В Китае приняли закон по борьбе с перерасходом еды Статьи редакции
Клиентов, которые не доели заказанную еду в общепите, смогут штрафовать.
Закон приняли 29 апреля на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Об этом сообщает Xinhua.
По словам пресс-секретаря комиссии Занга Тевейя, новый закон должен дать определение «пищевым отходам» и уточнить меры по борьбе с расточительством в еде. Одна из известных мер — штрафы для тех посетителей ресторанов, которые заказали чрезмерное количество блюд и не доели. Сам процесс штрафа и его величина — пока неясны.
Банкеты чиновников также регламентируются законом, так как госслужащие должны сыграть ведущую роль в предотвращении пищевых отходов. На мероприятиях количество и форма приёма пищи должны быть организованы экономно и не превышать определённые стандарты.
Закон приняли в связи с тем, что Китай ежегодно теряет около 35 миллиардов килограмм зерна на этапах хранения, транспортировке и переработке, а в городах ежедневно производится 50 тонн пищевых отходов.
Ранее в августе 2020 года в Китае стартовала кампания «Чистая тарелка» по бережному отношению к продуктам. Тогда лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что «расточительство в отношении продовольствия ужасает и огорчает».
В рамках проекта кейтеринговая служба Уханя призвала рестораны ограничить количество продаваемых блюд: группы должны были заказывать на одно блюдо меньше, чем количество посетителей. Так, группа из 10 человек могла заказать лишь 9 блюд. Кампания вызвала негодование в социальных сетях. Пользователи Weibo массово критиковали инициативу.
Твоя расточительность огорчать партия, минус одна плошка рис за недоеденный в ресторане рис 🍚
Китайцы такие же красивые, как Россияне, заметили?
Хотите как в китае?
Дошик захотел
То есть если повар сделал говнище то, бедные китайцы еще и должны это доесть? Порцию баланды от шефа в подарок этим господам.
Что, если человек пойдет в ресторан один? Сколько блюд он может заказать? Ноль?
Какой смышлёный!