«Суровость приговора шокирует» — гитарист Rammstein о сроке за репост клипа группы Статьи редакции
Ранее никто из музыкантов группы не комментировал дело.
Рихард Круспе высказался о приговоре суда в отношении бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Он написал пост в инстаграме.
29 апреля суд признал Боровикова виновным в распространении порнографии. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима.
Песня Pussy с альбома 2009 года Liebe ist für alle da написана от лица одержимого сексом немца, который «не может потрахаться» на родине и едет за границу. В ролике музыканты отыгрывают несколько стереотипных для порно образов, а в конце занимаются сексом.
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Ещё бы причиные условия для жизни были бы там, вообще норм было бы.
Российская судебная практика: покемоны, скрины времен ВОВ, Рамштайн
Народ!! Помогите найти песню... Названия не помню...Там типа тууууу, туутууууу, туутуууутууууу... Туууу тууутуууу, туууутуууу
Ты чего, это же White Stripes - Seven Nation Army.
нет не она. Я кстати умею её на укулеле играть
Darude - Sandstorm
А,ну или du hast от Rammstein
Let me see you stripped.
Даже Тилль в ахуе
Уполномоченный кавалер
Даже «Любимый город» не помог
Интересно, а когда школьники в учебниках члены на портретах пририсовывают, это тоже считается распространением и карается сроком?
Коренной Мика
минусаторы в атакэ (вообще то это был сарказм, не будьте злыми такими)
То в Беларуси был случай, теперь в РФ. Скоро такими методами и картинки с "Джонни Синсом" будут объявлены экстремистскими.
Да что угодно будет объявлено экстремистским, если кого-то надо посадить. Даже в звуке пердежа нужного гражданина при желании можно усмотреть оскорбление ветеранов ВОВ и призывы к свержению действующей власти.
Наивно надеяться доказать свою правоту и невиновность в таких ситуациях – это как пытаться обыграть наперсточника на рынке, я хз кем нужно быть, чтобы этого не понимать.
кем нужно быть, чтобы этого не понимать.
Или понимать и быть соучастником напёрсточника.
Закон для всех один, распространяешь порно - получай наказание. Если все начнут вот так безнаказанно распространять порно, то где мы окажемся? Какое духовное состояние народа будет? Я думаю это одна из красных линий, которые ВВП обещал.
Ой лол! Легалист в комментариях!
Если закон для всех один, то почему ВК за хранение и распространение этого «порно» ничего не было?
И что в порно бездуховного? Это же очевидным образом про любовь♥️!
Ты ебанутый, что ли?
А тем временем Тиль там не паспорт РФ скоро собирается получить и дачу под Саранском случайно?
муа-ха-ха-ха
я ничего больше не отвечу, специально
@Егор - Егор я тебе точки твои из аватарки повырываю
Интересно, а будут аргументы в стиле: Посмотрите на себя! В Германии евреев газом травят!
По аналогии с: В Америке негров линчуют!