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Артём Мазанов

Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального Статьи редакции

По его словам, «не поможет никакой ребрендинг».

Леонид Волков объявил, что официально распускает сеть региональных штабов политика после того, как Мосгорсуд по ходатайству прокуратуры ограничил их деятельность.

Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает.

Леонид Волков
глава сети штабов Навального

#новости #фбк

1921 просмотров
Статья дополняется
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Gidevan

13

Дураки и воры победили честных людей, ничего нового для России не произошло. Об этом ещё Толстой писал. 

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Dmitry Teplyakov

Gidevan
5

Дураки

Если бы

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Gidevan

Dmitry
2

Под дураками я имел в виду тех, кто бездумно исполняет преступные приказы воров.  

Ответить

Black Lodge

Gidevan
–5

- победили честных людей
- Волков
)))))))))))))))))))))))

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Скромный коктейль

3

Когда понарушал законов и сидишь довольный результатом:

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Русский единорожек88

3

Разумное решение

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Dmitry Markov

1

Ничего удивительного, покойтесь с миром

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Кирилл Плышевский

–8

Вот и все, Алеша

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Персональный браслет

Кирилл
3

Охуенно ты потратил второй комментарий

Ответить

Рыжий

0

Пизда рулю и седушке (с)

Ответить

Скромный коктейль

Рыжий
0

седлу, а не седушке

Ответить

Владимир Филатов

0

Вот и ушла эпоха.

Ответить

Владимир Филатов

0

Похоже оппозиция в России всё.

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Подземный кран

0
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Dmitry Pasyutin

0

Отряды Путина всё-таки победили

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Большой жёлтый робат

0

F

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