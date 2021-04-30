Специалистам нужно оформить много документов, чтобы их лекции не признали «незаконным просветительством», считают компании.

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Четыре российские ИТ-ассоциации — «Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий», «Разработчики и операторы систем электронных услуг», «Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов» и «Руссофт» — направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с критикой проекта о просветительской деятельности, пишет«Коммерсантъ».

Ассоциации опасаются, что если проект примут в текущем виде, он усложнит работу с образовательными учреждениями. Они считают бессмысленным ограничивать преподавание не только общественных дисциплин, в которых возможно «двоякое толкование тех или иных событий», но и точных наук, например, математики и информатики.

По оценке президента «Руссофт» Валентина Макарова, сейчас с вузами, колледжами и школами работает не менее 80% ИТ-компаний в России. Специалистам, чтобы провести лекцию, придётся потратить несколько дней на медосмотр и другие формальности, считает исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. По его мнению, отсутствие любой справки могут счесть «незаконным просветительством».

Проект уже раскритиковали представители научного, образовательного и культурного сообществ: определение «просветительской деятельности» слишком расплывчатое, к нему можно отнести почти каждого, кто делится информацией вне образовательных программ.

ИТ-компании просят доработать проект — убрать из него деятельность, связанную с точными науками, а также перенести срок обсуждения с 7 мая на 21 мая.