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Артём Мазанов

На берегу Финского залива в Петербурге деревья покрылись мусорными отходами Статьи редакции

Рядом с этой территорией расположена труба очистных сооружений. Её местные жители и считают причиной загрязнения.

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Фото «Фонтанки»

Большие скопления мусора на деревьях обнаружили в историческом районе Ольгино. Об этом пишет «Фонтанка».

Корреспондент издания рассказал, что при ближайшем рассмотрении мусор похож на влажные салфетки.

Похожая проблема была и в 2019 году — СМИ писали, что тогда берег «оказался усыпан бытовыми отходами, мазутом, а воздух наполнился стойким запахом канализации». Та же ситуация повторилась в 2020 году.

#новости #петербург

7 7 комментариев
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Способ Удержания Бобра

4

Конечностями*

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Закомплексованная Душа

3

Кстати это то самое Ольгино

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f1print

Закомплексованн…
0

"То самое" уже в Лахта-центре, а не в Ольгино.

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Закомплексованная Душа

f1print
0

Да, всё так. Но с ольгино все начиналось...

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aliftin

1

Крипово выглядит. 

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Алексей Егоров

1

Конституцией запахло...

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Михаил Зеленин

0

Похоже на очистных произошла авария. И все просто сбросили в залив.

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