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Артём Мазанов

США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России Статьи редакции

Россияне смогут получить иммиграционные визы, но только если это будет касаться случаев «жизни и смерти».

Посольство США в России объявило о сокращении оказываемых консульских услуг, с 12 мая их будут оказывать только в экстренном порядке американцам. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

Посольство США прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических. Всем американцам, у которых истекает российская виза, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.

Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов.

посольство США в России

В 2017 году США уже приостанавливали выдачу неиммиграционных виз в России. Тогда это тоже было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии по требованию России. С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы проводились только в посольстве США в Москве.

#новости #сша

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85 комментариев
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Царский томагавк_два

90

Охуенно мы америкосов уделали, а? Втоптали в пыль просто

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Большой жёлтый робат

Царский
14

Как обычно, ебанули по Воронежу

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Царский томагавк_два

Большой
5

Вся Россия уже давно один большой Воронеж)

Ответить

Большой жёлтый

Царский
0

Я/мы Воронеж

Ответить

Чеченский кубок

Царский
12

Блять, пожалуйста верните Медведева. Мне уже похуй на коррупцию, просто восстановите дружественные отношения

Ответить

Рыжий

Чеченский
3

Могли ли мы представить себе 12 лет назад, что будем рады видеть Медведева президентом... До чего докатились 

Ответить

Царский томагавк_два

Царский
5

кто тут батька

Ответить

Дмитрий Еруков

16

Блять а если я Грин карту выиграю восьмого

Ответить

Чеченский кубок

Дмитрий
53

Поедешь в Сибирь вместо США

Ответить

Царский томагавк_два

Чеченский
2

Добро пожаловать. Могу даже коврик в прихожей выделить.

Ответить

Убедительная Геосфера

Чеченский
0

Там и до Аляски догребëт

Ответить

Андрей Рядькин

Чеченский
0

и шансов в разы больше чем получить Green 

Ответить

Большой жёлтый робат

Дмитрий
4

Слыш работать

Ответить

Мужской Данила

Большой
0

в россии его нет?

Ответить

Царский

Мужской
0

Речь идёт про главное управление исправительно-трудовых лагерей, или как его всегда с любовью называли на руси - ГУЛАГ.

Ответить

Большой жёлтый

Мужской
0

Официанта с фотки? 

Ответить

Лига порвах

Дмитрий
1

неиммиграционных виз

Ответить

Чеченский кубок

Лига
2

Россияне смогут получить иммиграционные визы, но только если это будет касаться случаев «жизни и смерти».

Ответить

Лига порвах

Чеченск…
3

Разве это не тот случай?

Ответить

Уличный дым

Дмитрий
1

Поедешь в Минск.

Ответить

Катя Николаева

Дмитрий
1

А че делать то реально... такая же тема

Ответить

Павел Солнцев

Дмитрий
0

Враг государства, вражеский шпион

Ответить

Лишний чайник

24

Опускают железный занавес чужими руками.

Ответить

Печатный Женя

Лишний
3

ну как сказать чужими..
Это связано с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны.

Ответить

Лишний чайник

Печатный
19

Ну о чем я и говорю, Россия вынуждает, сша закрывает. В новостях подают как будто это сша делают недружественный шаг и закрывают выдачу виз

Ответить

drama llama

24
Ответить

Пора валить

9
Ответить

Лишний чайник

Пора
12

Пора переименовывать подсайт в «поздно валить»

Ответить

Ху Эмай

Лишний
3

Подсайт "Завалились"

Ответить

Сергей Звезда

6

Не знаю, как у вас, но у меня начало появляться ощущение, что наша страна стала двигаться в какую-то не ту сторону

Ответить

Лишний чайник

Сергей
13

Сергей, поздравляю с выходом из двадцатилетней комы!

Ответить

Организационный диод

Лишний
12

Хватит травить пользователей без галочки 

Ответить

Сергей Звезда

Лишний
1

Ну знаешь, пока не очень стойкое ощущение, но оно начало зарождаться

Ответить

🐙

Сергей
1
Ответить

Круглый рубин

Сергей
7

только сейчас начало?

Ответить

Печатный Женя

Сергей
4

а до этого пиздец как в ту было))

Ответить

Рыжий

Печатный
0

До этого такой стремительности не было

Ответить

Организационный

Рыжий
0

воронка на пути ко дну 

Ответить

Печатный Женя

Рыжий
0
Ответить

Убедительная Геосфера

Сергей
1

начало появляться ощущение, что наша страна стала двигаться в какую-то не ту сторону

2k21

Ответить

Лишний чайник

10

Россия приостановит возможность выбора президентов, кроме Путина

Ответить

Ху Эмай

Лишний
5

Уже давно

Ответить

Повышенный франт

10

Ну че пацаны, ещё один шаг в палеолит! 

Ответить

Уличный дым

Повышенный
1

А ты в Америке хоть раз был?

Ответить

Тупой кавалер

8

Сирию победили епта, Крым наш епта, где охота крепкая

Ответить

гачик

6

Глубинному россиянину поебать, он енти сша только в телевизоре видел

Ответить

Чуждый хичхакер

гачик
0

Каждый день видить

Ответить

Астралопетух

гачик
0

Так глубинный россиянин ни на что и не влияет

Ответить

Всероссийский клуб

гачик
0

и это хорошо, что есть шанс недовольства со стороны неглубинных россиян

Ответить

Официальный Абдужаббор

6

АСТАНАВИТЕС

Ответить

Словесный Интервент

4

Мне казалось, что курс рубля давно уже отменил неиммиграционные визы в штаты. Для широких слоев россиян только возможность посещать курорты имеет значение, так что кроме твиттерских и фейсбука никто и не заметит случившегося.

Ответить

Иван Сидоров

4

Предлагаю в качестве ответной меры ввести выездные визы для своих граждан

Ответить

Убедительная Геосфера

3

А вот и первые закрывающиеся двери.

Ответить

Ху Эмай

3

Прям хоть новости не открывай. Все хуже и хуже становится по всем фронтам.

Ответить

Всероссийский клуб

1

ну надеюсь это хотя бы коснется всех охуевших чинуш или их детей, которые собирались прокатиться на майские или июньские

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Всероссийский
2

У них виза наверняка действует.

Ответить

Лишний чайник

Doktor
7

У них внж или гражданство для всех членов семьи, собак, сумок и туфлей. Их это вообще не касается.

Ответить

Всероссийский

Лишний
3

окей гугл как стать собакой

Ответить

Dmitry Teplyakov

Лишний
1

сумок

Готов стать сумкой!

Ответить

Всероссийский клуб

Doktor
0

надеюсь хоть у кого-нить она вот-вот закончилась и ща они получат нихуя 

Ответить

Максим Козаченко

Всероссийский
2

Поедут и в другой стране получат, если надо

Ответить

Всероссийский клуб

Всероссийский
0

хотя бля, им же поебать, когда там у нас выходные

Ответить

Всероссийский клуб

Всероссийский
0

=(

Ответить

Организационный диод

2

@Настя Иванова  тебя это касается? 

Ответить

Чеченский кубок

1

Блять, как бы Европу не закрыли

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Чеченский
2

Так она сама себя закрыла пока что.

Ответить

Чеченский кубок

Doktor
3

Я за Чехию и Прибалтику боюсь, ибо если миграционные визы перестанут выдавать, то пиздец. Блять, даже в Китае не настолько все уебищно с внешней политикой, а у нас всирают полимеры

Ответить

Организационный

Чеченск…
1

Ты список недружественных государств видел?

Ответить

Doktor

Чеченск…
0

Чехия так и не открывалась. А с такими темпами, как они собираются это делать - может не открыться от года до никогда.

Ответить

Уличный дым

Чеченский
1

Закрыли

Ответить

Статистический Влад

Уличный
0

Когда?😯

Ответить

Рыжий

Статист…
2

В прошлом марте же, нет?

Ответить

Тупой кавалер

–2

ну наконец то

Ответить

Английский дым

1

Это даже туристом нельзя будет съездить?

Ответить

Лишний чайник

Английский
1

Да. Теперь только дипломатические. Либо получать виза где-то в Европе, что усложняет процедуру примерно ебануться

Ответить

Трудящийся шмель

Лишний
1

На самом деле пока были открыты границы через Европу было гораздо проще получить. Не надо полгода в очереди ждать

Ответить

Лишний чайник

Трудящи…
1

Но дороже. Потому что до Европы ещё долететь надо и жить там. И визу туда сначала получить, которая тоже далеко не бесплатная

Ответить

Знаменитый Денис

Лишний
2

США для богатых, для всех остальных Крым

Ответить

Знаменитый Денис

Лишний
0

Да не особо усложняет, только что по времени дольше, но зато можно совместить отпуск в городе Европы с получением визы.

Ответить

Azam Akhrorov

1

Спасибо нахой Деду за победу!

Ответить

Мужской Данила

1

Как же приятно начинать день с подобных новостей.
Кой-то веки, хороший пуш

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Жизни и смерти деда

Ответить

Egor Vasilev

0

Да ее и раньше реально было только во владике оформить вроде, разве нет? Проще было в Чехию или Латвию лететь...

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Бегите пока не опустился занавес.

Ответить

Круглый рубин

0

Ех, как же я в Маями теперь отдыхать полечу...

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Комментарии

Большой жёлтый робат

США приостановят выдачу…

🐙

США приостановят выдачу…

Большой жёлтый робат

США приостановят выдачу…

Doktor Streyndzhlav

США приостановят выдачу…

Уютный Багажник

США приостановят выдачу…

Павел Солнцев

США приостановят выдачу…

Рыжий

США приостановят выдачу…

Андрей Рядькин

США приостановят выдачу…

Dmitry Teplyakov

США приостановят выдачу…

Kostya Proshchalykin

США приостановят выдачу…

Рыжий

США приостановят выдачу…

Убедительная…

США приостановят выдачу…

Егор - Егор

США приостановят выдачу…

Zoibana

США приостановят выдачу…

Kostya Proshchalykin

США приостановят выдачу…

Антон Самохин

США приостановят выдачу…

tosik

США приостановят выдачу…

Сергей Звезда

США приостановят выдачу…

qq

США приостановят выдачу…

Атлант поправил…

США приостановят выдачу…
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