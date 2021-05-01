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Артём Мазанов

Полиция пришла в отделения «СПИД.Центра» в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде из-за жалобы на показ фильма «Фанаты» Статьи редакции

Полицейские в Москве уточнили, что звонок поступил от активиста Тимура Булатова, которого СМИ называют «борцом с геями».

21 21 комментарий
356 просмотров
Кадр из фильма «Фанаты».

Вечером 30 апреля сотрудники полиции пришли в отделения фонда «СПИД.Центр», где показывали фильм Севы Галкина «Фанаты» об отношениях скинхедов. Об этом сообщается на сайте фонда.

По словам московской полиции, им поступило обращение о том, что несовершеннолетним показывают «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации».

Среди присутствовавших на показе киноленты не было несовершеннолетних. О возрастном ограничении Фонд сообщал во всех анонсах мероприятия, сотрудники проверяли документы у всех гостей. Полиция, визуально оценив возраст аудитории, не стала проверять паспорта у присутствующих, взяла объяснения у сотрудников и уехала.

«СПИД.Центр»

В Петербурге и Нижнем Новгороде полиция рассказала, что им «сообщили о съёмках запрещенного характера».

25-минутный фильм «Фанаты» рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые состоят в отношениях друг с другом и нападают на геев. Сюжет основан на реальных событиях: двух фанатов «Спартака» и ЦСКА в 2018 году приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за убийство. В 2020 году фильм номинировали на награды кинофестивалей в Осло и Дублине.

Картина была включена в программу короткометражных фильмов Московского международного кинофестиваля, но её сняли с показа.

#новости

21 21 комментарий
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С H А P Р i Е

7

Нужны борцы с борцами с геями

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С H А P Р i Е

С
2

Не гачи

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Федя Прозоров

С
1

Только гачи

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Zero-one-one

5

После этого фильма я стал геем

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Zero-one-one

Zero-one-one
4

@Артём Мазанов ты свободен сегодня? 

Ответить

Артём Мазанов

Zero-one-one
3

Увы, нет, буду жарить [мясо]

Ответить

Zero-one-one

Артём
1

Ты разбил мне  сердце

Ответить

Федя Прозоров

Артём
1

Ты хотел сказать "тушу"?

Ответить

Подлинный динозавр

Zero-one-one
1

А Тимур Булатов пидором

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Федя Прозоров

2

Тимур Булатов, которого СМИ называют «борцом с геями»

Но на тж его также называют "пидорасом"

Ответить

FOX

Федя
2

настоящий борец

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FOX

FOX
1
Ответить

Федя Прозоров

FOX
0

Какие озорные соски!

Ответить

Федя Прозоров

FOX
0

Зато на балконе живёт

Ответить

Федя Прозоров

1

показывают «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации»

Т.е. фильм может ебаться только с такими же фильмами? Дискриминация!

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Даёшь сексуальное разнообразие для фильмов! Пусть фильм Михалкова получит возможность поебаться с фильмом "Пчёлка Майя"! Или фильм Звягинцева хорошенько выебет "Аватар"!

Ответить

Sergey Michko

1

Интересно, какая статистика, что люди подают в суд на полицию и выигрывают. Недавно новость что выпилили дверь по ошибке женщине, обещали новую. А чтобы компенсация?

Ответить

Федя Прозоров

Sergey
0

Так если и будет компенсация, то с наших налогов

Ответить

Антон Пострунин

0

А СПИД.Центр это ведь государственная контора?

Ответить

Ростислав Алабужев

Антон
1

Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР» — некоммерческая организация, учреждённая российским журналистом и телеведущим Антоном Красовским и заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой. Декларируемая цель фонда — помощь людям, живущим с ВИЧ и борьба с дискриминацией.

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FOX

Ростислав
1
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