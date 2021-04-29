Бывшего координатора архангельского штаба Навального приговорили к 2,5 годам колонии за репост клипа Rammstein Статьи редакции
Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет.
Его отправят в колонию общего режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Кычина.
Дело на Боровикова завели из-за добавленного в январе 2014 года в личные видеозаписи во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню Pussy. Он вину отрицал, так как этот же клип в соцсети опубликовали сотни человек.
Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима. Ранее активиста судили по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Следствию помогал бывший волонтёр штаба Александр Дурынин. Он под контролем оперативников пришёл к Боровикову со скрытой видеокамерой и снял, как тот удаляет клип.
Утром 29 сентября к Боровикову пришли с обыском, полицейские угрожали выломать дверь, но он сам её открыл, когда услышал звуки болгарки. Он рассказал, что у него изъяли два ноутбука и два телефона.
Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немца, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу ради сексуальных завоеваний без обязательств.
Ближе к Беларуси, только после митингов.
Внутренний глобус
Сочетание первого и второго. Честных людей там нет.
Скромный коктейль
Честных людей там нет
Неправда — я год стажировался в прокуратуре и знаю, что хорошие люди там есть. Не надо всех под одну гребёнку гнать
Хорошие люди не пойдут на такую работу.
Серый Слава
Лучше бы шли, чтобы изменить ситуацию.
нет, надо
если этих пидоров не гнать под одну гребенку, то твои хорошие люди никогда не поймут, в чем проблема, когда их коллеги за просто хуй укатывают людей по липовым обвинениям
Скромный
если этих пидоров не гнать под одну гребенку
А если гнать — то в госорганы просто перестанут идти люди, в которых есть желание что-то изменить в лучшую сторону. А вы таки получите то, что хотите.
да похуй на их желание, если ситуация меняется в худшую сторону
мы уже получили реальные приговоры без события преступления
что тебе ещё надо получить
Хорошие люди одобряют поступки не очень хороших?
Скромный
Жаль, что мир не делится на белое и черное.
Нет, люди просто работают в своих отделах. Не все должности там коррумпированы и подвержены взяточничеству.
Просто работают, просто помалкивают, просто приказ же был, просто не доложили в отдел внутренней безопасности о нарушениях, просто не принято в коллективе быть против негласных правил, тебе что больше всех надо . На этом все и держится.
Плохие люди начинают главенствовать когда хорошие ничего не делают
Множество раз слышал эти нехитрые оправдания за последние 20 лет. А ситуация всё хуже.
Видел как-то видос, где "плохие" избивают задержанного. Там "хороший" в кадр попал. Аккуратненько так через тело перешагнул. Непросто наверное там "хорошим" приходится, переживают внутренне.
Каждого защитка режима надо клеймить и люстрировать. Всех. От Омоновцев до генералов. Отдававших преступные приказы еще на бутылку посадить.
Внутренний
Уж не знаю какое я больше зло причиняю честным прокурорам говоря такие вещи, все же все понимают. Что же остается на выходе от совести когда любой работающий там знает, что по первому звонку он станет всего лишь затычкой в судебном процессе для легитимизации политических преследований. Я бы так работать не смог.
Незначительный танк88
Так это ты нам и расскажи
Скромный коктейль
Да мне-то откуда знать — я последний раз в прокуратуре был еще на 3-ем курсе. Надеюсь так все и останется
Классная соц. сеть. Тебе просто со страной не повезло.
Нежный Абдужаббор
Соцсеть в 2021 - а нахуя? Есть мессенджеры , и узко направленные типа твиттера или инсты. Время когда было модно меняться количеством друзей прошло
ТЖ это соц. сеть.
В последнее время сижу в группе настольных игр и пейнтбола, а также рали общения с 1 другом. Если будет альтернатива - с радостью удалюсь.
Смотри, завтра группу по пейнтболу объявят террористической ячейкой с химическим оружием.
А по Настолкам - организацию по планированию террактов.
Теперь модно меряться количеством установленных Мессенджеров. =))
Т.к. каждый сидит в разных.
Отвечаю - мне, например, ВК очень нужен для работы, так что я при всем желании не смогу из нее сбежать.
Торговля?
Хуже, журналистика и SMM.
Жёстко. Все же я рекомендую подумать об альтернативах
Я думаю, все мы понимаем, что бывшего координатора штаба Навального посадили не за репост клипа Pussy, а за то, что он координатор штаба Навального.
Нежный Абдужаббор
Думаю даже не за то что именно координатор , это полбеды. Видимо накопали против какого нибудь чинуши или мента , сняли видос, опорочили так сказать , и те решили во что бы то ни стало отомстить.
Вот в натуре скоро за лишний пук в колонию будут отправлять
А что будут кукарекать те умники с тж (и в сотальных всяких не столь отдалённых местах), которые кричали «Хватит распускать панику, никого у нас за репосты не сажают!»
Где там эта картинка «вы находитесь здесь»? Что там дальше ещё «не будет»?
Чем ещё можно самообманываться? У нас буквально начались репрессии нахуй, БУКВАЛЬНО рейдят всех, у кого есть «позиция, отличная от». Понимаю даже ватников, но ебучая «интелегенция», со страусиными замашками, сколько будет в отрицании ещё находиться?
Часто это реально боты, которые создают подобный информационный фон. Но иногда - действительно отбитые ребята, которые в упор не замечают, что творится.
Да ботов меньше, а я говорю про эти разговоры на кухне, в курилках, про то что между строк читается, ну и иногда в лоб конечно коменты.
Просто, если глянуть даже одним глазком в историю, и провести параллели, то следующие репрессии будут по интелегенции. Вон, вот этот законопроект о просвятительской деятельности — это уже набат блять! Буквально государство объявило войну с «интеллектом».
ДОКОЛЕ?
(Это всё равно риторически…)
Хорошо, что у меня всю жизнь в вк пустая страница и только одно видео как играть биг беби тейп на штанах
Я как-то заходил очень удивился, что у тебя там даже друзей нет (если это не фейк, конечно)
нет это основная страница...но там есть немного друзей
Александр Дурынин, твой бывший коллега отсидит свой срок, а твоя совесть будет тебя преследовать всю твою жизнь
Нежный Абдужаббор
Ему видимо не приходит в голову мысль что он однажды то выйдет. И захочет поговорить
Утром 29 сентября к Боровикову пришли с обыском
Открывайте! У нас ордер на обыск по незаконному хранению Pussy.
Показывайте где вы спрятали свою Pussy? А?!
чё происходит?
Ближний кот
о, Катя, привет. У нас тут произошла небольшая ментовская власть
а есть другая?
Людей массово лишают свободы, а заодно предлагают обыть наказание в виде принудительных работ (одним словом поехать на каторгу).
Думаю, оппозиционера можно и за переход дороги в неположенном месте на 10 лет посадить. Достаточно хоть какой-то повод найти.
По ходу они поняли, что за фбк никто впрягаться не будет и включили режим берсерка
Зачем вообще люди в этой мусорской помойке сидят и еще что-то постят там?