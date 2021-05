Автор вышедшей в 2020 году книги «Люди Путина» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) — экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачев, входивший в ближайший круг Путина. В книге утверждается, что группа приближенных к президенту России экс-офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты.