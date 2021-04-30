Россияне смогут получить иммиграционные визы, но только если это будет касаться случаев «жизни и смерти».

Посольство США в России объявило о сокращении оказываемых консульских услуг, с 12 мая их будут оказывать только в экстренном порядке американцам. Об этом говорится на сайте дипмиссии.

Посольство США прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических. Всем американцам, у которых истекает российская виза, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.

Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов. посольство США в России

В 2017 году США уже приостанавливали выдачу неиммиграционных виз в России. Тогда это тоже было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии по требованию России. С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы проводились только в посольстве США в Москве.

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