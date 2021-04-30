Дептранс Москвы начал тестировать «народный каршеринг». Его запуск анонсировали в Петербурге Статьи редакции
Автовладельцы смогут сдать машину друзьям или знакомым.
Дептранс Москвы открыл регистрацию для первых 100 участников-тестировщиков проекта. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
«Почему друзьям и знакомым? Сейчас большинство людей воспринимает свой автомобиль как очень личное пространство. Не каждый готов пустить за руль постороннего, поэтому на первом этапе вы сами сможете выбирать, кому доверить свой автомобиль из круга знакомых вам людей», — пояснил руководитель дептранса Максим Ликсутов.
Он добавил, что никто не ждёт «миллионов регистраций сразу», так как этот проект — «удобная опция, которая должна быть в Москве». «Похожие мобильные решения могут быть и у частных компаний, мы будем этому только рады и готовы помогать всем заинтересованным», — заявил Ликсутов.
В сервисе «Рули» тестировщики смогут выставить объявление об аренде своего автомобиля с заявленными условиями. После этого им дадут возможность отметить людей из списка контактов, а те смогут оставить заявку на регистрацию в системе в качестве арендаторов.
«Владелец будет знать все о машине в режиме реального времени — где она находится, какие у нее в данный момент скорость и остаток топлива в баке. Для этого первым 100 участникам мы бесплатно установим необходимое телематическое оборудование и модули удаленного доступа к авто», — пояснил заммэра. Также первым 100 пользователям сервиса предоставят ОСАГО, в будущем планируют дать возможность страхования поездок по КАСКО.
Параллельно сервис «Рули» запустят в Петербурге.
Хорошо зная своих друзей, понимаю что не стал бы им давать свою машину на прокат, особенно в выходные. Идеальный способ разосраться.
Я знаю как сложно разбираться с близкими людьми по спорным ситуациям. То что спокойно можно уладить в правовой сфере с незнакомым человеком, переходит на личное с друзьями. А покоцанные машины, штрафы, загаженный салон всё будет.
Если хочешь потерять друга — одолжи ему машину
Ожидание: друг помог пригнать тачку после пьянки
Реальность: Товарищ майор, это не я был за рулем, а мой "друг", я никого не сбивал бухой
Коренной Мика
садитесь оба для верности
Я не знаю других имен «Свой ник за 75р»
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Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп.
Остальные просто не найдут.
Баб и парней можно шерить?
Интересный корабль
Свингер-клуб?
Коренной Мика
так вроде с появления человечества уже есть такая возможность, древние люди наверняка обменивались дубинками например
Никогда не пустил бы посторонних за руль своей ласточки.
Звучит так же утопично, как коммунизм. Все будут рады попользоваться чужим имуществом, но свое никому не дадут.
Коренной Мика
ждем квартира шеринг пока уехал на дачу
Главное плоти налог
Ну это можно не только с автомобилями практиковать
А с вторыми половинками тоже
Дай номер жены, спрошу сдается ли твоя жепа
О, эта срань все-таки добралась до тестирования.
Мне даже интересно, кто в этом захочет участвовать.
Каско — купи сам.
Телематику — поставь сам. Да, оно следит за тобой.
Мойка, ТО, парковка — все на тебе, да. Если кто-то накосячит на твоей машине, то верблюд ты, доказывай обратное сам.
Ах, да, продавать машину тоже тебе придется. И как ты будешь объяснять всю эту телематическую пежню под капотом покупателю нам самим интересно. Поэтому позови — мы с поп-корном придем.
Ах, да. Мы все это знаем, но все равно пилим сервис из бюджетных средств. Потому что иди нахер, вот почему.
Коренной Мика
потом сделают быстрый выкуп интеграцию с авто.ру и быстрое одобрение нового ведра для продолжения бизнеса
А что с налогами?
ПЛОТИ
Мне для этого самозанятым оформляться? Как вообще дептранс это видит с правовой точки зрения.
все о машине в режиме реального времени — где она находится, сколько семечек накидали на пол, насколько прокурили салон, сколько поставили царапин.
Коренной Мика
интересно кто первый введет фичу аля 1 тачка например на трех одних и тех же человек
уверен найдутся желающие вроде сдать безпалева служебное авто
А сами на метро что ли ездить будут или думаешь много тех у кого по несколько служебных машин? Да и если это тачка компании, то вероятнее всего она брендированная ездит, такую заявку мне кажется не одобрят сразу, если там конечно не совсем отбитые люди будут согласовывать объявления
это первая версия, зная русскую смекалку туда могут попасть и матизы из доставки
Бесплатное осаго. Хм
Регистрируешься, разрешаешь пользоваться только жене, и все - у вас 10к в бюджете сэкономлены