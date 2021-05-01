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Артём Мазанов

Мигрантов обяжут получать единый электронный документ для пребывания в России Статьи редакции

В документе будет храниться информация о его владельце.

Предполагается, что документ будут выдавать иностранному гражданину сроком на 10 лет, затем его потребуется заменить. Сроки его введения не называются, сейчас разрабатываются соответствующие документы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

В электронном документе в защищённом виде будет храниться графическая и текстовая информация о его владельце. Перечень этих сведений уточнят «в ходе подготовки проекта федерального закона и соответствующих подзаконных актов».

1 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательный биометрический и медицинский контроль для всех мигрантов, прибывающих в Россию. 23 марта его приняли в первом чтении.

27 марта МВД заявило, что в России введут обязательную для работы электронную регистрацию мигрантов. 24 апреля МВД сообщило о планах ввести электронные патенты для трудовых мигрантов.

#новости #мигранты

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Подлинный динозавр

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Убедительная Геосфера

Подлинный
10
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Закомплексованная Душа

Убедительная
0

Новая форма прав?

Ответить

Убедительная

Закомпл…
2

Да, международного образца

Ответить

Рассылка на

Закомпл…
0

Это была до пятницы.
Ниже новая, не теряй.

Ответить

С H А P Р i Е

3

Айн Райх, айн документ, айн фюрер

Ответить

Революционный волк

3

О владельце мигранта?

Ответить

Дружеский Макс

Революционный
0

Ну конечно, о прорабе

Ответить

Дмитрий Кораблёв

3

Нааайс. Тут все сейчас срать будут, но это охуенно. Хоть тут нравится, куда движется РФ,

Ответить

Федя Прозоров

Дмитрий
0

Дай людям поупражняться в остроумии сравнения нацистской Германии и современной России

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Потому что сначала эти люди орут националистические лозунги типа "пиздуйте, [национальность], к себе в [название страны], чтобы не грабили и не насиловали Наташ", а потом такие "Ууу, меры как у нацистов"

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Dmitry Teplyakov

Федя
0

Уверен что это одни и те же люди?

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Федя Прозоров

Dmitry
0

Да кто вас знает, человеков

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Убедительная Геосфера

2

И носить его на лацкане

Ответить

Михаил Зеленин

1

Все верно. И биометрию всю туда нужно заносить, включая отпечатки пальцев. 

Ответить

Виртуальный будильник

Михаил
0

И череп измерять

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Михаил Зеленин

Виртуальный
0

И причем тут это?  МЫ должны пускать в страну фиг знает кого, не отмечая, чтобы они совершив преступление  потом тихо смотались себе на родину? 

Ответить

Волшебный блик

0

Электронный документ.... будут выдавать иностранному гражданину сроком на 10 лет, затем его потребуется заменить.

В отделении мфц по талончику бггг

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Виртуальный будильник

0

А как же чипирование?

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Мразь

0

А клеймовать когда будут?

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