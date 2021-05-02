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Артём Мазанов

Художник в Екатеринбурге создал «яйцо» с портретом патриарха Кирилла Статьи редакции

«Как мы все знаем, в Пасху принято красить яйца. Я решил не оставаться в стороне и тоже покрасил такое вот яйцо и отпустил его в плавание».

Фото Макса Кадникова

Автор арт-объекта — уличный художник Макс Кадников. Фото работы он опубликовал в инстаграме.

В Московской патриархии заявили, что не слышали про такого художника. «Его перфоманс не считаем заслуживающим того внимания, на которое он, по-видимому, рассчитывал», — добавили там.

#новости

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6 комментариев
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Убедительная Геосфера

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Не знаю, на какой эффект он рассчитывал, но у меня от этого никаких эмоций

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bb8

0

не создал, а сделал

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Leonid Celevra

bb8
0

Не bb8, а bbc

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Способ Удержания Бобра

0

Не тонет

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Логический фонарь

0

Сообщение удалено

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Ху Эмай

0

Кучу статей припаять можно. Оскорбление чувств верующих, загрязнение окружающей среды, вандализм, может еще чего

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