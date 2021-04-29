Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального Статьи редакции
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0
16 комментариев
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13
Дураки и воры победили честных людей, ничего нового для России не произошло. Об этом ещё Толстой писал.
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5
Дураки
Если бы
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–8
Вот и все, Алеша
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