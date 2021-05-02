В книге в том числе утверждается, что Роман Абрамович купил «Челси» по личному распоряжению Владимира Путина.

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Экс-совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров «Альфа-банка» Пётр Авен, бизнесмен Шалва Чигиринский и компания «Роснефть» подали в лондонские суды иски о клевете против британского издательства HarperCollins, которое опубликовало книгу «Люди Путина». Причины подачи исков не называются. Об этом пишет Financial Times.

В марте похожий иск подал владелец «Челси» Роман Абрамович из-за «ложных и клеветнических заявлений». Согласно судебным документам, он оспаривает утверждение о том, что Путин распорядился о приобретении футбольного клуба «Челси» в 2003 году, а также другие заявления.

Пресс-секретарь Фридмана сообщил, что «ни Авен, ни Фридман не знали ранее о других судебных процессах», связанных с книгой, они не обсуждали и не согласовывали юридическую стратегию с другими истцами.

Автор вышедшей в 2020 году книги «Люди Путина» (Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Turned on the West) — экс-корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон. Её источником стал эмигрировавший из РФ миллиардер Сергей Пугачев, входивший в ближайший круг Путина. В книге утверждается, что группа приближенных к президенту России экс-офицеров КГБ и силовиков захватила ключевые компании в постсоветской экономике и государственные институты.