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Sasha Shambilova

В жилом комплексе в Австралии убрали все стоянки для людей с инвалидностью из-за «дискриминации трудоспособных» Статьи редакции

Власти признали, что принятое решение было «неправильным», и пообещали восстановить автостоянки.

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Фото ABC Radio Brisbane

В жилом комплексе в Брисбене стёрли знаки инвалидной коляски и снесли навесы на парковке после жалобы в департамент жилищного строительства: в ней утверждалось, что такие места «дискриминируют трудоспособных людей». Об этом местный житель Ричи Гудакр с двигательной инвалидностью рассказал ABC Radio Brisbane.

31-летний Гудакр страдает церебральным параличом. Он живёт в комплексе Bowen Hills в специальном блоке для людей с инвалидностью.

Он отлично подходит для людей, передвигающихся на колясках, тут есть всё, что мне нужно: широкие дверные проемы, лёгкий доступ к кухне, удобная душевая кабина.

Ричи Гудакр
житель комплекса с двигательной инвалидностью

Однако теперь он вынужден каждый раз искать место для парковки, иногда оставляя машину довольно далеко от дома. Поскольку ему требуется много времени, чтобы сесть в машину или выйти из неё, специальные парковочные места с навесом помогали чувствовать себя лучше в непогоду.

ABC Radio Brisbane

Я бы хотел, чтобы моё парковочное место вернулось. И признание от департамента, что их действия были иррациональными.

Ричи Гудакр
житель комплекса с двигательной инвалидностью

По словам мужчины, трудоспособные арендаторы и раньше часто пользовались парковочными местами, предназначенными для людей с инвалидностью. Его мать Донна Гудакр объяснила ситуацию: «Мне кажется, вместо борьбы с нарушителями, когда люди звонят и говорят, что на их парковке кто-то есть, они решили убрать все стоянки с знаком инвалидной коляски. Я считаю это просто морально неправильным».

Донна и Ричи Гудакр Фото ABC Radio Brisbane

После визита в жилой комплекс представители департамента признали ошибку и пообещали восстановить две из четырёх стоянок для людей с инвалидностью. Должностные лица сказали Гудакру, что произошло «недопонимание» и знаки были стёрты для того, чтобы на их месте нарисовать новые.

Министр жилищного строительства Квинсленда Лиэнн Энох раскритиковала такую позицию департамента: «Могу я просто сказать, что для меня, откровенно говоря, этого явно недостаточно». Ранее она говорила, «что было принято неправильное решение по удалению автостоянок» и поручила гендиректору департамента «пересмотреть политику».

#новости #австралия

15 15 комментариев
10
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Кредитный щит

11

Должностные лица сказали Гудакру, что произошло «недопонимание» и знаки были стёрты для того, чтобы на их месте нарисовать новые.

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Кредитный щит

Кредитный
33

в Австралии

ах, да, извините

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Ваша Закладко

Кредитный
0

сумчатое

Ответить

Александр Борродач

4

У нас в городах нет столько инвалидов-автомобилистов, сколько сделано парковочных мест для них.

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сироп от щекотки

Александр
4

Поспорил бы. По ощущениям, каждый четвёртый инвалид мозга

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AZP

сироп
1

Ха-ха, я здесь живу.жпг

Ответить

Щячло Попячтса

сироп
1

Каждый кто на них паркуется инвалид, довольно много получается.

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Убедительная Геосфера

Александр
1

Машина регается на деда-инвалида, на нее вешается знак - и вот уже у вас достижение "Всегда есть где поставить машину"

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Вася Пражкин

Убедительная
0

Ага, только деда надо везде возить. Без деда - штраф.

Ответить

Михаил Набоков

4

 Власти признали, что принятое решение было «неправильным», и пообещали восстановить автостоянки.

Нет ну вы посмотрите на этих типов, они продолжают дискриминацию трудоспособных.

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сироп от щекотки

0

Вот так и Лобкова убрали с Дождя...

Ответить

сироп от щекотки

сироп
3

Лан, притянутая хуйня. Прост забавно что нет новости об этом

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Владимир Филатов

сироп
0

как?

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сироп от щекотки

Владимир
0
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Владимир Филатов

сироп
0

каким образом убрали?

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