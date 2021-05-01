Полицейские в Москве уточнили, что звонок поступил от активиста Тимура Булатова, которого СМИ называют «борцом с геями».

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Кадр из фильма «Фанаты».

Вечером 30 апреля сотрудники полиции пришли в отделения фонда «СПИД.Центр», где показывали фильм Севы Галкина «Фанаты» об отношениях скинхедов. Об этом сообщается на сайте фонда.

По словам московской полиции, им поступило обращение о том, что несовершеннолетним показывают «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации».

Среди присутствовавших на показе киноленты не было несовершеннолетних. О возрастном ограничении Фонд сообщал во всех анонсах мероприятия, сотрудники проверяли документы у всех гостей. Полиция, визуально оценив возраст аудитории, не стала проверять паспорта у присутствующих, взяла объяснения у сотрудников и уехала. «СПИД.Центр»

В Петербурге и Нижнем Новгороде полиция рассказала, что им «сообщили о съёмках запрещенного характера».

25-минутный фильм «Фанаты» рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые состоят в отношениях друг с другом и нападают на геев. Сюжет основан на реальных событиях: двух фанатов «Спартака» и ЦСКА в 2018 году приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за убийство. В 2020 году фильм номинировали на награды кинофестивалей в Осло и Дублине.