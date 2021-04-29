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Ольга Щербинина

«Медуза» запустила сбор пожертвований после включения в список «иностранных агентов» Статьи редакции

«Без вас мы не справимся».

«Медуза» сообщила, что редакции пришлось отказаться от офисов в Москве и Риге, практически прекратить сотрудничество с внештатными авторами, а также сократить зарплаты на 30-50%. Об этом говорится в заявлении на сайте издания.

Даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет. Теперь мы можем рассчитывать только на вас. Впервые мы обращаемся к вам, нашим читателям, с просьбой о помощи. Помогите нам спасти «Медузу».

Без вас мы не справимся.

Редакция «Медузы»

Издание пояснило, что запуск пожертвований нужен из-за потери рекламодателей после включения в список «иностранных агентов». Платежи могут быть разовыми или регулярными.

23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».

#новости #медиа

6115 просмотров
150 150 комментариев
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86
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150 комментариев
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Служебный цветок

36

готов бы платить 300-500 руб в месяц. но чот не хочу вводить свои реквизиты на сайте. Написал им на сапорт с предложением в аппсторе подписку замутить.

Ответить

Сергей Звезда

Служебный
35

Подписка через магазин приложений вынуждает компании отчислять конскую комиссию. Поэтому многие разрешают подписываться только через сайт

Ответить

Таблетка Галоперидола

Сергей
3

А через патреон?

Ответить

Svetoslav

Таблетка
36

через onlyfans

Ответить

Таблетка

Svetosl…
1

Было бы идеально

Ответить

sergjjj

Таблетка
5

Щас всё будет, нудсы уже в личке...

Ответить

Сергей Звезда

Таблетка
7

Ты видел комиссии на патреоне, особенно в последний год? Там целый скандал был среди авторов

Ответить

Таблетка

Сергей
0

не видел, потому и спрашиваю

Ответить

Сергей Звезда

Таблетка
2

Плохо там, в общем, но полноценных альтернатив нет

Ответить

Азамат Багатов

Сергей
2

Онлифанс, лол.

Ответить

Скромный

Сергей
1

12% вроде, если не ошибаюсь. Против 30% комиссии яблока

Ответить

Heimdallr Odinov

Сергей
0

https://www.subscribestar.com ?

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Ответить

Нежный

Сергей
0

через спонсорство на ютубе ?

Ответить

Владислав

Сергей
0

Крипта

Ответить

Yuri Ly

Таблетка
0

Везде комиссия обычно. Выгоднее всего напрямую 

Ответить

Гениальный Мика

Сергей
1

Гугл плей тоже?
Я через него на ТЖ подписан

Ответить

Сергей Звезда

Гениаль…
1

Спасибо, что подписан!

(Да, в магазинах есть комиссия для разработчиков)

Ответить

Гениальный Мика

Сергей
0

Тогда переподпишусь напрямую

Ответить

Мразь

Гениаль…
0

Поэтому у тебя подписочка за 99 рублей

Ответить

Гениальный Мика

Мразь
0

75

Ответить

Мразь

Гениаль…
0

Странно. Должна быть 99

Ответить

Федя Прозоров

Мразь
0

Так и обворовывают комитет

Ответить

Служебный цветок

Сергей
1

несомненно, но это неизбежное зло. Да и не такое уж зло, если подумать, что таким образом они полностью снимают с себя ответственность за утечку платёжных данных. Пользакам безопасность, медузе минимизация репутационных рисков. это стоит денег, да.

Ответить

Незначительный танк88

Сергей
0

когда вы введете единый тег про преследования журналистов и других активистов? Или может быть разбор будет? 

Ответить

Незначительный

Незначи…
0

Как можно будет отследить все гвозди, заколоченные в крышку гроба? 

Ответить

Сергей Звезда

Незначи…
1

Обсудим, спасибо

Ответить

Незначительный

Сергей
0

Спасибо и вам 

Ответить

Противный Паша

Незначи…
2

храни вас Бог

Ответить

Незначител

Противн…
3

Целую в лобик 

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
0

Лонгрид репрессии, пожалуйста

Ответить

Сергей Низовцев

Сергей
0

Можно обычные банковские реквизиты счёта РФ указать. Всегда предпочитаю донатить через автоплатёж в интернет банке. Зачем кормить всяких cloud payments 7% комиссией, если переводы сейчас во всех нормальных банках бесплатные.

Ответить

Coronadoden

Сергей
0

Лучше с конской комиссией, чем ничего

Ответить

Геологический ящик

Служебный
3

Там можно биткоинами :)
https://support.meduza.io/
Но вообще платежи проводятся через stripe, к которому едва ли у нехороших людей будет доступ. Теоретически должно быть безопасно.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Служебный
1

В чем проблема, кидай криптой им.
Заходишь на любой обменник и в качестве получателя указываешь их кошелёк, например.
Больше похоже на отговорку…

Ответить

Ilya Sharkov

MEGAtraXXXer666
3

Ежемесячно уже лениво будет. Много мороки.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Ilya
2

Ой, ну тогда лучше хуй забить, пусть загибаются, действительно

Ответить

Ilya Sharkov

MEGAtra…
2

Нет, попытаться вначале другие варианты найти. Разве это плохо?

Ответить

MEGAtraXXXer666

Ilya
2

Да они все варианты возможные предложили, выбирай что удобнее

Ответить

Vitaly Tarakanov

Служебный
2

Всё довольно безопасно.

Хочу дать денег «Медузе». Что мне за это будет…
«Медузу» признали «иностранным агентом». Из-за этого «Медуза» потеряла практически все свои…
meduza.io
Ответить

Древний нос

Vitaly
0

Подтверждаю, использую страйп в одном из проектов - надёжная штука.

Ответить

Rerpetual Junior

Древний
0

пометь сарказмом, а то не поймут

Ответить

Древний нос

Rerpetu…
0

Хейтер, да?

Ответить

Виталий Орлов

Служебный
1

тож подумал. как дождь.

Ответить

Кирилл Загоскин

Служебный
1

Данные в stripe уходят, он все процессит - по сути тоже самое, что в аппсторе подписку сделать

Ответить

Вечерние чтения

Служебный
0

Заведи себе виртуальную карту

Ответить

Ilya Sharkov

Вечерние
2

А как и где? Разве она будет анонимной? Как я понял, человек не деньги боится потерять, а последствий сливов/прочего

Ответить

Вечерние чтения

Ilya
0

Эх. В России всё очень сложно.
А если через Apple Pay платить 🤔

Ответить

Даулет Тургалиев

Служебный
0

Создай виртуальную карту на каком-нибудь Киви

Ответить

Серый Слава

Даулет
0

Так анонимные счета запретили же. Мне месяц назад на ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги, купленные Сбером) закрыли анонимный счёт с виртуальной картой.

Ответить

Icecream Tshirt

Служебный
0

А в связи с чем опасения? Сайт же вроде с защитой

Ответить

Древний нос

Служебный
0

Есть пейпал, чем не вариант?

Ответить

Агрессивный Валера

11

Гражданам России что-то грозит за спонсирование "иностранных агентов"?

Ответить

Подземный кран

Агрессивный
22

на сайте медузы есть страница с объяснением

2. Имею ли я право переводить вам деньги, учитывая ваш новый статус?

Да. Закон никому не запрещает поддерживать «иноагентов». И не накладывает на тех, кто им помогает, никаких ограничений (и точно не делает их самих «иноагентами»). Многие НКО, признанные «иноагентами», живут в том числе на пожертвования. У людей, которые перечисляют деньги таким организациям, проблем не возникает.

Кроме того, мы обещаем не передавать ваши данные российским властям (да и вообще никаким властям).


9. Но вы просите данные банковской карты. Это безопасно?

Мы не храним данные вашей банковской карты или других платежных инструментов на наших серверах. Все списания проводятся безопасным и надежным платежным сервисом Stripe и передаются только в зашифрованном виде. Кроме того, на странице оплаты нет никаких скриптов, которые мы обычно используем на остальных страницах; не подключены даже сервисы Google Analytics или «Яндекс.Метрика».


10. А мой адрес электронной почты никуда не утечет?

Нет, он хранится не у нас, а в платежной системе и надежно защищен.

Хочу дать денег «Медузе». Что мне за это будет…
«Медузу» признали «иностранным агентом». Из-за этого «Медуза» потеряла практически все свои…
meduza.io
Ответить

Ленинград Amsterdam

Подземный
20

В каждом пункте этой страницы не хватает слова «Пока»

Ответить

Evgeniy Boyko

Подземный
2

Нужно было писать:
2. Имею ли я право переводить вам деньги, учитывая ваш новый статус?

Да. Закон ПОКА ЧТО никому не запрещает поддерживать «иноагентов». И ПОКА ЧТО не накладывает на тех, кто им помогает, никаких ограничений (и точно не делает их самих «иноагентами»).

Ответить

Алексей Михайлов

Evgeniy
0

По закону и ты ПОКА ЧТО на свободе.

Ответить

Photuum

18

И где этот Госдеп, когда он нужен?

Ответить

Alexander Scherer

Photuum
–6

На месте. Или ты думаешь, Тимченко тут же облегчённо ударит в ладоши и выдохнет: наконец-то не нужно будет скрывать гранты Госдепа в годовой отчётности в графе «прочие источники финансирования»? 😏

Ответить

Анастасия Кузьмина

11

В последнее время, всё лучшее в России - иностранное, ничего нового
Просто в очередной раз убедилась, что всё истинно русское унылое, бесполезное г.
Чем дальше, тем меньше хочу ассоциировать себя с этой страной

Ответить

Незначительный танк88

Анастасия
2

а когда все перевернется патриотом станешь? 

Ответить

Дмитрий Киселев

Незначительный
3

А патриот обязательно должен любить говно?

Ответить

Незначительный

Дмитрий
5

а обязательно не любить страну из-за группы бандитов, захвативших в ней власть? Или Россия это Путин? Или до Путина и после Путина России не будет? 

Ответить

Анастасия

Незначи…
1

Да, Россия это не только Путин и его окружение. Это ещё и все люди, которые привели его к власти и продолжают восхищаться им и его решениями. А также всеми этими "можем повторить" , победой в Олимпиаде на допинге и прочими имперскими замашками. И этих людей, к сожалению, большинство. 

Ответить

Doktor

Анастас…
0

И этих людей, к сожалению, большинство.

Процентов 15

Ответить

Анастасия

Doktor
0

Я бы очень хотела так думать, но к сожалению, нет
Россия - это не только Москва, в регионах очень много людей, которые ЗА власть, несмотря на весь пиздец. Только бы не было снова 90-ых. Да и в Москве, большая часть старшего поколения либо за, либо, по-крайней мере, не видят никаких альтернатив

Ответить

Половый ГОСТ

Незначительный
0

Ну я не уверен, что доживу до этого момента
Хоть и планирую жить ещё 200 лет

Ответить

Злой инструмент

Незначительный
–1

Чего перевернётся-то? Вместо пыни на трон сядет любящий извинения горец? Такой себе поворот, если честно.

Ответить

Alexander Scherer

Анастасия
–3

А зря: вы вот как раз такое унылое г и есть. Но, боюсь, за бугром вас тоже с распростёртыми объятиями не ждут. Так что начните делать что-то полезное в этой стране, вместо того чтобы ныть, что кругом одно унылое г.

Ответить

Злобный Капитан Немо

Анастасия
0

все истинно русское унылое г

А медуза чья? Чьи журналисты и редакторы?

Ответить

Михаил Набоков

13

Надо лонгриды и истории медузы посохранять

Ответить

Иван Иванович

Михаил
2

Золотой фонд статей Азара из 2014-го

Ответить

Незначительный танк88

Михаил
1

прочитал как похоронить 

Ответить

Босфор Восточный

Незначительный
1

Ну он то и написал по духу

Ответить

Виталий Орлов

8

Поiхали

Ответить

Михаил Зеленин

4

Мне интересно, а чего рекламодатели то разбежались? Типа ее читатели не знали, что Медуза латвийское СМИ и после признания ее иноагентом лояльность ее аудитории (понятное дело оппозиционно настроенной) как-то изменилась?

Ответить

Саша Мураховский

Михаил
8

Рекламодателей смутит (и, уверен, уже смущает) не столько тот факт, что «Медузу» превратили в иноагента, а то, что на странице любого рекламного проекта теперь будет гигантская плашка об этом.

Ну и большой бизнес всё равно будет трезво смотреть на риски — зачем идти рекламироваться на площадку, псевдоправовой статус которой непонятен. К сожалению, проще отнести деньги в другое место. Надежда на донаты. 

Ответить

Михаил Зеленин

Саша
3

ну будет и будет эта плашка, у Медузы такая аудитория, которой пофиг на эту плашку и их лояльность к ней (А следовательно и рекламируемому продукту)  не снизится

Ответить

Саша Мураховский

Михаил
5

Вопрос не в лояльности к медузе и рекламируемому продукту. Задача рекламы — закрыть бизнес-задачу: имидж, продажи продукта, охваты. И каждой из этих задач дали по ебалу.

О каком имидже идёт речь, если перед рекламным материалом будет стоять плашка иноагента, которая накладывает на бизнес рекламодателя потенциальный риск. О какой конверсии идёт речь, если для того, чтобы дойти до описания продукта и ссылки на него, нужно проскроллить вниз лишний экран. О каком охвате идёт речь, если уже сейчас твиты медузы выглядят как одна сплошная плашка иноагента и небольшой сниппет с заголовком статьи. 

Я был бы рад, если бы это было иначе, но реальность такова, что доход от нативной рекламы — а это основной источник прибыли медузы — кратно снизится. Медиа не очень маржинальный бизнес, поэтому этого будет достаточно, чтобы прибить (или убить) компанию. Так что снова — надежда на донаты.

Ответить

Шило

Саша
3

Был озадачен, когда не увидел эту плашку, а оказалось она распознается адблоком как реклама и скрывается 🙂

Ответить

Предварительный пришелец

Михаил
1

ну вот есть какой-нибудь "Иннополис"

который понятно кем организовывается и из какой тумбочки оплачивается

и одно дело рекламировать его на еще неиноагентской медузе, отлавливая молодые и перспективные, другое дело - когда вы рекламитесь у ужасного и страшного иноагента

даже если по закону все (еще) ок - постремаются лишний раз обустраивать себе головопопаболь

Ответить

Михаил Зеленин

Предварительный
0

Но ведь у Медузы были в партнерах не только связанные с государством организации. 

Ответить

Предварительный

Михаил
0

которые рекламятся в рассчете на условный "прогрессивный класс" из столицы и миллионников внутри России

то есть к ним (если ебаныйротэтогоказино решит, что надо перекрыть медузе деньги) также могут прийти и мешать работать

Ответить

Круглый огонь

6

Зачем донатить медузе? первый канал и Россия 24 нормально работают, можно от туда узнавать все новости

Ответить

Процентный файл

Круглый
1

На первом канале и россии 24 не новости, а говно, которого даром не надо.

Ответить

Еная Россия

–25

Да похуй
Пусть умирают 

Ответить

Bad Mother Fucker

Еная
4

дай-ка я тебя минусну

Ответить

Еная Россия

Bad
–13

Ты не мог просто молча минус поставить как и все остальные, ссаный говноед? Или хотел плюсов нафармить нахаляву?

Ответить

Bad Mother

Еная
7

нет, хотел, чтобы у тебя пердак полыхнул

и похоже, что у меня получилось

Ответить

Незначительный

Еная
0

я поставил ему плюс нахаляву 2 раза 

Ответить

некипишуй

Еная
2

Не похуй 
Пусть живут

видишь как просто?

Ответить

Ник Хартман

Еная
0

Ты тоже умрешь как собака, в нищете, с самой дешевой гречкой и пенсией в 12к рашки

Ответить

Еная Россия

Ник
–7

Я съебусь отсюда гораздо раньше.

Эту страну все равно не спасти, нахуй ещё тратить свои деньги на жалкие попытки что-то там пиздануть из-за бугра?

Чем скорее здесь заблокируют интернет и опустят железный занавес, тем вероятнее, что при нашей жизни что-то изменится.
Медузы и Навальные же только затягивают естественный процесс.

Ответить

mynque

Еная
1

Ога, чем быстрее мы пройдём эпоху массовых расстрелов тем лучше
А те из нас кто выживет сами потом смеяться будут (с)

Ответить

Ник Хартман

Еная
–1

Надеюсь ты так говоришь не из за того, что ты ссыкунишка, а просто тебе не нравится ментальность людей, которых тут большинство. В этом случае я могу тебя понять

Ответить

Icecream Tshirt

Еная
0

Да нет же, никому не похуй. Медуза не ты.

Ответить

Комментарий удален

Большой жёлтый робат

4

F

Ответить

Icecream Tshirt

4

Закинул 500 потому что не лох

Ответить

Невозможный чайник

4

Н И Х У Я

Когда жирные времена были, за каждую мелочь банили, настало время собирать камни

Ответить

Крадущийся Лугут

Невозможный
0

За что тебя?

Ответить

Невозможный чайник

Крадущийся
0

Просто вопрос к статье задал и сходу пермач. На тж так бы уже 99% ядра было бы в бане

Ответить

Крадущийся Лугут

Невозмо…
0

Ну "просто вопрос" что угодно может быть. Учитывая какая помойка у них обычно в комментариях, сложно представить за что они пермачи могут раздавать

Ответить

Иван Трофимов

3

Вы же «отбили нашего парня», вот сами себе и донатьте теперь, мы не хотим быть героями сопротивления.

Ответить

Bad Mother Fucker

Иван
1

а им надо было слить своего парня?

Ответить

Иван Трофимов

Bad
2

Теперь возвратимся в 12 июня 2019 года. Медуза: «Мы приложили все усилия для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность 12 июня. Однако представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на неё – поэтому каждый пускай решает сам».

Но главный перл был следующим. Шеф-редактор «Медузы» Иван Колпаков также написал, что не призывает выходить на митинг, так как это опасно: «Наша позиция: мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо. Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите».

Ответить

Bad Mother

Иван
1

каждый пускай решает сам

и что не так?

Кстати, Тимченко и Колпаков вообще-то там были

Ответить

Иван Трофимов

Bad
0

А то, что как только они добились своей цели с помощью огласки и людей, готовых выйти на митинг, они этих самых людей сразу кинули, типа мы вне политики. Ну хорошо, теперь политика в вас 😎

Ответить

Bad Mother

Иван
1

Ты вообще читаешь, что тебе пишут

они были на марше, кого они кинули?

такое ощущение, что ты как глухарь на токовище

Ответить

Иван Трофимов

Bad
0

Я знаю, что они были на митинге как частные лица. Это не отменяет их шкурной редакционной позиции как издательства.

Ответить

Bad

Иван
1

я очень надеюсь, что когда тебе однажды придется вытаскивать кого-то близкого из лап охуевших мусоров, то ты останешься таким же твердокаменным убежденным дартаньяном в белом плаще

Ответить

Гениальный Мика

2

Блин, а не было ли наоборот статусно рекламироваться на медузе? Наверняка есть какая-то ниша, которой плашка "иноагента" была бы на пользу.

Ответить

Босфор Восточный

Гениальный
3

Наверняка есть какая-то ниша, которой плашка "иноагента" была бы на пользу.

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

–7

Пусть феминистки помогают

Ответить

Andi Bigglesworth

фцвфыв
0

https://tjournal.ru/news/54481-meduza-rappoport  неа. 

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

Andi
0

Это совсем поехавшая, критикует даже своих собратьев

Ответить

Даниил

0

если им пришлось отказаться от всех офисов, то где они теперь работают?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Даниил
6

на удалёнке, вероятно

Ответить

Marhal_New _Arleana

Екатерина
1

Прям как штабы Навального

Ответить

Екатерина

Marhal_…
2

это всё чтоб третью волну сгладить!

Ответить

Федя Прозоров

2

Мне кажется, что особо ценных спецкоров захантят другие издания типа «проекта», «важных историй» и всякого такого

Ответить

Невозможный чайник

Федя
0

А у них откуда деньги?

Ответить

Федя Прозоров

Невозможный
1

Не знаю. Живут как-то 

Ответить

Федя Прозоров

Федя
–1

Вообще быть журналистом сегодня - и опасно, и не прибыльно. Про «журналистов» rt молчу

Ответить

Илья П.

Невозможный
0

Выше упомянутые как раз на донатах тоже живут

Ответить

Ivan Braun

2

Закинул ежемесячную подписку. Заработали! 

Ответить

#realfiddy

–28

Самая жирная джинса которую я видел на своём веку. 

Ответить

Серый Слава

#realfiddy
2

Какого хрена ты в заводскую рабочую смену сидишь в этих ваших интернетах? Картоха сама не вырастет!

Ответить

Весёлый Хамелеон

Серый
1

Картоху на заводах выращивают теперь?

Ответить

Серый Слава

Весёлый
2

В Беларуси картоху выращивают везде!

Ответить

Цивилизованный крюк

#realfiddy
1

В Беларуси много джинсы?

Ответить

Процентный файл

Цивилизованный
4

Забей на него, он вообще Комитету аккаунт Тик-тока хотел загнать.

Ответить

Андрей Парусников

1

да там столько партнерских материалов было, что уже невозможно листать это... зачем она вообще нужна, когда есть телеграмм каналы? извините конечно... это безусловно печально

Ответить

Древний нос

1

Подпишусь-ка на 20е/месяц.

Ответить

Верный кран

0

Редакция, го обсуждать. https://tjournal.ru/s/dispute/373346 

Что будет происходить в редакционной кухне…
Как мы знаем, основная статья доходов у них была - реклама, значит в скором времени качество…
tjournal.ru
Ответить

Верный кран

Верный
1

@Максим Козаченко понял да?!

Ответить

Bad Mother Fucker

Верный
1

какой-то хуй из каментов оказался пиздоболом

да у нас здесь драма! Предлагаю обсудить, создать опрос, пропесочить на партсобрании

Ответить

Максим Козаченко

Bad
0

Пропизделся прям жоска, ага

Ответить

Максим Козаченко

Верный
0

Не понял, честно говоря

Ответить

Незначительный

Максим
0

кто не понял тот поймет 

Ответить

Максим Козаченко

Незначи…
2

Перестал понимать что происходит на этом сайте

Ответить

Крадущийся Лугут

Верный
0

LMAO, вопрос надо ставить по-другому - не будет ли на TJ ограничения вольницы? И наверное даже не если, а когда.

Ответить

Босфор Восточный

Крадущийся
0

Сколько помню ТЖ, столько задают этот вопрос. Но уже 2к21, а тут всё также невозбранно некоторые кричат о репрессиях, но всё никак не репрессируются.

Ответить

Процентный файл

0

Лично я и так юридически являюсь иностранным агентом, т.к. зарплату получаю не в РФ.

Ответить

Процентный файл

Процентный
1

Немного перечислил. Будем считать, это неформальным "налогом на СМИ и поддержкой свободы слова", как в ФРГ

Ответить

Михаил Набоков

0

Ну вообще, все мы смертны и не каждый может справиться с чем либо

Ответить

Украденная жизнь

0

Пусть сначала Лысову уволит.

Ответить

Вячеслав Андреев

0

Бля, щас бы ещё бояться медузу поддерживать. Хуже цензуры только самоцензура

Ответить

Русские вперёд

0

Скоро и за TJ придут

Ответить

Незначительный танк88

Русские
0

Сначала за пользователями