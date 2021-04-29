Новости
Ольга Щербинина

Умер учёный Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене Статьи редакции

Ему было 77 лет.

9 9 комментариев
391 просмотров
Фото РИА «Новости»

О смерти учёного сообщил адвокат Иван Павлов. По его словам, год и два месяца в «Лефортово» совершенно подорвали здоровье Кудрявцева.

«Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова», — написал Павлов в фейсбуке.

Кудрявцева задержали летом 2018 года. Он был сотрудником Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш).

По версии следствия, в 2013 году учёный передал бельгийскому научному институту секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия. Кудрявцев вину не признавал. Учёный заявил, что у него не было доступа к закрытой информации.

В сентябре 2019 года его освободили под подписку о невыезде из-за тяжёлого состояния здоровья. Центр «Мемориал» признал Кудрявцева политзаключенным.

В 2020 году Московский областной суд приговорил ученика Кудрявцева, бывшего начальника ЦТА ЦНИИМаш, Романа Ковалёва к семи годам колонии за госизмену. По некоторым данным, он признал вину.

#новости

9 9 комментариев
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Сибирский бокал

9

Уроды ебаные.

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Подземный кран

5
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Ростислав Алабужев

Подземный
1

А в президиуме сидит доктор репрессивных наук, защищался у самого академика, он, кстати, на стене

Ответить

Дмитрий Бурмистров

4

что следует знать о науке в россии 

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Tatiana

2

Ужасная новость...

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Ростислав Алабужев

2

Ебанутая дичь
Где можно реакцию научного сообщества почитать, неужели реакции особой не было?

Ответить

Алексей Дудырев

2

Третья плохая весть про науку, в год науки.
Им просто абсолютно похуям.

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Жених приехал

1

Госизменой ежедневно занимаются путинские холуи и само хуйло. Ну, наказание они тоже получат.

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Большой жёлтый робат

0

Скажу может нехорошую вещь, но хз, что хуже - смерть или по беспределу в русскую тюрьму

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