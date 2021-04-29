Михалков сделал прививку от коронавируса. Ранее режиссёр называл вакцинацию «чипированием» Статьи редакции
Он объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность».
О том, что он сделал первый укол вакциной, Никита Михалков заявил на пресс-конференции.
«Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет — бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», — сказал он.
В апреле 2020 года своей программе «Бесогон ТВ» Михалков рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Режиссёр говорил, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества».
«Россия 24» сняла с эфира повторы этого выпуска, а Михалков обвинил канал в цензуре.
Но он же не говорил что чипирование - это что-то плохое
вообще-то говорил, он не хочет такого мира.
Он объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность».
Потерял бдительность и позволил себя чипировать
и этот Гейтсу продался
Гениальный Мика
Виктория Боня последний оплот критического мышления
Захотел стать американцем . Луи Витон, гуччи трусы наверное носит
Труччи.
Максимально уебанский поступок. Окей, публично признай, что нёс ересь и прививайся, но хоть как-то уменьшив вред причиненный обществу (тоже так себе, но в нынешней отечественной повестке даже это нормчик). А лучше будь рыцарем - усатым всадником апокалипсиса и иди до конца за свои идеалы - покажи пример и рипнись, но героем-антипрививочником.
Зачем, ему же ничего не будет, к тому же ещё барину перед холопами оправдываться, пффф
Видимо старичку дали по шапке после всех его слов и запугивания чипированием его зрителей
Потерял бдительность, его тут же укололи, и вот он уже не борется против вакцин! Разве не доказательство того, что вакцины нас чипируют?