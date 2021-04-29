Платформы должны блокировать его в течение часа после уведомления от властей.

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О принятии закона сообщается на официальном сайте Европейского парламента. Под террористическим контентом в нём понимаются материалы, которые:

подстрекают к террористическим преступлениям;

содержат инструкции, как совершить такое преступление;

призывают людей вступить в террористическую организацию;

содержат рекомендации по изготовлению и использованию взрывчатых веществ и огнестрельного оружия в террористических целях.

Отмечается, что площадки должны удалять такой контент в течение часа после того, как получат приказ от уполномоченного органа. В случае невыполнения им будет грозить штраф. Размер штрафа определяется характером нарушения и размером компании.

При этом закон защищает образовательные, художественные и исследовательские материалы, которые включают в себя террористический контент, а также не накладывает на интернет-площадки обязательство отслеживать такой контент самостоятельно.

Положение вступит в силу через 12 месяцев после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Законопроект обсуждался с 2018 года. Тогда Европейская комиссия предлагала штрафовать компании на 4% от их общих доходов. Британский комиссар по безопасности в Брюсселе Джулиан Кинг обосновывал такие меры тем, что материалы в интернете сыграли роль в каждой террористической атаке в Европе в 2017 году и в первой половине 2018.

Мы хотим разорвать круг онлайн-радикализации. Вот почему мы делаем такой шаг — предлагаем законодательство, которое возлагает обязательства непосредственно на платформы. Джулиан Кинг британский комиссар по безопасности в Брюсселе

Против принятия закона выступили более 60 правозащитных и журналистских организаций. Они боятся, что новое положение стимулирует использование автоматизированных инструментов для удаления материалов. Хотя платформы не обязаны сами отслеживать террористический контент, они могут это делать, чтобы не пропустить уведомление от властей и не получить штраф, опасаются критики закона.

Тревожно то, что любая страна Евросоюза может издать приказ об удалении онлайн-контента в течение часа без каких-либо проверок или судебного пересмотра. Это может открыть путь для авторитарных режимов, таких как в Польше и Венгрии, заставить замолчать своих критиков за рубежом, издавать приказы об их высылке за пределы своих границ. Поскольку это должно произойти в течение часа, у онлайн-платформ не будет другого выбора, кроме как выполнить эти приказы, чтобы избежать штрафов или юридических проблем. Европейский союз гражданских свобод