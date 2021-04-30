Документы тоже можно будет подать онлайн.

Решение принято «в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции». Об этом говорится в приказе Министерства науки и высшего образования.

«Организация осуществляет взаимодействие с поступающим при проведении вступительных испытаний, включая дополнительные вступительные испытания, а также при рассмотрении апелляций — с использованием дистанционных технологий», — говорится в документе.

Впервые дистанционные заявления на поступление в вузы Минобрнауки разрешил принимать в мае 2020 года.

Приёмная кампания в вузы начнётся не позднее 20 июня, ко 2 августа должны опубликовать конкурсные списки абитуриентов. 17 августа университеты должны опубликовать приказы о зачислении.