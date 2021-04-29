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Sasha Shambilova

В Петербурге после уничтожения граффити с Навальным нанесли портрет силовика. Его тоже закрасили Статьи редакции

Ещё один «герой нашего времени».

24 24 комментария
678 просмотров
Фото «Бумаги»

Граффити с силовиком появилось утром 29 апреля на Петроградской стороне — в том же районе, где сутками ранее возникло граффити с Алексеем Навальным.

Как сообщал «Подъём», в администрации района не смогли дать прямого ответа, будет ли рисунок силовика тоже закрашен — именно это произошло с изображением Навального.

Вчера был объект «Россетей», они закрашивали. А это объект «Ростелекома», это, скажем так, их пункт связи. Будут ли они закрашивать силовика, надо спрашивать у них.

Елена Григорьева
пресс-секретарь администрации Петроградского района

Представитель «Ростелекома» Юлия Орлова заявила, что принадлежность этой будки не установлена: «Я не уверена, что это наш объект, надо уточнить у технического персонала. Эта будка по виду, вообще, не характерное для нас строение». Вскоре издание «Бумага» со ссылкой на местных жителей сообщило, что граффити с силовиком всё же начали закрашивать. К 16 часам изображение убрали.

Ранее на месте закрашенного граффити с Навальным начали появляться новые записи, которые вновь закрашивали, а художник Дмитрий Врубель восстановил его на той же будке с другой стороны в виртуальном формате.

Mash на Мойке
Недолго музыка играла и стена в Пушкарском саду пустовала. Теперь там скромная фраза, призывающая make a choice, так сказать. Предыдущее граффити материализовалось в уголовное дело по 214 — с подачи владельцев будки, компании "Ленэнерго".

Устами Покраса, в моде каллиграфия...

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело, сочтя граффити с Навальным политическим вандализмом. По этой статье грозит срок до трёх лет лишения свободы.

#новости #навальный #петербург

24 24 комментария
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24 комментария
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Даша, кажется мы потеряли след

6

Силовики в формах такие сексуальные снаружи, жаль, что пидарасы внутри...

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Ольга Щербинина

Даша,
1

мне кажется, российские не оч и снаружи

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Ольга
0

В тиктоке парочку видела худеньких таких, молодых сразу видно...Вот на них очень красиво было...

Ответить

Ольга Щербинина

Даша,
1

блен я уже не в том возрасте чтобы на молоденьких заглядываться

Ответить

Даша, кажется

Ольга
1

я тоже, но хочется.....

Ответить

Даша, кажется

Даша,
0

но вообще да...по большей части там жиробасы с маской на жопе

Ответить

Нежный Абдужаббор

Даша,
1

гарни хлопцы в форррррме

Ответить

Кирилл Вселенский

Даша,
0

Это всего лишь броня, закрывающие их пузики

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Кирилл
0

Да, но выглядят они супер сех

Ответить

Кирилл

Даша,
2

Согласен 

Ответить

Даша, кажется

Кирилл
1

ГАЛЯ ЖРАТЬ

Ответить

Даша, кажется

Кирилл
0

вот такого подари мне на новый год 

Ответить

Кирилл

Даша,
0

Ммм так это коп

Ответить

Даша, кажется

Кирилл
0

вообще это актер...

Ответить

Папуша

Даша,
0

Любишь подчиняться грубой силе?

Ответить

Андрей Иванов

Папуша
0

Все женщины любят.

Ответить

Bad Mother

Андрей
0

когда ты успел опросить всех женщин?

Ответить

Артур Мудрик

2

а уголовное дело не хочет возбудиться на этот рисунок? или тогда там действительно по политическим мотивам возбудилось?

Ответить

Dmitry R.

Артур
1

такие рисунки их не возбуждают.

Ответить

Древний нос

1

Теперь там скромная фраза, призывающая make a choice, так сказать

Такие эти Мэш мразоты, однако.

Ответить

Лига тупых

0

Да кто им сказал, что это силовик?

Ответить

Весёлый Никита

Лига
1

Очевидно, что это фрирайдер

Ответить

Leonid Celevra

Лига
0

Слабовик?

Ответить

Принятый клуб

0

Борьба с картинками. Что-то знакомое…

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