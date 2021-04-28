Минюст не уточнил, какое ведомство сообщило об этом.

{"id":374766,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/374766-minyust-meduzu-vklyuchili-v-spisok-inoagentov-posle-soobshcheniya-gosorgana-ob-inostrannom-finansirovanii-izdaniya","title":"\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442: \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0443\u00bb \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374766-minyust-meduzu-vklyuchili-v-spisok-inoagentov-posle-soobshcheniya-gosorgana-ob-inostrannom-finansirovanii-izdaniya&title=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442: \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0443\u00bb \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374766-minyust-meduzu-vklyuchili-v-spisok-inoagentov-posle-soobshcheniya-gosorgana-ob-inostrannom-finansirovanii-izdaniya","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374766-minyust-meduzu-vklyuchili-v-spisok-inoagentov-posle-soobshcheniya-gosorgana-ob-inostrannom-finansirovanii-izdaniya&text=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442: \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0443\u00bb \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374766-minyust-meduzu-vklyuchili-v-spisok-inoagentov-posle-soobshcheniya-gosorgana-ob-inostrannom-finansirovanii-izdaniya&text=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442: \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0443\u00bb \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374766-minyust-meduzu-vklyuchili-v-spisok-inoagentov-posle-soobshcheniya-gosorgana-ob-inostrannom-finansirovanii-izdaniya","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041c\u0438\u043d\u044e\u0441\u0442: \u00ab\u041c\u0435\u0434\u0443\u0437\u0443\u00bb \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0433\u043e\u0441\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0430 \u043e\u0431 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/374766-minyust-meduzu-vklyuchili-v-spisok-inoagentov-posle-soobshcheniya-gosorgana-ob-inostrannom-finansirovanii-izdaniya","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1041 просмотров

Ведомство сообщило, что зарегистрированное в иностранном государстве юрлицо, может быть признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента, если оно получает иностранное финансирование. Об этом Минюст заявил в ответ на запрос «Дождя».

Минюст не ответил на вопрос «Дождя» о том, какие именно источники иностранного финансирования стали причиной признания «Медузы» иноагентом.

На основании документов, поступивших от органов государственной власти РФ, подтверждающих соответствие признакам иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента юридическое лицо… SIA Medusa Project и ОАО «Первое антикоррупционное СМИ» включены в реестр. Минюст РФ

Адвокат Анастасия Буракова рассказала «Открытым медиа», что «Медуза» всё еще не получила официальное уведомление ведомства, по закону его обязаны были отправить в течение трех рабочих дней: срок истёк 28 апреля.

23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».