ФСБ после обыска задержала адвоката «Команды 29» Ивана Павлова. Он занимался защитой ФБК и журналиста Ивана Сафронова Статьи редакции
Причины обыска и задержания пока неизвестны.
Утром 30 апреля с обыском пришли к главе «Команды 29» Ивану Павлову и IT-специалисту организации Игорю Дорфману, который перестал отвечать на звонки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Команды 29».
«Команда 29» защищает фигурантов дел о госизмене и шпионаже: в том числе экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова. Адвокаты также занимаются делами о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
С Добрым Утром, Россия!
Загадка: когда посадят всех активистов, чем будут заниматься все эти люди, которые умеют в жизни заниматься только этим?
Искать польских шпионов?
И их подписчиков
18.9-литровый сменный бутыль, каковые в фургончиках возят повсюду.
Ну ты хайпожор, боюсь к тому времени только литровые банки для нас останутся