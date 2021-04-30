Новости
Ольга Щербинина

Российским вузам разрешили проводить вступительные испытания дистанционно Статьи редакции

Документы тоже можно будет подать онлайн.

Решение принято «в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции». Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающим при проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций — с использованием дистанционных технологий», — говорится в документе.

Впервые дистанционные заявления на поступление в вузы Минобрнауки разрешил принимать в мае 2020 года.

Приёмная кампания в вузы начнётся не позднее 20 июня, ко 2 августа должны опубликовать конкурсные списки абитуриентов. 17 августа университеты должны опубликовать приказы о зачислении.

#новости #образование

227 просмотров
5 5 комментариев
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 375476, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Apr 2021 15:30:36 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Vladimir Yakimenko

0

Теперь Мага точно поступит в МГИМО. 

Ответить

Федя Прозоров

Vladimir
2

Он и так поступит в МГИМО

Ответить

Чеченский кубок

Vladimir
0

Не, Тру Мага в МГУ поступит, купив камри

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

В России есть вступительные экзамены? Интересно.

Ответить

Дурной Кирилл

Marhal_New
1

Ну вроде как дополнительные к ЕГЭ, в топ вузах
А еще в медицинских, театральных и военных

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Бывшего координатора архангельского штаба Навального приговорили к 2,5 годам колонии за репост клипа Rammstein
Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет.
229
Новости
Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального
«Увы, работать в таких условиях невозможно», — заявил он.
397
Интернет
История Last.fm — забытой музыкальной соцсети, сообщество вокруг которой живо до сих пор
Как появился, а потом испортился сервис, где придумали kircore.
260
Популярное за три дня
Новости
Бывшего координатора архангельского штаба Навального приговорили к 2,5 годам колонии за репост клипа Rammstein
Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет.
229
Новости
В Туркменистане запретили очереди за продуктами, чтобы не «портить имидж» президента
По словам местных жителей, если у магазина собирается больше 4 человек, полиция начинает угрожать арестом.
208
Новости
Леонид Волков объявил о закрытии сети штабов Навального
«Увы, работать в таких условиях невозможно», — заявил он.
397
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Ангел Предохранитель

Российским вузам разрешили…

Федя Прозоров

Запись в подсайте Telegram

Михаил Набоков

Депутат из Коми опубликовал…

Вячеслав Андреев

Штабы Навального включили в…

Убедительная…

Запись в подсайте Telegram

1 2

В сети разошлись фотографии…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Telegram

Madegghead

Запись в подсайте Telegram

Konstantin Wirz

Еврокомиссия обвинила Apple в…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Twitter

Федя Прозоров

Плакат к 9 Мая от студии Лебедева

Алексей Ермолаев

Spotify разместил билборд с…

Bad Mother Fucker

Запись в подсайте Twitter
null