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Саша Кириллова

МВД рассказало об использовании специальной программы для раскрытия киберпреступлений Статьи редакции

Она называется «Дистанционное мошенничество».

В течение года с помощью этой программы выявили более 324 тысяч признаков серийных киберпреступлений, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД сообщили, что «Дистанционное мошенничество» позволяет собирать, систематизировать, обрабатывать и анализировать данные, собранные в ходе расследования уголовных дел о киберпреступлениях. Программа фиксирует сведения с момента регистрации сообщения о мошенничестве.

#новости #технологии #кибербезопасность

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18 18 комментариев
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18 комментариев
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Немалый цвет

4

Меня на авито наебали пару лет назад, я уже два года жду звонка из полиции с результатами

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Санитарный магнит

Немалый
13

С тобой произошло дистанционное мошенничество 

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Leonid Celevra

Санитарный
4
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Алиса Барышман

Немалый
0

Айфон купить решил? Или кинескопный телек за 5к?

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Немалый цвет

Алиса
0

Макбук, прости господи

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Сергей Низовцев

Немалый
0

В чём подвох оказался?

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Немалый цвет

Сергей
0

В ссылке на оплату в мессенджере

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Алиса Барышман

Немалый
1

и не заметил подвоха? могу продать айофн 12 за 200$. купишь?

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Немалый цвет

Алиса
0

Да я сам все знаю, хорош стебаться

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Сергей Низовцев

Немалый
0

Оплата на авито до личной встречи? Ведь если у МВД был бы конкретный адрес, то может даже зашевелились бы.

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Чехол от очков

6

Обычное мошенничество им надоело, решили заняться дистанционным 

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Ваша Закладко

Чехол
2

как проект назовёте, такая и бизнесмодель

Ответить

Образовательный утюг

Чехол
1

Просто заходишь в интернет, регистрируешь сообщение о преступлении, и всё. Дальше дистанционное мошенничество разберется во всем с помощью высокоинтеллектуальной эээ программы

Ответить

Отличный завод

3

собирает инфу о признаках киберпреступлений, чтобы иметь инфобазу для беспалевных преступлений

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С H А P Р i Е

3

МВД рассказало об использовании специальной программы для дистанционного мошенничества

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Адекватный жар

2

И эта программа успешно функционирует благодаря отечественным "тюремным колл-центрам"

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Роман Александров

0
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Образовательный утюг

0
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