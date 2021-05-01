В США пожилая пара сбежала из дома престарелых, используя знания азбуки Морзе Статьи редакции
Американец с деменцией взломал электронный замок.
Муж и жена, страдающие болезнью Альцгеймера, сбежали из спецучреждения в Лебноне, штат Теннесси. Пенсионер использовал знания военной подготовки, чтобы взломать электронный замок. Об этом сообщает The Tennessean.
Пожилую пару нашли через полчаса после побега в двух кварталах от дома престарелых. Оказалось, что пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. В молодости во время службы в армии он научился азбуке Морзе, поэтому легко смог запомнить последовательность звуков и расшифровать код.
Правительство штата оштрафовало администрацию дома престарелых на две тысячи долларов за то, что она не смогла обеспечить безопасность пациентов. Сотрудникам также пришлось изменить все коды на электронных замках.
Похоже, что его туда насильно запихнули. Человек с деменцией с трудом туалет найдет. О чем речь вообще
Деменция и Альцгеймер интересны тем, что забываются вещи недалекого прошлого (что покушал час назад, чем занимался 15 минут назад, как зовут новорожденного внука и что это вообще внут итд), а вот вещи далекие помнятся очень долго и четко. Чем дольше развивается болезнь, тем больше забывается, но по убыванию во времени.
Деменция не такая системая, чтобы утерждать, что вот это забудется, а это нет
Ну вот и как человек с деменцией (выключатели света и все такое) может голосовать?? Он же не дееспособен. Неужели нет какой-то отметки в паспорте, что у человека права ограничены в связи с состоянием и вопросы его решает опекун
Воинский месяц
Да ладно. Чел в старости может не мочь найти туалет или забыть, что говно есть нельзя, но будет помнить тригонометрические уравнения. Для глубокой старости и мозговых болезней это довольно обычная ситуация. Не все ж отделы мозга страдают сразу.
Что-то какая-то странная новость. Как ему помогла азбука морзе, она служит для передачи информации? Скорее всего просто цифры набирались с разной тональностью звука и дед их запомнил, а потом повторил код.
Да, в источнике написано, что ему не азбука помогла, а опыт работы с ней в армии.
В статье же:
"поэтому легко смог запомнить последовательность звуков и расшифровать код."
пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. Он запомнил последовательность звуков и расшифровал код с помощью азбуки Морзе
Зачем электронный замок в 2021 издает звуки азбукой морзе? Чо за хуйня?
В Корее видел банкомат, в котором цифры на клавиатуре набирались с разной тональностью
а причем тут азбука морзе?
"поэтому легко смог запомнить последовательность звуков и расшифровать код."
автор недоперевел просто
Воинский месяц
У каждой цифры свой звук.
Возможно. Причем тут азбука блять морзе?
Воинский месяц
**** **- *- - - - -** -* *- * -
Воинский месяц
Бля, ну зачем комитет исправляет два дефиса.
Газовый Мика
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Твари ,выпустите бабок на волю
Для тех, кто не понял до сих пор.
Трушная морзянка звучит очень быстро и в не самом лучшем качестве звука. Поэтому те, кто с ней работал, натренировывали очень чуткий слух.
На кодовых замках часто разный тон у разных кнопок. Благодаря чуткому слуху он смог понять, какие цифры нажимались в какой последовательности.
Воинский месяц
А правда, что, по сути, разная слышимая тональность у таких кодовых замков избыточна и остаётся ради традиции? То есть система же может работать не по звуку, а вот так подслушать — это уязвимость и есть.
Не удивлюсь, если изначально это делалось для слепых. Но кодовые замки для слепых вещь интересная
Он в разных странах разный
Возле таких заведений в некоторых странах ставят фальшивые автобусные остановки.
Чтоб, если постояльцы и выйдут на улицу, их было проще ловить.
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Тюрьма, замаскированная под дом престарелых
Настоящая демократия!
Виртуальный будильник
Никому не интересно, чтобы по улицам города, шарахались старички с деменцией.
И прежде всего, это неполезно самим старичкам.
Так что, как грицца, «это ради вашей же безопасности».