МВД рассказало об использовании специальной программы для раскрытия киберпреступлений Статьи редакции
Она называется «Дистанционное мошенничество».
В течение года с помощью этой программы выявили более 324 тысяч признаков серийных киберпреступлений, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В МВД сообщили, что «Дистанционное мошенничество» позволяет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать данные, собранные в ходе расследования уголовных дел о киберпреступлениях. Программа фиксирует сведения с момента регистрации сообщения о мошенничестве.
Санитарный магнит
С тобой произошло дистанционное мошенничество
Айфон купить решил? Или кинескопный телек за 5к?
Макбук, прости господи
В чём подвох оказался?
Немалый цвет
В ссылке на оплату в мессенджере
и не заметил подвоха? могу продать айофн 12 за 200$. купишь?
Оплата на авито до личной встречи? Ведь если у МВД был бы конкретный адрес, то может даже зашевелились бы.
Обычное мошенничество им надоело, решили заняться дистанционным
Образовательный утюг
Просто заходишь в интернет, регистрируешь сообщение о преступлении, и всё. Дальше дистанционное мошенничество разберется во всем с помощью высокоинтеллектуальной эээ программы
МВД рассказало об использовании специальной программы для дистанционного мошенничества