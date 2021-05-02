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Артём Мазанов

Baza рассказала о «тайных пациентах», которых запланировали отправить в больницы Москвы. Депздрав это отрицает Статьи редакции

По данным издания, такое решение приняли после видео с издевательством пьяных медсестер над пожилой пациенткой.

1 мая Baza заявила, что на майских праздниках в московские больницы отправят проверяющих из департамента здравоохранения и «тайных пациентов», которые будут поступать под видом обычных больных и «отслеживать все факты плохого отношения со стороны медперсонала».

Издание выяснило, что о таких пациентах учреждения не предупреждают. Поэтому всех медработников попросили «не кричать на больных и в целом вести себя пристойно». «Многие медики отмечают, что соблюдать эти требования невозможно», — уточнила Baza.

На следующий день департамент здравоохранения Москвы заявил, что никаких «тайных пациентов» в больницы не направляют, проверки учреждений проводятся «в плановом порядке» силами Медицинской инспекции и линейного контроля.

26 апреля управление Следственного комитета столицы возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») после того, как в соцсетях появилось видео, на котором пьяные медсестры кричат и угрожают пожилой пациентке.

#новости #москва

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Вечерний Валера

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Внезапные тайные ревизоры это все таки лучше, чем плановые проверки, к которым ты готовишься и потом пинаешь хуи дальше

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Александр Бунцис

Вечерний
0

Я когда в банке работал, мы всегда знали период времени когда ходит «тайный» клиент)

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Вечерний Валера

Александр
0

В этом и проблема, что нормально эти проверки никто не проводит

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Государственный пёс_анон

Александр
0

Хах, а ты уверен, что вам давали настоящие сроки?)

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Александр Бунцис

Государ…
0

Да. Потому как не все соблюдали стандарты даже после предупреждения и отделению прилетало в эти дни.

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Пышный цветок

9

Зато база всех предупредила

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Dmitry Teplyakov

Пышный
0

Да там сверху всегда всех предупреждают заранее

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Федя Прозоров

Пышный
0

И МЧС предупреждает о пожарах

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Ivan Boldyrev

1

Главное правило тайных пациентов — отрицать сущестовование тайных пациентов.

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ouxen

0

О тайных берлинских пациентах?

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Коровка говорит мууу

0

Готовятся после майских к очередной волне?

Ответить

Andrew Muralov

0

Тайные пациенты готовы к отправке. 

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Suq Madiq

0

Депздрав это отрицает

и обещает придумать себе нормальное благозвучное название

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Semen Semenov

0

Инициатива правильная. Все эти как бы врачи боятся больше всего выговора сверху и лишения премии

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Андрей Рядькин

0

Ну вообще это правильно было бы

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