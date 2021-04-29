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Артём Мазанов

Против Навального, Волкова и Жданова возбудили уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан Статьи редакции

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет.

4 февраля Следственный комитет возбудил против Леонида Волкова, Ивана Жданова и Алексея Навального уголовное дело по части 1 статьи 239 УК. Об этом сообщается на сайте Навального.

Часть 1 статьи 239 УК РФ — «Создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью».

Подробности уголовного дела неизвестны, Навальный, Жданов и Волков являются подозреваемыми. О деле стало известно после изучения материалов по иску прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.

#новости #право

1371 просмотров
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41 41 комментарий
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Нежный Абдужаббор

31

уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан

проживающих на территории Рублевки и дворца в Геленджике

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Marhal_New _Arleana

Нежный
0

Давай сразу на озерный кооператив

Ответить

Marhal_New _Arleana

13

Блять.

Ответить

Black Lodge

7

Пора фонарики готовить?)

Ответить

Marhal_New _Arleana

Black
2

Пора рассказывать про западные санкции. И про Байдена вспоминать. Вот он то поможет.

Ответить

Stanley H. Tweedle

7

Накинулись шавки на льва

Ответить

Нежный Абдужаббор

Stanley
2

скулят всякие мелкие Табаки вокруг Шерхана

Ответить

Woody Johnson

6

дед походу решил Навального больше не выпускать

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Woody
2

Это было уже понятно

Ответить

Иван Прохоров

3

Выпускайте Орлова! Пускай он спросит, почему русские это терпят

Ответить

Должностной калькулятор

Иван
1

Почему тжшники терпят бан Орлова?

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Должностной
1

У нас связаны руки

Ответить

Имя И Фамилия

Должностной
1

Потому что ядро - русские

Ответить

Западный кот

3

Зачем нужна теперь росгвардия, когда митингов скорее всего не будет?

Ответить

Незначительный танк88

Западный
1

ну есть Беларусь еще, во влажных мечтах Украина

Ответить

Незначительный танк88

Незначительный
0

может быть провести деокупацию Эстонии, Литвы, хуй его что там за мечты? 

Ответить

new_comment

Западный
1

С врагами России бороться.

Ответить

Имя И Фамилия

Западный
1

Куда теперь девать толпу быдла с дубинками и шокерами? Проблема сама себя создала

Ответить

Alex Alen

Имя
0

Там Максим Миронов на днях статью выпустил по поводу "а фигли в 37 году так жёстко было", там объяснялось, куда девалась свободная энергия подобной черной икры. 

Ответить

Западный кот

Alex
0

Куда

Ответить

Имя И Фамилия

3

Позор!

Ответить

Михаил Набоков

0

А они вообще в рф? (Навальный то в рф)

Ответить

Антон Коваленко

Михаил
8

Навальный в РФ вроде бы 

Ответить

Городской браслет

Михаил
0

Навальный точно в РФ

Ответить

Лысина Арика

Михаил
0

Ну некоторые тут ещё минимум на пару лет. 
Писал до приписки/ 

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Личность, посягающая на личность и права граждан, сидит на троне 20 лет, сук

Ответить

Незначительный танк88

1

Сколько в РФ еще есть законов которые можно повесить на Навального и Ко? 

Ответить

Михаил Набоков

Незначительный
0

Все, беспредел же

Ответить

Icecream Tshirt

1

Где теперь интересно люди, кричавшие о вождизме Навального и партии одного человека? Власть продолжает оставаться лучшим пиарщиком ФБК

Ответить

Александр Иванов

1

большинству граждан все это конечно интересно, но все-таки впереди 11 дней отдыха, шашлычки вот это все.

Ответить

Нежный Абдужаббор

Александр
0

да вот нихуя не 11, многим работодатели сказали "это вам путин а не я пообещал, пиздуйте работать"

Ответить

Глеб Горохов

0

Пиздец

Ответить

Древний нос

0

ДА БЛЯДЬ!

Ответить

Миша Копейкин

0

Для тех, кто как и я, не в курсе что за чудо-юдо это НКО - это некоммерческая организация 

Ответить

FOX

0
Ответить

Нежный Абдужаббор

0

какой.блять.вред.здоровью.от.Навального

Ответить

Пустой кран

0

Просто какой то сюр

Ответить

Миша Копейкин

0

Ещё и полдня не прошло, а уже столько репрессий навалили

Ответить

Русские вперёд

0

Против Навального возбудили уголовное дело о создании ГРАФФИТИ, посягающей на личность и права граждан

Ответить

Экспертный Абдужаббор

0

Создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью

на сколько я знаю вред и насилие причиняют милицейские

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Убитый кран

0

То есть воровать и убивать – это законные права вот этих вот граждан, верно!?

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