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Артём Мазанов

Привитых россиян тоже обязали сдавать ПЦР-тест по возвращению — пока нет информации, что они «ни для кого не опасны» Статьи редакции

Требование действует с 1 мая.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова утончила, что власти изучают весь «арсенал» мер борьбы с коронавирусом. «Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием», — заявила она.

Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что, если ты вакцинировался, то ты абсолютно ни для кого не опасен.

вице-премьер РФ
Татьяна Голикова

С 1 мая все граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, обязаны в течение пяти дней дважды сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Между первым и вторым тестом должно пройти не менее суток.

#новости #covid19

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18 18 комментариев
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18 комментариев
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Металлургический холод

–1

Значит, это косвенно подтверждает, что разработанная вакцина неэффективна?

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Ростислав Алабужев

Металлургический
8

Так там история же про то, что привитый не болеет, но является переносчиком

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Лига порвах

Ростислав
2

Он даже может болеть, но вероятность тяжёлой формы очень низкая

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Лига порвах

Лига
3

Сделал сегодня вторую дозу, если перестану выходить на связь, считайте виноватым Путина

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Sergey Michko

Лига
0

у меня были побочки после 2

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Лига порвах

Sergey
1

Жаль. Ну у меня и после первой была температура, она у половины привитых

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Sergey Michko

Лига
1

пишут 10%
ну у меня не сильно — слабость 2 дня

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Металлургический холод

Ростислав
1

А моим приятелям сказали, теперь можете своих стариков спокойно навещать, мол от вас не заболеют.

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Sergey Michko

Металлу…
0

хуита
неизвестно, может ли человек быть переносчиком вируса, даже если сам не болеет

Ответить

Sergey Michko

Металлургический
0

91.6% шанс не заболеть
она защищает больше от тяжелого течения

Ответить

Ху Эмай

0

Вообще, блин, не хилая сумма на семью набегает, этими тестами.

Ответить

Andrew Muralov

Ху
4

Пора лабоатриям вводить абонементы: семейный и тариф путешественник на полгода/год. 

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Федя Прозоров

Andrew
1

Подписки на пцр

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Сергей Сергеич

1

Не ну так то да, наличие прививки не означает же, что человек не может быть переносчиком или вообще болеет, но из-за вакцины очень легко переносит.

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Ху Эмай

0

нИ для кого не опасны

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Vladislav Donets

0

Блин 😩 

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Leonid Celevra

0

Золотую жилу нашли? У кого там прц тесты делает кто?

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С H А P Р i Е

0

Танцуют все

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