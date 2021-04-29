Даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет. Теперь мы можем рассчитывать только на вас. Впервые мы обращаемся к вам, нашим читателям, с просьбой о помощи. Помогите нам спасти «Медузу».

Без вас мы не справимся.