

Ответить

Вова А.

Liam
8

что с людьми ботекс делает, что тату, что дед - обколются ботексом и давай коррупцию поддерживать.

Ответить

Igor Chvalun

Вова
3
Ответить

Парадный кубок

Igor
15

Ну, в зале заседаний Думы, будет выглядеть вполне органично

Ответить

🐙

Igor
0

Ох...

Ответить

🐙

🐙
0

@syrslava тебе такой стиль нравится?

Ответить

Весёлый Никита

🐙
0

Время никого не щадит

Ответить

🐙

Весёлый
0

Ну она себя такой сделала. Это не время

Ответить

New

Liam
2

Держи.
Для тебя нашел

Ответить

Полноценный Денис

9

видимо перешла в сегмент старых артистов типо киркорова, баскова и шнура

теперь автоматом надо работать на власть

Ответить

Роман Трусов

5

Интересно, сколько ещё шлюх способна принять в себя эта партия?

Ответить

Bad Mother Fucker

Роман
6

в смысле сколько, а там что - есть не шлюхи?

Ответить

Роман Трусов

Bad
1

Это был риторический вопрос

Ответить

Bad Mother

Роман
1

у мня тоже

Ответить

New

Роман
1

А это кто?

Ответить

Pablo Engemann

Роман
1

Я конечно дико извиняюсь, но какая же Лена Миро ахуенная. Она еще и пост уже про это написала (про Волкову).

Ответить

Eugard

Роман
1

Это запутинская подстилка и мразь "лена миро"?
Мразь мразь мразь

Ответить

Andre Macareno

4

Какую половину «Нас не догонят» теперь скипать, первую или вторую?

а что, если после 40 лет всех автоматически в едро записывают?

Ответить

Большой жёлтый робат

Andre
0

Нас не едросят

Ответить

Андрей Лузин

3

Лесбиянки (би?) в едре?

Ответить

Андрей Лузин

Андрей
0

На самом деле не знаю, что у нее с ориентацией, но клип "нас не догонят" наверное сразу электорат вспомнит

Ответить

Весёлый Никита

Андрей
2

Они не лесбы и никогда не были

Ответить

Андрей Лузин

Весёлый
3

Да-да, я понимаю, что тот клип для хайпа был сделан.
Но понимают для это пенсионеры (электорат ЕР)?

Ответить

Eduard Vakhitov

Андрей
3

Те школьники, что на их концертах отплясывали, уже сами старпёры

Ответить

коренной нарниец

Андрей
2

как будто они там смотрят где галочку ставить
выставь от едра початок кукурузы и он пройдёт спокойно, всё равно ж кнопку нажимать за него будут

Ответить

коренной нарниец

Андрей
1

квирбейтинг, у нас во дворе за такое кэнселят

Ответить

Иван Болдырев

Андрей
0

Был же в фильме "Степфордские жёны" гей-республиканец :)

Ответить

Федя Прозоров

Андрей
0

У электората нет памяти

Ответить

KSA

Андрей
0

Не лесбиянки, а двуличные твари
Фальшивой гомосятиной на концерты завлекали

Ответить

Защитный Женя

3

Тем временем, Лена Катина

Ответить

Morgan

Защитный
0

Она мне всегда больше нравилась.

Ответить

Серый супер_стар

2

Интеллект, его не скроешь

Ответить

Говорил

2

Интересно, что ещё нам покажет безумная фантазия отдела маркетинга едра?

Ответить

Vladimir Yakimenko

1

Нам нужно больше музыкантов и спортсменов в правительстве! Только это спасёт Россию, и только если с нами царь и бог!

Ответить

Алексей Сорок

1

I am not gay but $20 is $20

Ответить

Kir Kirsky

1

@ЗаконВнеЗакона у тебя не бомбит что твои посты через пару часов в новостях, а ссылочки на тебя нет? Понятно что редакция не обязана мониторить блоги, да даже и подсайтов. Да и вообще могла найти в другом месте. Но пальма первенства же есть.

Ответить

Женя Кузьмин

Kir
0

ну тут такая тема, что из личных блогов мы в целом не берем новости (насколько я понимаю), потому что предполагается, что человек не просто так постит ее в личный блог — это типа персонального огородика, где только он босс. ну и личных блогов очень много, и за ними не уследить, как за подсайтами (да и за подсайтами сложно)

Ответить

Kir Kirsky

Женя
0

Я без доебки.

Ответить

Илья Синица

0

Ну дайте человеку на лечение заработать, чего вы

Ответить

Александр Хнычков

0

«Я сошла с ума, я сошла с ума
Мне нужна она, мне нужна она»

Ответить

Ниндзя

0

Травить в соц сетях человека плохо, но это не человек, так что...

Ответить

Andrew Muralov

0

Её ёмкая характеристика: баба-пидор

Ответить

Украденная жизнь

0

Терешкова и то лучше выглядит.

Ответить

KSA

0

Бедная девочка живет в нищете
После закрытия проекта "Тату" даже на новые джинсы денег нет, в дырявых ходит

Ответить

Ден

0

Ну а хули, давай сразу в президентки. Я за тебя сразу голосовать пойду))

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Не пощадило время Юльку-то. А вообще компания знатная: Катя Лель, у которой инопланетяне все зубы украли по ее признанию, Вика 5G Боня, эта мамзель...
Вышла в тираж - полезай в политику

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