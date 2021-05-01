Мигрантов обяжут получать единый электронный документ для пребывания в России Статьи редакции
В документе будет храниться информация о его владельце.
Предполагается, что документ будут выдавать иностранному гражданину сроком на 10 лет, затем его потребуется заменить. Сроки его введения не называются, сейчас разрабатываются соответствующие документы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
В электронном документе в защищённом виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце. Перечень этих сведений уточнят «в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов».
1 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательный биометрический и медицинский контроль для всех мигрантов, прибывающих в Россию. 23 марта его приняли в первом чтении.
27 марта МВД заявило, что в России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов. 24 апреля МВД сообщило о планах ввести электронные патенты для трудовых мигрантов.
Новая форма прав?
Нааайс. Тут все сейчас срать будут, но это охуенно. Хоть тут нравится, куда движется РФ,
Дай людям поупражняться в остроумии сравнения нацистской Германии и современной России
Потому что сначала эти люди орут националистические лозунги типа "пиздуйте, [национальность], к себе в [название страны], чтобы не грабили и не насиловали Наташ", а потом такие "Ууу, меры как у нацистов"
Уверен что это одни и те же люди?
Все верно. И биометрию всю туда нужно заносить, включая отпечатки пальцев.
Виртуальный будильник
И череп измерять
И причем тут это? МЫ должны пускать в страну фиг знает кого, не отмечая, чтобы они совершив преступление потом тихо смотались себе на родину?