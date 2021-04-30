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Артём Мазанов

В Израиле из-за давки на религиозном празднике погибли 44 человека Статьи редакции

Ещё 150 человек получили ранения.

Мероприятие, на котором было более 100 тысяч человек, стало крупнейшим в Израиле с начала пандемии коронавируса. Сначала предполагалось, что причиной трагедии стало обрушение трибун, но позже медики уточнили — к смертям привела именно давка. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на медиков.

По предварительной версии полиции, давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, из-за чего ещё десятки человек упали.

ישראל כהן @Israelcohen911
נורא לראות את הצפיפות שהיתה במעבר הצר, ואת הדוחק העצום שהוביל בסוף לאסון הקשה והמחריד. https://t.co/1RE7FggFXt

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал случившееся «ужасной катастрофой».

PM Breaking News @PMBreakingNews
Breaking: At least 28 dead, 100+ injured, after a platform collapsed at a festival in Meron, Israel. https://t.co/fTmH4pPhTd

#новости #израиль

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Отличный шмель

66

Таки скидки где-то были?

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Столичный кот

Отличный
0

Репорт

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Азамат Багатов

Столичный
1

Семён Абрамович Репорт?

Ответить

FUNKADELIC

Столичный
0

Комментарий удален по просьбе пользователя

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Павел Мухунов

Отличный
–1
Ответить

Соколов Андрей

Отличный
0

Сало уронили

Ответить

Имя И Фамилия

Отличный
0
Ответить

Заур Зауров

Отличный
0

Ага на водку

Ответить

Bad Mother Fucker

16
Ответить

сироп от щекотки

Bad
3

Держи более подходящую картинку под новость

Ответить

Уличный дым

сироп
4

Нет, эта картинка тоже не подходит, т.к. имеется ввиду, что черепа гойские, т.е. нееврейские.
И да, это нацистский пропагандистский плакат времён третьего рейха.

Ответить

Скучный блик

Уличный
0

*Организация запрещена на территории РФ*

Не благодари

Ответить

Icipher

6

В Израиле из-за девки на религиозном празднике погибли 44 человека

Ответить

Евгений Мартынов

Icipher
3

С языка снял

Ответить

Andrew Muralov

Icipher
1

Из-за шавки. 

Ответить

Icipher

Icipher
1

Как в анекдоте про «скончался».

Ответить

Сергей Сергеич

Icipher
0

Блин тоже так прочитал сначала

Ответить

Константин Чегемов

4

Религия как инструмент естественного отбора.

Ответить

Ху Эмай

3

В Палестине сегодня празднуют

Ответить

kawaiika

2

давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, из-за чего ещё десятки человек упали.

Эффект домино

Ответить

Антон Пострунин

2

Пожалуй давка это худшее изобретение современного общества. Смерть просто из-за слишком большого количества людей. Вот в средневековье...

Ответить

Kir Kirsky

Антон
0

худшее изобретение современного общества

сомневаюсь

Ответить

Большой жёлтый робат

1
Ответить

Александр Иванов

Большой
1

классно же

Ответить

Jeka

–1

Социальная дистанция? Забавляет, как власти боятся религиозных фанатиков. Были бы обычные люди, их бы уже газом и дубинками разогнали.

Ответить

🐙

Jeka
–1

Какая социальная дистанция? Там все уже файзером привиты и вернулись к обычной жизни.
И где они их боятся?

Ответить

Andrei Miranchuk

🐙
2

Ортодоксы как раз меньше всего прививаются.

Ответить

🐙

Andrei
0

Формально у них ограничения отменили? Да. К чему претензия по поводу социальной дистанции, когда этого требования уже нет?

Кроме того, ортодоксы постоянно устраивают давки и горы мусора. 

Ответить

Adir Hartmann

1

Каждый год одно и то же

Ответить

Павел Бокарёв

1

неужели эта ахинея никогда не закончится?(((

Ответить

Крепкий стоячок

1

Такой пиздец на самом деле жуткий

Ответить

Антон Пострунин

Крепкий
0

Про каблуки только миф. В том плане, что там никого не закололо насмерть. 

Ответить

Coronadoden

0

Это геноцид

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Robo Krabe

0

"По предварительной версии полиции, давка началась после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках, из-за чего ещё десятки человек упали"...
А бывает давка хуяк и с ровного случается? 

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Азамат Багатов

0

Зато сразу в рай.

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