В Израиле из-за давки на религиозном празднике погибли 44 человека Статьи редакции
Ещё 150 человек получили ранения.
Мероприятие, на котором было более 100 тысяч человек, стало крупнейшим в Израиле с начала пандемии коронавируса. Сначала предполагалось, что причиной трагедии стало обрушение трибун, но позже медики уточнили — к смертям привела именно давка. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на медиков.
По предварительной версии полиции, давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, из-за чего ещё десятки человек упали.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся «ужасной катастрофой».
Столичный кот
Репорт
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В Израиле из-за девки на религиозном празднике погибли 44 человека
давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, из-за чего ещё десятки человек упали.
Эффект домино
Пожалуй давка это худшее изобретение современного общества. Смерть просто из-за слишком большого количества людей. Вот в средневековье...
Социальная дистанция? Забавляет, как власти боятся религиозных фанатиков. Были бы обычные люди, их бы уже газом и дубинками разогнали.
Ортодоксы как раз меньше всего прививаются.
Такой пиздец на самом деле жуткий
Про каблуки только миф. В том плане, что там никого не закололо насмерть.
"По предварительной версии полиции, давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, из-за чего ещё десятки человек упали"...
А бывает давка хуяк и с ровного случается?