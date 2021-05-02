Полиция сорвала премьеру спектакля «Соседи» в московском «Театре.doc» о белорусских протестах Статьи редакции
Одна из создательниц спектакля рассказала, что участникам хотели «пришить несогласованную акцию», а потом полицейский «стоял и слушал, о чём спектакль».
Вечером 1 мая, через полчаса после начала спектакля, в зал вошли сотрудники полиции, прервали актёров и сообщили зрителям, что им поступило сообщение о заложенной в помещении бомбе. Всем пришлось покинуть зал. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Актёры попытались продолжить спектакль на улице, но полицейские предупредили их и зрителей, что они могут быть задержаны.
«Соседи» — спектакль режиссёра Сергея Гиндилиса о людях, пострадавших в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом 2020 года.
Потому что спектакль - бомба
Спектакль - бомба. Сказал мент, всех пакуем за терроризм.
Настало время вкусного пломбира
Отличный кавалер
Пока на 37 не похоже, больше напоминает времена, когда Андропов был главой КГБ. Тогда было что то на этом уровне. Да и вообще вся Путинская эпоха это ремейк Брежневской
И когда он разлетиться? Я пока в подвале спрячусь
Тся
*на подвале
Задний микрофон
Надеюсь скорее
Все наркодиллеры, я так понимаю, пойманы, а преступники посажены?
Наркодилеров сажать не надо, они отстегивают кому надо. А вот преступниками, как видишь, занимаются
Задний микрофон
У наркодилеров звания выше, чем у следователей, по субординации не положено
Была такая идея, будто это часть перформанса. Но не озвучил
Ну вообще довольно иронично, надо сказать. Если бы ещё пизды зрителям дали для пущей аутентики - сразу Золотую Маску бы выиграли.
Вероятность получить пизды, судя по данным моего ссыкометра, была около 3%.
Грядущий Валера
ща минусов поставят, больше чем зрителей было на этом легендарном спектакле
Этих гнилых и глупых людей, которые сорвали художественное событие, нужно покарать трудовым лагерем пожизненно! Ибо эта серая масса годится исключительно как рабсила.
Где там те чуваки, которые в 2019 всё заминировали по телефону? Обложили бы Собянина со всех сторон.