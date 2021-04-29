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Артём Мазанов

РБК: силовики стали в 2,5 раза чаще запрашивать биллинги телефонов Статьи редакции

Количество запросов на прослушку и доступ к переписке снижается.

15 15 комментариев
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В 2016 году суды рассмотрели 126 тысяч запросов на доступ к биллингам, в 2020 году — 313 тысяч. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.

РБК уточнил, что данные о биллингах и контроле переговоров касаются действий, которые проводятся следователями — в рамках проверки. Но ежегодно суды рассматривают порядка 500-600 тысяч ходатайств оперативников об «ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи». Это мероприятие уже осуществляется в рамках возбуждённого уголовного дела.

Изображение РБК

Силовики также стали чаще запрашивать информацию о банковских вкладах и счетах: в 2017 году они попросили разрешения на 139,3 тысячи мероприятий, связанных с ограничением банковской тайны, в 2020 году — на 260 тысяч.

Изображение РБК

Число запросов на прослушку и доступ к переписке снизилось с 244 тысяч ходатайств в 2015 году до 34 тысяч в 2020 году. Это объяснили в том числе тем, что раньше не было отдельного следственного действия по биллингам: силовики получали разрешение на прослушку, но не пользовались этим, их интересовали только биллинги.

Изначально прослушка была одним из самых быстрорастущих сегментов — если посмотреть на более раннюю статистику, то с 2007 по 2015 год шел постоянный рост. А с 2015 года пошло падение. Это как раз период бурного развития мессенджеров, люди стали задумываться о безопасности коммуникаций и пользе шифрования.

Дамир Гайнутдинов
руководитель проекта «Сетевые свободы», адвокат

#новости

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Большой жёлтый робат

21

Что с биллингом по делу Немцова? Утонул? 

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Городской браслет

3

Интересно, сколько в процентах запросов удовлетворено? И как тщательно рассматривают такие запросы при таком большом их количестве?

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Владимир Филатов

2

Россия - страна возможностей.

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Ху Эмай

2

Количество запросов на прослушку и доступ к переписке снижается

Просто уже получили разрешение на прослушку всех россиян

Ответить

Покажи, где дядя тебя трогал

2

Ты куда звонишь

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Гостеприимный Маринад

Покажи,
0

Тебе звоню

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Лига тупых

0

Значит работают, значит не сидят на попе ровно, молодцы!

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new_comment

Лига
0

Приятно чувствовать себя в безопасности.

Ответить

Icipher

Лига
0

ага, ровно не сидят
криво, блядь, сидят

Ответить

Distortion

Лига
0

Давно пора убрать всю эту бюрократию из запросов и разрешений, тогда ещё лучше будут работать!

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Имя И Фамилия

0

Просто покупать пробив на форумах чаще стали, ну.

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Bich

Имя
0

У рбк только задокументированные в судах цифры, если я правильно понял, а через форумы это вообще отдельная история по идее

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Имя И Фамилия

Bich
0

Ну просто вписываешь левого человека в судебные документы и их не читая подписывают, всегда так было как раз.

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Гостеприимный Маринад

0

Бля

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Вася Пражкин

0

суды рассмотрели

А-ха-ха

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