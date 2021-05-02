Художник в Екатеринбурге создал «яйцо» с портретом патриарха Кирилла Статьи редакции
«Как мы все знаем, в Пасху принято красить яйца. Я решил не оставаться в стороне и тоже покрасил такое вот яйцо и отпустил его в плавание».
Автор арт-объекта — уличный художник Макс Кадников. Фото работы он опубликовал в инстаграме.
В Московской патриархии заявили, что не слышали про такого художника. «Его перфоманс не считаем заслуживающим того внимания, на которое он, по-видимому, рассчитывал», — добавили там.
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6 комментариев
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Не знаю, на какой эффект он рассчитывал, но у меня от этого никаких эмоций
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не создал, а сделал
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Кучу статей припаять можно. Оскорбление чувств верующих, загрязнение окружающей среды, вандализм, может еще чего
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