Рядом с этой территорией расположена труба очистных сооружений. Её местные жители и считают причиной загрязнения.

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Фото «Фонтанки»

Большие скопления мусора на деревьях обнаружили в историческом районе Ольгино. Об этом пишет «Фонтанка».

Корреспондент издания рассказал, что при ближайшем рассмотрении мусор похож на влажные салфетки.