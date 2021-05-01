И когда я говорю «мы», я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство и мирян. И всяких начальников – больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе, иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением – тогда власть становится тиранией