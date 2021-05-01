В США пожилая пара сбежала из дома престарелых, используя азбуку Морзе Статьи редакции
Американец с деменцией взломал электронный замок.
Муж и жена, страдающие болезнью Альцгеймера, сбежали из спецучреждения в Лебноне, штат Теннесси. Пенсионер использовал знания военной подготовки, чтобы взломать электронный замок. Об этом сообщает The Tennessean.
Пожилую пару нашли через полчаса после побега в двух кварталах от дома престарелых. Оказалось, что пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. Он запомнил последовательность звуков и расшифровал код с помощью азбуки Морзе, которой научился ещё во время службы в армии.
Правительство штата оштрафовало администрацию дома престарелых на две тысячи долларов за то, что она не смогла обеспечить безопасность пациентов. Сотрудникам также пришлось изменить все коды на электронных замках.
Похоже, что его туда насильно запихнули. Человек с деменцией с трудом туалет найдет. О чем речь вообще
Деменция не такая системая, чтобы утерждать, что вот это забудется, а это нет
пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. Он запомнил последовательность звуков и расшифровал код с помощью азбуки Морзе
Зачем электронный замок в 2021 издает звуки азбукой морзе? Чо за хуйня?
В Корее видел банкомат, в котором цифры на клавиатуре набирались с разной тональностью
Что-то какая-то странная новость. Как ему помогла азбука морзе, она служит для передачи информации? Скорее всего просто цифры набирались с разной тональностью звука и дед их запомнил, а потом повторил код.
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