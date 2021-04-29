Количество запросов на прослушку и доступ к переписке снижается.

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В 2016 году суды рассмотрели 126 тысяч запросов на доступ к биллингам, в 2020 году — 313 тысяч. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде.

РБК уточнил, что данные о биллингах и контроле переговоров касаются действий, которые проводятся следователями — в рамках проверки. Но ежегодно суды рассматривают порядка 500-600 тысяч ходатайств оперативников об «ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи». Это мероприятие уже осуществляется в рамках возбуждённого уголовного дела.

Изображение РБК

Силовики также стали чаще запрашивать информацию о банковских вкладах и счетах: в 2017 году они попросили разрешения на 139,3 тысячи мероприятий, связанных с ограничением банковской тайны, в 2020 году — на 260 тысяч.

Изображение РБК

Число запросов на прослушку и доступ к переписке снизилось с 244 тысяч ходатайств в 2015 году до 34 тысяч в 2020 году. Это объяснили в том числе тем, что раньше не было отдельного следственного действия по биллингам: силовики получали разрешение на прослушку, но не пользовались этим, их интересовали только биллинги.