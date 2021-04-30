Штабы Навального включили в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму Статьи редакции
Сейчас штабы Навального — единственные юридические лица, внесённые в этот список.
Росфинмониторинг внёс «общественное движение штабы Навального» в перечень экстремистов и террористов. Для внесения в этот список решения суда не требуется.
Экс-глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков заявлял, что организации «Общественное движение „Штабы Навального“» не существует.
16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями «Штабов Навального», Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.
29 апреля Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального.
Противодействие коррупции теперь официально признано экстремизмом?
Экстремизм - деяния направленные на изменение государственного строя.
У нас гос. строй - клептократия.
Все логично.
Противодействие коррупции это угроза национальной идеи.
Жить в мире и процветании?
А не, я страной ошибся. У нас эта:
Жить в постоянной вражде и нищете.
Так вот для чего их при обысках изымали
Какое удобное слово — экстремизм. Все что не нравится можно под него загнать
можешь оскорбить меня, я пожалуюсь и тебя забанят
это единственная надежда оторваться от тж в такой чудесный день
...
хотя галочных наверное не банят
И что теперь? Как людям жить и к чему стремиться? Если всех обладателей противоположного мнения будут клеймить экстремистами, винтить, судить и отправлять в колонии, то из страны вся мыслящая и мало-мальски способная прослойка населения уедет. Останется лишь биомассы, сладко прожирающие помои из телевизора и прихвостни действующей «власти». Где надежда для России?
Сам гражданином России не являюсь, но видеть эти новости безумно печально и тревожно.
открою вам секрет, уже давно все уезжают. По данным на 2021 «Число ежегодно выезжающих за границу специалистов не уменьшилось, и с 2012 года с 14 000 увеличилось до почти 70 000 человек в настоящее время»
Это все же цифра про выезжающих. Количество уезжающих так же увеличилась, но вот конкретное число что-то быстро не находится
Ясно. Думаю процент тех, кто решил иммигрировать, после знакомства с уровнем жизни и оплаты труда за границей, не маленький
Да пофиг уже на уровень жизни. Я вот сейчас рассматриваю даже вариант о жизни на фрилансе в странах вроде Грузии или Болгарии, если в страны первого мира не возьмут или не успею.
Так было в одной стране 29 лет назад её злые американцы развалили, множество по ней настольгирует. Так что все идет по плану
А кто-то ждал, что будет по другому?
Просто тогда пора начинать тренироваться, а ведь так неохота
Мамин инструмент
Тренировать что?
Очко.
я бы предпочел иностранный язык... а те кто радостно улюлюкает всему этому пусть потом сами думаю как так получилось что на столбах их родственники.
Кроме языка ещё что-нибудь придется учить, и вряд ли гикбрейнса для эмиграции хватит :)
Признаюсь, я и сам до сих пор надеюсь, что, а вдруг пронесет и все наладится.
И американские визы перестали выдавать
Совпадение?
Да их и раньше у России не выдавали обычным гражданам. В Эстонию ездили или кто куда
Выдавали, просто очередь на сто лет была, не?
Месяц спустя:
Как потрясающе четко, отлаженно, быстро и без проволочек работает бюрократическая машина, когда это в её интересах.
Зато теперь понятно, что надо говорить, когда во дворе бухают и орут маргиналы: "Товарищ майор, срочно по коням, тут у меня под окнами какие-то экстремисты штаб Навального за столиком организовали".
Ну как Волков и сказал, оставшиеся сменят название и продолжат работу
Если им дадут продолжить работу, как бы это не было началом репрессивных мер.
то есть суда еще не было но уже включили, ясно
Суд не успел
Удобный бокал
Там просто как в сериале Звонки - время расслоилось и из суда в будущем позвонили в Росфинмониторинг в настоящем.
Скорей бы гравитация отключилась уже нахуй.
"мы будем бороться только с реально плохими людьми типа чеченских террористов или наци скинхедов", говорили они
А чеченский СОБР не внесли.
В России эпидемия шизофрении, повальная... Поможет только гильотина
вывеску поменяют и продолжат
А мерч в виде вопросительных знаков тоже экстремистский?
За финансирование не привлекут надеюсь!?
Данный комментарии будет считаться чистосердечным признанием=)
Самое забавное в этой ситуации (если что-то забавное вообще есть), что в перечень внесли организацию не с тем названием, то есть абсолютно привычно дилетантски подошли к делу. Я даже представляю себе, что это было примерно как «Ну ты там, это, вноси штабы, ну этого, Навального, тыры-пыры»
Какие шансы у человека не из IT, переехать куда-нибудь из России?
Да как у всех. Навыки всё-равно какие-то нужны, мойщиков посуды везде своих хватает.
Сегодня на обеде коллеги заявили, что навальный ничего для людей не сделал, в отличии от путина.
За этот народ бессмысленно бороться, тут уже стокгольмский синдром. Только сваливать.