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Sasha Shambilova

В Китае приняли закон по борьбе с перерасходом еды Статьи редакции

Клиентов, которые не доели заказанную еду в общепите, смогут штрафовать.

14 14 комментариев
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Фото AP

Закон приняли 29 апреля на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает Xinhua.

По словам пресс-секретаря комиссии Занга Тевейя, новый закон должен дать определение «пищевым отходам» и уточнить меры по борьбе с расточительством в еде. Одна из известных мер — штрафы для тех посетителей ресторанов, которые заказали чрезмерное количество блюд и не доели. Сам процесс штрафа и его величина — пока неясны.

Банкеты чиновников также регламентируются законом, так как госслужащие должны сыграть ведущую роль в предотвращении пищевых отходов. На мероприятиях количество и форма приёма пищи должны быть организованы экономно и не превышать определённые стандарты.

Закон приняли в связи с тем, что Китай ежегодно теряет около 35 миллиардов килограмм зерна на этапах хранения, транспортировке и переработке, а в городах ежедневно производится 50 тонн пищевых отходов.

Ранее в августе 2020 года в Китае стартовала кампания «Чистая тарелка» по бережному отношению к продуктам. Тогда лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что «расточительство в отношении продовольствия ужасает и огорчает».

В рамках проекта кейтеринговая служба Уханя призвала рестораны ограничить количество продаваемых блюд: группы должны были заказывать на одно блюдо меньше, чем количество посетителей. Так, группа из 10 человек могла заказать лишь 9 блюд. Кампания вызвала негодование в социальных сетях. Пользователи Weibo массово критиковали инициативу.

Что, если человек пойдет в ресторан один? Сколько блюд он может заказать? Ноль?

пользователь Weibo

#новости #китай #еда

14 14 комментариев
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14 комментариев
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Длинный ихтиандр

3

Товарищ Си забрать миска рис

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Sanek Igoshev

Длинный
1

Твоя расточительность огорчать партия, минус одна плошка рис за недоеденный в ресторане рис 🍚

Ответить

Рыжий

2

Лол, раньше негры в США недоедали, теперь коммунисты в Китае 

Ответить

Михаил Набоков

1

Китайцы такие же красивые, как Россияне, заметили?

Ответить

Нежный Абдужаббор

Михаил
1

Пхаха

Ответить

Игорь И

Нежный
0

Пппхааа аахаа ха аааах 🤣😅

Ответить

Дуд Волро

Михаил
0

китаяночки сочные

Ответить

Михаил Набоков

1

Хотите как в китае?

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MEGAtraXXXer666

Михаил
0

Международный опыт как никак

Ответить

Андрей Рядькин

1

Дошик захотел

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Цивилизованный крюк

Андрей
0

Завязывай

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Жабка

1

То есть если повар сделал говнище то, бедные китайцы еще и должны это доесть? Порцию баланды от шефа в подарок этим господам.

Ответить

Владимир Филатов

1

Что, если человек пойдет в ресторан один? Сколько блюд он может заказать? Ноль?

Какой смышлёный!

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Большой жёлтый робат

0

Минус миска рис

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