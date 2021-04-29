В Петербурге после уничтожения граффити с Навальным нанесли портрет силовика. Его тоже закрасили Статьи редакции
Ещё один «герой нашего времени».
Граффити с силовиком появилось утром 29 апреля на Петроградской стороне — в том же районе, где сутками ранее возникло граффити с Алексеем Навальным.
Как сообщал «Подъём», в администрации района не смогли дать прямого ответа, будет ли рисунок силовика тоже закрашен — именно это произошло с изображением Навального.
Представитель «Ростелекома» Юлия Орлова заявила, что принадлежность этой будки не установлена: «Я не уверена, что это наш объект, надо уточнить у технического персонала. Эта будка по виду, вообще, не характерное для нас строение». Вскоре издание «Бумага» со ссылкой на местных жителей сообщило, что граффити с силовиком всё же начали закрашивать. К 16 часам изображение убрали.
Ранее на месте закрашенного граффити с Навальным начали появляться новые записи, которые вновь закрашивали, а художник Дмитрий Врубель восстановил его на той же будке с другой стороны в виртуальном формате.
Полиция Петербурга возбудила уголовное дело, сочтя граффити с Навальным политическим вандализмом. По этой статье грозит срок до трёх лет лишения свободы.
Силовики в формах такие сексуальные снаружи, жаль, что пидарасы внутри...
мне кажется, российские не оч и снаружи
В тиктоке парочку видела худеньких таких, молодых сразу видно...Вот на них очень красиво было...
блен я уже не в том возрасте чтобы на молоденьких заглядываться
Это всего лишь броня, закрывающие их пузики
Да, но выглядят они супер сех
вот такого подари мне на новый год
Все женщины любят.
а уголовное дело не хочет возбудиться на этот рисунок? или тогда там действительно по политическим мотивам возбудилось?
Да кто им сказал, что это силовик?