Умер учёный Виктор Кудрявцев, которого обвиняли в госизмене Статьи редакции
Ему было 77 лет.
О смерти учёного сообщил адвокат Иван Павлов. По его словам, год и два месяца в «Лефортово» совершенно подорвали здоровье Кудрявцева.
«Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова», — написал Павлов в фейсбуке.
Кудрявцева задержали летом 2018 года. Он был сотрудником Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш).
По версии следствия, в 2013 году учёный передал бельгийскому научному институту секретные сведения, которые можно было бы использовать для создания оружия. Кудрявцев вину не признавал. Учёный заявил, что у него не было доступа к закрытой информации.
В сентябре 2019 года его освободили под подписку о невыезде из-за тяжёлого состояния здоровья. Центр «Мемориал» признал Кудрявцева политзаключенным.
В 2020 году Московский областной суд приговорил ученика Кудрявцева, бывшего начальника ЦТА ЦНИИМаш, Романа Ковалёва к семи годам колонии за госизмену. По некоторым данным, он признал вину.
А в президиуме сидит доктор репрессивных наук, защищался у самого академика, он, кстати, на стене
Ебанутая дичь
Где можно реакцию научного сообщества почитать, неужели реакции особой не было?
Госизменой ежедневно занимаются путинские холуи и само хуйло. Ну, наказание они тоже получат.
Скажу может нехорошую вещь, но хз, что хуже - смерть или по беспределу в русскую тюрьму