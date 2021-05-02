Привитых россиян тоже обязали сдавать ПЦР-тест по возвращении — пока нет информации, что они «ни для кого не опасны» Статьи редакции
Требование действует с 1 мая.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова утончила, что власти изучают весь «арсенал» мер борьбы с коронавирусом. «Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием», — заявила она.
С 1 мая все граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, обязаны в течение пяти дней дважды сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Между первым и вторым тестом должно пройти не менее суток.
Так там история же про то, что привитый не болеет, но является переносчиком
Он даже может болеть, но вероятность тяжёлой формы очень низкая
Сделал сегодня вторую дозу, если перестану выходить на связь, считайте виноватым Путина
у меня были побочки после 2
Элементарный
Аналогично - хотя, справедливости ради, проявились/были заметны из-за того, что вытянули в срочном порядке на физическую нагрузку тогда, когда уже спать надо было: и слабость с утомляемостью, и «гуденье» в суставах, и температура с ознобом…
В общем, да: коль уж на вторую прививку выбили выходной - шлите в дальнее пешее тех, кто хочет вам его испортить.
Жаль. Ну у меня и после первой была температура, она у половины привитых
Властный магнит
У меня только после первой. Ждал после второй, но как-то обошлось
Металлургический холод
А моим приятелям сказали, теперь можете своих стариков спокойно навещать, мол от вас не заболеют.
хуита
неизвестно, может ли человек быть переносчиком вируса, даже если сам не болеет
Металлургический
Вот, мля, не поймёшь, кому верить тогда!
Прививку нужно старикам тоже делать и тогда посещать
Металлургический
Им нельзя, противопоказания какие-то
Медсестры, которые уколы делают, какой только хрени не говорят. Если не делал анализы на антитела, то есть не нулевой шанс что ты их вообще не имеешь и можешь болеть как обычный человек, только может полегче.
91.6% шанс не заболеть
она защищает больше от тяжелого течения
Вообще, блин, не хилая сумма на семью набегает, этими тестами.
Пора лабоатриям вводить абонементы: семейный и тариф путешественник на полгода/год.
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Для привитых спутником льготы.
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А по факту — обычные девушки, которые стоят около автомата с электронной очередью
Даже на помню такого на мастеркард. А обрубили потому что сотрудник лаборатории заводил карту и всем бил по ней тесты?
Хм, может, это только для Украины.
Не ну так то да, наличие прививки не означает же, что человек не может быть переносчиком или вообще болеет, но из-за вакцины очень легко переносит.
А кто-нибудь знает, что надо, если белорус приезжает на поезде? (поезда же ходят)
Во время прививки специально уточнял этот момент у врача — у привитого (даже если он является переносчиком) гарантировано будет отрицательный ПЦР-тест.