Полиция пришла в отделения «СПИД.Центра» в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде из-за жалобы на показ фильма «Фанаты» Статьи редакции
Полицейские в Москве уточнили, что звонок поступил от активиста Тимура Булатова, которого СМИ называют «борцом с геями».
Вечером 30 апреля сотрудники полиции пришли в отделения фонда «СПИД.Центр», где показывали фильм Севы Галкина «Фанаты» об отношениях скинхедов. Об этом сообщается на сайте фонда.
По словам московской полиции, им поступило обращение о том, что несовершеннолетним показывают «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации».
В Петербурге и Нижнем Новгороде полиция рассказала, что им «сообщили о съёмках запрещенного характера».
25-минутный фильм «Фанаты» рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые состоят в отношениях друг с другом и нападают на геев. Сюжет основан на реальных событиях: двух фанатов «Спартака» и ЦСКА в 2018 году приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за убийство. В 2020 году фильм номинировали на награды кинофестивалей в Осло и Дублине.
Картина была включена в программу короткометражных фильмов Московского международного кинофестиваля, но её сняли с показа.
Нужны борцы с борцами с геями
После этого фильма я стал геем
@Артём Мазанов ты свободен сегодня?
Тимур Булатов, которого СМИ называют «борцом с геями»
Но на тж его также называют "пидорасом"
показывают «фильм нетрадиционной сексуальной ориентации»
Т.е. фильм может ебаться только с такими же фильмами? Дискриминация!
Даёшь сексуальное разнообразие для фильмов! Пусть фильм Михалкова получит возможность поебаться с фильмом "Пчёлка Майя"! Или фильм Звягинцева хорошенько выебет "Аватар"!
Интересно, какая статистика, что люди подают в суд на полицию и выигрывают. Недавно новость что выпилили дверь по ошибке женщине, обещали новую. А чтобы компенсация?
А СПИД.Центр это ведь государственная контора?
Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР» — некоммерческая организация, учреждённая российским журналистом и телеведущим Антоном Красовским и заведующей амбулаторно-поликлиническим отделением Московского областного центра борьбы со СПИДом Еленой Орловой-Морозовой. Декларируемая цель фонда — помощь людям, живущим с ВИЧ и борьба с дискриминацией.