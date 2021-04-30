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Sasha Shambilova

Noize MC заявил о срыве концерта в Оренбурге силовиками. Власти объяснили отмену коронавирусом Статьи редакции

Музыкант попросил фанатов «не сдавать билеты и не сдаваться».

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Концерт Ивана Алексеева (Noize MC), запланированный на 30 апреля в Оренбурге, состоялся не там, где планировалось. Музыкант рассказал в инстаграме, что МВД и администрация Оренбургской области угрожали площадке, а силовики в итоге сорвали выступление.

«Для того, чтобы усложнить задачу отмены концерта, мы решили разбить его на две части и организовать в разных местах. Часть [обладателей] билетов сегодня была приглашена в одно место, другая часть [обладателей] билетов — в другое», — дополнил Алексеев в видеообращении.

В первом месте музыкант успел отыграть акустический сет. Когда он собирался ехать по второму адресу, «поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовые структуры».

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «Новой газете», что «это серия акций по срыву». Он сообщил, что давление оказывали также и на организаторов концерта в Тольятти.

Сегодня продолжили это в Оренбурге. Всевозможными методами давления, уговоров, возможно, и угроз пытались добиться того, чтобы концерт не состоялся

Алексей Прянишников
координатор «Правозащиты Открытки»

В пресс-службе администрации Оренбурга сообщили «Подъёму», что концерт отменили из-за отсутствия лицензии у площадки и коронавирусных ограничений, а также заявили, что они не согласовывают такие мероприятия.

Всё, что касается мероприятий в закрытых помещениях, обсуждается с собственниками. В Оренбургской области по-прежнему запрещены массовые мероприятия в помещениях. У нас закрыты ночные клубы, а товарищ исполнитель планировал выступить в ночном клубе. Поэтому правоохранительные органы не разрешили проводить мероприятие. Исполнитель со своими организаторами не всё продумал.

пресс-служба администрации города

По словам Noize MC, в феврале ему также отказали в проведении концерта на «ВТБ-Арене» по политическим мотивам. «Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен», — пишет исполнитель.

Noize MC выступает в поддержку Алексея Навального и участвует в протестных акциях. Возвращение политика в Россию после лечения в Германии музыкант называл «гражданским подвигом».

«Не хочу, чтобы мои дети жили в стране, где…
И высказался по поводу ближайших митингов.
tjournal.ru

#новости #noizemc #отменаконцертов

10 10 комментариев
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Victor Ganin

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Лучше бы шишек ГАЗПРОМовских развлекал, по жирным заказникам, в шикарных особняках

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Убедительная Геосфера

Victor
0

Точно лучше? Не хуже и не так же?

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Anatoly Timchenko

Убедительная
0

Отсылка к Слепакову, видимо

Ответить

Патриот 001

2

Оренбург - самый красивый город на земле!

Ответить

Сумасшедший якорь

Патриот
1

Ебать не должно

Ответить

Патриот 001

Сумасшедший
1

Это на оренбуржском?

Ответить

Сумасшедший

Патриот
0

Ебёт или волнует?

Ответить

Michael Boo

1

Силовики? Хуевики, фашня самая настоящая.

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FOX

0

Актриса Яна Троянова обвинила мэрию Вологды в срыве съемок из-за поста о митинге за Навального.
https://meduza.io/news/2021/04/22/aktrisa-yana-troyanova-obvinila-meriyu-vologdy-v-sryve-s-emok-iz-za-posta-o-mitinge-za-navalnogo-vlasti-vse-otritsayut

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Большой жёлтый робат

–1

состоялся не там, где планировалось

В мусорне?

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