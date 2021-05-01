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yannlll

В США пожилая пара сбежала из дома престарелых, используя знания азбуки Морзе Статьи редакции

Американец с деменцией взломал электронный замок.

Фото Matthew Bennet / Unsplash 

Муж и жена, страдающие болезнью Альцгеймера, сбежали из спецучреждения в Лебноне, штат Теннесси. Пенсионер использовал знания военной подготовки, чтобы взломать электронный замок. Об этом сообщает The Tennessean.

Пожилую пару нашли через полчаса после побега в двух кварталах от дома престарелых. Оказалось, что пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. В молодости во время службы в армии он научился азбуке Морзе, поэтому легко смог запомнить последовательность звуков и расшифровать код.

Правительство штата оштрафовало администрацию дома престарелых на две тысячи долларов за то, что она не смогла обеспечить безопасность пациентов. Сотрудникам также пришлось изменить все коды на электронных замках.

#новости #сша

6889 просмотров
75 75 комментариев
86
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75 комментариев
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Damonl

48

Похоже, что его туда насильно запихнули. Человек с деменцией с трудом туалет найдет. О чем речь вообще

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AZP

Damonl
33

Деменция разная бывает.
Моя бабка в последние годы не помнила, где в какой комнате свет включается (кухня, ванная, туалет - единый блок выключателей) но про молодые годы рассказывала постоянно и телевизор про плохих американцев и украинцев цитировала на ура.

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Damonl

AZP
–1

Ну примерно такая у всех как ты описал. Взломать замок? Как это сюда подходит

Ответить

AZP

Damonl
16

Ну вот именно то, что было очень давно, дед запомнил. И применил.

Ответить

Damonl

AZP
12

Нууууу. Быть может. Мой как-то дверь топором порубал когда замок заклинил. Так сказать навыки с ВОВ

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KSA

Damonl
10

Повезло, что не вспомнил навыки истребления полицаев на оккупированных территориях

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Flow Glow

Damonl
10

Деменция и Альцгеймер интересны тем, что забываются вещи недалекого прошлого (что покушал час назад, чем занимался 15 минут назад, как зовут новорожденного внука и что это вообще внут итд), а вот вещи далекие помнятся очень долго и четко. Чем дольше развивается болезнь, тем больше забывается, но по убыванию во времени.

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Ху Эмай

Flow
2

Деменция и Альцгеймер интересны тем

Звучит, как будто тебе интересно было бы попробовать

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Flow Glow

Ху
18

Интересны в первую очередь как пример работы мозга, пример деградации этого вещества. С точки зрения науки. 
Если у вас слово "интересно" вызывает только желание попробовать это на себе, то это тоже интересный случай, правда уже из области психиатрии.

Ответить

Ху Эмай

Flow
2

Можно записаться к вам на прием?

Ответить

Flow Glow

Ху
0

Приём головных тараканов?))

Ответить

Ху Эмай

Flow
0

Я согласен, чтобы вы придумали сценарий.

Ответить

Flow Glow

Ху
0

В таком случае нужно! Правда не ко мне. Приёмом граждан не занимаюсь))

Ответить

Ху Эмай

Flow
6

Я могу побыть гражданкой, раз уж такое дело.

Ответить

Flow Glow

Ху
2

Тогда точно нужно, уважаемая гражданочка) "и вас вылечат.. и нас"

Ответить

Bublikhead

Damonl
5

Деменция не такая системая, чтобы утерждать, что вот это забудется, а это нет

Ответить

Интимный Мика

AZP
1

ну про американцев она права, там бы ее запихнули в подобное заведение

Ответить

KSA

AZP
1

Телевизор виноват
Смотрела бы лекции по квантовой физике - давно бы нобелевку получила

Ответить

Petr

AZP
0

И еще рьяно голосовала за действующую власть. На таких как она весь электорат держится

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миша лисицын

Petr
0

Ну вот и как человек с деменцией (выключатели света и все такое) может голосовать?? Он же не дееспособен. Неужели нет какой-то отметки в паспорте, что у человека права ограничены в связи с состоянием и вопросы его решает опекун

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Воинский месяц

Damonl
2

Да ладно. Чел в старости может не мочь найти туалет или забыть, что говно есть нельзя, но будет помнить тригонометрические уравнения. Для глубокой старости и мозговых болезней это довольно обычная ситуация. Не все ж отделы мозга страдают сразу.

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aliftin

27

Что-то какая-то странная новость. Как ему помогла азбука морзе, она служит для передачи информации? Скорее всего просто цифры набирались с разной тональностью звука и дед их запомнил, а потом повторил код. 

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Sergey Michko

aliftin
12

Да, в источнике написано, что ему не азбука помогла, а опыт работы с ней в армии.

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Майка Ника

aliftin
4

В статье же: 
"поэтому легко смог запомнить последовательность звуков и расшифровать код."

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Seenyasha

aliftin
0

Плюсую адеквата

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Sergey Michko

Seenyasha
8

адекват дьявола

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Астралопетух

13

пенсионер подслушал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. Он запомнил последовательность звуков и расшифровал код с помощью азбуки Морзе

Зачем электронный замок в 2021 издает звуки азбукой морзе? Чо за хуйня?

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wmhy

Астралопетух
2

В Корее видел банкомат, в котором цифры на клавиатуре набирались с разной тональностью

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walkindizaster

wmhy
1

а причем тут азбука морзе?

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Майка Ника

walkind…
4

"поэтому легко смог запомнить последовательность звуков и расшифровать код."

Ответить

Sergey Michko

walkind…
1

автор недоперевел просто 

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KSA

Sergey
5

Недопонял

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Vladislav Donets

wmhy
0

Пздц

Ответить

Воинский месяц

Астралопетух
0

У каждой цифры свой звук.

Ответить

Астралопетух

Воинский
3

Возможно. Причем тут азбука блять морзе?

Ответить

Воинский месяц

Астрало…
0

**** **- *- - -    - -** -* *- * -

Ответить

Воинский месяц

Воинский
0

Бля, ну зачем комитет исправляет два дефиса.

Ответить

Газовый Мика

Воинский
0

Ответить

Газовый Мика

Газовый
0

реально ахуеть

Ответить

Воинский

Газовый
1

Типограф на автомате типа.

Ответить

Газовый

Воинский
0

а я как даун через альт набираю по привычке

Ответить

Воинский

Газовый
0

Да почему как даун. Чтоб не помнить две системы, проще юзать одну привычную.

Ответить

Сергей Ахрем

7

Твари ,выпустите бабок на волю

Ответить

Воинский месяц

Сергей
0

ШУЕ ББШКа

Ответить

Ilya Sidyakin

6

Для тех, кто не понял до сих пор.
Трушная морзянка звучит очень быстро и в не самом лучшем качестве звука. Поэтому те, кто с ней работал, натренировывали очень чуткий слух.
На кодовых замках часто разный тон у разных кнопок. Благодаря чуткому слуху он смог понять, какие цифры нажимались в какой последовательности.

Ответить

Воинский месяц

Ilya
0

А правда, что, по сути, разная слышимая тональность у таких кодовых замков избыточна и остаётся ради традиции? То есть система же может работать не по звуку, а вот так подслушать — это уязвимость и есть.

Ответить

Ilya Sidyakin

Воинский
3

Не удивлюсь, если изначально это делалось для слепых. Но кодовые замки для слепых вещь интересная

Ответить

FUNGAME

Ilya
1

Не логично. А как же шрифт Брайля? Вот он бы гораздо лучше вписался в кодовый замок для слепых.

Ответить

Ilya Sidyakin

FUNGAME
0

Он в разных странах разный

Ответить

FUNGAME

Ilya
1

Даже для цифр?

Ответить

FUNGAME

FUNGAME
1

Уже сам нашел ответ: «Цифры в шрифте Брайля имеют одинаковое начертание с первыми буквами английского (латинского) алфавита: 1 — a, 2 — b,… 9 — I,0 — j.», так что они видимо мультинациональны.

Ответить

Ilya

FUNGAME
1

Тогда мне нечем оправдывать это все:) просто приколдес, что по-разному тилиьнкает:))

Ответить

FUNGAME

Ilya
2

Вообще оправдать это наверно можно ограничением размеров кнопок на замке, чтоб визуально было сложнее подглядеть. В лифтах такого ограничения например нет, они не тилинькают в разной тональности, но таки часто имеют шрифт Брайля. (Пиздец я зануда, аж самому противно.)

Ответить

AZP

6

Возле таких заведений в некоторых странах ставят фальшивые автобусные остановки.
Чтоб, если постояльцы и выйдут на улицу, их было проще ловить.

Фиктивная автобусная остановка
Фиктивная автобусная остановка (нем. Scheinbushaltestelle), также фантомная остановка или…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Андрей Вавилов

5
Ответить

Виртуальный будильник

5

У них вот этим код вводился?

Ответить

Коровка говорит мууу

4

−• −−− •−− −−− ••• − •• −• •− − •••− •−−• •−• • −•− •−• •− ••• −• −•−−

Ответить

FUNGAME

Коровка
2

•−− ••• • •••• ••− •−−− −• •−•− −•− •−• −−− −− • •−−• −−−• • •−•• •−•−•− •••• −−− − •−•− • ••• •−•• •• •−−• −−− −•• ••− −− •− − −••− •−•−•− − −−− •−−• −−−• • •−•• −•−− − −−− •••− • •••• ••− •−−− −• •−•−

Ответить

Коровка говорит мууу

FUNGAME
1

•−−• −−− −• •−•− •−•• •−−• •−• •• −• •−•− •−••

Ответить

FUNGAME

Коровка
0

[комент украли цыгане]

Ответить

Ху Эмай

Коровка
0

выходи

Ответить

KSA

Коровка
0

У тебя шрифт слетел, вместо букв черточки

Ответить

KSA

3

Тюрьма, замаскированная под дом престарелых
Настоящая демократия!

Ответить

Виртуальный будильник

KSA
1

Никому не интересно, чтобы по улицам города, шарахались старички с деменцией.
И прежде всего, это неполезно самим старичкам.
Так что, как грицца, «это ради вашей же безопасности».

Ответить

KSA

Виртуальный
1

Нацисты так же евреям говорили

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Облачный атлас!

Ответить

С H А P Р i Е

2

Побег из бабушктника

Ответить

Евгений Важинский

1

Посмотрю потом на NETFLIX

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Max Diviani

0

Страшный суд Кавендиша

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Sergey Michko

0

Лебанон 

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Антон Лисин

0

Как же скучно живем в россии

Ответить

Дмитрий Шалатонов

0

−− −−− •−•• −−− −•• • −•−• •••••• 

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Подводной ГОСТ

0
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Виталий Sekrr

Подводной
0

Отличный фильм, кстати 

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Artem Kondratev

0

Это просто вот этот чувак, только уже в возрасте

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