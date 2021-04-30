Noize MC заявил о срыве концерта в Оренбурге силовиками. Власти объяснили отмену коронавирусом Статьи редакции
Музыкант попросил фанатов «не сдавать билеты и не сдаваться».
Концерт Ивана Алексеева (Noize MC), запланированный на 30 апреля в Оренбурге, состоялся не там, где планировалось. Музыкант рассказал в инстаграме, что МВД и администрация Оренбургской области угрожали площадке, а силовики в итоге сорвали выступление.
«Для того, чтобы усложнить задачу отмены концерта, мы решили разбить его на две части и организовать в разных местах. Часть [обладателей] билетов сегодня была приглашена в одно место, другая часть [обладателей] билетов — в другое», — дополнил Алексеев в видеообращении.
В первом месте музыкант успел отыграть акустический сет. Когда он собирался ехать по второму адресу, «поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовые структуры».
Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал «Новой газете», что «это серия акций по срыву». Он сообщил, что давление оказывали также и на организаторов концерта в Тольятти.
В пресс-службе администрации Оренбурга сообщили «Подъёму», что концерт отменили из-за отсутствия лицензии у площадки и коронавирусных ограничений, а также заявили, что они не согласовывают такие мероприятия.
По словам Noize MC, в феврале ему также отказали в проведении концерта на «ВТБ-Арене» по политическим мотивам. «Мол, ваша позиция по истории с Навальным и происходящему в Беларуси нашего главного не устраивает, поэтому мы вам тупо новую дату не дадим: официально это будет выглядеть, что у нас там матч или тренировка запланирована в любой день, который вам нужен», — пишет исполнитель.
Noize MC выступает в поддержку Алексея Навального и участвует в протестных акциях. Возвращение политика в Россию после лечения в Германии музыкант называл «гражданским подвигом».
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