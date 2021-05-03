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Саша Кириллова

В Красноярске полиция проверит художницу, устроившую на Пасху перфоманс с Иисусом Христом Статьи редакции

На неё написали заявление об оскорблении чувств верующих.

Художница Мария Гасанова опубликовала в инстаграме серию фотографий, на которых человек, загримированный под Иисуса Христа, раздаёт фрукты прохожим на набережной Енисея. По её словам, она пыталась согласовать перфоманс, но власти отказались предоставить площадку из-за «щекотливой темы».

Заявление на Гасанову написал блогер и журналист Даниил Рад (Рубинович), увидевший фото в интернете, передаёт «Проспект Мира». В полиции изданию подтвердили, что получили его.

В разговоре с НГС24 Рад заявил, что «к институту РПЦ относится достаточно критично», но его «покоробил» снимок. Он отметил, что не хочет уголовного срока для авторов, но «они должны покаяться, получить урок, может быть, поработать на строительстве храма».

#новости #религия

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Антон Лисин

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Страна в пизду скатилась 

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Покажи, где дядя тебя трогал

Антон
0

Первый день в России?

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Адекватный жар

1

Где там оскорбление? Он же не оральные ласки бомжам предлагал!

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Евгений Маркус

1

О чем переживают такие доносчики? Неужели совсем нечем себя занять людям? Сложно представить будни этих жителей…

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Банан баклажанович

0

перформанс тупой конечно, но заяву на это писать?

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