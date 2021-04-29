«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь» для развития финансовых сервисов Статьи редакции
После разрыва соглашений со «Сбером» и «Тинькофф» у компании наконец будут свои банковские сервисы.
В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую универсальную, рассказали vc.ru в «Яндексе». Банк принадлежит гендиректору группы «Связной» Евгению Давыдовичу. Сумма сделки — 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку.
Наличие лицензий позволит «Яндексу» развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнёров, говорят в компании. Какие именно сервисы запустят, в компании пока не говорят.
Сделку закроют после согласования в ЦБ, соответствующее ходатайство «Яндекс» подал регулятору 28 апреля.
О том, что «Яндекс» ведёт переговоры о приобретении небольшого банка «Акрополь», в марте писал The Bell. В феврале 2020 года Давыдович купил «Акрополь» у предыдущего собственника — Ахмета Паланкоева — за сумму, равную одному капиталу банка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
На начало 2020 года эта сумма составляла 1,1 миллиарда рублей. В настоящий момент капитал «Акрополя» — чуть более 1 миллиарда рублей. «Акрополь» учреждён в 1994 году, активы банка оцениваются в 1,1 миллиарда рублей. По данным «Банки.ру», убыток по итогам 2020 года составил около 82 миллионов рублей, в апреле 2021 года — 29 миллионов рублей.
- Сделку для покупки лицензии провела глава Wildberries Татьяна Бакальчук — в феврале она стала владельцем банка «Стандарт-кредит». В апреле маркетплейс рассказал о переговорах с банками о создании собственного финтех-продукта. О покупке банка для развития финтеха также договорился Ozon.
- В сентябре 2020 года «Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 миллиарда. Но уже в октябре «Яндекс» и «Тинькофф» сообщили, что прекратили переговоры о сделке.
- В марте 2021 года «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay. С его помощью пользователи могут оплачивать покупки с карты, привязанной к аккаунту на «Яндексе». Пока сервис работает только на сайтах в большинстве браузеров, в будущем функцию добавят в мобильные приложения, во все браузеры и в офлайне.
Полицейский корабль
Ну их сайт и правда похож на Некрополь
Рекламный Данила
И ксяюми на сдачу
Иногда радости от беляша гораздо больше
Острый динозавр
Я тут на днях сидел вечером, жрать захотелось. И почему-то именно дошик.
Сказал об этом жене. А она взяла и заказала дошик в Самокате, через 15 минут его привезли и еще через 5 минут мы вместе сидели уминали дошик. Давно я такого удовольствия от еды не получал
ВОТ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ЛЮБОВЬ
Регулярный нос
А у меня вот всегда дома есть несколтко дежурных дошиков.
красный?
Я.Крополь
Греф договорился с Набиуллиной об отзыве лицензии у Акрополя.
Вынужденный мангал
А дальше будет игра под названием "морской бой". Попытайся из 300 коммерческих банков убить тот, который тайно купил Яндекс)))
Банк "Нетопырь"
Цивилизованный крюк
Да всё уже
Острый динозавр
Если систематически производить говно и считать за говно своих пользователей - по-другому быть не может
Вынужденный мангал
Нифига себе падает. Финитех, наконец-то! Инвестиции, банкинг, все эти модные сервисы с аудиторией Яндекса- Тиньков всосет, Сбер будет плакать горючими слезами.