МВД до конца года запустит мобильный сервис, который будет предупреждать о звонках мошенников Статьи редакции
Его создание обойдётся почти в 45 миллионов рублей.
МВД планирует запустить сервис «Антимошенник» до 25 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Сервис внедрят в мобильное приложение МВД, он будет оповещать пользователя о том, что ему звонят или пишут СМС с номера, который ранее использовался для совершения противоправных действий. Пользователь также сможет создать «белый список», добавив туда номера, которые не нужно блокировать.
О том, что МВД объявило тендер на доработку мобильного приложения, стало известно в феврале. Изначально на него планировали потратить около 63 миллионов рублей. Ведомство утверждает, что приложение не получит доступ к списку контактов пользователей.
Я правильно понимаю, это приложение помимо этого будет иметь доступ ко всем звонкам и сообщениям? Хорошая попытка, товарищ майор.
На iOS - нет, не будет. Там программа-определитель номера не получает доступа к самому номеру, наоборот - она отдаёт системе базу данных своих номеров.
Грядущий Валера
Разве не ты разрешаешь приложению доступы к звонкам и т.д. ?
Эти определители работают на уровне системы и гугл с эпл обещают, что приложения, которые обеспечивают базу номеров, не имеют доступа к звонкам
Всегда был через СОРМ
Интересно, как это на iOS реализуется?
Яндекс такое тоже предлагает
Базу предоставляет
а как она подключается к звонкам?
Система вызывает метод в экстеншене, как я понял из доки:
https://developer.apple.com/documentation/callkit
Никак. Система заранее простит приложение предоставить ей список всех известных номеров с их описаниями. То есть, когда iOS принимает звонок, она не спрашивает приложение о номере, она уже его знает. Вот цитата из документации:
Because this method is called only when the system launches the app extension and NOT FOR EACH INDIVIDUAL CALL, you must specify call identification information all at once; you CAN’T, for example, make a request to a web service to find information about an incoming call.
Так же и реализовано, номер и рядом текст с описанием.
При этом программа не имеет доступа к звонкам.
Ведомство утверждает, что приложение не получит доступ к списку контактов пользователей.
Могу судить, что этот гениальный сервис - это txt файл с номерами мошенников, который загружается в ос и иногда обновляется
Лысый паук например
Примерно так работает механизм в iOS у любых производителей ПО.
Но даже если ведомство сейчас утверждает одно, то я больше чем уверен, что со временем их приложение начнёт обрастать новым «функционалом».
Кнопка «SOS», например, а там и геолокацию нужно будет передавать, звоночки тоже на всякий случай, камеру подключить, если решите зафиксировать правонарушение (митинг какой). Огромный же простор.
Я и не удивлюсь. Но сейчас хотя бы можно посмотреть, какие данные собирает приложение
На iOS не будет иметь, как на работает на Андроид не знаю.
Главный вопрос чем оно будет лучше коммерческих аналогов от Касперского и бесплатных типа Яндекс/Тинькофф? Думаю ничем…
Алло, здравствуйте, это МВД! Вам сейчас позвонят, не сбрасывайте звонок, пожалуйста
Мобильный сервис. За 45 млн. Который уже есть в приложении Яндекса или Сбера
Задний микрофон
Всего лишь 45 лямов. Чего ты переживаешь за такие копейки? У генерала мвд машина дороже стоит.
Я не переживаю. Жаль, что деньги пустили в трубу
это северный поток в трубу)
Да многое что в трубу
Неизвестный пёс_анон
Который встроен в стандартную звонилку от гугл
Лысый паук например
Ну вот пользователей iOS, как всегда, имеют сзади. В стандартной звонилке ничего подобного нет. А ставить сбер, или тем более яндекс – боже упаси. Есть ещё 2gis, но там просто определитель организаций.
Неизвестный
Ну что-то всё-таки есть, в стандартную звонилку можно встроить сторонний спам фильтр
Полиция для чего вообще нужна?? Ловить преступника или показывать на него пальцем??
Французский Макс
У меня с полицией три варианта общения было: когда друг утонул - ждали полицию час; когда мне врезали по голове сзади чем-то вроде биты - ждал полчаса; когда ночью шёл от друзей домой, неся пиво - моментально: пытались доебаться и до возраста (мне тогда было больше 18 лет), и до того что пиво несу (а бутылка закрыта), и до того, где я ночью нашёл пиво (я купил его ещё в разрешённое время).
Может мвд захочет спамеров как-то наказывать?
А разве за это есть статья? Это же не стаканами кидаться
Ну в целом часть этих звонков — мошенничество, их-то и можно наказывать
Мошенничеством это станет, когда ты переведешь деньги, ничего не получив взамен. А на этом этапе это только звонок.
Ну так проработайте, переведите деньги и оформите. Тем более, наверняка пострадавшие есть, если поискать
Бумеры изобрели гугл антиспам. Распилом не просто пахнет - смердит
Маленький серый робат?
он самый
Мне фильм вообще не понравился =(
die antwoord такое, но робат милейший!
Да сценарий как школьник на коленке. Хотя Бломкамп как визионер мне не хуже Снайдера заходит.
я люблю про робатов кено, пох на сюжет и прочее. под певко норм
Они могут договориться с ФСИН об обмене информацией для взаимовыгодного сотрудничества.
Просто бесполезное дополнение.
Мой регион является едва ли не лидером по числу телефонных мошенничеств. Несмотря на широкую пропаганду антимошенничества, жители еженедельно отдают миллионы рублей, оформляя на себя кредиты и отдавая последние деньги, причём встречаются не только пенсионеры, но и представители рабочих профессий.
Я посчитал: за 2020 год жители Удмуртии лишились примерно 85 – 135 млн рублей.
Как писал "Коммерсант" в декабре 2020-го, за год банковские мошенники нагнули жителей России на 66 миллиардов рублей. Этого хватит, чтобы слетать туристом в космос более 3-х тысяч раз.
Его создание обойдётся почти в 45 миллионов рублей.
А тендер на 63 млн. 18 млн откат?
Задний микрофон
Тендер выигрывает тот кто предложит мин цену
Ты можешь предложить сделать это за 1 рубль, но тогда тебя завернет служба безопасности. И это я не оправдываю мвд, которая могла выбрать подрядчика по предварительному сговору, но я ничего не утверждаю
зачем если есть Яндекс приложение и уже давно работает всё
а ну да.....попил бабла