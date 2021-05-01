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Артём Мазанов

Патриарх Кирилл предостерёг «всяких начальников» от скатывания в тиранию Статьи редакции

Глава РПЦ заявил, что «ограничение свободы других не может сопровождаться личной гордыней и превозношением».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предупреждением об опасности тирании в предпасхальном выпуске программы «Слово пастыря» на «Первом канале».

Глава РПЦ уточнил, что обращается и к церковной и к светской власти, к духовенству и мирянам, а также «ко всяким начальникам — большим и малым».

И когда я говорю «мы», я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство и мирян. И всяких начальников – больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе, иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением – тогда власть становится тиранией

Патриарх Кирилл
глава РПЦ

#новости #рпц

1791 просмотров
Спасибо за наводку TJaba
42 42 комментария
14
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42 комментария
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Механический ключ

22

Как что то сказать, но при этом не сказать нихуя - мастер-класс от Владимира Гундяева

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Английский Женя

Механический
5
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Bad Mother Fucker

3

наверное финансирование урезали

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Федя Прозоров

Bad
22

нет, перед выборами все начинают играть в борцов за справедливость. Да, всё хуёво, но проголосуйте за нужных людей и они всё исправят. То бабка Володина за руку схватила, то РПЦ вдруг начала проповедовать христианские базовые принципы

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Bad Mother Fucker

Федя
1

я что-то упустил, и РПЦ зарегистрировала партию?

Ответить

Федя Прозоров

Bad
6

Да, "Пенсионеры России"

Ответить

Κύριλλος

Федя
3

"Коммунисты России" же! 

Ответить

Федя Прозоров

Κύριλλος
3

И частично "КПРФ"

Ответить

Zakhar Zakharov

Федя
1

ну бабка-то знатно опустила Володина. мне кажется, они сами бы на такой пиар не пошли бы.
слишком ведь обидчивые

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Федя Прозоров

Zakhar
2

Даже если это было спонтанно, Володин уже пиздит направо и налево, что к нему может обратиться любой и пожаловаться. Отсюда "чёрный пиар — это тоже пиар"

Ответить

Zakhar Zakharov

Федя
1

я просто не очень за ним слежу. за многое время вот первое что увидел, это как он с надеждой так подошел к бабке, мол "учите молодое поколение любить правительство", а она такой крюк сделала. каеф получил и все) 
по крайней мере, если это был черный пиар, то лично на мне не сработал и лишь дает понимание, что даже пенционерки превращаются в оппозиционерок )

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Федя Прозоров

Zakhar
1

Думаешь, я слежу? Просто в заметке Сергея Звезды увидел абзац, что Володин трезвонит об этом казусе. А об эффективности кампании скажут результаты выборов — 146% за Единую Россию

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Ник Хартман

4

Если в его религии бог простит, зачем стараться. Можно стать тираном погубить жизни 140 млн человек, потом построить несколько церквей и вуаля, все грехи сняты

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Тонкий цветок

Ник
2

Церкви строить не обязательно, главное покаяться

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Лузер-Абьюзер

Ник
2

Зачем? Сходил в церковь, поставил свечку, покаялся. И все. Как у зэков: "вор первым в рай вошёл, потому что покаялся перед смертью"

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Bkmz Иванов

2

Проснулся, прости Господи

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Убедительная Геосфера

Bkmz
6

А он и не спал

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Michael Boo

Bkmz
0

ЯМы Котреарх Перил

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Bobbyfisher

3

Как тяжко чето слушать от человека в золоте с крестом на голове. Будто вещает по-делу, но в гриме клоунском.

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Дуд Волро

1

ушел в оппозицию

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Убедительная Геосфера

Дуд
4

В раскол

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Jeka

2

Правильно пишут, стартовала предвыборная компания. Его преосвященство отрабатывает гонорар.

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Michael Boo

2

Ни единому слову этих хоругвеносцев не верю. Они же ещё с совка в тесной связи с охранителями режима работают, а тут такое «откровение». Воруют и молятся рука об руку.

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Reg0804

1
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С H А P Р i Е

1

Когда сам к начальству-то?

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Andrew Muralov

1

Ибо в тиранию не скатываются, а к тирании возносятся. Скатиться можно лишь в ад либеральных ересей. 

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Таинственный Слава

1
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Azgar

1

В Беларуси уже сидел бы, проклятый БЧБшник.

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Уже бегу принимать постриг

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Федя Прозоров

Убедительная
1

Не споткнись

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AZP

Убедительная
0

В парикмахерскую?

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Flow Glow

0

Явно кто-то ему что-то не додал))) На совесть давит, пёс.

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С H А P Р i Е

0
Ответить

Иван Болдырев

0

То есть если ограничивать без гордыни, то это богоугодное дело?

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Michael Boo

Иван
0

Можно и с гордыней, нужно только не забывать тех, кто грешки отмолит. А то совсем со своими генетическими исследованиями про РПЦ забыли, всё о плотском мечтают, Роснефть миллиарды отваливает на изучение того, как дедушку обессмертить. Обидно.

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Nick Rosenberg

0

https://www.youtube.com/watch?v=BiotTXX88Hc

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Дежурный пёс_анон

0

ой блть пшл нхй

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Чеченский Макс

0

с тиранией как нибудь сами разберемся, че там с золотыми часами и охуенными доходами РПЦ , если б-г велел не жить мирскими утехами?

Ответить

Имя Фамилия

0

По учению Христа нужно всем всё прощать и никого не трогать. Ни как не пойму по какому учению живут христиане?

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Kir Kirsky

0

Это скорее про короновирусные ограничения (в том числе церкви), чем про репрессии оппозиционеров и не только

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Dmitry Teplyakov

0

Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе, иногда ограничения свободы други

Это всё из-за того, что посольство США перестало визы выдавать?)

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миша лисицын

0

Гундяев в этих простынях всегда смешон. Каково ему всю жизнь так появлятся на публике. Но видимо ему очень нужны деньги

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