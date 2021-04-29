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Ольга Щербинина

Бывшего координатора архангельского штаба Навального приговорили к 2,5 годам колонии за репост клипа Rammstein Статьи редакции

Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет.

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4523 просмотров

Его отправят в колонию общего режима, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Кычина.

Дело на Боровикова завели из-за добавленного в январе 2014 года в личные видеозаписи во «ВКонтакте» клипа Rammstein на песню Pussy. Он вину отрицал, так как этот же клип в соцсети опубликовали сотни человек.

Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима. Ранее активиста судили по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Следствию помогал бывший волонтёр штаба Александр Дурынин. Он под контролем оперативников пришёл к Боровикову со скрытой видеокамерой и снял, как тот удаляет клип.

Утром 29 сентября к Боровикову пришли с обыском, полицейские угрожали выломать дверь, но он сам её открыл, когда услышал звуки болгарки. Он рассказал, что у него изъяли два ноутбука и два телефона.

Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немца, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу ради сексуальных завоеваний без обязательств.

#новости #навальный

80 80 комментариев
4
36
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80 комментариев
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Городской браслет

45

Каждый день мы всё ближе к вселенной ИА Панорама

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Marhal_New _Arleana

Городской
14

Ближе к Беларуси, только после митингов.

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Незначительный танк88

Marhal_New
3

Какой-то постсовковый уродец

Ответить

Скромный коктейль

26

Прокуратура просила для Боровикова три года колонии строгого режима.

Интересно, прокурорским начали доплачивать за более строгие приговоры для оппозиционеров? Или начали сажать на бутылку, если просят слишком мало?

Ответить

Внутренний глобус

Скромный
11

Сочетание первого и второго. Честных людей там нет.

Ответить

Скромный коктейль

Внутренний
–9

Честных людей там нет

Неправда — я год стажировался в прокуратуре и знаю, что хорошие люди там есть. Не надо всех под одну гребёнку гнать

Ответить

Игорь Бриннер

Скромный
12

Хорошие люди не пойдут на такую работу.

Ответить

Серый Слава

Игорь
2

Лучше бы шли, чтобы изменить ситуацию.

Ответить

Bad Mother

Серый
8

обычно ситуация меняет их

Ответить

Barsuk Barsukoff

Серый
0

а им так и дадут

Ответить

Скромный

Игорь
1

Жаль, что вы так думаете.

Ответить

Bad Mother

Скромный
9

нет, надо

если этих пидоров не гнать под одну гребенку, то твои хорошие люди никогда не поймут, в чем проблема, когда их коллеги за просто хуй укатывают людей по липовым обвинениям

Ответить

Скромный

Bad
1

если этих пидоров не гнать под одну гребенку

А если гнать — то в госорганы просто перестанут идти люди, в которых есть желание что-то изменить в лучшую сторону. А вы таки получите то, что хотите.

Ответить

Bad Mother

Скромный
5

да похуй на их желание, если ситуация меняется в худшую сторону

мы уже получили реальные приговоры без события преступления

что тебе ещё надо получить

Ответить

Нежный

Скромный
0

Хорошие люди одобряют поступки не очень хороших?

Ответить

Скромный

Нежный
4

Жаль, что мир не делится на белое и черное.
Нет, люди просто работают в своих отделах. Не все должности там коррумпированы и подвержены взяточничеству.

Ответить

Нежный

Скромный
10

Просто работают, просто помалкивают, просто приказ же был, просто не доложили в отдел внутренней безопасности о нарушениях, просто не принято в коллективе быть против негласных правил, тебе что больше всех надо . На этом все и держится.
Плохие люди начинают главенствовать когда хорошие ничего не делают

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kicilian

Скромный
6

a германии тоже люди просто работали 

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Дмитрий

Скромный
5

Множество раз слышал эти нехитрые оправдания за последние 20 лет. А ситуация всё хуже. 

Видел как-то видос, где "плохие" избивают задержанного. Там "хороший" в кадр попал. Аккуратненько так через тело перешагнул. Непросто наверное там "хорошим" приходится, переживают внутренне.

Ответить

Нежный

Скромный
0

Это значит что эти должности ниче не решают и смысла заносить им нет

Ответить

Marhal_New

Скромный
2

Каждого защитка режима надо клеймить и люстрировать. Всех. От Омоновцев до генералов. Отдававших преступные приказы еще на бутылку посадить.

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
1

И выполнявших тоже.

Ответить

Marhal_New

Скромный
1

Хороший люди не пойдут служить террористам.

Ответить

Внутренний

Скромный
0

Уж не знаю какое я больше зло причиняю честным прокурорам говоря такие вещи, все же все понимают. Что же остается на выходе от совести когда любой работающий там знает, что по первому звонку он станет всего лишь затычкой в судебном процессе для легитимизации политических преследований. Я бы так работать не смог.

Ответить

AZP

Скромный
1

Прокурор всегда просит по максимуму. А там судья разберётся.

Ответить

Eugard

Скромный
1

Просто служебное рвение. Демонстрация верноподданичества к этой сраной насквозь прогнившей системе. 
Интересно, прокурорским начали доплачивать за более строгие приговоры

Прям как в совецком анекдоте - "А тут еще и зарплату дают?"

Ответить

Незначительный танк88

Скромный
0

Так это ты нам и расскажи

Ответить

Скромный коктейль

Незначительный
0

Да мне-то откуда знать — я последний раз в прокуратуре был еще на 3-ем курсе. Надеюсь так все и останется

Ответить

Злобный Капитан Немо

23

Пиздец

Ответить

Нежный Абдужаббор

15

Блять да не сидите во ВКонтакте , это подментованная соцсеть , музыку можно и в более гламурных местах слушать , сколько ещё людей надо посадить чтобы из нее все начали массово тикать?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Нежный
–9

Классная соц. сеть. Тебе просто со страной не повезло.

Ответить

Нежный Абдужаббор

Marhal_New
5

Соцсеть в 2021 - а нахуя? Есть мессенджеры , и узко направленные типа твиттера или инсты. Время когда было модно меняться количеством друзей прошло

Ответить

Marhal_New

Нежный
2

ТЖ это соц. сеть.

Ответить

Нежный

Marhal_…
3

Тж это тж

Ответить

Павел Солнцев

Нежный
0

В последнее время сижу в группе настольных игр и пейнтбола, а также рали общения с 1 другом. Если будет альтернатива - с радостью удалюсь.

Ответить

Игорь Голованов

Павел
4

Смотри, завтра группу по пейнтболу объявят террористической ячейкой с химическим оружием.
А по Настолкам - организацию по планированию террактов.

Ответить

Павел Солнцев

Игорь
4

Прощайте, рад был с вами тут сидеть.

Ответить

Игорь Голованов

Нежный
1

Теперь модно меряться количеством установленных Мессенджеров. =))
Т.к. каждый сидит в разных.

Ответить

Алексей Нимандов

Нежный
0

Отвечаю - мне, например, ВК очень нужен для работы, так что я при всем желании не смогу из нее сбежать. 

Ответить

Нежный

Алексей
0

Торговля?

Ответить

Алексей Нимандов

Нежный
0

Хуже, журналистика и SMM. 

Ответить

Нежный

Алексей
0

Жёстко. Все же я рекомендую подумать об альтернативах

Ответить

Алексей

Нежный
1

Да нет альтернатив. Если захотят посадить - повод найдут. А если не найдут, то придумают. Удаление ВК само по себе ничего не решит, потому что это работа буквально полиции мыслей - за тобой могут прийти просто потому, что ты не думаешь так, как нужно.

Ответить

Экспертный Абдужаббор

Нежный
0

2014 год она еще была популярна

Ответить

Пустой кран

9

Вконтакте — удалить аккаунт. 

Ответить

Большой жёлтый робат

Пустой
1

*тж

Ответить

ЗаконВнеЗакона

7

Какой кошмар

Ответить

Marhal_New _Arleana

4

СУКА

Ответить

Алексей Нимандов

4

Я думаю, все мы понимаем, что бывшего координатора штаба Навального посадили не за репост клипа Pussy, а за то, что он координатор штаба Навального.

Ответить

Bad Mother Fucker

Алексей
0

что делает ситуацию ещё более омерзительной

Ответить

Нежный Абдужаббор

Алексей
0

Думаю даже не за то что именно координатор , это полбеды. Видимо накопали против какого нибудь чинуши или мента , сняли видос, опорочили так сказать , и те решили во что бы то ни стало отомстить.

Ответить

Серый Слава

0
Ответить

Большой жёлтый робат

Серый
7

Больше хочется покакать

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Вот в натуре скоро за лишний пук в колонию будут отправлять

Ответить

Marhal_New _Arleana

Большой
3

Запретили срать

Ответить

Серый Слава

Большой
1
Ответить

Никон Макиенко

1

А что будут кукарекать те умники с тж (и в сотальных всяких не столь отдалённых местах), которые кричали «Хватит распускать панику, никого у нас за репосты не сажают!»

Где там эта картинка «вы находитесь здесь»? Что там дальше ещё «не будет»?

Чем ещё можно самообманываться? У нас буквально начались репрессии нахуй, БУКВАЛЬНО рейдят всех, у кого есть «позиция, отличная от». Понимаю даже ватников, но ебучая «интелегенция», со страусиными замашками, сколько будет в отрицании ещё находиться?

Ответить

Жених приехал

Никон
2

Часто это реально боты, которые создают подобный информационный фон. Но иногда - действительно отбитые ребята, которые в упор не замечают, что творится.

Ответить

Никон Макиенко

Жених
0

Да ботов меньше, а я говорю про эти разговоры на кухне, в курилках, про то что между строк читается, ну и иногда в лоб конечно коменты.

Просто, если глянуть даже одним глазком в историю, и провести параллели, то следующие репрессии будут по интелегенции. Вон, вот этот законопроект о просвятительской деятельности — это уже набат блять! Буквально государство объявило войну с «интеллектом».
ДОКОЛЕ?

(Это всё равно риторически…)

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

1

Хорошо, что у меня всю жизнь в вк пустая страница и только одно видео как играть биг беби тейп на штанах

Ответить

KSA

Даша,
1

видео

 беби

штанах

Педофилия!

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

KSA
1

Fuc

Ответить

Иван Трофимов

Даша,
0

Я как-то заходил очень удивился, что у тебя там даже друзей нет (если это не фейк, конечно)

Ответить

Даша, кажется мы потеряли след

Иван
0

нет это основная страница...но там есть немного друзей

Ответить

Dmitry R.

1

репост - тюрьма - имиграция - счастливая жизнь. однако сложный путь.

Ответить

Иван Трофимов

1

Александр Дурынин, твой бывший коллега отсидит свой срок, а твоя совесть будет тебя преследовать всю твою жизнь

Ответить

Нежный Абдужаббор

Иван
0

Ему видимо не приходит в голову мысль что он однажды то выйдет. И захочет поговорить

Ответить

Игорь Голованов

1

Утром 29 сентября к Боровикову пришли с обыском

Открывайте! У нас ордер на обыск по незаконному хранению Pussy.
Показывайте где вы спрятали свою Pussy? А?!

Ответить

Andy

0

Не забудьте удалить акк из мэйлру - конторы пидарасов

Ответить

Екатерина Кузнецова

0

чё происходит? 

Ответить

Ближний кот

Екатерина
1

о, Катя, привет. У нас тут произошла небольшая ментовская власть 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ближний
1

а есть другая?

Ответить

Ближний кот

Екатери…
0

другой такой на свете нет

Ответить

Гениальный Мика

0
Ответить

Paavo Ulmanis

0

Людей массово лишают свободы, а заодно предлагают обыть наказание в виде принудительных работ (одним словом поехать на каторгу).

Ответить

Alex Sharp

0

"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает"

Ответить

Alexander the Nth

0

Думаю, оппозиционера можно и за переход дороги в неположенном месте на 10 лет посадить. Достаточно хоть какой-то повод найти.

Ответить

Сергей Панфилов

0

По ходу они поняли, что за фбк никто впрягаться не будет и включили режим берсерка

Ответить

Игорь Топов

0

просто пиздец.

Ответить

Алексей Нахальный

0

Зачем вообще люди в этой мусорской помойке сидят и еще что-то постят там?

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