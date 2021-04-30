Пришлось брать «Макмаффин» из утреннего меню. А заодно 500 фунтов из кассы.

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Рубби Баттон Фото SWNS

В Великобритании суд приговорил 22-летнего Руди Баттона к 6 годам заключения за ограбления двух ресторанов. По словам мужчины, он решился на преступление, чтобы погасить долги. Об этом сообщает Fox News.

В начале февраля 2021 года Баттон вынес более 500 фунтов стерлингов (больше 52 тысяч рублей) из ресторана быстрого питания, угрожая сотрудникам незаряженным пневматическим пистолетом. Он заставил менеджера открыть сейф и также потребовал отдать ему наггетсы, но поскольку в 7 утра «Макдоналдс» готовил только блюда из утреннего меню, грабителю пришлось забрать бургер «Макмаффин».

Его опознали по камерам наблюдения, а позже этим же днём Руди Баттон сам сдался полиции. По словам адвоката, мужчина раскаялся в своих действиях.

Отсутствие изощрённости, отсутствие какой-либо маскировки свидетельствуют об отчаянии, с которым были совершены эти преступления. Адвокат Баттона

Ранее Баттон также ограбил ресторан «Мисс Милли» в городе Йет. Он вынес 200 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей) и жареную курицу.