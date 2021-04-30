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Ольга Щербинина

«Суровость приговора шокирует» — гитарист Rammstein о сроке за репост клипа группы Статьи редакции

Ранее никто из музыкантов группы не комментировал дело.

Рихард Круспе высказался о приговоре суда в отношении бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Он написал пост в инстаграме.

Я в курсе дела Андрея Боровикова. Согласно СМИ, иск против него подали за репост клипа Pussy в российской соцсети. Я очень сожалею, что Андрея Боровикова приговорили за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует.

Rammstein всегда отстаивала принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека.

29 апреля суд признал Боровикова виновным в распространении порнографии. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.

Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немца, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу. В ролике музыканты отыгрывают несколько стереотипных для порно образов, а в конце занимаются сексом.

#новости #rammstein

7825 просмотров
64 64 комментария
75
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64 комментария
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Всероссийский клуб

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скоро тюрьмы и колонии станут не такими уж и страшными местами - все приличные люди будут там

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Чеченский кубок

Всероссийский
9

Сидящие будут завидовать мертвым

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Suq Madiq

Чеченский
0
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Официальный Абдужаббор

Всероссийский
2
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Дмитрий Алексеевич

Официальный
0

Учебное пособие

Ответить

Иванов Иван

Всероссийский
1

Ещё бы причиные условия для жизни были бы там, вообще норм было бы.

Ответить

Андрей Николаевич

31

Российская судебная практика: покемоны, скрины времен ВОВ, Рамштайн

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Kir Kirsky

Андрей
0

аниме

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Тупой кавалер

21

у нас в россии сексом не занимаются, и нахуй оно не надо

Ответить

Официальный Абдужаббор

Тупой
2

В СССР секса нету!

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Никита Литвинов

Тупой
0

Да кто это?

Ответить

Мистер Блондин

2

Народ!! Помогите найти песню... Названия не помню...Там типа тууууу, туутууууу, туутуууутууууу... Туууу тууутуууу, туууутуууу

Ответить

kostya karpenko

Мистер
21

Ты чего, это же White Stripes - Seven Nation Army.

Ответить

Мистер Блондин

kostya
4

нет не она. Я кстати умею её на укулеле играть

Ответить

Тупой кавалер

Мистер
1

а на кожаной флейте?

Ответить

Дмитрий

Тупой
5

Нам нужен локальный ♂perfomance artist♂

Ответить

Мистер Блондин

Тупой
0

На клиторе

Ответить

Игорь И

Тупой
0

Если умеет на укулеле, то на кожаной точно мастер 

Ответить

Да ладно

Мистер
15

не все поймут, немногие вспомнят

Ответить

Большой жёлтый робат

Мистер
6

Darude - Sandstorm

Ответить

Alex Sharp

Большой
0

Нет, там тутуту тутутутуту тутуту тутуту тутутуту

Ответить

Артур Мохов

Мистер
2

Darude - Sandstorm

Ответить

Мистер Блондин

Мистер
1

ладно не нужна мне песня больше спасибо 

Ответить

Анна Малевская

Мистер
2

А,ну или du hast от Rammstein

Ответить

Мистер Блондин

Анна
1

умница!!!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Анна
0

Let me see you stripped.

Ответить

Анна Малевская

Ипполит
0

te quiero puta

Ответить

Твоего деда дед

Мистер
2

Эта?
https://www.youtube.com/watch?v=oHg5SJYRHA0

Ответить

Ivan Boldyrev

Твоего
1

Нет, эта: https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

Ответить

Анна Малевская

Мистер
1

Pain Shut your mouth

Ответить

Vladi PATOK

Мистер
0

barcode brothers - flute

Ответить

Георгий Фульхерич

Мистер
0

Духаст же. Там потом, тарам, тарарам тарарам та тарАрам.

Ответить

Печатный Женя

Мистер
–1

муа-ха-ха-ха

Ответить

Большой жёлтый робат

8

Даже Тилль в ахуе

Ответить

Уполномоченный кавалер

Большой
18

Даже «Любимый город» не помог

Ответить

Suq Madiq

Уполномоченный
1

Пусть запишет порноверсию

Ответить

Егор Ниглов

7

Интересно, а когда школьники в учебниках члены на портретах пририсовывают, это тоже считается распространением и карается сроком?

Ответить

Олег Воскобоев

Егор
0

Только если к Сталину или Николаю2

Ответить

Коренной Мика

–2

Пусть скажет спасибо что его самого не посадили как непосредственного участника событий

Ответить

Коренной Мика

Коренной
2

минусаторы в атакэ (вообще то это был сарказм, не будьте злыми такими)

Ответить

Сергей Ахрем

3

проснулся нахуй

Ответить

Алексей Крылов

0

То в Беларуси был случай, теперь в РФ. Скоро такими методами и картинки с "Джонни Синсом" будут объявлены экстремистскими. 

Ответить

Daniil Stryukov

Алексей
7

Да что угодно будет объявлено экстремистским, если кого-то надо посадить. Даже в звуке пердежа нужного гражданина при желании можно усмотреть оскорбление ветеранов ВОВ и призывы к свержению действующей власти.
Наивно надеяться доказать свою правоту и невиновность в таких ситуациях – это как пытаться обыграть наперсточника на рынке, я хз кем нужно быть, чтобы этого не понимать.

Ответить

Ivan Boldyrev

Daniil
0

кем нужно быть, чтобы этого не понимать.

Или понимать и быть соучастником напёрсточника.

Ответить

Black Lodge

–36

Закон для всех один, распространяешь порно - получай наказание. Если все начнут вот так безнаказанно распространять порно, то где мы окажемся? Какое духовное состояние народа будет? Я думаю это одна из красных линий, которые ВВП обещал.

Ответить

Мистер Блондин

Black
5

то мы окажемся в сюжете книги 120 дней содома. Звучит увлекательно 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Black
4

Ой лол! Легалист в комментариях!

Если закон для всех один, то почему ВК за хранение и распространение этого «порно» ничего не было?

И что в порно бездуховного? Это же очевидным образом про любовь♥️!

Ответить

Роман Новиков

Black
1

Ты ебанутый, что ли?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Роман
1

Да. Разве не очевидно?

Ответить

Konstantin Wirz

Black
1

Слишком жирно :-)

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Black
0

Толсто

Ответить

Ivan Boldyrev

Black
0

Но он же не для всех, а только для кого надо.

Ответить

Алексей Иванов

1

А тем временем Тиль там не паспорт РФ скоро собирается получить и дачу под Саранском случайно?

Ответить

Печатный Женя

–1

а в вк всё еще дофига прона?

Ответить

Мистер Блондин

Печатный
–2

муа-ха-ха-ха

Ответить

Печатный Женя

Мистер
0

я ничего больше не отвечу, специально

Ответить

Мистер Блондин

Печатный
5

@Егор - Егор  я тебе точки твои из аватарки повырываю 

Ответить

Печатный Женя

Мистер
2

но там их всего 3, 4я не моя

Ответить

Необычный шар

Печатный
0

проковыряли, согласно тематике поста

Ответить

Удивленный спрей

0

А где пост то? Потер уже?

Ответить

Зеленый крюк

Удивленный
0

https://www.instagram.com/p/COQ-vsfHxaH/

Ответить

Фанат Припоя

0

Что за клип?

Ответить

Aleksandr Dolgikh

0

Интересно, а будут аргументы в стиле: Посмотрите на себя! В Германии евреев газом травят!

По аналогии с: В Америке негров линчуют!

Ответить

Меньший томагавк_два

0

ЛДНРизация России началась, как и предупреждали 7 лет назад.
Маргинализация, мракобесие и безнадежность уже тут.

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