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Новости vc.ru

«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» для развития финансовых сервисов Статьи редакции

После разрыва соглашений со «Сбером» и «Тинькофф» у компании наконец будут свои банковские сервисы.

42 42 комментария
1663 просмотров

В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, рассказали vc.ru в «Яндексе». Банк принадлежит гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки — 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку.

Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров, говорят в компании. Какие именно сервисы запустят, в компании пока не говорят.

Сделку закроют после согласования в ЦБ, соответствующее ходатайство «Яндекс» подал регулятору 28 апреля.

О том, что «Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», в марте писал The Bell. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 миллиарда рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 миллиарда рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,1 миллиарда рублей. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 миллионов рублей, в апреле 2021 года — 29 миллионов рублей.

  • Сделку для покупки лицензии провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В апреле маркетплейс рассказал о переговорах с банками о создании собственного финтех-продукта. О покупке банка для развития финтеха также договорился Ozon.
  • В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 миллиарда. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.
  • В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.

#новости #яндекс

42 42 комментария
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Цивилизованный крюк

17

Круче было бы купить Некрополь

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Полицейский корабль

Цивилизованный
7

Ну их сайт и правда похож на Некрополь

КБ "АКРОПОЛЬ" - Банк Акрополь
КБ "АКРОПОЛЬ" - Банк Акрополь
www.acropol.ru
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KSA

Полицейский
3

Наконец-то у Яндекса будет сайт с нормальным дедовским дизайном

Ответить

Серый Слава

Полицейский
2

Прям вьетнамские флешбеки

Ответить

Большой жёлтый робат

Цивилизованный
4

Украл шутку(*плачет*

Ответить

KSA

Цивилизованный
1

Я хотел так спетросянить!

Ответить

Острый динозавр

11

Это как когда не хватило на айфон, и ты пошел купил себе беляш

Ответить

Рекламный Данила

Острый
8

И ксяюми на сдачу

Ответить

Руководящий украинец

Рекламный
0

deleted

Ответить

Руководящий

Руковод…
0

deleted

Ответить

Руководящий

Руковод…
0

deleted

Ответить

Большой жёлтый робат

Острый
4

Иногда радости от беляша гораздо больше

Ответить

Острый динозавр

Большой
3

Я тут на днях сидел вечером, жрать захотелось. И почему-то именно дошик.
Сказал об этом жене. А она взяла и заказала дошик в Самокате, через 15 минут его привезли и еще через 5 минут мы вместе сидели уминали дошик. Давно я такого удовольствия от еды не получал

ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЛЮБОВЬ

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Большой жёлтый

Острый
4

Щас бы дошик в доставке заказывать *зовидует*

Ответить

Большой жёлтый

Острый
4
Ответить

Регулярный нос

Острый
2

А у меня вот всегда дома есть несколтко дежурных дошиков.

Ответить

Серый Слава

Регуляр…
1

И вяленая колбаса

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Острый динозавр

Регуляр…
0

Сам готовишь?

Ответить

Ваша Закладко

Острый
1

красный?

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Острый динозавр

Ваша
1
Ответить

KSA

Острый
0

Доширак - 50 р
Доставка - 500 р

Ответить

Alex Nevi

Острый
0

Попробуй его без специй - просто с солью, такая гадость.. Я попробовал - теперь ни-ни! С солью только бигбон более-менее и роллтон.

Ответить

Лига тупых

Острый
0

@Вахтёр оскорбление социальных групп

Ответить

саша

2

Я.Крополь

Ответить

Большой жёлтый робат

саша
2

Я крыжополь

Ответить

Серый Слава

Большой
0

Йа.Креведко

Ответить

Украденная жизнь

2

Греф договорился с Набиуллиной об отзыве лицензии у Акрополя.

Ответить

Вынужденный мангал

Украденная
1

 А дальше будет игра под названием "морской бой". Попытайся из 300 коммерческих банков убить тот, который тайно купил Яндекс)))

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Банк "Нетопырь"

Ответить

Цивилизованный крюк

Большой
3

Да всё уже

Ответить

Большой жёлтый робат

Цивилизованный
2

Момент упущен

Ответить

Экспертный Абдужаббор

Большой
2

Непопырь

Ответить

AZP

Большой
1

Натоптыш

Ответить

Нежный Абдужаббор

1

узнал о банке впервые

Ответить

Серый Слава

Нежный
1

Этих банков...

Ответить

Серый Слава

0

Чёт Яндекс падает. Остаётся из хороших проектов разве что самоуправляемые автомобили.

Ответить

Острый динозавр

Серый
0

Если систематически производить говно и считать за говно своих пользователей - по-другому быть не может

Ответить

Вынужденный мангал

Серый
0

Нифига себе падает. Финитех, наконец-то! Инвестиции, банкинг, все эти модные сервисы с аудиторией Яндекса- Тиньков всосет, Сбер будет плакать горючими слезами.

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This is I'm

1

По русски надо было назвать - Кремль. 

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Grisha Pivovarov

0

Я.банк

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Al

0

Пиздец...

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Определенный звук

0

С Тиньковым тоже договаривались.
Не удивлюсь, если этот банк тоже резко передумает. Ну или лопнет.

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