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Sasha Shambilova

В Великобритании грабителю «Макдоналдса» дали 6 лет тюрьмы. Он не смог украсть наггетсы, так как было слишком рано Статьи редакции

Пришлось брать «Макмаффин» из утреннего меню. А заодно 500 фунтов из кассы.

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Рубби Баттон Фото SWNS

В Великобритании суд приговорил 22-летнего Руди Баттона к 6 годам заключения за ограбления двух ресторанов. По словам мужчины, он решился на преступление, чтобы погасить долги. Об этом сообщает Fox News.

В начале февраля 2021 года Баттон вынес более 500 фунтов стерлингов (больше 52 тысяч рублей) из ресторана быстрого питания, угрожая сотрудникам незаряженным пневматическим пистолетом. Он заставил менеджера открыть сейф и также потребовал отдать ему наггетсы, но поскольку в 7 утра «Макдоналдс» готовил только блюда из утреннего меню, грабителю пришлось забрать бургер «Макмаффин».

Его опознали по камерам наблюдения, а позже этим же днём Руди Баттон сам сдался полиции. По словам адвоката, мужчина раскаялся в своих действиях.

Отсутствие изощрённости, отсутствие какой-либо маскировки свидетельствуют об отчаянии, с которым были совершены эти преступления.

Адвокат Баттона

Ранее Баттон также ограбил ресторан «Мисс Милли» в городе Йет. Он вынес 200 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей) и жареную курицу.

Сотрудники обоих заведений дали показания в суде и сообщили, что из-за ограбления «любое взаимодействие с клиентами стало напряжённым и паническим».

#новости #британия

21 21 комментарий
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Сергей Сергеич

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Бан за жёлтый заголовок. 500 фунтов стерлингов он вообще-то украл.

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Ху Эмай

Сергей
12

Причем не украл, а ограбил. Это тоже по разному наказывается

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Сергей Сергеич

Ху
0

Тогда не бан

Ответить

Sergey Michko

Сергей
0

ну так, написано же что грабитель
если бы только неудачная попытка украсть нагетсы, он был бы несостоявшийся грабитель

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Отличный шмель

8

украл, угрожая сотрудникам незаряженным пневматическим пистолетом

Кража, уважаемая редакция, — это ТАЙНОЕ хищение имущества.
Здесь товарищ не крал, а грабил.

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Закомплексованная Душа

Отличный
0

Бедную Сашу захуесосили, она новенькая, сжальтесь

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Отличный шмель

Закомплексованн…
6

Безграмотный редактор — горе в семье

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Щячло Попячтса

Отличный
0

Судя по аве у неё лапки.

Ответить

Рассылка на почту

Отличный
2

Душнила в комментариях – горе в семье

Ответить

Роман Смирнов

Отличный
1

На ограбил, а совершил разбойное нападение. Всё-таки оружием угрожал.

Ответить

Yuri Finogeev

2

6 лет за 70к. Сурово. 
У нас за убийства среднем дают меньше

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T:ema

Yuri
0

В Британии тоже.

Ответить

Отличный шмель

0

В начале февраля 2021 года Баттон украл более 500 фунтов стерлингов и «Макмаффин»

Он вынес 200 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей) и жареную курицу.

Отсутствие изощрённости, отсутствие какой-либо маскировки свидетельствуют об отчаянии

Скорее о том, что парень просто дебил.

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Отличный шмель

Отличный
5

И минус за кликбейт в заголовке

Ответить

Передний мангал

1

Ну с долгами то вопрос он решил

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Годовой Валера

Передний
0

И с питанием

Ответить

Ху Эмай

1

Из заголовка складывается несколько другое впечатление о произошедшем

Ответить

Сырой калькулятор

0

Заголовок от бога

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Большой жёлтый робат

0

За критику Клутина больше бы впаяли

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Argumenta Ambigua

0

Черт подери, вот таких новостей мне не хватало

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Ilya Filin

0
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