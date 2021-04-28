Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова объявила о планах участвовать во внутрипартийных выборах «Единой России» Статьи редакции
В инстаграме она назвала это «первым шагом» и сделала отсылку к песне «Нас не догонят».
Участие Волковой в праймериз подтвердил ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального отделения партии «Единой России» в Ивановской области.
В комментариях под постом певицы многие не поддержали её решение и решили отписываться от аккаунта.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» закончится 14 мая, а праймериз пройдёт по всей стране с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня.
С 1999 по 2009 год Юлия Волкова была в составе группы «Тату». После распада она занялась сольной карьерой и в 2012 приняла участие в национальном отборе на «Евровидение» в дуэте с Димой Биланом, но заняла второе место.
хуя у них путя на ресепшене стоит
Полноценный Денис
засветился очередной двойник
Ивановский парадный
Полноценный
в Чертаново шоколадный?
Токио хотел.
Тебе точно лет от 27 до 33
Полноценный Денис
не угадал, 26
Стойте, в Токио хотел парень? Значит все эти годы...
Объясните за губы пожалуйста: это красиво такие большие?
Это для другой аудитории, мы не поймём почему пельмени на губе это красиво, а ультра-яркие цвета на роже это привлекательно.
Полноценный Денис
это подсознательный сугубо биологический гипертрофированный триггер, только непонятно за что отвечающий
Эх, а когда-то мне она так нравилась, а сейчас как резиновая кукла.
Интересно, сколько ещё шлюх способна принять в себя эта партия?
в смысле сколько, а там что - есть не шлюхи?
Я конечно дико извиняюсь, но какая же Лена Миро ахуенная. Она еще и пост уже про это написала (про Волкову).
Какую половину «Нас не догонят» теперь скипать, первую или вторую?
а что, если после 40 лет всех автоматически в едро записывают?
Лесбиянки (би?) в едре?
На самом деле не знаю, что у нее с ориентацией, но клип "нас не догонят" наверное сразу электорат вспомнит
Они не лесбы и никогда не были
Да-да, я понимаю, что тот клип для хайпа был сделан.
Но понимают для это пенсионеры (электорат ЕР)?
как будто они там смотрят где галочку ставить
выставь от едра початок кукурузы и он пройдёт спокойно, всё равно ж кнопку нажимать за него будут
Нам нужно больше музыкантов и спортсменов в правительстве! Только это спасёт Россию, и только если с нами царь и бог!
@ЗаконВнеЗакона у тебя не бомбит что твои посты через пару часов в новостях, а ссылочки на тебя нет? Понятно что редакция не обязана мониторить блоги, да даже и подсайтов. Да и вообще могла найти в другом месте. Но пальма первенства же есть.
ну тут такая тема, что из личных блогов мы в целом не берем новости (насколько я понимаю), потому что предполагается, что человек не просто так постит ее в личный блог — это типа персонального огородика, где только он босс. ну и личных блогов очень много, и за ними не уследить, как за подсайтами (да и за подсайтами сложно)
Бедная девочка живет в нищете
После закрытия проекта "Тату" даже на новые джинсы денег нет, в дырявых ходит
Не пощадило время Юльку-то. А вообще компания знатная: Катя Лель, у которой инопланетяне все зубы украли по ее признанию, Вика 5G Боня, эта мамзель...
Вышла в тираж - полезай в политику