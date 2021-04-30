США приостановят выдачу неиммиграционных виз в России Статьи редакции
Россияне смогут получить иммиграционные визы, но только если это будет касаться случаев «жизни и смерти».
Посольство США в России объявило о сокращении оказываемых консульских услуг, с 12 мая их будут оказывать только в экстренном порядке американцам. Об этом говорится на сайте дипмиссии.
Посольство США прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических. Всем американцам, у которых истекает российская виза, рекомендовали покинуть страну до 15 июня.
В 2017 году США уже приостанавливали выдачу неиммиграционных виз в России. Тогда это тоже было связано с ограничением числа сотрудников дипмиссии по требованию России. С 1 сентября 2017 года собеседования для получения неиммиграционной визы проводились только в посольстве США в Москве.
Как обычно, ебанули по Воронежу
Царский томагавк_два
Вся Россия уже давно один большой Воронеж)
Чеченский кубок
Блять, пожалуйста верните Медведева. Мне уже похуй на коррупцию, просто восстановите дружественные отношения
Блять а если я Грин карту выиграю восьмого
Чеченский кубок
Поедешь в Сибирь вместо США
Слыш работать
Мужской Данила
в россии его нет?
Царский
Речь идёт про главное управление исправительно-трудовых лагерей, или как его всегда с любовью называли на руси - ГУЛАГ.
неиммиграционных виз
Чеченский кубок
Россияне смогут получить иммиграционные визы, но только если это будет касаться случаев «жизни и смерти».
Печатный Женя
ну как сказать чужими..
Это связано с тем, что посольство будет вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны.
Лишний чайник
Ну о чем я и говорю, Россия вынуждает, сша закрывает. В новостях подают как будто это сша делают недружественный шаг и закрывают выдачу виз
Не знаю, как у вас, но у меня начало появляться ощущение, что наша страна стала двигаться в какую-то не ту сторону
Лишний чайник
Сергей, поздравляю с выходом из двадцатилетней комы!
Ну знаешь, пока не очень стойкое ощущение, но оно начало зарождаться
Печатный Женя
а до этого пиздец как в ту было))
начало появляться ощущение, что наша страна стала двигаться в какую-то не ту сторону
2k21
Глубинному россиянину поебать, он енти сша только в телевизоре видел
Всероссийский клуб
и это хорошо, что есть шанс недовольства со стороны неглубинных россиян
Мне казалось, что курс рубля давно уже отменил неиммиграционные визы в штаты. Для широких слоев россиян только возможность посещать курорты имеет значение, так что кроме твиттерских и фейсбука никто и не заметит случившегося.
У них виза наверняка действует.
Лишний чайник
У них внж или гражданство для всех членов семьи, собак, сумок и туфлей. Их это вообще не касается.
Всероссийский клуб
надеюсь хоть у кого-нить она вот-вот закончилась и ща они получат нихуя
хотя бля, им же поебать, когда там у нас выходные
Так она сама себя закрыла пока что.
Чеченский кубок
Я за Чехию и Прибалтику боюсь, ибо если миграционные визы перестанут выдавать, то пиздец. Блять, даже в Китае не настолько все уебищно с внешней политикой, а у нас всирают полимеры
Лишний чайник
Да. Теперь только дипломатические. Либо получать виза где-то в Европе, что усложняет процедуру примерно ебануться
Трудящийся шмель
На самом деле пока были открыты границы через Европу было гораздо проще получить. Не надо полгода в очереди ждать
Да не особо усложняет, только что по времени дольше, но зато можно совместить отпуск в городе Европы с получением визы.
Да ее и раньше реально было только во владике оформить вроде, разве нет? Проще было в Чехию или Латвию лететь...