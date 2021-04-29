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Ольга Щербинина

Михалков сделал прививку от коронавируса. Ранее режиссёр называл вакцинацию «чипированием» Статьи редакции

Он объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность».

О том, что он сделал первый укол вакциной, Никита Михалков заявил на пресс-конференции.

«Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет — бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться», — сказал он.

В апреле 2020 года своей программе «Бесогон ТВ» Михалков рассказывал о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом прививки. Режиссёр говорил, что миллиардер внедрит в людей чипы, которые позволят влиять на поведение ради «сокращения человечества».

«Россия 24» сняла с эфира повторы этого выпуска, а Михалков обвинил канал в цензуре.

#новости #вакцинаотcovid19 #михалков

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Dmitry Pasyutin

26

Но он же не говорил что чипирование - это что-то плохое

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Leonid Celevra

Dmitry
18

Гражданин, подойдите к ближайшей вышке 5G для обновления

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Dmitry
3

вообще-то говорил, он не хочет такого мира.

Ответить

Виталий Куликов

Дмитрий
4

He never asked for this

Ответить

smx

Dmitry
3

Он говорил что чипы от Била Гейтса плохие, а тут то наши, отечественные!

Ответить

Ваша Закладко

Dmitry
0

уже обрили (с)

Ответить

Anton Gostev

20

Он объяснил решение вакцинироваться тем, что начал «терять бдительность».

Потерял бдительность и позволил себя чипировать

Ответить

Bad Mother Fucker

Anton
6

моргнул и пиздец

Ответить

Anton Gostev

Bad
1
Ответить

Гениальный Мика

12

Ну так в российской вакцине нет чипов, только скрепы

Ответить

Антон Лисин

Гениальный
0

Пот предков в каждой банке 

Ответить

Bad Mother Fucker

3

и этот Гейтсу продался

Ответить

Гениальный Мика

Bad
15

Виктория Боня последний оплот критического мышления

Ответить

Bad Mother Fucker

Гениальный
6

слава богу, есть ещё достойные люди!

Ответить

Антон Лисин

Bad
0

Захотел стать американцем . Луи Витон, гуччи трусы наверное носит 

Ответить

Ivan Boldyrev

Антон
0

Труччи.

Ответить

Антон Лисин

Ivan
0

Растянул уже. Подарком был семейная реликвия 

Ответить

Κύριλλος

5

Максимально уебанский поступок. Окей, публично признай, что нёс ересь и прививайся, но хоть как-то уменьшив вред причиненный обществу (тоже так себе, но в нынешней отечественной повестке  даже это нормчик). А лучше будь рыцарем - усатым всадником апокалипсиса и иди до конца за свои идеалы - покажи пример и рипнись, но героем-антипрививочником.

Ответить

Anton Gostev

Κύριλλος
0

Зачем, ему же ничего не будет, к тому же ещё барину перед холопами оправдываться, пффф

Ответить

Adir Hartmann

3

Видимо старичку дали по шапке после всех его слов и запугивания чипированием его зрителей

Ответить

Igor Chvalun

Adir
3

Да просто за шкуру свою боится, помереть то не хочется

Ответить

Противный Паша

3

«пиздабол тв»

Ответить

Виталий Куликов

2

Новую обувь подвезли старому

Ответить

Максим Шпилёв

2
Ответить

Чехол от очков

2

Потерял бдительность, его тут же укололи, и вот он уже не борется против вакцин! Разве не доказательство того, что вакцины нас чипируют?

Ответить

Серый Слава

1

Б-г спасёт! Не так, что ли?

Ответить

Большой жёлтый робат

0

🤞

Ответить

Антон Лисин

0

Кони не откинул ещё что-ли 

Ответить

1 Ev

0

🤡 

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Экспертный Абдужаббор

–1

Поставь минус если ты гей

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Экспертный Абдужаббор

Экспертный
0

Это если его словами выражаться

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