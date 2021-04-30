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Артём Мазанов

Депутат из Коми опубликовал запись, на которой глава республики предложил ему «выйти» и пообещал «дать *****» Статьи редакции

После публикации записи глава региона заявил, что готов к разбирательству в правоохранительных органах.

Депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны главы Коми Владимира Уйбы после заседания республиканского Госсовета. Об этом сообщило издание «Новая Республика», опубликовав запись разговора.

29 апреля Михайлов раскритиковал Уйбу, который представил итоги своей работы за год. Он заявил, что глава региона «даже предвыборную кампанию провёл как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров». По словам депутата, во время перерыва Уйба подошёл к нему и начал угрожать.

Михайлов заявил, что голос на опубликованной записи принадлежит главе региона. он готов отдать запись на фонографическую экспертизу.

«Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли ***** ***** [нафиг, блин], я тебе сейчас ***** дам [ударю], пошли, ***** [блин], выйдем. Тварина, ***** [блин]. Я тебя урою ***** [нафиг], пошли выйдем, если ты мужик».

Владимир Уйба
глава Коми

Владимир Уйба возглавляет Коми с 23 сентября 2020 года. По официальным данным, на выборах он набрал 73,18% голосов избирателей.

#новости #регионы

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Спасибо за наводку Вова А.
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миша лисицын

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Молодец что выложил это на самом деле самая большая смелость. А не спорить в кабинетах с этой крысой. Хотя электорату путина возможно такое вообще понравится. Но здоровых людей должно же быть больше?

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Eugene Panfilov

миша
3

 Хотя электорату путина возможно такое вообще понравится.

100%, и это пугает.

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Удобный бокал

миша
0

Но здоровых людей должно же быть больше?

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Смертельный теркин30см

12

Владимир Уй*ба возглавляет Коми с 23 сентября 2020 года.

Ответить

Argumenta Ambigua

7

Заебись, теперь и я могу новости клепать

Ответить

Упоротый Голубь

4

Откройте, пожалуйста, букву "Б" 

Ответить

Сергей Касулин

3

голосом Гаврилова читал

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Достойная смена Захаровой и лаврова растет

Ответить

Мамин инструмент

1

Красиво

Ответить

Годовой Валера

Мамин
1

Ты вчера в администрации также субсидию выбивал?

Ответить

Мамин инструмент

Годовой
2

Я в очереди с 2013 года стоял

Ответить

Dmitry Teplyakov

1

Какой слог, прямо должности соответствует!
А ведь суд может отказать в приобщении к возможному делу записи, поскольку он не предупредил о ведении аудиозаписи)

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Михаил Никитин

Dmitry
0

Некоторые законы иногда на бумаге ок , а в жизни выглядит мягко говоря странно. Поняяятно, что скорее всего так правильно, но как же это глупо выглядит, что вот у нас есть доказательства преступления, а судья тип в этот момент затыкает уши и закрывает глаза тип "блаблабла ничего не слышу"

Ответить

Trash Pinguin

0

Так кого он трусом то назвал, в итоге?

Ответить

Bad Mother Fucker

Trash
0

пидора

Ответить

Nick No

0

Судя по лексикону, мистер Уйба — быдло

Ответить

Сергей Ахрем

0

ну так вышел бы ,нельзя упускать шансы дать пизды таким пассажирам 

Ответить

Официальный Абдужаббор

0

Даже я так низкосортно материться не умею.

Ответить

Danil Oputin

0

Прочитал эту новость еще ночью в телеге у Лентача и подумал, мол а как ТЖ будут публиковать цитату этого чела? Наверное всё запикают и будет смотреться смешно. Так и получилось

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PRIME XXVII

0

Цензура топ. Будто фильм в дубляже посмотрел.

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сироп от щекотки

0

Кого ты трусом назвал, конь?
Кого ты трусом назвал, крот?
Кого ты трусом назвал, яблоко блять?
Кого ты трусом назвал, мечехвост нахуй??
Кого ты трусом назвал, синица епт!
Кого ты трусом назвал, енот?
Кого ты трусом назвал, перчатка ебучая?
Кого ты трусом назвал, амбушюр от наушника?
Я спрашиваю, кого ты трусом назвал, леденец?
Кого ты трусом назвал, пастила беляевская?

*ебутся*

Ответить

Руслан Турченко

0

Доктор медицинских наук, прохфессор.. nuff said.)) Брат по разуму с Януковичем.))  

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Андрей Иванов

0

Рубрика "ребусы на TJ".

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Михаил Зинчук

0

когда есть власть и выебоны, но мозгов нет совсем

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