Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет.

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Его отправят в колонию общего режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Кычина.

Дело на Боровикова завели из-за добавленного в январе 2014 года в личные видеозаписи во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню Pussy. Он вину отрицал, так как этот же клип в соцсети опубликовали сотни человек.

Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима. Ранее активиста судили по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Следствию помогал бывший волонтёр штаба Александр Дурынин. Он под контролем оперативников пришёл к Боровикову со скрытой видеокамерой и снял, как тот удаляет клип.

Утром 29 сентября к Боровикову пришли с обыском, полицейские угрожали выломать дверь, но он сам её открыл, когда услышал звуки болгарки. Он рассказал, что у него изъяли два ноутбука и два телефона.