Музыкант попросил фанатов «не сдавать билеты и не сдаваться».

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Концерт Ивана Алексеева (Noize MC), запланированный на 30 апреля в Оренбурге, состоялся не там, где планировалось. Музыкант рассказал в инстаграме, что МВД и администрация Оренбургской области угрожали площадке, а силовики в итоге сорвали выступление.

«Для того, чтобы усложнить задачу отмены концерта, мы решили разбить его на две части и организовать в разных местах. Часть [обладателей] билетов сегодня была приглашена в одно место, другая часть [обладателей] билетов — в другое», — дополнил Алексеев в видеообращении.

В первом месте музыкант успел отыграть акустический сет. Когда он собирался ехать по второму адресу, «поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовые структуры».

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «Новой газете», что «это серия акций по срыву». Он сообщил, что давление оказывали также и на организаторов концерта в Тольятти.

Сегодня продолжили это в Оренбурге. Всевозможными методами давления, уговоров, возможно, и угроз пытались добиться того, чтобы концерт не состоялся Алексей Прянишников координатор «Правозащиты Открытки»

В пресс-службе администрации Оренбурга сообщили «Подъёму», что концерт отменили из-за отсутствия лицензии у площадки и коронавирусных ограничений, а также заявили, что они не согласовывают такие мероприятия.

Всё, что касается мероприятий в закрытых помещениях, обсуждается с собственниками. В Оренбургской области по-прежнему запрещены массовые мероприятия в помещениях. У нас закрыты ночные клубы, а товарищ исполнитель планировал выступить в ночном клубе. Поэтому правоохранительные органы не разрешили проводить мероприятие. Исполнитель со своими организаторами не всё продумал. пресс-служба администрации города

По словам Noize MC, в феврале ему также отказали в проведении концерта на «ВТБ-Арене» по политическим мотивам. «Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен», — пишет исполнитель.