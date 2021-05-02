На берегу Финского залива в Петербурге деревья покрылись мусорными отходами Статьи редакции
Рядом с этой территорией расположена труба очистных сооружений. Её местные жители и считают причиной загрязнения.
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Большие скопления мусора на деревьях обнаружили в историческом районе Ольгино. Об этом пишет «Фонтанка».
Корреспондент издания рассказал, что при ближайшем рассмотрении мусор похож на влажные салфетки.
Похожая проблема была и в 2019 году — СМИ писали, что тогда берег «оказался усыпан бытовыми отходами, мазутом, а воздух наполнился стойким запахом канализации». Та же ситуация повторилась в 2020 году.
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7 комментариев
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Кстати это то самое Ольгино
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"То самое" уже в Лахта-центре, а не в Ольгино.
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