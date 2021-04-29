Новости
Артём Мазанов

Полиция Нью-Йорка «уволила» робопса Boston Dynamics после критики в соцсетях Статьи редакции

Робопёс напугал свидетелей во время ареста жителя Нью-Йорка: они посчитали, что устройства начнут использовать против людей.

Департамент полиции Нью-Йорка расторг контракт на аренду роботизированной собаки Boston Dynamics. Преподавалось, что робопёс пробудет в департаменте до августа. Об этом пишет The New York Times.

  • 23 февраля полиция Нью-Йорка использовала робота Digidog в операции с заложниками. Робопёс оснащён камерами, источниками света и системой связи. Его запустили в квартиру, где удерживали заложников, но преступники успели сбежать;
  • 13 апреля Digidog заметили при аресте мужчины. В полиции тогда рассказали, что робопёс находился в режиме ожидания и не использовался во время вызова.

Эти ситуации вызвали критику: член городского совета Нью-Йорка Бен Каллос предложил запретить полиции использовать вооружённых роботов, а в соцсетях высказали опасения по поводу милитаризации полиции. Некоторые люди назвали Digidog символом того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция при работе с гражданами.

После этого полиция Нью-Йорка решила отказаться от робопса. Это поддержали власти — пресс-секретарь мэра Билла де Блазио заявил, что рад такому решению. Boston Dynamics на фоне расторжения контракта с полицией заявила, что роботы компании «не предназначены для использования в качестве оружия, а также для запугивания людей или животных».

#новости #сша #bostondynamics

2350 просмотров
32 32 комментария
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","bostondynamics"], "comments": 32, "likes": 16, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 374947, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 29 Apr 2021 14:04:21 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Острый динозавр

18

Просто робот отказался причинять вред чернокожим

Ответить

ziggy stardust

Острый
10
Ответить

Александр Иванов

11

Robot Lives Matter

Ответить

Рпош Ашршщ

8

Наверняка он этим черным елдаком всех вокруг 5G с микрочипами Билла Гейтса облучал еще

Ответить

Служебный цветок

8

на месте маркетологов BD я бы замутил шуточную стачку роботов у офиса NYPD. с плакатами про засилие кожаных ублюдков.

Ответить

Принятый клуб

4

Какой нахрен робот?! Это просто радиоуправляемая машинка.
Идиоты.

Ответить

Дурной Данила

Принятый
5

При этом робот может как иметь связь с оператором, получая от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в соответствии с заложенной программой (автоматическое управление).

Из определения «робот» в википедии

Ответить

New

Дурной
0

Что такое Википедия?

Ответить

Дмитрий Якименко

5

бедный роботик он просто хотел попатрулировать ((

Ответить

Bad Mother Fucker

4

чертовы кожаные мешки дискриминировали робота!

Ответить

Авраам Рабинович

Bad
0

Отменили

Ответить

Михаил Набоков

3

Дикари

Ответить

Михаил Набоков

Михаил
3

 пресс-секретарь мэра Билла де Блазио заявил, что рад такому решению

Хотелось бы пояснений, почему рад.

Ответить

Весёлый Хамелеон

Михаил
0

Рейтинги перестали падатб потому что

Ответить

некипишуй

3

псы не нужны

вот робокотики было бы заебись

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Кожаные мешки пожалеют об этом

Ответить

New

Большой
1

Ждал твоего коммента

Ответить

Дуд Волро

2

дискриминация, какие же кожаные мешки уроды

Ответить

alexferman

1

С профсоюзами согласовали?

Ответить

LC

1

Бен Каллос

Jewish NYC councilman asked to stop dressing as…
In letter to Ben Kallos, whose adopted the comics superhero in his campaign, company asks that its…
www.timesofisrael.com
Ответить

Icecream Tshirt

1

Эти кожанные мешки...

Ответить

Украденная жизнь

1

И где он теперь заряжаться будет? Изверги.

Ответить

Cерьёзный Валера

1

Киберпук.

Ответить

Зязя

1

представляю в каком ужасе лутеры, когда робопёс бежит за ними и электронным голосом повторяет "стоять-сосать-не двигаться"

Ответить

Ваша Закладко

1

собакалает

Ответить

ouxen

1

его не признали в городе родном

Ответить

Argumenta Ambigua

1

Пес ебливый, по делом, не хуй отнимать работу у честных американцев

Ответить

Photuum

0

Он будет мстить

Ответить

Вера Елизарова

0

Эхххх, долго он работу искать будет)

Ответить

Sweety bread my bratishka

0

он оказался плохим мальчиком?

Ответить

Nick Rosenberg

0

Завтра роботы «уволят» всех кожаных мешков.

Ответить

Semen Semenov

0

Некоторые люди назвали Digidog символом того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция при работе с гражданами.

Машинка на колесиках напугала так?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Спорт
На чемпионате мира по шашкам в Польше со стола убрали российский флаг и отклеили триколор
Организаторы сделали это прямо во время матча и не увидели в случившемся «ничего плохого».
225
Гость TJ
Гость TJ: Дмитрий Глуховский – писатель, сценарист, автор «Метро 2033» и аудиосериала «Пост»
Общаемся в комментариях 28 апреля с 16:30 до 18:30 по Москве.
258
Истории
Секретная бойня: мир ежегодно вспоминает расстрел на площади Тяньаньмэнь. Но китайцев 32 года заставляют об этом забыть
За распространение информации о расстреле протестующих власти заблокировали «Википедию» и соцсети, а тех, кто изучал эти события, отправили в тюрьму.
302
Популярное за три дня
Истории
Секретная бойня: мир ежегодно вспоминает расстрел на площади Тяньаньмэнь. Но китайцев 32 года заставляют об этом забыть
За распространение информации о расстреле протестующих власти заблокировали «Википедию» и соцсети, а тех, кто изучал эти события, отправили в тюрьму.
302
Новости
Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального
«Увы, работать в таких условиях невозможно», — заявил он.
354
Новости
«Всё это делается на деньги налогоплательщиков»: ФБК рассказал о зарплатах сотрудников и авторов RT
Албуров и Певчих заявили, что Маргарита Симоньян получает 1,7 миллиона рублей в месяц, а Леся Рябцева — 368 тысяч рублей в месяц.
305
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Irina Markova

Против Навального, Волкова и…

Victor Ganin

Новая криптовалюта Chia с…

Николай Иванов

Запись в подсайте Telegram

Михаил Набоков

Запись в подсайте Twitter

Мистер Блондин

Запись в подсайте Telegram

мамкин ценник

Запись в подсайте Telegram

мамкин ценник

Запись в подсайте Telegram

Дмитрий Кораблёв

Против Навального, Волкова и…

Aram Mirzoyants

Новая достопримечательность

Lenny Bistard

Леонид Волков объявил о…

Alex Nevi

Запись в подсайте Telegram

Иван Трофимов

Роскомнадзор пригрозил…
null