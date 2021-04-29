«Медуза» запустила сбор пожертвований после включения в список «иностранных агентов» Статьи редакции
«Без вас мы не справимся».
«Медуза» сообщила, что редакции пришлось отказаться от офисов в Москве и Риге, практически прекратить сотрудничество с внештатными авторами, а также сократить зарплаты на 30-50%. Об этом говорится в заявлении на сайте издания.
Издание пояснило, что запуск пожертвований нужен из-за потери рекламодателей после включения в список «иностранных агентов». Платежи могут быть разовыми или регулярными.
23 апреля Минюст внёс «Медузу» в список «иностранных агентов». Всего в списке числится 19 изданий и людей. Среди них — «Голос Америки», телеканал «Настоящее время», «Радио Свобода».
Подписка через магазин приложений вынуждает компании отчислять конскую комиссию. Поэтому многие разрешают подписываться только через сайт
А через патреон?
Ты видел комиссии на патреоне, особенно в последний год? Там целый скандал был среди авторов
Плохо там, в общем, но полноценных альтернатив нет
Гугл плей тоже?
Я через него на ТЖ подписан
Спасибо, что подписан!
(Да, в магазинах есть комиссия для разработчиков)
Служебный цветок
несомненно, но это неизбежное зло. Да и не такое уж зло, если подумать, что таким образом они полностью снимают с себя ответственность за утечку платёжных данных. Пользакам безопасность, медузе минимизация репутационных рисков. это стоит денег, да.
Незначительный танк88
когда вы введете единый тег про преследования журналистов и других активистов? Или может быть разбор будет?
Незначительный
Как можно будет отследить все гвозди, заколоченные в крышку гроба?
Обсудим, спасибо
Незначительный
Спасибо и вам
Можно обычные банковские реквизиты счёта РФ указать. Всегда предпочитаю донатить через автоплатёж в интернет банке. Зачем кормить всяких cloud payments 7% комиссией, если переводы сейчас во всех нормальных банках бесплатные.
Геологический ящик
Там можно биткоинами :)
https://support.meduza.io/
Но вообще платежи проводятся через stripe, к которому едва ли у нехороших людей будет доступ. Теоретически должно быть безопасно.
В чем проблема, кидай криптой им.
Заходишь на любой обменник и в качестве получателя указываешь их кошелёк, например.
Больше похоже на отговорку…
Ежемесячно уже лениво будет. Много мороки.
Ой, ну тогда лучше хуй забить, пусть загибаются, действительно
Нет, попытаться вначале другие варианты найти. Разве это плохо?
Древний нос
Подтверждаю, использую страйп в одном из проектов - надёжная штука.
пометь сарказмом, а то не поймут
Данные в stripe уходят, он все процессит - по сути тоже самое, что в аппсторе подписку сделать
Заведи себе виртуальную карту
А как и где? Разве она будет анонимной? Как я понял, человек не деньги боится потерять, а последствий сливов/прочего
Создай виртуальную карту на каком-нибудь Киви
Серый Слава
Так анонимные счета запретили же. Мне месяц назад на ЮMoney (бывшие Яндекс.Деньги, купленные Сбером) закрыли анонимный счёт с виртуальной картой.
Подземный кран
на сайте медузы есть страница с объяснением
2. Имею ли я право переводить вам деньги, учитывая ваш новый статус?
Да. Закон никому не запрещает поддерживать «иноагентов». И не накладывает на тех, кто им помогает, никаких ограничений (и точно не делает их самих «иноагентами»). Многие НКО, признанные «иноагентами», живут в том числе на пожертвования. У людей, которые перечисляют деньги таким организациям, проблем не возникает.
Кроме того, мы обещаем не передавать ваши данные российским властям (да и вообще никаким властям).
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9. Но вы просите данные банковской карты. Это безопасно?
Мы не храним данные вашей банковской карты или других платежных инструментов на наших серверах. Все списания проводятся безопасным и надежным платежным сервисом Stripe и передаются только в зашифрованном виде. Кроме того, на странице оплаты нет никаких скриптов, которые мы обычно используем на остальных страницах; не подключены даже сервисы Google Analytics или «Яндекс.Метрика».
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10. А мой адрес электронной почты никуда не утечет?
Нет, он хранится не у нас, а в платежной системе и надежно защищен.
Нужно было писать:
2. Имею ли я право переводить вам деньги, учитывая ваш новый статус?
Да. Закон ПОКА ЧТО никому не запрещает поддерживать «иноагентов». И ПОКА ЧТО не накладывает на тех, кто им помогает, никаких ограничений (и точно не делает их самих «иноагентами»).
И где этот Госдеп, когда он нужен?
На месте. Или ты думаешь, Тимченко тут же облегчённо ударит в ладоши и выдохнет: наконец-то не нужно будет скрывать гранты Госдепа в годовой отчётности в графе «прочие источники финансирования»? 😏
В последнее время, всё лучшее в России - иностранное, ничего нового
Просто в очередной раз убедилась, что всё истинно русское унылое, бесполезное г.
Чем дальше, тем меньше хочу ассоциировать себя с этой страной
Незначительный танк88
а когда все перевернется патриотом станешь?
А патриот обязательно должен любить говно?
Незначительный
а обязательно не любить страну из-за группы бандитов, захвативших в ней власть? Или Россия это Путин? Или до Путина и после Путина России не будет?
Да, Россия это не только Путин и его окружение. Это ещё и все люди, которые привели его к власти и продолжают восхищаться им и его решениями. А также всеми этими "можем повторить" , победой в Олимпиаде на допинге и прочими имперскими замашками. И этих людей, к сожалению, большинство.
Я бы очень хотела так думать, но к сожалению, нет
Россия - это не только Москва, в регионах очень много людей, которые ЗА власть, несмотря на весь пиздец. Только бы не было снова 90-ых. Да и в Москве, большая часть старшего поколения либо за, либо, по-крайней мере, не видят никаких альтернатив
Половый ГОСТ
Ну я не уверен, что доживу до этого момента
Хоть и планирую жить ещё 200 лет
Злой инструмент
Чего перевернётся-то? Вместо пыни на трон сядет любящий извинения горец? Такой себе поворот, если честно.
А зря: вы вот как раз такое унылое г и есть. Но, боюсь, за бугром вас тоже с распростёртыми объятиями не ждут. Так что начните делать что-то полезное в этой стране, вместо того чтобы ныть, что кругом одно унылое г.
все истинно русское унылое г
А медуза чья? Чьи журналисты и редакторы?
Надо лонгриды и истории медузы посохранять
Незначительный танк88
прочитал как похоронить
Мне интересно, а чего рекламодатели то разбежались? Типа ее читатели не знали, что Медуза латвийское СМИ и после признания ее иноагентом лояльность ее аудитории (понятное дело оппозиционно настроенной) как-то изменилась?
Рекламодателей смутит (и, уверен, уже смущает) не столько тот факт, что «Медузу» превратили в иноагента, а то, что на странице любого рекламного проекта теперь будет гигантская плашка об этом.
Ну и большой бизнес всё равно будет трезво смотреть на риски — зачем идти рекламироваться на площадку, псевдоправовой статус которой непонятен. К сожалению, проще отнести деньги в другое место. Надежда на донаты.
ну будет и будет эта плашка, у Медузы такая аудитория, которой пофиг на эту плашку и их лояльность к ней (А следовательно и рекламируемому продукту) не снизится
Вопрос не в лояльности к медузе и рекламируемому продукту. Задача рекламы — закрыть бизнес-задачу: имидж, продажи продукта, охваты. И каждой из этих задач дали по ебалу.
О каком имидже идёт речь, если перед рекламным материалом будет стоять плашка иноагента, которая накладывает на бизнес рекламодателя потенциальный риск. О какой конверсии идёт речь, если для того, чтобы дойти до описания продукта и ссылки на него, нужно проскроллить вниз лишний экран. О каком охвате идёт речь, если уже сейчас твиты медузы выглядят как одна сплошная плашка иноагента и небольшой сниппет с заголовком статьи.
Я был бы рад, если бы это было иначе, но реальность такова, что доход от нативной рекламы — а это основной источник прибыли медузы — кратно снизится. Медиа не очень маржинальный бизнес, поэтому этого будет достаточно, чтобы прибить (или убить) компанию. Так что снова — надежда на донаты.
Предварительный пришелец
ну вот есть какой-нибудь "Иннополис"
который понятно кем организовывается и из какой тумбочки оплачивается
и одно дело рекламировать его на еще неиноагентской медузе, отлавливая молодые и перспективные, другое дело - когда вы рекламитесь у ужасного и страшного иноагента
даже если по закону все (еще) ок - постремаются лишний раз обустраивать себе головопопаболь
Но ведь у Медузы были в партнерах не только связанные с государством организации.
Предварительный
которые рекламятся в рассчете на условный "прогрессивный класс" из столицы и миллионников внутри России
то есть к ним (если ебаныйротэтогоказино решит, что надо перекрыть медузе деньги) также могут прийти и мешать работать
Процентный файл
На первом канале и россии 24 не новости, а говно, которого даром не надо.
Да похуй
Пусть умирают
дай-ка я тебя минусну
Ты не мог просто молча минус поставить как и все остальные, ссаный говноед? Или хотел плюсов нафармить нахаляву?
Ты тоже умрешь как собака, в нищете, с самой дешевой гречкой и пенсией в 12к рашки
Я съебусь отсюда гораздо раньше.
Эту страну все равно не спасти, нахуй ещё тратить свои деньги на жалкие попытки что-то там пиздануть из-за бугра?
Чем скорее здесь заблокируют интернет и опустят железный занавес, тем вероятнее, что при нашей жизни что-то изменится.
Медузы и Навальные же только затягивают естественный процесс.
Надеюсь ты так говоришь не из за того, что ты ссыкунишка, а просто тебе не нравится ментальность людей, которых тут большинство. В этом случае я могу тебя понять
Да нет же, никому не похуй. Медуза не ты.
Комментарий удален
За что тебя?
Невозможный чайник
Просто вопрос к статье задал и сходу пермач. На тж так бы уже 99% ядра было бы в бане
Ну "просто вопрос" что угодно может быть. Учитывая какая помойка у них обычно в комментариях, сложно представить за что они пермачи могут раздавать
Вы же «отбили нашего парня», вот сами себе и донатьте теперь, мы не хотим быть героями сопротивления.
а им надо было слить своего парня?
Теперь возвратимся в 12 июня 2019 года. Медуза: «Мы приложили все усилия для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность 12 июня. Однако представители мэрии дали нам понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может. В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на неё – поэтому каждый пускай решает сам».
Но главный перл был следующим. Шеф-редактор «Медузы» Иван Колпаков также написал, что не призывает выходить на митинг, так как это опасно: «Наша позиция: мы отбили нашего парня, всем огромное спасибо. Это общая победа, результат невероятной кооперации людей. Но активизмом мы не занимаемся и не хотим быть героями сопротивления, простите».
каждый пускай решает сам
и что не так?
Кстати, Тимченко и Колпаков вообще-то там были
А то, что как только они добились своей цели с помощью огласки и людей, готовых выйти на митинг, они этих самых людей сразу кинули, типа мы вне политики. Ну хорошо, теперь политика в вас 😎
Ты вообще читаешь, что тебе пишут
они были на марше, кого они кинули?
такое ощущение, что ты как глухарь на токовище
Я знаю, что они были на митинге как частные лица. Это не отменяет их шкурной редакционной позиции как издательства.
Наверняка есть какая-то ниша, которой плашка "иноагента" была бы на пользу.
Пусть феминистки помогают
если им пришлось отказаться от всех офисов, то где они теперь работают?
на удалёнке, вероятно
Прям как штабы Навального
Мне кажется, что особо ценных спецкоров захантят другие издания типа «проекта», «важных историй» и всякого такого
Невозможный чайник
А у них откуда деньги?
Не знаю. Живут как-то
Вообще быть журналистом сегодня - и опасно, и не прибыльно. Про «журналистов» rt молчу
Самая жирная джинса которую я видел на своём веку.
Серый Слава
Какого хрена ты в заводскую рабочую смену сидишь в этих ваших интернетах? Картоха сама не вырастет!
Картоху на заводах выращивают теперь?
Цивилизованный крюк
В Беларуси много джинсы?
Процентный файл
Забей на него, он вообще Комитету аккаунт Тик-тока хотел загнать.
да там столько партнерских материалов было, что уже невозможно листать это... зачем она вообще нужна, когда есть телеграмм каналы? извините конечно... это безусловно печально
Редакция, го обсуждать. https://tjournal.ru/s/dispute/373346
Верный кран
@Максим Козаченко понял да?!
какой-то хуй из каментов оказался пиздоболом
да у нас здесь драма! Предлагаю обсудить, создать опрос, пропесочить на партсобрании
Не понял, честно говоря
Незначительный
кто не понял тот поймет
LMAO, вопрос надо ставить по-другому - не будет ли на TJ ограничения вольницы? И наверное даже не если, а когда.
Сколько помню ТЖ, столько задают этот вопрос. Но уже 2к21, а тут всё также невозбранно некоторые кричат о репрессиях, но всё никак не репрессируются.
Процентный файл
Немного перечислил. Будем считать, это неформальным "налогом на СМИ и поддержкой свободы слова", как в ФРГ
Бля, щас бы ещё бояться медузу поддерживать. Хуже цензуры только самоцензура
Скоро и за TJ придут