В инстаграме она назвала это «первым шагом» и сделала отсылку к песне «Нас не догонят».

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Фото из инстаграма Волковой

Участие Волковой в праймериз подтвердил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального отделения партии «Единой России» в Ивановской области.

Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования «Единой России». представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единой России» в Ивановской области

В комментариях под постом певицы многие не поддержали её решение и решили отписываться от аккаунта.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» закончится 14 мая, а праймериз пройдёт по всей стране с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня.