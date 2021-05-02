Baza рассказала о «тайных пациентах», которых запланировали отправить в больницы Москвы. Депздрав это отрицает Статьи редакции
По данным издания, такое решение приняли после видео с издевательством пьяных медсестер над пожилой пациенткой.
1 мая Baza заявила, что на майских праздниках в московские больницы отправят проверяющих из департамента здравоохранения и «тайных пациентов», которые будут поступать под видом обычных больных и «отслеживать все факты плохого отношения со стороны медперсонала».
Издание выяснило, что о таких пациентах учреждения не предупреждают. Поэтому всех медработников попросили «не кричать на больных и в целом вести себя пристойно». «Многие медики отмечают, что соблюдать эти требования невозможно», — уточнила Baza.
На следующий день департамент здравоохранения Москвы заявил, что никаких «тайных пациентов» в больницы не направляют, проверки учреждений проводятся «в плановом порядке» силами Медицинской инспекции и линейного контроля.
26 апреля управление Следственного комитета столицы возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после того, как в соцсетях появилось видео, на котором пьяные медсестры кричат и угрожают пожилой пациентке.
Я когда в банке работал, мы всегда знали период времени когда ходит «тайный» клиент)
Вечерний Валера
В этом и проблема, что нормально эти проверки никто не проводит
Государственный пёс_анон
Хах, а ты уверен, что вам давали настоящие сроки?)
Да. Потому как не все соблюдали стандарты даже после предупреждения и отделению прилетало в эти дни.
Главное правило тайных пациентов — отрицать сущестовование тайных пациентов.
Депздрав это отрицает
и обещает придумать себе нормальное благозвучное название
Инициатива правильная. Все эти как бы врачи боятся больше всего выговора сверху и лишения премии