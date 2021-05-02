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Артём Мазанов

FT: четверо российских миллиардеров и «Роснефть» подали в суд на издателя книги «Люди Путина» Статьи редакции

В книге в том числе утверждается, что Роман Абрамович купил «Челси» по личному распоряжению Владимира Путина.

54 54 комментария
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Экс-совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Пётр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть» подали в лондонские суды иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина». Причины подачи исков не называются. Об этом пишет Financial Times.

В марте похожий иск подал владелец «Челси» Роман Абрамович из-за «ложных и клеветнических заявлений». Согласно судебным документам, он оспаривает утверждение о том, что Путин распорядился о приобретении футбольного клуба «Челси» в 2003 году, а также другие заявления.

Пресс-секретарь Фридмана сообщил, что «ни Авен, ни Фридман не знали ранее о других судебных процессах», связанных с книгой, они не обсуждали и не согласовывали юридическую стратегию с другими истцами.

Автор вышедшей в 2020 году книги «Люди Путина» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) — экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачев, входивший в ближайший круг Путина. В книге утверждается, что группа приближенных к президенту России экс-офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты.

В 2020 году газеты The Times, The Sunday Times и Daily Telegraph признали «Люди Путина» книгой года.

#новости #право

54 54 комментария
33
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54 комментария
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Неизвестный пёс_анон

47

Для такой книги подобные дела - лучшая реклама и лучшее доказательство правдивости написанного

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Федя Прозоров

Неизвестный
3

Но с другой стороны, эти люди боятся, что их включат в очередной список санкций 

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Перспективный микроскоп

Федя
2

Ну так, суды и лишняя огласка только усугбят их положение.

Ответить

Федя Прозоров

Перспек…
1

А если удастся отстоять «честь», то всё будет не зря 

Ответить

Перспективный

Федя
1

Нихуя не изменит ведь, только распиарят инфу приведённую в книге

Ответить

Федя Прозоров

Перспек…
1

Сорян, я сегодня не силен в рекурсии, поэтому лучше сольюсь

Ответить

Перспективный

Федя
2

эх, а я только рваться начал

Ответить

Федя

Перспек…
1

Я берегу тебя! Чмок!

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Перспектив

Федя
2
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Dmitry R.

Федя
1

мимо них точно не пройдут и книга тут вообще ни при чем.

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Nikita Rodionov

Неизвестный
1

Тоесть можно писать что угодно похожее на правду, а если на тебя подадут в суд, то так оно и было?

Ответить

Федя Прозоров

Nikita
–1

Можно было еще тухло отшутиться. Тогда точно на 100% в книге правда

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Ваша Закладко

Федя
0

деньги - банкирам, корм - хейтерам, землю - дронам-тракторам

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Младший торшер

Неизвестный
1

Роман Абрамович купил «Челси» по личному распоряжению Владимира Путина

Это настолько невероятная херня, что даже непонятно что там вообще правда

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Скромный Орзэмэс

5

меня мать тоже попрекала что я несамостоятельный , проблема разрешилась когда от родителей съехал
так шо пацаны , тут как бы та же тема, от мамки уходите и будет збс

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Cерьёзный Валера

Скромный
36

Твои проблемы окончательно закончатся, когда перестанешь ставить пробелы перед запятой.

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Скромный Орзэмэс

Cерьёзный
4

если я не оправдал твои ожидания насчет моих пробелов, это ваши проблемы

Ответить

Cерьёзный Валера

Скромный
18

Ты ещё и местоимения меняешь в одном предложении.

Ответить

Скромный Орзэмэс

Cерьёзн…
4

мужчина , по грамматическим припадкам приём только после майских

Ответить

Ваша Закладко

Скромный
2

грамма ге ста по 24/7 10/10 ващет

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С H А P Р i Е

14

Отряды путина, люди путина, тут все путина

Ответить

Перспективный микроскоп

С
1

Говно Путина

Ответить

Федя Прозоров

Перспективный
1

Исцеляет от всех болезней

Ответить

Перспективный

Федя
2

Ну хоть какая-то польза от него

Ответить

С H А P Р i Е

5

Омерзительная четвёрка

Ответить

С H А P Р i Е

С
5

Э

Ответить

Федя Прозоров

3

Всё, опять кого-то новичком травить будут

Ответить

Sergey Michko

1

Я устал от заявлений, что Путин о чем-то лично распорядился. Если у вас есть доказательства это одно, а если у вас 1 источник, то это домысел. 

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Bad Mother Fucker

Sergey
6

сильно устал-то

или держишься пока

Ответить

Sergey Michko

Bad
0

да

Ответить

Максим Шпилёв

Sergey
4

ссылочку на рт

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Скромный Орзэмэс

Sergey
2

если устал - отдохни

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Sergey Michko

Скромный
1

луший отдых — спор в интернете

Ответить

Cерьёзный Валера

0

И чё в итоге-то?

Ответить

Грядущий Валера

Cерьёзный
4

Путин и Челси с колен поднял получается.

Ответить

Вечерний танк88

1

 В книге утверждается, что группа приближенных к президенту России экс-офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты.

Вот враньё то какое!

Ответить

Bad Mother Fucker

Вечерний
0

надо на них в суд подать!

Ответить

Andrew Muralov

0

Я как раз сейчас читаю о схожей теме про суд Березовского с Абрамовичем.
Причём подавший в суд Авен и написал книгу. 

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
0

И как книга?

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Andrew Muralov

Федя
1

Общая тональность, конечно, грустная. Казалось Березрвский знал к чему идёт, жил по принципу все или ничего. Но красной нитью проходит мысль автора какой он молодец, всё о народе радеет.
А ближе концу он с Чубайсом спорит кто  из них более русский. 

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
0

А Чубайс еврей?

Ответить

Andrew Muralov

Федя
0

Я не знаю) а вы как думаете? 

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
0

У меня на уровне подсознания играет эта мысль

Ответить

Andrew Muralov

Федя
1

Это уже наверное на уровне коллективного бессознательного у всего русского народа. 

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Кароч, да - он еврей по матери

Ответить

Сергей Попков

Федя
1

Хорошая книга про эпоху. И из неё вы узнаете, что Пётр Авен был против залоговых аукционов.

Ответить

Федя Прозоров

Сергей
0

Это я и у Зыгаря во «Все свободны» узнал. Думаю, есть ли смысл читать

Ответить

Bad Mother

Сергей
0

этак скоро выяснится, что он и против ваучерной приватизации был

Ответить

Andrew Muralov

0

Сейчас начнётся нытье" это были не мы", а потом" ну все так делают, просто не признаются"

Ответить

Stanis Love

0

Где скачать?)

Ответить

Валерий Третьяков

0

Кто знает где достать книгу?

Ответить

Витя Камаз

Валерий
0

https://www.amazon.com/Untitled-Camilla-Bartlett/dp/0374238715

Putin's People: How the KGB Took Back Russia and…
Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West [Belton, Catherine] on…
www.amazon.com
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Сергей Сергеич

0

Тем временем

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web-watcher

0

Фридман, думаю, вряд ли «человек Путина». Этот умный еврей всегда подальше от Кремля держался.

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