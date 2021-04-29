Полиция Нью-Йорка «уволила» робопса Boston Dynamics после критики в соцсетях Статьи редакции
Робопёс напугал свидетелей во время ареста жителя Нью-Йорка: они посчитали, что устройства начнут использовать против людей.
Департамент полиции Нью-Йорка расторг контракт на аренду роботизированной собаки Boston Dynamics. Преподавалось, что робопёс пробудет в департаменте до августа. Об этом пишет The New York Times.
- 23 февраля полиция Нью-Йорка использовала робота Digidog в операции с заложниками. Робопёс оснащён камерами, источниками света и системой связи. Его запустили в квартиру, где удерживали заложников, но преступники успели сбежать;
- 13 апреля Digidog заметили при аресте мужчины. В полиции тогда рассказали, что робопёс находился в режиме ожидания и не использовался во время вызова.
Эти ситуации вызвали критику: член городского совета Нью-Йорка Бен Каллос предложил запретить полиции использовать вооружённых роботов, а в соцсетях высказали опасения по поводу милитаризации полиции. Некоторые люди назвали Digidog символом того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция при работе с гражданами.
После этого полиция Нью-Йорка решила отказаться от робопса. Это поддержали власти — пресс-секретарь мэра Билла де Блазио заявил, что рад такому решению. Boston Dynamics на фоне расторжения контракта с полицией заявила, что роботы компании «не предназначены для использования в качестве оружия, а также для запугивания людей или животных».
Наверняка он этим черным елдаком всех вокруг 5G с микрочипами Билла Гейтса облучал еще
Дурной Данила
При этом робот может как иметь связь с оператором, получая от него команды (ручное управление), так и действовать автономно, в соответствии с заложенной программой (автоматическое управление).
Из определения «робот» в википедии
чертовы кожаные мешки дискриминировали робота!
Дикари
пресс-секретарь мэра Билла де Блазио заявил, что рад такому решению
Хотелось бы пояснений, почему рад.
Кожаные мешки пожалеют об этом
представляю в каком ужасе лутеры, когда робопёс бежит за ними и электронным голосом повторяет "стоять-сосать-не двигаться"
Некоторые люди назвали Digidog символом того, насколько чрезмерно агрессивной может быть полиция при работе с гражданами.
Машинка на колесиках напугала так?