Евросоюз принял закон о блокировке террористического контента в интернете Статьи редакции
Платформы должны блокировать его в течение часа после уведомления от властей.
О принятии закона сообщается на официальном сайте Европейского парламента. Под террористическим контентом в нём понимаются материалы, которые:
- подстрекают к террористическим преступлениям;
- содержат инструкции, как совершить такое преступление;
- призывают людей вступить в террористическую организацию;
- содержат рекомендации по изготовлению и использованию взрывчатых веществ и огнестрельного оружия в террористических целях.
Отмечается, что площадки должны удалять такой контент в течение часа после того, как получат приказ от уполномоченного органа. В случае невыполнения им будет грозить штраф. Размер штрафа определяется характером нарушения и размером компании.
При этом закон защищает образовательные, художественные и исследовательские материалы, которые включают в себя террористический контент, а также не накладывает на интернет-площадки обязательство отслеживать такой контент самостоятельно.
Положение вступит в силу через 12 месяцев после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Законопроект обсуждался с 2018 года. Тогда Европейская комиссия предлагала штрафовать компании на 4% от их общих доходов. Британский комиссар по безопасности в Брюсселе Джулиан Кинг обосновывал такие меры тем, что материалы в интернете сыграли роль в каждой террористической атаке в Европе в 2017 году и в первой половине 2018.
Против принятия закона выступили более 60 правозащитных и журналистских организаций. Они боятся, что новое положение стимулирует использование автоматизированных инструментов для удаления материалов. Хотя платформы не обязаны сами отслеживать террористический контент, они могут это делать, чтобы не пропустить уведомление от властей и не получить штраф, опасаются критики закона.
Противоречия возникали и в самом парламенте. Евродепутат Грин Гвендолин Делбос-Корфилд рассказала EURACTIV, что не обязывать платформы удалять террористический контент «значит разрешить», а использовать «алгоритм дешевле, чем человеческие ресурсы». «Платформы, несомненно, выберут этот вариант перед лицом юридических рисков и морального давления, которое возникнет», — добавила она.
Захотел человек устроить теракт, пошёл в интернет, а там весь террористический контент удалили. Огорчился он, но что поделаешь, не получится теракт устроить. На следующий пошёл на работу, как обычно.
Видимо, чиновники примерно так себе представляют пользу от своих ебанутых запретов.
И как раньше террористы взрывчатку и оружие изготавливали без рецептов из интернета?
Игил контент надо сохранять?
Любая информация всегда найдёт себе место и потребителя. Её запрет, скорее всего, сделает только хуже.
И поэтому не надо удалять террористический контент. Пусть лучше будет под присмотром на виду?
А что именно случится хуже?
Радикализация.
Террористы станут еще более радикальными, так как их труд (контент) беспощадно удаляют и не дают самовыразиться
Во-первых - это очевидный принцип - запретный плод сладок. Если начинают говорить, что какая-то информация запрещена и старательно перекрывают к ней доступ, к ней появляется бОльший интерес.
Во-вторых - не бороться с причиной терроризма, а замалчивать его - ни к чему хорошему не приводит. Те, кто по какой-то причине чувствует себя ущемлёнными, в отсутствии дискуссии становятся злее.
я вот вспомнил пост одного очень авторитетного бойца в клетке касательно событий во Франции.
В Европе политики заботятся о своих гражданах даже в интернете, в отличие от рашки
Слыш русофоб ты на россию не гони!!! У нас с запретами все чики пуки. Высший уровень. Западу еще запрещать и запрещать чтобы нас догнать 💪💪💪
Откуда на тж столько ватников, когда вас уже перебанят всех
Приплел хорошо, но тут просто было. На троечку с плюсом.
Аааа, ясно. Три часа назад получил, за все годы пользования ютьюб опубликовал одно безобидное видео, кт у меня находилось в закрытом доступе!!! Комменты писал супер редко, соблюдая все правила приличия.
Возможно, кстати, за комменты под видео с ФБК с призывом на митинг. Роскомнадзор же жаловался ютьюб, что оно экстремистское... Хз, но я реально в шоке
Идут по пути, проложенному Путиным
Тут тоже сначала детей защищали, а потом все заблокировали
содержат рекомендации по изготовлению и использованию взрывчатых веществ и огнестрельного оружия в террористических целях.
А в гражданских типа ок?