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Ольга Щербинина

Дептранс Москвы начал тестировать «народный каршеринг». Его запуск анонсировали в Петербурге Статьи редакции

Автовладельцы смогут сдать машину друзьям или знакомым.

51 51 комментарий
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Дептранс Москвы открыл регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков проекта. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей», — пояснил руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что никто не ждёт «миллионов регистраций сразу», так как этот проект — «удобная опция, которая должна быть в Москве». «Похожие мобильные решения могут быть и у частных компаний, мы будем этому только рады и готовы помогать всем заинтересованным», — заявил Ликсутов.

В сервисе «Рули» тестировщики смогут выставить объявление об аренде своего автомобиля с заявленными условиями. После этого им дадут возможность отметить людей из списка контактов, а те смогут оставить заявку на регистрацию в системе в качестве арендаторов.

«Владелец будет знать все о машине в режиме реального времени — где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым 100 участникам мы бесплатно установим необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто», — пояснил заммэра. Также первым 100 пользователям сервиса предоставят ОСАГО, в будущем планируют дать возможность страхования поездок по КАСКО.

Параллельно сервис «Рули» запустят в Петербурге.

Параллельно с нами сервис «Рули» запускается и в Санкт-Петербурге. Он будет работать на нашей платформе. С коллегами из правительства Санкт-Петербурга давно прорабатывали это совместное решение. Надеемся, что этот сервис будет удобен жителям обеих столиц.

Максим Ликсутов

#новости #каршеринг #москва #петербург

51 51 комментарий
8
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Лишний чайник

25

Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль

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Виталий Лановой

14

Хорошо зная своих друзей, понимаю что не стал бы им давать свою машину на прокат, особенно в выходные. Идеальный способ разосраться.

Ответить

Виталий Лановой

Виталий
7

Я знаю как сложно разбираться с близкими людьми по спорным ситуациям. То что спокойно можно уладить в правовой сфере с незнакомым человеком, переходит на личное с друзьями. А покоцанные машины, штрафы, загаженный салон всё будет.

Ответить

Твоего деда дед

Виталий
1

Если хочешь потерять друга — одолжи ему машину

Ответить

Рыжий

Твоего
0

А если хочешь потерять брата - начни с ним бизнес 

Ответить

Виталий Лановой

Рыжий
0
Ответить

AttentiveMilk

Виталий
0

Мудрость на века

Ответить

Способ Удержания Бобра

6

Ожидание: друг помог пригнать тачку после пьянки
Реальность: Товарищ майор, это не я был за рулем, а мой "друг", я никого не сбивал бухой

Ответить

Коренной Мика

Способ
6

садитесь оба для верности

Ответить

Столичный кот

Коренной
0

@Кто это 

Ответить

Коренной Мика

Столичн…
1

ты что творишь

Ответить

Кто это

Столичн…
0

Я не знаю других имен «Свой ник за 75р»

***
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.

Ответить

Большой жёлтый робат

5

Баб и парней можно шерить?

Ответить

Интересный корабль

Большой
2

Свингер-клуб?

Ответить

Интересный корабль

Интересный
1

Народный

Ответить

AttentiveMilk

Большой
1

Да. Но это Кинки

Ответить

Коренной Мика

Большой
0

так вроде с появления человечества уже есть такая возможность, древние люди наверняка обменивались дубинками например

Ответить

Ху Эмай

5

Никогда не пустил бы посторонних за руль своей ласточки.
Звучит так же утопично, как коммунизм. Все будут рады попользоваться чужим имуществом, но свое никому не дадут.

Ответить

Коренной Мика

Ху
1

ждем квартира шеринг пока уехал на дачу

Ответить

Убедительная Геосфера

Коренной
0

Таймшер кагбэ уже есть

Ответить

Коренной Мика

2

взял бы авто у Ликсутова погонять

Ответить

Необычный шар

2

Интересно, а это тема позволит купить десяток логанов и открыть свой каршеринг, с преферансом и курсистками?

Ответить

Михаил Зеленин

Необычный
0

Главное плоти налог

Ответить

Необычный шар

Михаил
0

взял и всё испортил

Ответить

Закомплексованная Душа

2

Мертворожденная хуйня

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Ну это можно не только с автомобилями практиковать

Ответить

Убедительная Геосфера

Убедительная
3

А с вторыми половинками тоже

Ответить

Smaug The Terrible

Убедительная
0

Дай номер жены, спрошу сдается ли твоя жепа

Ответить

Убедительная

Smaug
0

у 799 вс 199

Ответить

Дмитрий Алексеевич

1

♂DEEP♂ TRANS

Ответить

Anton Rumyantsev

1

О, эта срань все-таки добралась до тестирования.
Мне даже интересно, кто в этом захочет участвовать.
Каско — купи сам.
Телематику — поставь сам. Да, оно следит за тобой.
Мойка, ТО, парковка — все на тебе, да. Если кто-то накосячит на твоей машине, то верблюд ты, доказывай обратное сам.
Ах, да, продавать машину тоже тебе придется. И как ты будешь объяснять всю эту телематическую пежню под капотом покупателю нам самим интересно. Поэтому позови — мы с поп-корном придем.
Ах, да. Мы все это знаем, но все равно пилим сервис из бюджетных средств. Потому что иди нахер, вот почему. 

Ответить

Коренной Мика

Anton
0

потом сделают быстрый выкуп интеграцию с авто.ру и быстрое одобрение нового ведра для продолжения бизнеса

Ответить

Михаил Зеленин

0

А что с налогами? 

Ответить

Виталий Лановой

Михаил
1

ПЛОТИ

Ответить

Михаил Зеленин

Виталий
0

Мне для этого самозанятым оформляться? Как вообще дептранс это видит с правовой точки зрения. 

Ответить

Убедительная Геосфера

Михаил
1

По идее, как минимум самозанятость

Ответить

Andi Bigglesworth

0

 все о машине в режиме реального времени — где она находится, сколько семечек накидали на пол, насколько прокурили салон, сколько поставили царапин. 

Ответить

Коренной Мика

Andi
0

интересно кто первый введет фичу аля 1 тачка например на трех одних и тех же человек

Ответить

Сырой калькулятор

0

Лол кек у меня как раз стоит зелёная семёрка без дела на даче

Ответить

Коренной Мика

Сырой
0

ставь низкие пружины, дрифтовые колеса и вперед

Ответить

Почетный бас

Сырой
0

лучше сожги. хоть впечатления получишь

Ответить

Почетный бас

0

Печальное зрелище. Сколько обсуждений было, опросов, которые показывали как люди категорически не готовы сдавать свои машины. Достаточно посмотреть как люди каршерингом пользуются и даже мысли не будет дать таким даунам личный автомобиль.

Ответить

Коренной Мика

Почетный
0

уверен найдутся желающие вроде сдать безпалева служебное авто

Ответить

Почетный бас

Коренной
0

А сами на метро что ли ездить будут или думаешь много тех у кого по несколько служебных машин? Да и если это тачка компании, то вероятнее всего она брендированная ездит, такую заявку мне кажется не одобрят сразу, если там конечно не совсем отбитые люди будут согласовывать объявления

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Коренной Мика

Почетный
0

это первая версия, зная русскую смекалку туда могут попасть и матизы из доставки

Ответить

Почетный бас

Коренной
0

и лады из доминос пиццы

Ответить

Коренной Мика

Почетный
0

представляешь у них салон пропитан запахом пиццы

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Почетный бас

Коренной
0

мысли на шаг вперёд: салон из пиццы

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Nk

Почетный
0

Пользуются так, потому что чувствуют безнаказанность. 

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Почетный бас

Nk
0

Ну так же будет и с другими машинами. У дебилов мышление такое, что всё не своё не жалко

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DarkFire

0

Бесплатное осаго. Хм 

Регистрируешься,  разрешаешь пользоваться только жене, и все - у вас 10к в бюджете сэкономлены 

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