Одна из создательниц спектакля рассказала, что участникам хотели «пришить несогласованную акцию», а потом полицейский «стоял и слушал, о чём спектакль».

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Спектакль «Соседи» Фото: Дина Годер

Вечером 1 мая, через полчаса после начала спектакля, в зал вошли сотрудники полиции, прервали актёров и сообщили зрителям, что им поступило сообщение о заложенной в помещении бомбе. Всем пришлось покинуть зал. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Актёры попытались продолжить спектакль на улице, но полицейские предупредили их и зрителей, что они могут быть задержаны.

Фото «Радио Свобода»

«Соседи» — спектакль режиссёра Сергея Гиндилиса о людях, пострадавших в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом 2020 года.