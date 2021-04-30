Рихард Круспе высказался о приговоре суда в отношении бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Он написал пост в инстаграме.

Я в курсе дела Андрея Боровикова. Согласно СМИ, иск против него подали за репост клипа Pussy в российской соцсети. Я очень сожалею, что Андрея Боровикова приговорили за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует.

Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немца, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу. В ролике музыканты отыгрывают несколько стереотипных для порно образов, а в конце занимаются сексом.