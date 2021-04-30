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Артём Мазанов

ФСБ после обыска задержала адвоката «Команды 29» Ивана Павлова. Он занимался защитой ФБК и журналиста Ивана Сафронова Статьи редакции

Причины обыска и задержания пока неизвестны.

Утром 30 апреля с обыском пришли к главе «Команды 29» Ивану Павлову и IT-специалисту организации Игорю Дорфману, который перестал отвечать на звонки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Команды 29».

Меня пока к нему не допускают. Только передал оперативник, что он задержан. Больше ничего не известно. Он находится в гостинице в Москве, мы оба здесь.

Евгений Смирнов

адвокат

«Команда 29» защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже: в том числе экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова. Адвокаты также занимаются делами о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.

#новости #право

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Иван Трофимов

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Загадка: когда посадят всех активистов, чем будут заниматься все эти люди, которые умеют в жизни заниматься только этим?

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Искать польских шпионов?

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Максим Лавров

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Христианский Орзэмэс

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Ну шо, кто какую бутылку уже выбрал? Я только на моëт согласен

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Христианский
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18.9-литровый сменный бутыль, каковые в фургончиках возят повсюду.

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Христианский Орзэмэс

AZP
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Выбор настоящего эстета

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Иван Трофимов

Христианский
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Ну ты хайпожор, боюсь к тому времени только литровые банки для нас останутся

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