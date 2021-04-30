В жилом комплексе в Австралии убрали все стоянки для людей с инвалидностью из-за «дискриминации трудоспособных» Статьи редакции
Власти признали, что принятое решение было «неправильным», и пообещали восстановить автостоянки.
В жилом комплексе в Брисбене стёрли знаки инвалидной коляски и снесли навесы на парковке после жалобы в департамент жилищного строительства: в ней утверждалось, что такие места «дискриминируют трудоспособных людей». Об этом местный житель Ричи Гудакр с двигательной инвалидностью рассказал ABC Radio Brisbane.
31-летний Гудакр страдает церебральным параличом. Он живёт в комплексе Bowen Hills в специальном блоке для людей с инвалидностью.
Однако теперь он вынужден каждый раз искать место для парковки, иногда оставляя машину довольно далеко от дома. Поскольку ему требуется много времени, чтобы сесть в машину или выйти из неё, специальные парковочные места с навесом помогали чувствовать себя лучше в непогоду.
По словам мужчины, трудоспособные арендаторы и раньше часто пользовались парковочными местами, предназначенными для людей с инвалидностью. Его мать Донна Гудакр объяснила ситуацию: «Мне кажется, вместо борьбы с нарушителями, когда люди звонят и говорят, что на их парковке кто-то есть, они решили убрать все стоянки с знаком инвалидной коляски. Я считаю это просто морально неправильным».
После визита в жилой комплекс представители департамента признали ошибку и пообещали восстановить две из четырёх стоянок для людей с инвалидностью. Должностные лица сказали Гудакру, что произошло «недопонимание» и знаки были стёрты для того, чтобы на их месте нарисовать новые.
Министр жилищного строительства Квинсленда Лиэнн Энох раскритиковала такую позицию департамента: «Могу я просто сказать, что для меня, откровенно говоря, этого явно недостаточно». Ранее она говорила, «что было принято неправильное решение по удалению автостоянок» и поручила гендиректору департамента «пересмотреть политику».
Кредитный щит
в Австралии
ах, да, извините
У нас в городах нет столько инвалидов-автомобилистов, сколько сделано парковочных мест для них.
Поспорил бы. По ощущениям, каждый четвёртый инвалид мозга
Машина регается на деда-инвалида, на нее вешается знак - и вот уже у вас достижение "Всегда есть где поставить машину"
Власти признали, что принятое решение было «неправильным», и пообещали восстановить автостоянки.
Нет ну вы посмотрите на этих типов, они продолжают дискриминацию трудоспособных.
Вот так и Лобкова убрали с Дождя...
как?