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Артём Мазанов

Привитых россиян тоже обязали сдавать ПЦР-тест по возвращении — пока нет информации, что они «ни для кого не опасны» Статьи редакции

Требование действует с 1 мая.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова утончила, что власти изучают весь «арсенал» мер борьбы с коронавирусом. «Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием», — заявила она.

Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен.

вице-премьер РФ
Татьяна Голикова

С 1 мая все граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, обязаны в течение пяти дней дважды сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Между первым и вторым тестом должно пройти не менее суток.

#новости #covid19

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Металлургический холод

–3

Значит, это косвенно подтверждает, что разработанная вакцина неэффективна?

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Ростислав Алабужев

Металлургический
21

Так там история же про то, что привитый не болеет, но является переносчиком

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Лига порвах

Ростислав
7

Он даже может болеть, но вероятность тяжёлой формы очень низкая

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Лига порвах

Лига
13

Сделал сегодня вторую дозу, если перестану выходить на связь, считайте виноватым Путина

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Sergey Michko

Лига
2

у меня были побочки после 2

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Элементарный

Sergey
4

Аналогично - хотя, справедливости ради, проявились/были заметны из-за того, что вытянули в срочном порядке на физическую нагрузку тогда, когда уже спать надо было: и слабость с утомляемостью, и «гуденье» в суставах, и температура с ознобом…

В общем, да: коль уж на вторую прививку выбили выходной - шлите в дальнее пешее тех, кто хочет вам его испортить.

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Лига порвах

Sergey
2

Жаль. Ну у меня и после первой была температура, она у половины привитых

Ответить

Sergey Michko

Лига
2

пишут 10%
ну у меня не сильно — слабость 2 дня

Ответить

Alex Macher

Лига
0

У меня не было, но когда чихал бошка болела, как лопатой ударили, лол.

Ответить

Властный магнит

Sergey
1

У меня только после первой. Ждал после второй, но как-то обошлось 

Ответить

Sergey Michko

Властный
0

вот у меня после 1й не было

Ответить

Металлургический холод

Ростислав
1

А моим приятелям сказали, теперь можете своих стариков спокойно навещать, мол от вас не заболеют.

Ответить

Sergey Michko

Металлу…
2

хуита
неизвестно, может ли человек быть переносчиком вируса, даже если сам не болеет

Ответить

Металлургический

Sergey
1

Вот, мля, не поймёшь, кому верить тогда!

Ответить

Лига порвах

Металлу…
5

Прививку нужно старикам тоже делать и тогда посещать

Ответить

Металлургический

Лига
2

Им нельзя, противопоказания какие-то

Ответить

Лига

Металлу…
1

Тогда сидеть на карантине или ждать коллективного иммунитета

Ответить

Sergey

Металлу…
1

никакую вакцину нельзя?

Ответить

Металлурги

Sergey
0

Не знаю, что там конкретно, что-то хроническое

Ответить

Sergey

Металлу…
0

их просто 3 вроде разных

Ответить

Даниил

Металлу…
0

можно уже, во всю вакцинируют пенсионеров

Ответить

Alex Macher

Металлу…
–1

Медсестры, которые уколы делают, какой только хрени не говорят. Если не делал анализы на антитела, то есть не нулевой шанс что ты их вообще не имеешь и можешь болеть как обычный человек, только может полегче.

Ответить

Sergey Michko

Металлургический
2

91.6% шанс не заболеть
она защищает больше от тяжелого течения

Ответить

syrslava

Металлургический
0

Не так, но как минимум повод злорадствовать

Ответить

Ху Эмай

4

Вообще, блин, не хилая сумма на семью набегает, этими тестами.

Ответить

Andrew Muralov

Ху
14

Пора лабоатриям вводить абонементы: семейный и тариф путешественник на полгода/год. 

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
4

Подписки на пцр

Ответить

Emile Zäkiev

Федя
2

скачать с торрентов крэкнутые

Ответить

AZP

Emile
0

И такое есть. Графический метод никто не отменял, народ пользуется в определенных случаях.

Ответить

Зеленый череп

Федя
1

Каждый пятый ПЦР тест  бесплатно!
Приведи контакт первого уровня — скидка 30%.
Второго — 20%
Для привитых спутником льготы. 

Ответить

Федя Прозоров

Зеленый
0

Гоу в госдуму!

Ответить

Andrew Muralov

Зеленый
0

Для привитых ректальное тестирование для точности результата. 

Ответить

Andrew Muralov

Федя
0

СберЛаб

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
2

Харкни в отделении банка, и мы расскажем тебе, есть ли у тебя ковид или нет

Ответить

Andrew Muralov

Федя
0

В каждом отделении будет установлен харкомат. 

Ответить

Федя Прозоров

Andrew
0

А по факту — обычные девушки, которые стоят около автомата с электронной очередью

Ответить

AZP

Andrew
0

Есть такое. По определённым банковским картам были безлимитные тесты. Сейчас Мастер Кард обрубил количество.

Ответить

Andrew Muralov

AZP
0

Даже на помню такого на мастеркард. А обрубили потому что сотрудник лаборатории заводил карту и всем бил по ней тесты?

Ответить

AZP

Andrew
0

Хм, может, это только для Украины.

Банковские карты Visa и Mastercard для…
Банковские карты Visa и Mastercard для бесплатного тестирования на коронавирус в аэропортах…
www.avianews.com
Ответить

Ху Эмай

3

нИ для кого не опасны

Ответить

Leonid Celevra

2

Золотую жилу нашли? У кого там прц тесты делает кто?

Ответить

Сергей Сергеич

2

Не ну так то да, наличие прививки не означает же, что человек не может быть переносчиком или вообще болеет, но из-за вакцины очень легко переносит.

Ответить

Сергей Лукин

1

по возвращениИ

Ответить

Vladimir Yakimenko

1

Бля тест стоит 3к, заебали обдирать. 

Ответить

Зеленый череп

–1

Перевожу: спутник v неэффективен. 

Ответить

Vladislav Donets

0

Блин 😩 

Ответить

С H А P Р i Е

0

Танцуют все

Ответить

Damonl

0

Привитые, помытые, недорого

Ответить

Photuum

0

А кто-нибудь знает, что надо, если белорус приезжает на поезде? (поезда же ходят)

Ответить

Никита

0

Во время прививки специально уточнял этот момент у врача — у привитого (даже если он является переносчиком) гарантировано будет отрицательный ПЦР-тест.

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