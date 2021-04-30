Депутат из Коми опубликовал запись, на которой глава республики предложил ему «выйти» и пообещал «дать *****» Статьи редакции
После публикации записи глава региона заявил, что готов к разбирательству в правоохранительных органах.
Депутат от КПРФ Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны главы Коми Владимира Уйбы после заседания республиканского Госсовета. Об этом сообщило издание «Новая Республика», опубликовав запись разговора.
29 апреля Михайлов раскритиковал Уйбу, который представил итоги своей работы за год. Он заявил, что глава региона «даже предвыборную кампанию провёл как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров». По словам депутата, во время перерыва Уйба подошёл к нему и начал угрожать.
Михайлов заявил, что голос на опубликованной записи принадлежит главе региона. он готов отдать запись на фонографическую экспертизу.
Владимир Уйба возглавляет Коми с 23 сентября 2020 года. По официальным данным, на выборах он набрал 73,18% голосов избирателей.
Молодец что выложил это на самом деле самая большая смелость. А не спорить в кабинетах с этой крысой. Хотя электорату путина возможно такое вообще понравится. Но здоровых людей должно же быть больше?
Хотя электорату путина возможно такое вообще понравится.
100%, и это пугает.
Какой слог, прямо должности соответствует!
А ведь суд может отказать в приобщении к возможному делу записи, поскольку он не предупредил о ведении аудиозаписи)
Некоторые законы иногда на бумаге ок , а в жизни выглядит мягко говоря странно. Поняяятно, что скорее всего так правильно, но как же это глупо выглядит, что вот у нас есть доказательства преступления, а судья тип в этот момент затыкает уши и закрывает глаза тип "блаблабла ничего не слышу"
Так кого он трусом то назвал, в итоге?
Прочитал эту новость еще ночью в телеге у Лентача и подумал, мол а как ТЖ будут публиковать цитату этого чела? Наверное всё запикают и будет смотреться смешно. Так и получилось
Кого ты трусом назвал, конь?
Кого ты трусом назвал, крот?
Кого ты трусом назвал, яблоко блять?
Кого ты трусом назвал, мечехвост нахуй??
Кого ты трусом назвал, синица епт!
Кого ты трусом назвал, енот?
Кого ты трусом назвал, перчатка ебучая?
Кого ты трусом назвал, амбушюр от наушника?
Я спрашиваю, кого ты трусом назвал, леденец?
Кого ты трусом назвал, пастила беляевская?
*ебутся*
Доктор медицинских наук, прохфессор.. nuff said.)) Брат по разуму с Януковичем.))