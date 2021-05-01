В документе будет храниться информация о его владельце.

Предполагается, что документ будут выдавать иностранному гражданину сроком на 10 лет, затем его потребуется заменить. Сроки его введения не называются, сейчас разрабатываются соответствующие документы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

В электронном документе в защищённом виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце. Перечень этих сведений уточнят «в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов».

1 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательный биометрический и медицинский контроль для всех мигрантов, прибывающих в Россию. 23 марта его приняли в первом чтении.

27 марта МВД заявило, что в России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов. 24 апреля МВД сообщило о планах ввести электронные патенты для трудовых мигрантов.