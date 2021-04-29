РБК: силовики стали в 2,5 раза чаще запрашивать биллинги телефонов Статьи редакции
Количество запросов на прослушку и доступ к переписке снижается.
В 2016 году суды рассмотрели 126 тысяч запросов на доступ к биллингам, в 2020 году — 313 тысяч. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.
РБК уточнил, что данные о биллингах и контроле переговоров касаются действий, которые проводятся следователями — в рамках проверки. Но ежегодно суды рассматривают порядка 500-600 тысяч ходатайств оперативников об «ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи». Это мероприятие уже осуществляется в рамках возбуждённого уголовного дела.
Силовики также стали чаще запрашивать информацию о банковских вкладах и счетах: в 2017 году они попросили разрешения на 139,3 тысячи мероприятий, связанных с ограничением банковской тайны, в 2020 году — на 260 тысяч.
Число запросов на прослушку и доступ к переписке снизилось с 244 тысяч ходатайств в 2015 году до 34 тысяч в 2020 году. Это объяснили в том числе тем, что раньше не было отдельного следственного действия по биллингам: силовики получали разрешение на прослушку, но не пользовались этим, их интересовали только биллинги.
Количество запросов на прослушку и доступ к переписке снижается
Просто уже получили разрешение на прослушку всех россиян
Ты куда звонишь
Значит работают, значит не сидят на попе ровно, молодцы!
Давно пора убрать всю эту бюрократию из запросов и разрешений, тогда ещё лучше будут работать!
Просто покупать пробив на форумах чаще стали, ну.
Ну просто вписываешь левого человека в судебные документы и их не читая подписывают, всегда так было как раз.