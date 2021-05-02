Новости
Артём Мазанов

Полиция сорвала премьеру спектакля «Соседи» в московском «Театре.doc» о белорусских протестах Статьи редакции

Одна из создательниц спектакля рассказала, что участникам хотели «пришить несогласованную акцию», а потом полицейский «стоял и слушал, о чём спектакль».

36 36 комментариев
2379 просмотров
Спектакль «Соседи» Фото: Дина Годер

Вечером 1 мая, через полчаса после начала спектакля, в зал вошли сотрудники полиции, прервали актёров и сообщили зрителям, что им поступило сообщение о заложенной в помещении бомбе. Всем пришлось покинуть зал. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Актёры попытались продолжить спектакль на улице, но полицейские предупредили их и зрителей, что они могут быть задержаны.

Фото «Радио Свобода»

«Соседи» — спектакль режиссёра Сергея Гиндилиса о людях, пострадавших в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом 2020 года.

Вместе с медиапроектом «Август 2020» мы собрали истории тех, кто пострадал от действий силовиков после выборов в Беларуси. Врач, студентка, эмигрант, вернувшийся в эти дни на родину, продюсер, актриса, приемщица грузов на Минском вокзале рассказывают о том, что им пришлось пережить летом 2020 года.

авторы спектакля «Соседи»

#новости #белоруссия

36 36 комментариев
59
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u044f"], "comments": 36, "likes": 59, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 376240, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 02 May 2021 10:21:23 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Федя Прозоров

41

Потому что спектакль - бомба

Ответить

UrzaThePlanswalker

Федя
15

Спектакль - бомба. Сказал мент, всех пакуем за терроризм.

Ответить

Федя Прозоров

UrzaThePlanswal…
1

Увы, такова реальность

Ответить

Задний микрофон

37

Вот так мы проснулись в 37 году.
Теперь прийти могут за каждым. И придут рано или поздно. Потому что когда маховик репрессиий раскручивается, он сам не остановится, только если сам маховик не разлетится к херам

Ответить

Eugene Tackleberry

Задний
14

Настало время вкусного пломбира

Ответить

Задний микрофон

Eugene
8

Очень скоро останется только пломбир из пальмового масла

Ответить

Положительный

Задний
1

Они и так в большинстве своём из адового говна, состав лучше не читать даже в средней ценовой категории.

Ответить

Отличный кавалер

Задний
6

Пока на 37 не похоже, больше напоминает времена, когда Андропов был главой КГБ. Тогда было что то на этом уровне. Да и вообще вся Путинская эпоха это ремейк Брежневской

Ответить

Задний микрофон

Отличный
2

А ремейки обычно сильно хуже оригинала

Ответить

Федя Прозоров

Задний
0

И когда он разлетиться? Я пока в подвале спрячусь

Ответить

Leonid Celevra

Федя
9

Тся 

Ответить

Федя Прозоров

Leonid
1

Сука, я оплошал

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
1

*на подвале

Ответить

Федя Прозоров

С
2

Тут уже не подъебешь!

Ответить

Задний микрофон

Федя
1

Надеюсь скорее

Ответить

Азат Салихьянов

Задний
0

Гражданин, пройдемте

Ответить

С H А P Р i Е

Задний
1

Индюк тоже думал, что купается, пока вода не закипела.

Ответить

Leonid Celevra

9

Все наркодиллеры, я так понимаю, пойманы, а преступники посажены?

Ответить

Vladimir Yakimenko

Leonid
19

Наркодилеры в форме, преступники в думе и совфеде. 

Ответить

Denis Krivonosov

Leonid
3

Наркодилеров сажать не надо, они отстегивают кому надо. А вот преступниками, как видишь, занимаются

Ответить

Задний микрофон

Denis
12

У наркодилеров звания выше, чем у следователей, по субординации не положено

Ответить

Грядущий Валера

–7

Сами и вызвали ментов.

Ответить

Федя Прозоров

Грядущий
9

Была такая идея, будто это часть перформанса. Но не озвучил

Ответить

Vladimir Yakimenko

Федя
13

Ну вообще довольно иронично, надо сказать. Если бы ещё пизды зрителям дали для пущей аутентики - сразу Золотую Маску бы выиграли. 

Ответить

С H А P Р i Е

Vladimir
1

Вероятность получить пизды, судя по данным моего ссыкометра, была около 3%. 

Ответить

Vladimir

С
3

Ниже, чем в среднем по Центральному региону. То есть вы были в 97% безопасности. Вам понравилось это ощущение?

Ответить

С H А P Р i Е

Vladimir
3

Очко играло как Джимми Хэндрикс на гитаре!

Ответить

Федя Прозоров

Vladimir
1

Не все зрители отличат искусство от пиздилова

Ответить

Грядущий Валера

Федя
3

ща минусов поставят, больше чем зрителей было на этом легендарном спектакле

Ответить

Eugene Smith

–6

Когда будем фонариками светить?

Ответить

Франсуа Наоборот

1

Этих гнилых и глупых людей, которые сорвали художественное событие, нужно покарать трудовым лагерем пожизненно! Ибо эта серая масса годится исключительно как рабсила.

Ответить

С H А P Р i Е

1

"Ебануться!" - все кричат, хлопая в ладоши.

Ответить

Украденная жизнь

0

Где там те чуваки, которые в 2019 всё заминировали по телефону? Обложили бы Собянина со всех сторон.

Ответить

Федя Прозоров

Украденная
0

Вроде еще тогда говорили, что звонили из Украины 

Ответить

Максим Костюков

0

"Театре.doc" мб в "Театр.doc"? 🤣🤣🤡

Ответить

Статистический колос

0

Хорошо быть ментом! Проходки на спектакли, выставки, концерты- всегда бесплатно

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Истории
«Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды»: ветеран раскритиковала власть, встретив спикера Госдумы на улице
Судя по всему, случайный разговор из Саратова.
354
Новости
Патриарх Кирилл предостерёг «всяких начальников» от скатывания в тиранию
Глава РПЦ заявил, что «ограничение свободы других не может сопровождаться личной гордыней и превозношением».
133
Музыка
Spotify разместил билборд с Монеточкой на Таймс-сквер в Нью-Йорке
И запустил инстаграм-челлендж с исполнительницами из России и СНГ.
218
Популярное за три дня
Новости
«Суровость приговора шокирует» — гитарист Rammstein о сроке за репост клипа группы
Ранее никто из музыкантов группы не комментировал дело.
98
Новости
Штабы Навального включили в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
Сейчас штабы Навального — единственные юридические лица, внесённые в этот список.
214
Новости
«Медуза» запустила сбор пожертвований после включения в список «иностранных агентов»
«Без вас мы не справимся».
296
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Ипполит Воробьянинов

Запись в подсайте Twitter

Убедительная…

Запись в подсайте Twitter

Andrew Sychev

Мигрантов обяжут получать…

миша лисицын

Мигрантов обяжут получать…

Ashot Rager

В США пожилая пара сбежала из…

Ivan Ndg

Запись в подсайте Telegram

onemanshow

МВД до конца года запустит…

Владислав Воронин

Запись в подсайте Животные

миша лисицын

Запись в подсайте Twitter

Andrew Sychev

Мигрантов обяжут получать…
null