Новости
Артём Мазанов

Глава Внуково назвал уход самолёта с Навальным на запасной аэродром «случайностью» Статьи редакции

Во Внуково Навального ждали сторонники и журналисты, но основатель ФБК прилетел в другой аэропорт.

17 17 комментариев
263 просмотров

Глава Внуково Виталий Ванцев рассказал, что в середине января из-за большого снегопада закрывались и Шереметьево, и Домодедово, а Внуково принимал самолёты в качестве запасного аэропорта. «Но мы тоже неидеальны, и у нас бывают моменты, когда происходят какие-то сбои», — уточнил он. Об этом пишет РБК.

Ванцев повторил прошлое объяснение аэропорта: в момент приземления самолёта с Навальным во Внуково снегоуборочная техника съехала на грунт и застряла в снегу, поэтому аэропорт не мог принимать рейсы.

Это была случайность. Никому в здравом уме и твёрдой памяти не придёт в голову это делать [менять аэропорт прибытия] просто так.

Виталий Ванцев
глава Внуково

Глава Внуково уточнил, что самолёт уходит на запасной аэродром по решению командира корабля. «Только он может принять решение покрутиться в воздухе в зависимости от наличия запасного топлива или уйти на запасной аэродром», — сообщил он.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, куда его доставляли из-за отравления «Новичком». Политика задержали на паспортном контроле аэропорта Шереметьево, хотя изначально тот летел во Внуково.

Возвращение Навального в Россию и его задержание…
За эпопеей с прилётом во Внуково (на самом деле в Шереметьево) следили всеми доступными способами…
tjournal.ru

#новости #навальный

17 17 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 17, "likes": 5, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 374842, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Apr 2021 09:11:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Городской браслет

4

 самолёт уходит на запасной аэродром по решению командира корабля

нашего 145-миллионного корабля

Ответить

Скромный коктейль

3

Никому в здравом уме и твёрдой памяти не придёт в голову это делать

Как скоро будет посажен на бутылку за оскорбление главы государства?

Ответить

Незначительный танк88

Скромный
1

то есть оскорбление? 

Ответить

Скромный коктейль

Незначительный
2

@Вахтёр_Кремля оформляю донос 

Ответить

Михаил Набоков

3

 Никому в здравом уме и твёрдой памяти не придёт в голову это делать

Жесть, они не в здравом уме

Ответить

Нежный Абдужаббор

2

угу, а сммщик чисто случайно тогда написал что "достойно встретим как в 1941" ( кстати достойно обосрались и не встретили тогда)

Аэропорт Внуково ✈ @VnukovoAirport
@Rrkudryashovv @salick27 Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно «встретили» самолёты из Германии в 1941-м, встретим все самолёты и в 2021-м. Нам в этом году исполняется 80 лет и мы уже многое повидали и пережили.
Ответить

Незначительный танк88

Нежный
1

ну вообще-то нихуя достойно в 41 году они не встретили 

Ответить

Нежный Абдужаббор

Незначительный
1

так встретили что пришлось отступать

Ответить

Незначительный танк88

Незначительный
0

да и вообще, причем эти хуи к 41 – загадка

Ответить

Zero-one-one

Незначительный
0

Сколько у тебя высших? 

Ответить

Нежный

Zero-on…
0

наград?

Ответить

norm

2

Кабина пилотов запотела.

Ответить

Комсомольский Никита

2

в здравом уме

а его и не было

Ответить

Весёлый Хамелеон

0

Уровень многоходовочек поражает

Ответить

Anton Gostev

0

Его кто-то об этом спрашивал?

Ответить

Большой жёлтый робат

0

У жтой6 случайности есть ФИО

Ответить

Ху Эмай

0

Вся наша жизнь случайность

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Всё это делается на деньги налогоплательщиков»: ФБК рассказал о зарплатах сотрудников и авторов RT
Албуров и Певчих заявили, что Маргарита Симоньян получает 1,7 миллиона рублей в месяц, а Леся Рябцева — 368 тысяч рублей в месяц.
283
Спорт
На чемпионате мира по шашкам в Польше со стола убрали российский флаг и отклеили триколор
Организаторы сделали это прямо во время матча и не увидели в случившемся «ничего плохого».
215
Истории
Секретная бойня: мир ежегодно вспоминает расстрел на площади Тяньаньмэнь. Но китайцев 32 года заставляют об этом забыть
За распространение информации о расстреле протестующих власти заблокировали «Википедию» и соцсети, а тех, кто изучал эти события, отправили в тюрьму.
302
Популярное за три дня
Технологии
Умер Дэниел Камински — исследователь, обнаруживший критическую уязвимость в структуре интернета
Он нашёл проблему в DNS, которая позволяла злоумышленникам перенаправлять трафик на вредоносные сайты.
17
Интернет
Умер «Эль Риситас» — герой мемов про смеющегося во время интервью испанца
С «хохотуном» в соцсетях прощаются люди, которым он дарил позитивные эмоции своим заразительным смехом.
63
Новости
В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не «портить имидж» президента
По словам местных жителей, если у магазина собирается больше 4 человек, полиция начинает угрожать арестом.
183
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Митя Мурасов

Глава Внуково назвал уход…

Ху Эмай

Глава Внуково назвал уход…

Большой жёлтый робат

Китай запустил базовый модуль…

Михаил Набоков

Запись в подсайте Twitter

Zero-one-one

Глава Внуково назвал уход…

сироп от щекотки

Экс-солистка «Тату» Юлия…

Большой жёлтый робат

Глава Внуково назвал уход…

Митя Мурасов

Глава Внуково назвал уход…

Атлант поправил…

Глава Внуково назвал уход…

сироп от щекотки

Экс-солистка «Тату» Юлия…

Атлант поправил…

Глава Внуково назвал уход…

GoodSanta

Глава Внуково назвал уход…

Михаил Набоков

Запись в подсайте Twitter

Артём Илющенко

История Last.fm — забытой…

Атлант поправил…

Глава Внуково назвал уход…

Дизайнер Павленко

В Туркменистане запретили…

мамкин ценник

Запись в подсайте Twitter

Evgeniy Smirnov

Китай запустил базовый модуль…

Миржан Досымбаев

Китай запустил базовый модуль…

Al

Новая криптовалюта Chia с…
null