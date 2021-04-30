ИТ-компании предложили доработать проект о «просветительской деятельности» — в текущем виде он усложнит работу с вузами Статьи редакции
Специалистам нужно оформить много документов, чтобы их лекции не признали «незаконным просветительством», считают компании.
Четыре российские ИТ-ассоциации — «Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий», «Разработчики и операторы систем электронных услуг», «Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов» и «Руссофт» — направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с критикой проекта о просветительской деятельности, пишет«Коммерсантъ».
Ассоциации опасаются, что если проект примут в текущем виде, он усложнит работу с образовательными учреждениями. Они считают бессмысленным ограничивать преподавание не только общественных дисциплин, в которых возможно «двоякое толкование тех или иных событий», но и точных наук, например, математики и информатики.
По оценке президента «Руссофт» Валентина Макарова, сейчас с вузами, колледжами и школами работает не менее 80% ИТ-компаний в России. Специалистам, чтобы провести лекцию, придётся потратить несколько дней на медосмотр и другие формальности, считает исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. По его мнению, отсутствие любой справки могут счесть «незаконным просветительством».
Проект уже раскритиковали представители научного, образовательного и культурного сообществ: определение «просветительской деятельности» слишком расплывчатое, к нему можно отнести почти каждого, кто делится информацией вне образовательных программ.
ИТ-компании просят доработать проект — убрать из него деятельность, связанную с точными науками, а также перенести срок обсуждения с 7 мая на 21 мая.
Проект определения «просветительской деятельности» появился в апреле — туда попали лектории, презентации, онлайн-контент и другое. Минпросвещения объяснило, что проект «просветительской деятельности» коснётся научных, образовательных и культурных организаций — школ, вузов, библиотек и музеев.
Да уже ничего не дорабатывайте, гори оно всë
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Ой идите нахуй, дорогие IT-компании. В переводе на русский тут написано "Дорогой царь. Ты, пожалуйста, других холопов прессуй, а нас не трогай, потому что мы хорошие холопы". Может стоит послать царя и чё-то про свободу сказать?
Всё так, ИТ-компании, которые как правило, "вне политики" должны особенно страдать.
А "другие холопы" почему молчат?
Ну спроси их. Я не молчу.
Так тебе бы так рычать на тех, кто совсем молчит, а не на тех кто, по твоему, неправильно заявляет о проблеме. Нашелся тут из полиции заявлений)
В смысле усложнит? Он придуман, чтобы усложнить!
Вопрос из зала:
А всевозможные инстаграмные коучи по фитнесу, йоге, психологии и эзотерике тоже должны согласовывать свои учебные программы?
Однако кое-какие инфоцыгане уже получили сертификацию от университета "Синергия" (у которого до сих пор есть гослицензия).
То есть получили очередной бесполезный неработающий закон, который только усложняет жизнь.
Вроде нет, речь идет об этой деятельности в рамках работы именно школ, вузов, библиотек и музеев. Хотя после всяких поправок и это могли оттуда убрать 8(
Вот мрази, сами не хотят заниматься наукой и просвещением, так ещё и другим хотят запретить!