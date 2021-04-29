Ему было 77 лет.

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Фото РИА «Новости»

О смерти учёного сообщил адвокат Иван Павлов. По его словам, год и два месяца в «Лефортово» совершенно подорвали здоровье Кудрявцева.

«Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова», — написал Павлов в фейсбуке.

Кудрявцева задержали летом 2018 года. Он был сотрудником Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш).

По версии следствия, в 2013 году учёный передал бельгийскому научному институту секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия. Кудрявцев вину не признавал. Учёный заявил, что у него не было доступа к закрытой информации.

В сентябре 2019 года его освободили под подписку о невыезде из-за тяжёлого состояния здоровья. Центр «Мемориал» признал Кудрявцева политзаключенным.