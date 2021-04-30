В Великобритании грабителю «Макдоналдса» дали 6 лет тюрьмы. Он не смог украсть наггетсы, так как было слишком рано Статьи редакции
Пришлось брать «Макмаффин» из утреннего меню. А заодно 500 фунтов из кассы.
В Великобритании суд приговорил 22-летнего Руди Баттона к 6 годам заключения за ограбления двух ресторанов. По словам мужчины, он решился на преступление, чтобы погасить долги. Об этом сообщает Fox News.
В начале февраля 2021 года Баттон вынес более 500 фунтов стерлингов (больше 52 тысяч рублей) из ресторана быстрого питания, угрожая сотрудникам незаряженным пневматическим пистолетом. Он заставил менеджера открыть сейф и также потребовал отдать ему наггетсы, но поскольку в 7 утра «Макдоналдс» готовил только блюда из утреннего меню, грабителю пришлось забрать бургер «Макмаффин».
Его опознали по камерам наблюдения, а позже этим же днём Руди Баттон сам сдался полиции. По словам адвоката, мужчина раскаялся в своих действиях.
Ранее Баттон также ограбил ресторан «Мисс Милли» в городе Йет. Он вынес 200 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей) и жареную курицу.
Сотрудники обоих заведений дали показания в суде и сообщили, что из-за ограбления «любое взаимодействие с клиентами стало напряжённым и паническим».
Бан за жёлтый заголовок. 500 фунтов стерлингов он вообще-то украл.
ну так, написано же что грабитель
если бы только неудачная попытка украсть нагетсы, он был бы несостоявшийся грабитель
Бедную Сашу захуесосили, она новенькая, сжальтесь
Отличный шмель
Безграмотный редактор — горе в семье
На ограбил, а совершил разбойное нападение. Всё-таки оружием угрожал.
6 лет за 70к. Сурово.
У нас за убийства среднем дают меньше
В начале февраля 2021 года Баттон украл более 500 фунтов стерлингов и «Макмаффин»
Он вынес 200 фунтов стерлингов (более 20 тысяч рублей) и жареную курицу.
Отсутствие изощрённости, отсутствие какой-либо маскировки свидетельствуют об отчаянии
Скорее о том, что парень просто дебил.