Глава Внуково назвал уход самолёта с Навальным на запасной аэродром «случайностью» Статьи редакции
Во Внуково Навального ждали сторонники и журналисты, но основатель ФБК прилетел в другой аэропорт.
Глава Внуково Виталий Ванцев рассказал, что в середине января из-за большого снегопада закрывались и Шереметьево, и Домодедово, а Внуково принимал самолёты в качестве запасного аэропорта. «Но мы тоже неидеальны, и у нас бывают моменты, когда происходят какие-то сбои», — уточнил он. Об этом пишет РБК.
Ванцев повторил прошлое объяснение аэропорта: в момент приземления самолёта с Навальным во Внуково снегоуборочная техника съехала на грунт и застряла в снегу, поэтому аэропорт не мог принимать рейсы.
Глава Внуково уточнил, что самолёт уходит на запасной аэродром по решению командира корабля. «Только он может принять решение покрутиться в воздухе в зависимости от наличия запасного топлива или уйти на запасной аэродром», — сообщил он.
17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии, куда его доставляли из-за отравления «Новичком». Политика задержали на паспортном контроле аэропорта Шереметьево, хотя изначально тот летел во Внуково.
Незначительный танк88
то есть оскорбление?
Никому в здравом уме и твёрдой памяти не придёт в голову это делать
Жесть, они не в здравом уме
угу, а сммщик чисто случайно тогда написал что "достойно встретим как в 1941" ( кстати достойно обосрались и не встретили тогда)
Незначительный танк88
ну вообще-то нихуя достойно в 41 году они не встретили
Сколько у тебя высших?