Автовладельцы смогут сдать машину друзьям или знакомым.

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Дептранс Москвы открыл регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков проекта. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

«Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей», — пояснил руководитель дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что никто не ждёт «миллионов регистраций сразу», так как этот проект — «удобная опция, которая должна быть в Москве». «Похожие мобильные решения могут быть и у частных компаний, мы будем этому только рады и готовы помогать всем заинтересованным», — заявил Ликсутов.

В сервисе «Рули» тестировщики смогут выставить объявление об аренде своего автомобиля с заявленными условиями. После этого им дадут возможность отметить людей из списка контактов, а те смогут оставить заявку на регистрацию в системе в качестве арендаторов.

«Владелец будет знать все о машине в режиме реального времени — где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым 100 участникам мы бесплатно установим необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто», — пояснил заммэра. Также первым 100 пользователям сервиса предоставят ОСАГО, в будущем планируют дать возможность страхования поездок по КАСКО.

Параллельно сервис «Рули» запустят в Петербурге.