FT: четверо российских миллиардеров и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина» Статьи редакции
В книге в том числе утверждается, что Роман Абрамович купил «Челси» по личному распоряжению Владимира Путина.
Экс-совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Пётр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть» подали в лондонские суды иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина». Причины подачи исков не называются. Об этом пишет Financial Times.
В марте похожий иск подал владелец «Челси» Роман Абрамович из-за «ложных и клеветнических заявлений». Согласно судебным документам, он оспаривает утверждение о том, что Путин распорядился о приобретении футбольного клуба «Челси» в 2003 году, а также другие заявления.
Пресс-секретарь Фридмана сообщил, что «ни Авен, ни Фридман не знали ранее о других судебных процессах», связанных с книгой, они не обсуждали и не согласовывали юридическую стратегию с другими истцами.
Автор вышедшей в 2020 году книги «Люди Путина» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) — экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачев, входивший в ближайший круг Путина. В книге утверждается, что группа приближенных к президенту России экс-офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты.
В 2020 году газеты The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph признали «Люди Путина» книгой года.
Но с другой стороны, эти люди боятся, что их включат в очередной список санкций
Перспективный микроскоп
Ну так, суды и лишняя огласка только усугбят их положение.
А если удастся отстоять «честь», то всё будет не зря
Нихуя не изменит ведь, только распиарят инфу приведённую в книге
Тоесть можно писать что угодно похожее на правду, а если на тебя подадут в суд, то так оно и было?
Можно было еще тухло отшутиться. Тогда точно на 100% в книге правда
Младший торшер
Роман Абрамович купил «Челси» по личному распоряжению Владимира Путина
Это настолько невероятная херня, что даже непонятно что там вообще правда
Твои проблемы окончательно закончатся, когда перестанешь ставить пробелы перед запятой.
Скромный Орзэмэс
если я не оправдал твои ожидания насчет моих пробелов, это ваши проблемы
Ты ещё и местоимения меняешь в одном предложении.
Скромный Орзэмэс
мужчина , по грамматическим припадкам приём только после майских
Отряды путина, люди путина, тут все путина
Перспективный микроскоп
Говно Путина
Исцеляет от всех болезней
Омерзительная четвёрка
Я устал от заявлений, что Путин о чем-то лично распорядился. Если у вас есть доказательства это одно, а если у вас 1 источник, то это домысел.
сильно устал-то
или держишься пока
Скромный Орзэмэс
если устал - отдохни
И чё в итоге-то?
Я как раз сейчас читаю о схожей теме про суд Березовского с Абрамовичем.
Причём подавший в суд Авен и написал книгу.
И как книга?
Общая тональность, конечно, грустная. Казалось Березрвский знал к чему идёт, жил по принципу все или ничего. Но красной нитью проходит мысль автора какой он молодец, всё о народе радеет.
А ближе концу он с Чубайсом спорит кто из них более русский.
А Чубайс еврей?
Я не знаю) а вы как думаете?
У меня на уровне подсознания играет эта мысль
Это уже наверное на уровне коллективного бессознательного у всего русского народа.
Хорошая книга про эпоху. И из неё вы узнаете, что Пётр Авен был против залоговых аукционов.
Это я и у Зыгаря во «Все свободны» узнал. Думаю, есть ли смысл читать
Сейчас начнётся нытье" это были не мы", а потом" ну все так делают, просто не признаются"
Кто знает где достать книгу?
Фридман, думаю, вряд ли «человек Путина». Этот умный еврей всегда подальше от Кремля держался.