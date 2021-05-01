Патриарх Кирилл предостерёг «всяких начальников» от скатывания в тиранию Статьи редакции
Глава РПЦ заявил, что «ограничение свободы других не может сопровождаться личной гордыней и превозношением».
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предупреждением об опасности тирании в предпасхальном выпуске программы «Слово пастыря» на «Первом канале».
Глава РПЦ уточнил, что обращается и к церковной и к светской власти, к духовенству и мирянам, а также «ко всяким начальникам — большим и малым».
наверное финансирование урезали
нет, перед выборами все начинают играть в борцов за справедливость. Да, всё хуёво, но проголосуйте за нужных людей и они всё исправят. То бабка Володина за руку схватила, то РПЦ вдруг начала проповедовать христианские базовые принципы
я что-то упустил, и РПЦ зарегистрировала партию?
Да, "Пенсионеры России"
ну бабка-то знатно опустила Володина. мне кажется, они сами бы на такой пиар не пошли бы.
слишком ведь обидчивые
Даже если это было спонтанно, Володин уже пиздит направо и налево, что к нему может обратиться любой и пожаловаться. Отсюда "чёрный пиар — это тоже пиар"
я просто не очень за ним слежу. за многое время вот первое что увидел, это как он с надеждой так подошел к бабке, мол "учите молодое поколение любить правительство", а она такой крюк сделала. каеф получил и все)
по крайней мере, если это был черный пиар, то лично на мне не сработал и лишь дает понимание, что даже пенционерки превращаются в оппозиционерок )
Думаешь, я слежу? Просто в заметке Сергея Звезды увидел абзац, что Володин трезвонит об этом казусе. А об эффективности кампании скажут результаты выборов — 146% за Единую Россию
Если в его религии бог простит, зачем стараться. Можно стать тираном погубить жизни 140 млн человек, потом построить несколько церквей и вуаля, все грехи сняты
Зачем? Сходил в церковь, поставил свечку, покаялся. И все. Как у зэков: "вор первым в рай вошёл, потому что покаялся перед смертью"
Проснулся, прости Господи
Как тяжко чето слушать от человека в золоте с крестом на голове. Будто вещает по-делу, но в гриме клоунском.
ушел в оппозицию
Правильно пишут, стартовала предвыборная компания. Его преосвященство отрабатывает гонорар.
Ни единому слову этих хоругвеносцев не верю. Они же ещё с совка в тесной связи с охранителями режима работают, а тут такое «откровение». Воруют и молятся рука об руку.
Ибо в тиранию не скатываются, а к тирании возносятся. Скатиться можно лишь в ад либеральных ересей.
Уже бегу принимать постриг
То есть если ограничивать без гордыни, то это богоугодное дело?
Можно и с гордыней, нужно только не забывать тех, кто грешки отмолит. А то совсем со своими генетическими исследованиями про РПЦ забыли, всё о плотском мечтают, Роснефть миллиарды отваливает на изучение того, как дедушку обессмертить. Обидно.
По учению Христа нужно всем всё прощать и никого не трогать. Ни как не пойму по какому учению живут христиане?
Это скорее про короновирусные ограничения (в том числе церкви), чем про репрессии оппозиционеров и не только
Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе, иногда ограничения свободы други
Это всё из-за того, что посольство США перестало визы выдавать?)
Гундяев в этих простынях всегда смешон. Каково ему всю жизнь так появлятся на публике. Но видимо ему очень нужны деньги