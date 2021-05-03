«Важные истории»: СК и ФСБ несколько лет следили за Романом Аниным и журналистами «Новой газеты» Статьи редакции
По данным издания, следователи перехватывали телефонные звонки, читали онлайн-сообщения и почту.
Следователи на протяжении девяти месяцев просили продлевать сроки расследования дела, возбуждённого в сентябре 2016 года из-за статьи о яхте «Принцесса Ольга». Это позволяло им проводить следственные действия, во время которых они собирали информацию о сотрудниках «Новой газеты», пишут «Важные истории» со ссылкой на материалы дела.
Разработкой Анина занималась шестая служба УСБ ФСБ, которую в СМИ называют «сечинский спецназ». Ранее ей руководил близкий к Игорю Сечину генерал Олег Феоктистов. Дело вели несколько следователей: в разные годы они фигурировали в деле «Нового величия», допинговом скандале в Сочи и расследовании против экс-министра Алексея Улюкаева.
Издание отмечает, что дело возобновили после того, как в феврале «Важные истории» опубликовали расследование о том, как «Роснефть» купила долю в итальянском шинном гиганте Pirelli. В начале марта нефтяная компания подала на издание в суд, а через три недели руководство СК возобновило следствие по делу о публикации фотографии с яхты St. Princess Olga.
Дело о нарушении неприкосновенности жизни бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина возбудили в 2016 году. В материалах дела говорилось, что фото из ее закрытого профиля в инстаграме получило «неустановленное лицо» из «Новой газеты». Автора статьи в документах следствие указало в кавычках — «Роман Анин».
Вечером 9 апреля 2021 года в квартире Романа Анина провели обыск по этому делу. Сейчас журналист находится в статусе свидетеля.
Глобальный диод
Старая русская забава - а ты знаешь, какой у меня начальник крутой?!
Отличный завод
"Получив шубу с барского плеча, он узнал, что барин дал ему её на пару секунд, чтобы она не мешала показать жест: « Вот тебе по плечо»"
Вы любите розы? А я на них сру. Стране нужны яхтыы, а розы - в пизду! В.Маяковский
Работаю с новой газетой периодически (по теме фотографий). Не часто, но в телефоне есть контакты нескольких журналистов.
Где-то год назад пришла СМС с предложением безлимитного мобильного интернета за 2 руб в день. Без ограничений на раздачу. Вообще никаких лимитов, короче. Первая мысль - наверное там прослушка. Но все равно подключился - халява же 😁