На неё написали заявление об оскорблении чувств верующих.

Художница Мария Гасанова опубликовала в инстаграме серию фотографий, на которых человек, загримированный под Иисуса Христа, раздаёт фрукты прохожим на набережной Енисея. По её словам, она пыталась согласовать перфоманс, но власти отказались предоставить площадку из-за «щекотливой темы».

Заявление на Гасанову написал блогер и журналист Даниил Рад (Рубинович), увидевший фото в интернете, передаёт «Проспект Мира». В полиции изданию подтвердили, что получили его.

В разговоре с НГС24 Рад заявил, что «к институту РПЦ относится достаточно критично», но его «покоробил» снимок. Он отметил, что не хочет уголовного срока для авторов, но «они должны покаяться, получить урок, может быть, поработать на строительстве храма».