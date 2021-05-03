По данным издания, следователи перехватывали телефонные звонки, читали онлайн-сообщения и почту.

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Следователи на протяжении девяти месяцев просили продлевать сроки расследования дела, возбуждённого в сентябре 2016 года из-за статьи о яхте «Принцесса Ольга». Это позволяло им проводить следственные действия, во время которых они собирали информацию о сотрудниках «Новой газеты», пишут «Важные истории» со ссылкой на материалы дела.

Разработкой Анина занималась шестая служба УСБ ФСБ, которую в СМИ называют «сечинский спецназ». Ранее ей руководил близкий к Игорю Сечину генерал Олег Феоктистов. Дело вели несколько следователей: в разные годы они фигурировали в деле «Нового величия», допинговом скандале в Сочи и расследовании против экс-министра Алексея Улюкаева.

Издание отмечает, что дело возобновили после того, как в феврале «Важные истории» опубликовали расследование о том, как «Роснефть» купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli. В начале марта нефтяная компания подала на издание в суд, а через три недели руководство СК возобновило следствие по делу о публикации фотографии с яхты St. Princess Olga.

Дело о нарушении неприкосновенности жизни бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина возбудили в 2016 году. В материалах дела говорилось, что фото из ее закрытого профиля в инстаграме получило «неустановленное лицо» из «Новой газеты». Автора статьи в документах следствие указало в кавычках — «Роман Анин».