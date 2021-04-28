Минюст: «Медузу» включили в список иноагентов после сообщения госоргана об иностранном финансировании издания Статьи редакции
Минюст не уточнил, какое ведомство сообщило об этом.
Ведомство сообщило, что зарегистрированное в иностранном государстве юрлицо, может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно получает иностранное финансирование. Об этом Минюст заявил в ответ на запрос «Дождя».
Минюст не ответил на вопрос «Дождя» о том, какие именно источники иностранного финансирования стали причиной признания «Медузы» иноагентом.
Адвокат Анастасия Буракова рассказала «Открытым медиа», что «Медуза» всё еще не получила официальное уведомление ведомства, по закону его обязаны были отправить в течение трех рабочих дней: срок истёк 28 апреля.
23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».
Лучше бы объяснил почему только сейчас включили, а не сразу, как этот закон появился.
А бибиси что не включили? У них 100% иностранное финансирование.
Первый день в России что ли 🤡
Все подобные законы направлены на точечный нагиб, т.е. когда захочется "законно" прижать кого-либо.
То есть, переводя на язык тж, если дитковский и эстонкский решат купить подписку плюс, то и тж будет считаться иноагентом. Ну понятненько.
>>Ведомство сообщило, что зарегистрированное в иностранном государстве, может быть признано СМИ
КТО зарегистрирован в иностранном государстве(это еще что за кадавр такой - "иностранное государство"?)? Ведомство? Нечто из другого мира? Вычитку делай, да?
по закону его обязаны были отправить в течение трех рабочих дней: срок истёк 28 апреля.Отправили. Просто почта за границу идёт долго.