Власти признали, что принятое решение было «неправильным», и пообещали восстановить автостоянки.

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Фото ABC Radio Brisbane

В жилом комплексе в Брисбене стёрли знаки инвалидной коляски и снесли навесы на парковке после жалобы в департамент жилищного строительства: в ней утверждалось, что такие места «дискриминируют трудоспособных людей». Об этом местный житель Ричи Гудакр с двигательной инвалидностью рассказал ABC Radio Brisbane.

31-летний Гудакр страдает церебральным параличом. Он живёт в комплексе Bowen Hills в специальном блоке для людей с инвалидностью.

Он отлично подходит для людей, передвигающихся на колясках, тут есть всё, что мне нужно: широкие дверные проемы, лёгкий доступ к кухне, удобная душевая кабина. Ричи Гудакр житель комплекса с двигательной инвалидностью

Однако теперь он вынужден каждый раз искать место для парковки, иногда оставляя машину довольно далеко от дома. Поскольку ему требуется много времени, чтобы сесть в машину или выйти из неё, специальные парковочные места с навесом помогали чувствовать себя лучше в непогоду.

ABC Radio Brisbane

Я бы хотел, чтобы моё парковочное место вернулось. И признание от департамента, что их действия были иррациональными. Ричи Гудакр житель комплекса с двигательной инвалидностью

По словам мужчины, трудоспособные арендаторы и раньше часто пользовались парковочными местами, предназначенными для людей с инвалидностью. Его мать Донна Гудакр объяснила ситуацию: «Мне кажется, вместо борьбы с нарушителями, когда люди звонят и говорят, что на их парковке кто-то есть, они решили убрать все стоянки с знаком инвалидной коляски. Я считаю это просто морально неправильным».

Донна и Ричи Гудакр Фото ABC Radio Brisbane

После визита в жилой комплекс представители департамента признали ошибку и пообещали восстановить две из четырёх стоянок для людей с инвалидностью. Должностные лица сказали Гудакру, что произошло «недопонимание» и знаки были стёрты для того, чтобы на их месте нарисовать новые.