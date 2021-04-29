Против Навального, Волкова и Жданова возбудили уголовное дело о создании НКО, посягающей на личность и права граждан Статьи редакции
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до четырёх лет.
4 февраля Следственный комитет возбудил против Леонида Волкова, Ивана Жданова и Алексея Навального уголовное дело по части 1 статьи 239 УК. Об этом сообщается на сайте Навального.
Часть 1 статьи 239 УК РФ — «Создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью».
Подробности уголовного дела неизвестны, Навальный, Жданов и Волков являются подозреваемыми. О деле стало известно после изучения материалов по иску прокуратуры о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.
Пора фонарики готовить?)
Пора рассказывать про западные санкции. И про Байдена вспоминать. Вот он то поможет.
Накинулись шавки на льва
дед походу решил Навального больше не выпускать
Выпускайте Орлова! Пускай он спросит, почему русские это терпят
Должностной калькулятор
Почему тжшники терпят бан Орлова?
Незначительный танк88
ну есть Беларусь еще, во влажных мечтах Украина
Незначительный танк88
может быть провести деокупацию Эстонии, Литвы, хуй его что там за мечты?
Куда теперь девать толпу быдла с дубинками и шокерами? Проблема сама себя создала
А они вообще в рф? (Навальный то в рф)
Личность, посягающая на личность и права граждан, сидит на троне 20 лет, сук
Где теперь интересно люди, кричавшие о вождизме Навального и партии одного человека? Власть продолжает оставаться лучшим пиарщиком ФБК
большинству граждан все это конечно интересно, но все-таки впереди 11 дней отдыха, шашлычки вот это все.
Нежный Абдужаббор
да вот нихуя не 11, многим работодатели сказали "это вам путин а не я пообещал, пиздуйте работать"
Для тех, кто как и я, не в курсе что за чудо-юдо это НКО - это некоммерческая организация
Против Навального возбудили уголовное дело о создании ГРАФФИТИ, посягающей на личность и права граждан