Американец с деменцией взломал электронный замок.

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Муж и жена, страдающие болезнью Альцгеймера, сбежали из спецучреждения в Лебноне, штат Теннесси. Пенсионер использовал знания военной подготовки, чтобы взломать электронный замок. Об этом сообщает The Tennessean.

Пожилую пару нашли через полчаса после побега в двух кварталах от дома престарелых. Оказалось, что пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. В молодости во время службы в армии он научился азбуке Морзе, поэтому легко смог запомнить последовательность звуков и расшифровать код.

Правительство штата оштрафовало администрацию дома престарелых на две тысячи долларов за то, что она не смогла обеспечить безопасность пациентов. Сотрудникам также пришлось изменить все коды на электронных замках. #новости #сша