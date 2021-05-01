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yannlll

В США пожилая пара сбежала из дома престарелых, используя азбуку Морзе Статьи редакции

Американец с деменцией взломал электронный замок.

Фото Matthew Bennet / Unsplash 

Муж и жена, страдающие болезнью Альцгеймера, сбежали из спецучреждения в Лебноне, штат Теннесси. Пенсионер использовал знания военной подготовки, чтобы взломать электронный замок. Об этом сообщает The Tennessean.

Пожилую пару нашли через полчаса после побега в двух кварталах от дома престарелых. Оказалось, что пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. Он запомнил последовательность звуков и расшифровал код с помощью азбуки Морзе, которой научился ещё во время службы в армии.

Правительство штата оштрафовало администрацию дома престарелых на две тысячи долларов за то, что она не смогла обеспечить безопасность пациентов. Сотрудникам также пришлось изменить все коды на электронных замках.

#новости #сша

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15 15 комментариев
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15 комментариев
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LDS

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Похоже, что его туда насильно запихнули. Человек с деменцией с трудом туалет найдет. О чем речь вообще

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AZP

LDS
2

Деменция разная бывает.
Моя бабка в последние годы не помнила, где в какой комнате свет включается (кухня, ванная, туалет - единый блок выключателей) но про молодые годы рассказывала постоянно и телевизор про плохих американцев и украинцев цитировала на ура.

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LDS

AZP
0

Ну примерно такая у всех как ты описал. Взломать замок? Как это сюда подходит

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AZP

LDS
2

Ну вот именно то, что было очень давно, дед запомнил. И применил.

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LDS

AZP
1

Нууууу. Быть может. Мой как-то дверь топором порубал когда замок заклинил. Так сказать навыки с ВОВ

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Bublikhead

LDS
2

Деменция не такая системая, чтобы утерждать, что вот это забудется, а это нет

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Астралопетух

4

пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. Он запомнил последовательность звуков и расшифровал код с помощью азбуки Морзе

Зачем электронный замок в 2021 издает звуки азбукой морзе? Чо за хуйня?

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wmhy

Астралопетух
0

В Корее видел банкомат, в котором цифры на клавиатуре набирались с разной тональностью

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walkindizaster

wmhy
0

а причем тут азбука морзе?

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aliftin

4

Что-то какая-то странная новость. Как ему помогла азбука морзе, она служит для передачи информации? Скорее всего просто цифры набирались с разной тональностью звука и дед их запомнил, а потом повторил код. 

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Андрей Вавилов

3
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Сергей Ахрем

2

Твари ,выпустите бабок на волю

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Коровка говорит мууу

1

−• −−− •−− −−− ••• − •• −• •− − •••− •−−• •−• • −•− •−• •− ••• −• −•−−

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Stanley H. Tweedle

1

Облачный атлас!

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Виртуальный будильник

0

У них вот этим код вводился?

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