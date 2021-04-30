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Артём Мазанов

Штабы Навального включили в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму Статьи редакции

Сейчас штабы Навального — единственные юридические лица, внесённые в этот список.

102 102 комментария
8021 просмотров

Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов. Для внесения в этот список решения суда не требуется.

Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявлял, что организации «Общественное движение „Штабы Навального“» не существует.

16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями «Штабов Навального», Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

29 апреля Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального.

#новости #навальный

102 102 комментария
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Убедительная Геосфера

122

Противодействие коррупции теперь официально признано экстремизмом?

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Woody Johnson

Убедительная
31

Естественно, атака на скрепы

Ответить

Smaug The Terrible

Убедительная
17

Экстремизм - деяния направленные на изменение государственного строя.
У нас гос. строй - клептократия.
Все логично.

Ответить

1

Smaug
5

У нас гос. строй - клептократия.

копрократия*

Ответить

unidentified

1
0

скрепократия

Ответить

Удобный бокал

Smaug
1

Пыньстремизм

Ответить

badResistor

Убедительная
4

Противодействие коррупции  это угроза национальной идеи.

Ответить

Рассылка на почту

badResistor
0

Жить в мире и процветании?

Ответить

Рассылка на

Рассылка
1

А не, я страной ошибся. У нас эта:
Жить в постоянной вражде и нищете.

Ответить

Вячеслав Андреев

Убедительная
3

Только это не ФБК внесли, а штабы

Ответить

некипишуй

Убедительная
0

просто они взрывали жопы чиновников

Ответить

Необычный шар

41

подбрасывать брошюрки ФБК теперь при задержании будут, наравне с зелёным знаменем и патронами

Ответить

Денис Кротов

Необычный
16

Так вот для чего их при обысках изымали

Ответить

Необычный шар

Денис
9
Ответить

Смертельный волк

41

Ну всё, теперь никто не помешает Кремлю строить Ужасную Россию Прошлого 

Ответить

Снежный колос

Смертельный
5

Ужасную Россию Про про про

Ответить

Антон Пострунин

Смертельный
3

Ужасная Россия Пупупу. 

Ответить

Весёлый Хамелеон

36

Какое удобное слово — экстремизм. Все что не нравится можно под него загнать

Ответить

Иван Иванович

Весёлый
0

как и хулиганство

Ответить

Тайлер Лысогон

Весёлый
0

Инакомыслие 2.0

Ответить

Лишний чайник

22

астанивитись! мне работу работать надо, а приходится жир с монитора вытирать

Ответить

Всероссийский клуб

Лишний
7

жир земли жир земли жир земли

Ответить

van der Pusch

Лишний
0

можешь оскорбить меня, я пожалуюсь и тебя забанят
это единственная надежда оторваться от тж в такой чудесный день
...
хотя галочных наверное не банят

Ответить

k. wintermute

16

И что теперь? Как людям жить и к чему стремиться? Если всех обладателей противоположного мнения будут клеймить экстремистами, винтить, судить и отправлять в колонии, то из страны вся мыслящая и мало-мальски способная прослойка населения уедет. Останется лишь биомассы, сладко прожирающие помои из телевизора и прихвостни действующей «власти». Где надежда для России? 
Сам гражданином России не являюсь, но видеть эти новости безумно печально и тревожно. 

Ответить

Ivan Kuznetsov

k.
5

открою вам секрет, уже давно все уезжают. По данным на 2021 «Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 000 увеличилось до почти 70 000 человек в настоящее время»

Это все же цифра про выезжающих. Количество уезжающих так же увеличилась, но вот конкретное число что-то быстро не находится

Ответить

Photuum

Ivan
0

Я наоборот приехал 😁

Ответить

1

Photuum
8

...уезжай...

Ответить

1 2

Photuum
0

с Донбасса

Ответить

k. wintermute

Ivan
0

Ясно. Думаю процент тех, кто решил иммигрировать, после знакомства с уровнем жизни и оплаты труда за границей, не маленький

Ответить

Сергей Низовцев

k.
3

Да пофиг уже на уровень жизни. Я вот сейчас рассматриваю даже вариант о жизни на фрилансе в странах вроде Грузии или Болгарии, если в страны первого мира не возьмут или не успею.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Ivan
0

все

Громко сказано

Ответить

Александр Семенков

k.
4

Так было в одной стране 29 лет назад её злые американцы развалили, множество по ней настольгирует. Так что все идет по плану

Ответить

Всероссийский клуб

14

иншалах

Ответить

Ху Эмай

9

А кто-то ждал, что будет по другому?

Ответить

Убедительная Геосфера

Ху
8

Просто тогда пора начинать тренироваться, а ведь так неохота

Ответить

Мамин инструмент

Убедительная
1

Тренировать что?

Ответить

Антон Пострунин

Мамин
4

Очко. 

Ответить

Мамин инструмент

Антон
1

А к одиннадцати туз

Ответить

badResistor

Антон
0

я бы предпочел иностранный язык... а те кто радостно улюлюкает всему этому пусть потом сами думаю как так получилось что на столбах их родственники.

Ответить

Andre Macareno

badResi…
2

Кроме языка ещё что-нибудь придется учить, и вряд ли гикбрейнса для эмиграции хватит :)

Ответить

Роман Новиков

Мамин
2

Да вот бег хотя бы, по заветам того паренька из Минска

Ответить

Убедительная

Мамин
0

Пальцы ног, блин

Ответить

Ху Эмай

Убедительная
2

Признаюсь, я и сам до сих пор надеюсь, что, а вдруг пронесет и все наладится. 

Ответить

некипишуй

Ху
0

а с чего ты решил что кто-то что-то ждал?

Ответить

Ху Эмай

некипишуй
0

прости меня, я больше так не буду

Ответить

Павел Стоянов

9

И американские визы перестали выдавать
Совпадение?

Ответить

Вячеслав Андреев

Павел
7

Да их и раньше у России не выдавали обычным гражданам. В Эстонию ездили или кто куда

Ответить

Andre Macareno

Вячеслав
4

Выдавали, просто очередь на сто лет была,  не?

Ответить

Вячеслав Андреев

Andre
0

Ну скажем так формально выдавали

Ответить

Photuum

Павел
5

Велкам ту Беларусь

Ответить

Иван Иванович

Photuum
0

у нас вообще посла не пускают

Ответить

Marhal_New _Arleana

9
Ответить

Русские вперёд

8

Месяц спустя:

Ответить

Пограничный инструмент

Русские
0

Жи есть, брат!

Ответить

Алексей Крылов

Русские
0

Шутки шутками, а ведь и правда могут. 

Ответить

Принцесса Пеночка

7

ну пиздец.

Ответить

anvarich

7

Оу, уголовка за финансирование террористов подъехала

Ответить

Eugene Tackleberry

7
Ответить

Егор Ниглов

5

Как потрясающе четко, отлаженно, быстро и без проволочек работает бюрократическая машина, когда это в её интересах.

Зато теперь понятно, что надо говорить, когда во дворе бухают и орут маргиналы: "Товарищ майор, срочно по коням, тут у меня под окнами какие-то экстремисты штаб Навального за столиком организовали".

Ответить

Sashka :-)

Егор
0

штаб не правдоподобно, а вот "кубы навального" - может сработать )))

Ответить

Vandgory

4

Ну как Волков и сказал, оставшиеся сменят название и продолжат работу

Ответить

Алексей Крылов

Vandgory
0

Если им дадут продолжить работу, как  бы это не было началом репрессивных мер. 

Ответить

некипишуй

Алексей
2

 "как бы это не было началом"

привет, как дела?

Ответить

некипишуй

3

то есть суда еще не было но уже включили, ясно

Ответить

Dmitry Teplyakov

некипишуй
1

Суд не успел

Ответить

Удобный бокал

Dmitry
2

Там просто как в сериале Звонки - время расслоилось и из суда в будущем позвонили в Росфинмониторинг в настоящем.

Скорей бы гравитация отключилась уже нахуй.

Ответить

Миша Сергеев

3

Навальный конечно пиздец Легенда уже

Ответить

Иван Иванович

2

"мы будем бороться только с реально плохими людьми типа чеченских террористов или наци скинхедов", говорили они

Ответить

Шесть Горячих Загрузок

2

Вот и станция Таганская, конечная

Ответить

Жених приехал

1

А чеченский СОБР не внесли.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Жених
1

Извинись!

Ответить

Рита МАРГАРИТА

1

В России эпидемия шизофрении, повальная... Поможет только гильотина

Ответить

Алексей Крылов

Рита
0

Сейчас эта эпидемия не только в РФ. Хоть в Антарктиду уезжай. 

Ответить

Сергей Белов

0

вывеску поменяют и продолжат

Ответить

Организационный диод

Сергей
1

смена вывески тоже скоро будет экстремизмом 

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

А мерч в виде вопросительных знаков тоже экстремистский?

Ответить

Photuum

Dmitry
1

Это же завуалированные символы SS

Ответить

Александр Семенков

0

Приехали...

Ответить

Tata Kindred

0

Твою ж...

Ответить

Ivan Anbelia

0

Я так понимаю, что досвидос и каналам на ютьюбе?
*шок

Ответить

Миша Сергеев

0

За финансирование не привлекут надеюсь!?

Ответить

Таблетка Галоперидола

Миша
0

надейся

Ответить

Роман Новиков

Миша
0

Самых активных, на кухонные разговоры так-то похуй

Ответить

Дизайнер Павленко

0

движениЕ

Ответить

Максим Козаченко

0

Они намекают, что пора бы уже

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Ожидаемое решение.. но легче от этого не воспринимается (

Ответить

Иван Прохоров

0

@Вахтёр Выпускай Орлова!!! Пора!!!

Ответить

Марк Захаров

0

После таких новостей хочешь-не хочешь станешь экстремистом, суки.

Ответить

Быстрый мангал

0

А если я там регался у них и даже в штаб ходил и даже донатил - то мне ждать ОМОН с выпилом двери? 

Ответить

Александр Семенков

Быстрый
0

Данный комментарии будет считаться чистосердечным признанием=)

Ответить

Быстрый мангал

Александр
0

могу только добавить что и на митинг ходил

Ответить

AZP

Быстрый
0

Заказывай гроб сразу.

Ответить

fkp 48

0

Самое забавное в этой ситуации (если что-то забавное вообще есть), что в перечень внесли организацию не с тем названием, то есть абсолютно привычно дилетантски подошли к делу. Я даже представляю себе, что это было примерно как «Ну ты там, это, вноси штабы, ну этого, Навального, тыры-пыры»

Ответить

Роман Новиков

0

СЛАВА РУСИ

Ответить

Евгений Макушев

0

Какие шансы у человека не из IT, переехать куда-нибудь из России?

Ответить

Алексей Крылов

Евгений
0

Шансы наверное  есть, только вот мне этот вопрос тоже интересен😁 

Ответить

Роман Новиков

Евгений
0

Да как у всех. Навыки всё-равно какие-то нужны, мойщиков посуды везде своих хватает.

Ответить

AZP

Роман
0

мойщиков посуды везде своих хватает.

Как раз не везде. Многие страны их импортируют или даже учат.

Ответить

Sloowbruh

0

Почалось?

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Ееее ээээ экстремизм

Ответить

Михаил Набоков

0

Сегодня на обеде коллеги заявили, что навальный ничего для людей не сделал, в отличии от путина.

За этот народ бессмысленно бороться, тут уже стокгольмский синдром. Только сваливать.

Ответить

Goose in Bus

0

Быстрыми шагами идём к счастливому будущему!

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