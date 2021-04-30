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ИТ-компании предложили доработать проект о «просветительской деятельности» — в текущем виде он усложнит работу с вузами Статьи редакции

Специалистам нужно оформить много документов, чтобы их лекции не признали «незаконным просветительством», считают компании.

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Четыре российские ИТ-ассоциации — «Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий», «Разработчики и операторы систем электронных услуг», «Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов» и «Руссофт» — направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с критикой проекта о просветительской деятельности, пишет«Коммерсантъ».

Ассоциации опасаются, что если проект примут в текущем виде, он усложнит работу с образовательными учреждениями. Они считают бессмысленным ограничивать преподавание не только общественных дисциплин, в которых возможно «двоякое толкование тех или иных событий», но и точных наук, например, математики и информатики.

По оценке президента «Руссофт» Валентина Макарова, сейчас с вузами, колледжами и школами работает не менее 80% ИТ-компаний в России. Специалистам, чтобы провести лекцию, придётся потратить несколько дней на медосмотр и другие формальности, считает исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. По его мнению, отсутствие любой справки могут счесть «незаконным просветительством».

Проект уже раскритиковали представители научного, образовательного и культурного сообществ: определение «просветительской деятельности» слишком расплывчатое, к нему можно отнести почти каждого, кто делится информацией вне образовательных программ.

ИТ-компании просят доработать проект — убрать из него деятельность, связанную с точными науками, а также перенести срок обсуждения с 7 мая на 21 мая.

Проект определения «просветительской деятельности» появился в апреле — туда попали лектории, презентации, онлайн-контент и другое. Минпросвещения объяснило, что проект «просветительской деятельности» коснётся научных, образовательных и культурных организаций — школ, вузов, библиотек и музеев.

#новости

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Убедительная Геосфера

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Да уже ничего не дорабатывайте, гори оно всë

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Большой жёлтый робат

Убедительная
14
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Убедительная Геосфера

Большой
4
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Антон Пострунин

18

В следующем выпуске:
Российские ИТ-компании предложили Евросоюзу упростить иммиграцию для специалистов из России. 

Ответить

Andi Bigglesworth

9

Ой идите нахуй, дорогие IT-компании. В переводе на русский тут написано "Дорогой царь. Ты, пожалуйста, других холопов прессуй, а нас не трогай, потому что мы хорошие холопы". Может стоит послать царя и чё-то про свободу сказать? 

Ответить

Марк Захаров

Andi
2

Всё так, ИТ-компании, которые как правило, "вне политики"  должны особенно страдать.

Ответить

Артём

Марк
0

Судя по новости страдать будут ВУЗы и колледжи, а не ИТ-компании.

Ответить

Слава Инженеров

Andi
0

А "другие холопы" почему молчат?

Ответить

Andi Bigglesworth

Слава
2

Ну спроси их. Я не молчу.

Ответить

Слава Инженеров

Andi
1

Так тебе бы так рычать на тех, кто совсем молчит, а не на тех кто, по твоему, неправильно заявляет о проблеме. Нашелся тут из полиции заявлений)

Ответить

Украденная жизнь

7

В смысле усложнит? Он придуман, чтобы усложнить!

Ответить

Антон Пострунин

Украденная
0

*уничтожить

Ответить

Христианский Орзэмэс

4

Посадочное бинго уже завезли на представителей компаний? 

Ответить

new_comment

2

Вопрос из зала:
А всевозможные инстаграмные коучи по фитнесу, йоге, психологии и эзотерике тоже должны согласовывать свои учебные программы?

Ответить

Максим Козаченко

new_comment
4

Да

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Polina Malahova

new_comment
0

Однако кое-какие инфоцыгане уже получили сертификацию от университета "Синергия" (у которого до сих пор есть гослицензия).

Ответить

new_comment

Polina
0

То есть получили очередной бесполезный неработающий закон, который только усложняет жизнь.

Ответить

Егор Меркушев

new_comment
0

Вроде нет, речь идет об этой деятельности в рамках работы именно школ, вузов, библиотек и музеев. Хотя после всяких поправок и это могли оттуда убрать 8(

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Уполномоченный кавалер

1

ИТ-компании просят доработать проект

Просят доработать, сука. Не отменить этот бред вредительский, а «доработать позязя»

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Большой жёлтый робат

0

главе Минцифры Максуту (Труба)Шатаеву

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Анастасия Кузьмина

0

Вот мрази, сами не хотят заниматься наукой и просвещением, так ещё и другим хотят запретить!

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