После публикации записи глава региона заявил, что готов к разбирательству в правоохранительных органах.

Депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны главы Коми Владимира Уйбы после заседания республиканского Госсовета. Об этом сообщило издание «Новая Республика», опубликовав запись разговора.

29 апреля Михайлов раскритиковал Уйбу, который представил итоги своей работы за год. Он заявил, что глава региона «даже предвыборную кампанию провёл как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров». По словам депутата, во время перерыва Уйба подошёл к нему и начал угрожать.

Михайлов заявил, что голос на опубликованной записи принадлежит главе региона. он готов отдать запись на фонографическую экспертизу.

«Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли ***** ***** [нафиг, блин], я тебе сейчас ***** дам [ударю], пошли, ***** [блин], выйдем. Тварина, ***** [блин]. Я тебя урою ***** [нафиг], пошли выйдем, если ты мужик». Владимир Уйба глава Коми

Владимир Уйба возглавляет Коми с 23 сентября 2020 года. По официальным данным, на выборах он набрал 73,18% голосов избирателей.