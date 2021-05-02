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Артём Мазанов

МВД до конца года запустит мобильный сервис, который будет предупреждать о звонках мошенников Статьи редакции

Его создание обойдётся почти в 45 миллионов рублей.

МВД планирует запустить сервис «Антимошенник» до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Сервис внедрят в мобильное приложение МВД, он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Пользователь также сможет создать «белый список», добавив туда номера, которые не нужно блокировать.

О том, что МВД объявило тендер на доработку мобильного приложения, стало известно в феврале. Изначально на него планировали потратить около 63 миллионов рублей. Ведомство утверждает, что приложение не получит доступ к списку контактов пользователей.

#новости #мошенничество

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59 59 комментариев
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Марк Захаров

31

Я правильно понимаю, это приложение помимо этого будет иметь доступ ко всем звонкам и сообщениям? Хорошая попытка, товарищ майор.

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Товарищ Колбасный

Марк
4

На iOS - нет, не будет. Там программа-определитель номера не получает доступа к самому номеру, наоборот - она отдаёт системе базу данных своих номеров.

Ответить

Грядущий Валера

Марк
1

Разве не ты разрешаешь приложению доступы к звонкам и т.д. ?

Ответить

Федя Прозоров

Грядущий
2

Эти определители работают на уровне системы и гугл с эпл обещают, что приложения, которые обеспечивают базу номеров, не имеют доступа к звонкам

Ответить

Sergey Michko

Марк
0

Всегда был через СОРМ
Интересно, как это на iOS реализуется?
Яндекс такое тоже предлагает 

Ответить

Andre Macareno

Sergey
3

Базу предоставляет

Ответить

Sergey Michko

Andre
0

а как она подключается к звонкам?

Ответить

Andre Macareno

Sergey
1

Система вызывает метод в экстеншене, как я понял из доки:
https://developer.apple.com/documentation/callkit

Ответить

Товарищ

Sergey
1

Никак. Система заранее простит приложение предоставить ей список всех известных номеров с их описаниями. То есть, когда iOS принимает звонок, она не спрашивает приложение о номере, она уже его знает. Вот цитата из документации:

Because this method is called only when the system launches the app extension and NOT FOR EACH INDIVIDUAL CALL, you must specify call identification information all at once; you CAN’T, for example, make a request to a web service to find information about an incoming call.

Ответить

Sergey Michko

Товарищ
0

збс, спасибо 

Ответить

Николай Свидэрский

Sergey
0

Так же и реализовано, номер и рядом текст с описанием. 

При этом программа не имеет доступа к звонкам.

Ответить

Задний микрофон

18

То есть они хотят чтобы люди ставили на свои телефоны приложение МВД, которое имеет доступ к звонкам?
Гениально.

Ответить

Федя Прозоров

Задний
11

Ведомство утверждает, что приложение не получит доступ к списку контактов пользователей.

Могу судить, что этот гениальный сервис - это txt файл с номерами мошенников, который загружается в ос и иногда обновляется 

Ответить

Лысый паук например

Федя
3

Примерно так работает механизм в iOS у любых производителей ПО.
Но даже если ведомство сейчас утверждает одно, то я больше чем уверен, что со временем их приложение начнёт обрастать новым «функционалом».
Кнопка «SOS», например, а там и геолокацию нужно будет передавать, звоночки тоже на всякий случай, камеру подключить, если решите зафиксировать правонарушение (митинг какой). Огромный же простор.

Ответить

Федя Прозоров

Лысый
0

Я и не удивлюсь. Но сейчас хотя бы можно посмотреть, какие данные собирает приложение

Ответить

Николай Свидэрский

Задний
0

На iOS не будет иметь, как на работает на Андроид не знаю.

Главный вопрос чем оно будет лучше коммерческих аналогов от Касперского и бесплатных типа Яндекс/Тинькофф? Думаю ничем…

Ответить

Убедительная Геосфера

14

Алло, здравствуйте, это МВД! Вам сейчас позвонят, не сбрасывайте звонок, пожалуйста

Ответить

Федя Прозоров

7

Мобильный сервис. За 45 млн. Который уже есть в приложении Яндекса или Сбера

Ответить

Задний микрофон

Федя
6

Всего лишь 45 лямов. Чего ты переживаешь за такие копейки? У генерала мвд машина дороже стоит.

Ответить

Федя Прозоров

Задний
0

Я не переживаю. Жаль, что деньги пустили в трубу

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
1

это северный поток в трубу)

Ответить

Федя Прозоров

С
1

Да многое что в трубу

Ответить

С H А P Р i Е

Федя
2

труба шатал и калитк хлопал

Ответить

Неизвестный пёс_анон

Федя
1

Который встроен в стандартную звонилку от гугл

Ответить

Лысый паук например

Неизвестный
0

Ну вот пользователей iOS, как всегда, имеют сзади. В стандартной звонилке ничего подобного нет. А ставить сбер, или тем более яндекс – боже упаси. Есть ещё 2gis, но там просто определитель организаций.

Ответить

Неизвестный

Лысый
0

Ну что-то всё-таки есть, в стандартную звонилку можно встроить сторонний спам фильтр

https://support.apple.com/en-us/HT207099

Ответить

Максим Шпилёв

6

Полиция для чего вообще нужна?? Ловить преступника или показывать на него пальцем??

Ответить

Французский Макс

Максим
8

У меня с полицией три варианта общения было: когда друг утонул - ждали полицию час; когда мне врезали по голове сзади чем-то вроде биты - ждал полчаса; когда ночью шёл от друзей домой, неся пиво - моментально: пытались доебаться и до возраста (мне тогда было больше 18 лет), и до того что пиво несу (а бутылка закрыта), и до того, где я ночью нашёл пиво (я купил его ещё в разрешённое время).

Ответить

Скрытый рак

Максим
6

Показывать на тебя пальцем и ловить тебя

Ответить

Leonid Celevra

5

Может мвд захочет спамеров как-то наказывать?

Ответить

Задний микрофон

Leonid
10

Это ж работать надо.

Ответить

Убедительная Геосфера

Leonid
2

А разве за это есть статья? Это же не стаканами кидаться

Ответить

Лига порвах

Убедительная
0

Ну в целом часть этих звонков — мошенничество, их-то и можно наказывать

Ответить

Убедительная

Лига
0

Мошенничеством это станет, когда ты переведешь деньги, ничего не получив взамен. А на этом этапе это только звонок.

Ответить

Лига порвах

Убедите…
0

Ну так проработайте, переведите деньги и оформите. Тем более, наверняка пострадавшие есть, если поискать

Ответить

Убедительная

Лига
0

Да нах

Ответить

Лига порвах

Убедите…
1

Согласин

Ответить

С H А P Р i Е

7

Бумеры изобрели гугл антиспам. Распилом не просто пахнет - смердит

Ответить

Азамат Багатов

С
1

Маленький серый робат?

Ответить

С H А P Р i Е

Азамат
0

он самый

Ответить

Азамат Багатов

С
0

Мне фильм вообще не понравился =(

Ответить

С H А P Р i Е

Азамат
2

die antwoord такое, но робат милейший!

Ответить

Азамат Багатов

С
1

Да сценарий как школьник на коленке. Хотя Бломкамп как визионер мне не хуже Снайдера заходит.

Ответить

С H А P Р i Е

Азамат
0

я люблю про робатов кено, пох на сюжет и прочее. под певко норм

Ответить

Азамат

С
1

Понял-принял =)

Ответить

Украденная жизнь

3

Они могут договориться с ФСИН об обмене информацией для взаимовыгодного сотрудничества.

Ответить

Федя Прозоров

Украденная
2

Т.е. звонки из тюрем не будут помечаться спамом?

Ответить

Andrej Biryukov

3

Просто бесполезное дополнение. 

Мой регион является едва ли не лидером по числу телефонных мошенничеств. Несмотря на широкую пропаганду антимошенничества, жители еженедельно отдают миллионы рублей, оформляя на себя кредиты и отдавая последние деньги, причём встречаются не только пенсионеры, но и представители рабочих профессий. 

Я посчитал: за 2020 год жители Удмуртии лишились примерно 85 – 135 млн рублей. 

Как писал "Коммерсант" в декабре 2020-го, за год банковские мошенники нагнули жителей России на 66 миллиардов рублей. Этого хватит, чтобы слетать туристом в космос более 3-х тысяч раз. 

Ответить

Шило

2

 Его создание обойдётся почти в 45 миллионов рублей.

А тендер на 63 млн. 18 млн откат? 

Ответить

Задний микрофон

Шило
0

Тендер выигрывает тот кто предложит мин цену

Ответить

Шило

Задний
3

Получается, 44 меньше 18? 🤔

Ответить

С H А P Р i Е

Шило
4

14 меньше 88

Ответить

Федя Прозоров

Шило
1

Ты можешь предложить сделать это за 1 рубль, но тогда тебя завернет служба безопасности. И это я не оправдываю мвд, которая могла выбрать подрядчика по предварительному сговору, но я ничего не утверждаю

Ответить

Лысый паук

Шило
0

ОМГ бизнес

Ответить

Экспертный Даниль

0

А senior ios developer в МВД в каком звании?

Ответить

Лига порвах

Экспертный
0

Старший лейтенант, очевидно

Ответить

Деловой крюк

0

Половина мвд крышует мошенников, которые звонят, вторая половина осваивает бабло на борьбу с первой, охуенный круговорот говна в природе

Ответить

BACbKA

0

зачем если есть Яндекс приложение и уже давно работает всё
а ну да.....попил бабла

Ответить

Статистический колос

0

Когда уже МВД сделает какой-то сервис, чтобы блять в РОВД трубку брали.....
До них часами не дозвонишься Х)

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