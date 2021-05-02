Привитых россиян тоже обязали сдавать ПЦР-тест по возвращению — пока нет информации, что они «ни для кого не опасны» Статьи редакции
Требование действует с 1 мая.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова утончила, что власти изучают весь «арсенал» мер борьбы с коронавирусом. «Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием», — заявила она.
С 1 мая все граждане России, которые возвращаются в страну из-за рубежа, обязаны в течение пяти дней дважды сдавать ПЦР-тест на Covid-19. Между первым и вторым тестом должно пройти не менее суток.
Так там история же про то, что привитый не болеет, но является переносчиком
Он даже может болеть, но вероятность тяжёлой формы очень низкая
Сделал сегодня вторую дозу, если перестану выходить на связь, считайте виноватым Путина
у меня были побочки после 2
Жаль. Ну у меня и после первой была температура, она у половины привитых
Металлургический холод
А моим приятелям сказали, теперь можете своих стариков спокойно навещать, мол от вас не заболеют.
хуита
неизвестно, может ли человек быть переносчиком вируса, даже если сам не болеет
91.6% шанс не заболеть
она защищает больше от тяжелого течения
Вообще, блин, не хилая сумма на семью набегает, этими тестами.
Пора лабоатриям вводить абонементы: семейный и тариф путешественник на полгода/год.
Не ну так то да, наличие прививки не означает же, что человек не может быть переносчиком или вообще болеет, но из-за вакцины очень легко переносит.