По данным издания, такое решение приняли после видео с издевательством пьяных медсестер над пожилой пациенткой.

1 мая Baza заявила, что на майских праздниках в московские больницы отправят проверяющих из департамента здравоохранения и «тайных пациентов», которые будут поступать под видом обычных больных и «отслеживать все факты плохого отношения со стороны медперсонала».

Издание выяснило, что о таких пациентах учреждения не предупреждают. Поэтому всех медработников попросили «не кричать на больных и в целом вести себя пристойно». «Многие медики отмечают, что соблюдать эти требования невозможно», — уточнила Baza.

На следующий день департамент здравоохранения Москвы заявил, что никаких «тайных пациентов» в больницы не направляют, проверки учреждений проводятся «в плановом порядке» силами Медицинской инспекции и линейного контроля.

26 апреля управление Следственного комитета столицы возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после того, как в соцсетях появилось видео, на котором пьяные медсестры кричат и угрожают пожилой пациентке.